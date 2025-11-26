16 учителей, чьи нестандартные поступки заставили нас полюбить их (и школьные предметы)

У меня были прекрасные учителя почти все, вспоминаю с теплом.

А вот учительница сына подруги, когда тот был первоклашкой, на собрании заявила родителям, что не может вести урок, пока абсолютно все дети не смотрят на нее, не отрываясь, всё это время. Речь шла - повторюсь - о первоклашках. Их только-только за парты посадили, их заинтересовать надо, а к ним с порога претензии🤦🏼‍♀️