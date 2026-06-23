13 теплых историй о школьных учителях, чьи уроки мы запомнили вовсе не из-за оценок

Спасибо, всколыхнули и мои воспоминания о школьных годах. Самая моя любимая учительница Тамарочка Семёновна, преподавала английский и была классным руководителем. Её все любили, такой светлый человек! Благодаря ей я очень любила английский, даже пыталась поступить на инфак, не хватило одного балла, а потом жизнь повернулась в другую сторону. Ещё из любимых учителей был учитель географии Сергей Яковлевич. Конечно же, по географии у меня была пятёрка. Но он ещё организовал в школе туристический кружок, мы там очень серьёзно занимались, участвовали в краевом слёте туристов, у меня был важный значок "Турист СССР". Ходили в походы каждое лето, начиная с шестого класса. Я только с возрастом поняла, какую ответственность он на себя взвалил. Но мы были счастливы!

Ещё хочу помянуть добрым словом учителя черчения Геннадия Васильевича. Помимо английского черчение было моим любимым предметом, что, кстати, помогло мне потом учиться в политехе.

Были, конечно, и учителя, которые хоть и оставили след в памяти, но не хочется их упоминать. Но я благодарна всем и каждому учителю, которые учили нас не только своим наукам, но и науке жизни.