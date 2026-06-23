А у нас когда то было мини представление в стиле нового Шерлока. Одноклассник был в костюме Шерлока и ходил по школе дело расследовал, с младшаки фоткался, по классам улики собирал
13 теплых историй о школьных учителях, чьи уроки мы запомнили вовсе не из-за оценок
Многим из нас порой хочется вернуться в родную школу, пробежаться по длинным коридорам и заглянуть в любимый кабинет. А главное — встретиться с учителями, которые, помимо сложных теорий и формул, подарили нам множество ярких впечатлений. Кто-то из них устраивал в школе день в стиле Гарри Поттера, кто-то разрешал слушать рок-музыку на занятиях по рисованию, а кто-то помогал создавать необычные поделки из дерева. Именно их душевные уроки оставили в памяти самые теплые воспоминания, и благодаря этому мы продолжаем ценить и уважать своих наставников по сей день.
- Сегодня в школе был в буквальном смысле волшебный день. Наши учителя сговорились и устроили нам Поттероманский день. Один из учителей дал диктант по тексту книги. Математичка задала нам посчитать в уравнениях, сколько совы приносят почты в год. По географии нужно было узнать, где находится Хогвартс. По химии — рассказать, как приготовить оборотное зелье. Это лучший день в моей жизни!
- Наша учительница по английскому — достаточно веселая и оригинальная дама. Поэтому вместо того, чтобы звать нас по именам и фамилиям, она зовет нас теми английскими словами, которые мы исковеркали. Таким образом, у нас в классе есть Кукумбер, Холодайник, Потатох, Исланд и Аутумн. И, кажется, ребята планируют добиться того, чтобы «клички» были у всех (я в этом не участвую, я уже три года Кукумбер)!
- У нас в школе учитель труда у мальчиков как-то пришел на замену на урок химии. Оказалось, что он окончил химфак: учительница заболела, и он был единственным, кто мог в тот момент ее заменить. А у нас как раз была тема — таблица Менделеева, самое начало. И вот трудовик так классно нам все объяснил, что весь класс сразу стал разбираться в предмете. Даже химичка, которая, объективно говоря, преподавала не очень хорошо, была удивлена нашими знаниями.
«Учителя организовали последний звонок в стиле бродячего цирка»
Классно придумали) а у нас выпускной был в доме глухонемых) но мы просто арендовали там помещение но само место проведения необычное
«В этом году темой нашего последнего звонка стал бродячий цирк: выпускники поразили всех нереально крутым танцем в костюмах, а мы, учителя, поддержали их, выйдя на сцену в клоунских носах. Официальная часть праздника по традиции была наполнена трогательными моментами — от уроков воспоминаний до вскрытия капсулы времени выпускниками прошлых лет. Весь праздник получился настолько нежным и эмоциональным, что даже у меня, мужчины, глаза то и дело были на мокром месте. После душевных посиделок с пиццей в столовой мы отправились на базу отдыха, где праздновали до самой ночи».
- У нас не было нормального учителя информатики. Его роль выполняла математичка, которая просто сажала нас разбираться с темами по учебникам. А я с компьютерами ладил, поэтому, когда у нее слетел Windows, первым вызвался на помощь. Она так обрадовалась моим знаниям, что в благодарность разрешала мне на уроках играть в компьютерные игры. Ох, и завидовали же одноклассники! Пока они за оценку создавали иконки на рабочем столе и рисовали в графических редакторах, я рубился. И помогал математичке, если возникала такая необходимость. Хоть где-то стал самым умным.
- Была у меня любимая учительница по литературе, которая устраивала уроки с отыгрышем персонажей из произведений, которые мы проходили. Помню, читали мы «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Я был в роли рассказчика, моя соседка по парте — рыбкой, а один из одноклассников — стариком. Старик кидался в «золотую рыбку» мешком из-под лука, имитируя ловлю, «рыбка» давилась от смеха, а я, запинаясь и едва сдерживая хохот, пытался выдать эпический монолог. В итоге весь класс посмеялся от души, все запомнили эту сказку наизусть, почти все при пересказе получили четверки и пятерки! Вывод: геймификация — отличный способ обучения. Если есть интерактив и погружение, то и вовлечение в тему лучше, а интереса больше. А не просто одна зубрежка.
Сказка о рыбаке и рыбке - это класс 3-4. Там ещё норм.
Я себе представила Онегина или "Преступление и наказание" по ролям - ну за месяц может и прошли бы... Про Войну и мир вообще не заикаюсь.
«Мне 40 лет. Поменял профессию. Месяц работаю учителем. Переживаю очень. И вот сегодня дети мне оставили свою реакцию»
- Физика, новый учитель, 10-й класс, первая четверть. Контрольная, за которую должны поставить сразу две оценки. Достаю шпаргалку и списываю. Подходит учитель, отбирает шпаргалку и со словами: «Два-два» — забирает контрольную. Я начинаю ныть, мол, все выучу, и прошу не ставить двойку. Учитель соглашается пока не ставить ее при условии, что я приду в оговоренный день и час к нему на дополнительное занятие и отвечу на все его вопросы. В итоге я (впервые с 8-го класса) села учить физику так, чтобы действительно выучить, а не «на отвали», как было с предыдущей учительницей. Прихожу в оговоренное время. Он мне: «А такой вопрос...» Я ему: «А такой ответ...» Он: «А такая задача». Я: «А вот так она решается». С тех пор у меня по физике были только пятерки, и вся моя дальнейшая жизнь оказалась связана именно с этим предметом. Как же я благодарна учителю за те «два-два»!
Двухлетний курс физики нереально освоить за несколько дней и даже месяц. Это ж не просто вызубрить, там понимать надо.
- У нас историчка всегда таскала с собой какую-то красную книжку и вечно что-то в ней строчила. Мы думали, что там записаны простые даты и факты. И вот контрольная. Училка вышла из класса, случайно оставив раскрытую книжку на столе. Мы заглянули, а там были наши имена и заметки «для себя»: «У Насти сегодня настроения нет — не беспокоить», «Коля плохо себя вел — вызвать к доске», «Маше очень нравится Древний Египет — найти для нее учебник дома». Оказалось, она и правда все про нас замечала и записывала, чтобы найти подход к каждому.
Мой комментарий в этот раз будет токсичным)
Получается у Коли воспитывают негативные ассоциации с выходом к доске. Не надо так, он ведь укоренится в своём хулиганстве и будет расти с убеждением - учёба, это наказание.
- У нас в школе есть один легендарный учитель рисования — Валентин Гершкович. Мужик абсолютно космический, вечно витает где-то в своих мыслях. Заходим к нему на урок, и он своим спокойным голосом выдает фирменное: «Так... сегодня... рисуем натюрморт... правила знаете... кисточки есть... если что — ко мне... можно... начинаем». Мы обожаем его именно за эту уникальность. На его уроках можно почти все: есть, включать музыку, ходить по классу, дурачиться — он не запрещает ничего. Говорит, что так лучше работает фантазия и раскрывается творчество. Вчера вообще был апогей: мы рисовали нежные цветы и параллельно танцевали под Rammstein. Вот такой он — настоящий творческий процесс.
«Выпускница детского сада со своей воспитательницей перед тем как выйти на публику»
Мальчик из за угла забавно позирует) а в синей мантии наверное хорошист а в белой девочка отличница?
- В школе, где я учился, учителем труда была Елена Сергеевна. Учитель она была превосходный. Мы с ней вырезали маски из дерева, делали игольницы из консервных банок, шкатулки из дерева. Мастерили разделочные доски и подставки под отрывной календарь, выпиливали лобзиком из фанеры животных, выстругивали из дерева игрушки. У меня она вела уроки труда, вроде, до 8-го класса, начиная с 5-го. Елена Сергеевна всегда показывала нам, как нужно правильно пользоваться инструментами, как клеить шкатулки и многое другое. Сейчас Елена Сергеевна уже на пенсии, но все равно не сидит без дела: вышивает бисером, лентами, нитками, вечно что-то мастерит.
У нас вместо трудов в младшей школе учились вышивать, клеить гербарии и ещё что то мастерить детское) до сих пор жалею что такого не было
- Когда мне было 13 лет, мы переехали в другой город. Соответственно, я и школу поменяла. Проучилась там всего 4 года, но учительницу по литературе не забуду никогда. В том возрасте я просто жила книгами, но она научила меня задумываться о прочитанном. Поначалу она буквально клещами вытаскивала из меня ответы, когда мы обсуждали какое-то произведение. Она видела, кто действительно любит книги, а кому просто нужна хорошая оценка. И уже много лет спустя, когда я привела в школу своего сына, мы часто встречались с ней, и я с огромным удовольствием снова общалась с ней. Хотя к тому времени прошло уже больше 15 лет после нашего выпуска, она действительно оставалась замечательной учительницей. Проработала в нашей школе более 40 лет!
Золотая учительница! И хорошо что сын потом главной героини будет у нее учиться
«В начале этого года я начал работать помощником учителя в школе для детей с особыми потребностями. Каждый день я приношу с собой гитару и сегодня мы сыграли в дуэте с одной из учениц»
- Наша учительница физики перед важной контрольной разрешила взять с собой одну любую шпаргалку. А кто будет списывать с телефона или у соседа — того просто выгонит. Мы полночи мастерили и прятали шпаргалки. И вот экзамен. Получаем листки с заданиями, а там нет ни одной задачи на формулы. Тест состоял всего из одного вопроса: «Подробно опишите, как именно вы составляли свою шпаргалку и какую логику использовали, чтобы уместить материал». Те, кто честно пыхтел всю ночь и структурировал знания, сдали работу за 10 минут и получили заслуженные пятерки. А те, кто просто распечатал готовый уменьшенный текст из интернета, не смогли выдавить из себя ни слова.
- Учительница по географии не просто сухо читала материал, а задавала читать по нему художественную литературу! Мы прочли Жюля Верна, Майн Рида, Вениамина Каверина, Джеральда Даррелла и многих других. Для меня каждая страна по жизни — это наглядный пример того, как и где живут люди, какие у них обычаи, флора и фауна. Обожала ее предмет!
А мы в походы с нашей отправлялись или ориентировку по местности устраивали как скауты)
- Была у меня учительница истории Алевтина Петровна, которая в 10-м и 11-м классах дала нам больше, чем просто знания по истории. Мы были математическим классом, и первый урок в 10-м классе она начала с вопроса: «Кто сдает ЕГЭ по истории?» Таких не оказалось, и с тех пор мы всегда знали, кто будет отвечать на следующем уроке, а сами уроки превратились в увлекательное путешествие. Она была настоящим фанатом истории и рассказывала так увлекательно, что мы могли просидеть с ней всю перемену между двумя ее уроками. А еще она научила нас писать конспекты. Показывала, как быстро рисовать таблицы и диаграммы, как оформлять списки, как сокращать целые слова с помощью символов. И в университете я была благодарна ей как никогда. До сих пор использую ее методы конспектирования, когда учусь.
У нас такая географичка была Светлана Алексеевна.
"На моём предмете поля - не для учителя, а для ученика".
Много материала в табличном виде - сравнительный анализ по колонкам.
Обязательно в наличии цветные ручки или карандаши для выделения понятий, параграфов и тем.
На первом форзаце - список сокращений, пополнявшийся по мере прохождения материала.
География мне особо не понадобилась, но методы конспектирования - до сих пор пользуюсь.
Часто именно педагоги делают свой предмет по-настоящему интересным и полезным. Неудивительно, что после таких уроков кто-то и сам рвется стать учителем, чтобы помогать школьникам познавать чудеса науки.
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Комментарии
Мою учительницу по истории любили все. Она когда даже сердилась делала это с какой то иронией и идеальной актерской игрой, что мы ее не боялись а смеялись даже. Она классно готовила на олимпиады по своему предмету, мы смотрели фильмы исторические, в музеи ходили, конспекты вели. Спасибо вам большое Ольга Евгеньевна за подаренные эмоции и прекрасное настроение)))
Спасибо, всколыхнули и мои воспоминания о школьных годах. Самая моя любимая учительница Тамарочка Семёновна, преподавала английский и была классным руководителем. Её все любили, такой светлый человек! Благодаря ей я очень любила английский, даже пыталась поступить на инфак, не хватило одного балла, а потом жизнь повернулась в другую сторону. Ещё из любимых учителей был учитель географии Сергей Яковлевич. Конечно же, по географии у меня была пятёрка. Но он ещё организовал в школе туристический кружок, мы там очень серьёзно занимались, участвовали в краевом слёте туристов, у меня был важный значок "Турист СССР". Ходили в походы каждое лето, начиная с шестого класса. Я только с возрастом поняла, какую ответственность он на себя взвалил. Но мы были счастливы!
Ещё хочу помянуть добрым словом учителя черчения Геннадия Васильевича. Помимо английского черчение было моим любимым предметом, что, кстати, помогло мне потом учиться в политехе.
Были, конечно, и учителя, которые хоть и оставили след в памяти, но не хочется их упоминать. Но я благодарна всем и каждому учителю, которые учили нас не только своим наукам, но и науке жизни.
У меня была замечательная классный руководитель Татьяна Ивановна))) Ее не стало в этом году, но до сих пор вспоминаю как она встречала нас, брала наш класс. Она ещё математику у нас вела и мне она никак не давалась))) но Татьяна Ивановна понимала что это не мое но все равно оценки мне чуть завышала чтоб аттестат не портить. Я у нее самым любимым учеником был, звонил поздравлял ее. До сих пор скучаю) земля Вам пухом дорогая и любимая Татьяна Ивановна)))