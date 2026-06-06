20+ счастливых животных-дачников, которые знают толк в простых летних радостях

Пока мы рыхлим грядки и подвязываем помидорки на даче, у наших питомцев происходит собственная, совершенно отличная жизнь, полная шебутных приключений, маленьких радостей и ленивого отдыха под ласковым солнцем. А порой, бывает, на огонек заглядывают и местные жители. Успеть запечатлеть это на фото — значит навсегда сохранить эти трогательные воспоминания и теплые моменты. И именно из таких фотографий и состоит наша сегодняшняя подборка!

Вот такой харизматичный малыш встретился автору фото во время вечерней прогулки по саду

Кошечка Анчоус очень сильно удивилась, когда увидела, как вымахали кабачки и тыквы

У этого котика свое понимание идеального места для отдыха — он обожает спать среди кактусов и суккулентов

Владелица сада недоумевала, когда пряные травы, высаженные ею в вазоны, начали вянуть. А потом обнаружила там песеля. Кстати, собаки у нее нет.

Чтобы уберечь урожай от этого коварного охотника за клубникой, хозяину сада даже пришлось установить защитный навес

Очень свежие коты! Они не вянут, как цветы.

Все спешат насладиться летним солнышком — и суккуленты, и песики

Сбор урожая — дело непростое, без помощника не обойтись!

В этот день по плану была рассадка кустиков хосты, но автора фото кое-кто опередил

Это восковая тыква размером с собаку или собака размером с тыкву?

Кошечки ответственно демонстрируют, как хорош в этом году урожай брюссельской капусты

Знакомьтесь: кошка Картошка

Маленький гость уютно устроился в кустах цветущего рододендрона

Дед оставил в наследство дачу. Решили перестелить полы на чердаке, доски совсем сгнили. Кошка Нюша шмыгнула в щель. Слышим — скребет и катает что-то по перекрытиям. Муж посветил туда фонариком, присмотрелся и просто остолбенел — Нюша играла с настоящим золотым червонцем! Мы аккуратно вскрыли весь пол и нашли небольшой чугунок, набитый такими же монетами. Сложно представить даже, сколько они там пролежали. Червонцы у нас радостно расхватали коллекционеры — да так успешно, что мы ипотеку на эти деньги закрыли, и еще на ремонт осталось. ADME

Самый красивый цветочек в этом пышном саду

Планируешь вырастить рассаду? Ха-ха, это место для котика!

Доставка кукурузы: кукуруза очень свежая, но немного пожеванная

Вот так выйдешь зачистить грядку после зимы и посадить клубнику — а грядка-то уже занята!

Эта кошечка все время приходит помогать, когда ее соседка выбирается поработать в саду

А эта кошечка настолько любит петрушку, что весь урожай за сезон исчезает в ее животике, не добираясь до человеческого стола

Горлица выбрала лучшее место для выведения птенцов — грядку с пряными травами — и свила душистое гнездо из прошлогоднего сухого тимьяна

В центре клумбы с кошачьей мятой появилась загадочная примятость... А, вот и ответ, дело раскрыто!

Урожай кабачков удался — собака для сопоставления размеров

Эта котейка очень внимательно наблюдает за тем, как растет баклажан

Котик наслаждается жизнью в тени кабачкового листа

Разбирали на даче старый сарай, хлама — до потолка. Мурзик юркнул за шкаф и пропал. Звали, искали — тишина. Вдруг слышим странное чавканье. Подумали, что кот поймал кого-то. Муж посветил фонариком за шкаф, мы глянули и ахнули — там на полу лежала себе в пыли дедова золотая печатка. А Мурз с упоением грызет каменную воблу, завернутую в старую газету! Нашел, видимо дедову заначку, а заодно старую потерю. Шкаф отодвинули, добычу отобрали, а кольцо почистили — теперь муж носит. Носили ради любопытства на оценку — так нам тысяч 300 насчитали. Присвистнули, конечно, но память дороже. ADME