19 питомцев, которые натворили дел, но вину, судя по мордашкам, признавать отказываются
Каждый владелец кота или собаки знает, что если оставил пушистых любимчиков скучать — жди беды. Стоит отвернуться буквально на минуту, как пакет с мукой «сам» напрыгивает на морду коту, уличный диванчик превращается в лохмотья, а рыба вдруг «уплывает» со стола. Мы собрали 19 фото питомцев, которые наворотили сюрпризов.
«Кошка подруги измазалась мукой»
- Я хохотала так, что аж прослезилась.
«Оставил на 10 минут, называется. Мои сладости уничтожили, контроллер погрызли. Больше не буду оставлять их с пакетами»
«Вчера вечером мой кот приволок все это наверх из прачечной»
«Угадали бы по первому фото, кто из них накосячил?»
- У них такие морды, будто говорят: «Это он сделал!», а второй: «Нет, это он!» © Charli_24Swallow / Reddit
«Легкая ухмылка и вопросительный взгляд»
Честное собачье лицо, он за вас и в огонь и в воду, и в болото уже слазал
«Как вы думаете, она виновна в том, что испортила рис?»
Оно шуршит,значит, корм или наполнитель, это рассудительная кошечка, пока думает
«В глазах определенно читается: „Да нет, не собирался я дербанить никакую кровать“»
«Невиновна, пока не доказано обратное»
«Я на миллисекунду оставил ее наедине с пирожным»
«Не застань я его рядом с местом преступления, возможно, и не узнала бы, что это он вытворил»
«Ответ Дарелла на мой вопрос: „Что это?“»
«Я услышала звук падения чего-то, и вдруг она появилась в коридоре и посмотрела на меня с вопросом: „Что ты натворила?!“»
«Это была самооборона»
- В будущем просто не пускайте собаку в ванную. Ваш кот пытается объяснить, что его подставляют. © Adventurous_Cook9083 / Reddit
«Рыбный воришка-рецидивист пойман, но вину не признает»
«Шестимесячный Хьюго открыл для себя туалетную бумагу»
«Причина, по которой мы еще не погуляли. Ну вроде она сожалеет»
Похоже, кто-то делает вид, что не понимает, как все произошло
Зато теперь в квартире будет экстремальная чистота, и все вещи будут лежать на своих местах, а шкафы заперты.
«Отвернулся на 15 секунд, называется»
«Это не то, о чем вы подумали»
Комментарии
У меня был хомяк Симка, который жил не в клетке, мог свободно передвигаться по дому. Забрался на комод, где стояла чашка с каким-то маминым снадобьем, большую часть которого составлял мёд. Симка был очень любопытным. Через минуту смотрю, а Симка стоит на задних лапках у чашки с несчастными видом, весь липкий, в меду, передние лапки в стороны, замер и не шелохнётся. Надо было эту картину видеть. Срочно его под кран, отмыла. Симка не сопротивлялся, понимал, что я его спасаю.
Самое большое преступление одного из моих котов - он сбросил со стола новый телевизор. Остальное так... мелочи, дело-то житейское
Главное, чтоб не отравились и не убились. Остальное починим, и купим новое.