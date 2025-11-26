Ох, повезло кому-то с учительницей истории. А у нас была такая историчка-истречка, что аж вспоминать противно(((
16 учителей, чьи нестандартные поступки заставили нас полюбить их (и школьные предметы)
Иногда один хороший учитель может изменить целую жизнь — дать уверенность, зажечь интерес или просто поддержать в нужный момент. В этой подборке — истории людей, которые спустя годы вспоминают своих наставников с благодарностью и теплом. Возможно, среди них вы узнаете кого-то из своих любимых педагогов.
- Когда одноклассник лежал в больнице, наш учитель математики два раза в неделю ездил к нему заниматься, чтобы тот не отставал. Он делал это бесплатно и в свое свободное время. Ученику очень нравилось его общество — это сильно поддерживало его во время длительного лечения. © Unknown author / Reddit
- В моей второй школе была замечательная учительница истории. Именно благодаря ей я полюбил этот предмет. В институте моя жизнь также была тесно связана с историей: я публиковал статьи и участвовал в создании нескольких книг. И до сих пор отношусь к этому предмету с большим теплом. © Denis.diver / Pikabu
- Наша учительница, обычно строгая, заметила, что одна девочка на уроке уснула. Соседка по парте спросила: «Разбудить ее?» Учительница ответила: «Нет, пусть поспит. Ей явно это нужно — иначе она бы не уснула посреди урока». И затем велела всем молчать до конца занятия. © Fabulous_Title / Reddit
- Когда мне было 17, моя учительница химии отмечала дни рождения учеников. Она покупала много еды и тортов для всего класса — а нас было около 30 человек — минимум раз в месяц, и мы фотографировались вместе. Она также проводила бесплатные дополнительные занятия по своим предметам. Можно было приходить к ней домой каждую пятницу, когда она была свободна. Не можешь утром? Приходи днем или вечером. А после уроков она еще и кормила нас. © Scrizal / Reddit
- Второклассница протягивает мне маленькую упаковку сока: «Я решила подарить вам сок, а учительнице по хору — булочку!» Я благодарю и спрашиваю, мол, почему сок — мне, а булочку — коллеге? Девочка выдала: «Нам просто на ОБЖ говорили, что без еды человек может прожить 3 недели, а без воды всего пару дней, а я хочу, чтобы вы жили дольше, чем учительница по хору». © Kbach / Pikabu
- В первом классе моя учительница не поверила, когда я сказал, что у Марса два спутника. Она отвела меня в библиотеку, чтобы я сам убедился в этом, и признала свою ошибку, когда мы прочитали в энциклопедии, что спутников действительно два. © capilot / Reddit
Учитель не знает, что у Марса два спутника? Это как? Чему этот человек может научить детей? Только читать и писать?
- Мой учитель физики не задавал и не проверял домашние задания. Он считал, что главное — понять материал и продемонстрировать свои знания на контрольной. © remotetissuepaper / Reddit
- В школе английский никак не давался. Домашку делала со скрипом, на уроках ничего не понимала и у доски только краснела, пока все ржали. Пришел к нам новый учитель, и раз и навсегда положил конец моему позору. Он сказал: «Ты, видимо, за учебниками сидишь больше, чем сериалы в интернете смотришь. Вот прямо сегодня включи „Дневники вампира“ на языке оригинала с субтитрами. Завтра обсудим». Сначала было очень трудно, но постепенно заметила, что субтитры почти уже не читаю — понимаю диалоги героев и без них! Вот так потихоньку английский у меня и «пошел».
- У нашего классного руководителя в кабинете стоял чайник, и после уроков мы пили там чай. Приносили вкусности, болтали обо всем на свете, а потом убирали за собой и расходились по домам. Было здорово. © Princess Neon-Boom / VK
- На уроках и переменах я часто рисовала одноклассников и преподавателей. И вот однажды учительница математики застала меня за этим занятием как раз в тот момент, когда я рисовала на ее карикатуру. Она забрала рисунок и сказала: «Как красиво и реалистично! Даже ругать тебя не буду. Сохраню на память — вдруг ты когда-нибудь станешь известным художником, вот и буду всем показывать твою первую работу!» Часть ее пожелания сбылась — художником я действительно стала. © Рабочие истории / VK
- В школе у меня была любимая учительница. Эта женщина заслуживала всех возможных похвал! На уроках нас угощали пиццей, чаем с печеньем, разговаривали о волнующих нас проблемах. С ней мы проходили все быстро, с интересом и желанием работать. Мне кажется, именно такой подход действительно вовлекает детей в учебный процесс. © ШКогвартс / VK
- Я очень любила свою учительницу в начальной школе — она была красивой и очень модной. Однажды мне нужно было отнести ей домой домашнее задание. Я пришла, а она убирается в старой футболке и спортивных штанах. Для меня это был настоящий шок: в школе она всегда выглядела безупречно. Я спросила, почему она не в платье, а учительница ответила: «Каждая девочка на людях — принцесса, а дома — обычная золушка в старых тряпочках». Что-то в этих словах действительно есть! © Карамель / VK
- Мой дядя — легендарный учитель математики в местной школе. Все его ученики сдавали экзамены на отлично. Говорили в шутку, что дядя Витя может научить решать уравнения даже кота. А моя тетя — учительница истории: душа компании, жизнерадостная, и ее уроки всегда проходили невероятно интересно. Мне всегда было любопытно, как у них получается быть такими разными, но при этом — идеальными учителями. Оказалось, тетя постоянно путала даты, но ее увлекательные рассказы так завораживали учеников, что они сами потом разбирались с деталями и хронологией. Дядя же всю жизнь боялся геометрии, и именно этот страх подтолкнул его создать собственную методику преподавания, благодаря которой математика становилась понятной даже тем, кто «вообще не математик». В итоге их «недостатки» превратились в главное достоинство — то, что сделало их лучшими учителями в школе. © СИТУАЦИЯ / VK
Ну про старые тряпочки - ерунда. Гораздо приятнее дома ходить в новой красивой одежде.
- Моя учительница английского в седьмом классе была не первой, кто заметил мой литературный талант, но именно она помогла ему раскрыться. Она поговорила с моими родителями и посоветовала подать заявку на летнюю программу для одаренных писателей. Меня это заинтересовало, я подал заявку, и учительница даже написала для меня рекомендацию. Меня взяли, и программа мне настолько понравилась, что я ездил туда каждое лето с 2002 по 2005 год. © PAKMan1988 / Reddit
- В средней школе у нас был потрясающий учитель алгебры. Он отлично чувствовал темп урока: объяснял медленнее, если мы что-то не понимали, и ускорялся, когда материал давался легко. Он был не только великолепным преподавателем, но и серфером: организовывал поездки на пляж для своего океанографического клуба, который сам и основал. Он также часто устраивал уборки пляжа, и туда приходило множество людей — его все обожали. Сейчас я учусь в выпускном классе, и мы до сих пор общаемся. Иногда он помогает мне с высшей математикой. © Locoman_17 / Reddit
- Я из Пуэрто-Рико. В 10-м классе мою учительницу испанского можно было назвать настоящим грамматическим перфекционистом. Она снимала баллы за каждую ошибку, поэтому мои пятерки превращались в тройки. Сначала я ее терпеть не могла, но к концу года начала благодарить — она действительно научила меня писать гораздо лучше. Испанская грамматика, пунктуация — все это очень сложно. Теперь и я сама стала такой же дотошной. © RedHood13 / Reddit
А какой поступок вашего учителя вы не забудете никогда? Поделитесь в комментариях!
Учительница по географии не просто сухо читала материал, а задавала читать по нему художественную литературу! Прочли Жюля Верна, Майн Рида,Вениамина Каверина, Джеральда Даррелла, и многих других. По жизни для меня каждая страна - это наглядный пример, как и где живут люди, их обычаи,флора фауна. Обожала ее предмет!
У меня были прекрасные учителя почти все, вспоминаю с теплом.
А вот учительница сына подруги, когда тот был первоклашкой, на собрании заявила родителям, что не может вести урок, пока абсолютно все дети не смотрят на нее, не отрываясь, всё это время. Речь шла - повторюсь - о первоклашках. Их только-только за парты посадили, их заинтересовать надо, а к ним с порога претензии🤦🏼♀️