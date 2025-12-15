19 питомцев, которые натворили дел, но вину, судя по мордашкам, признавать отказываются

19 питомцев, которые натворили дел, но вину, судя по мордашкам, признавать отказываются

Каждый владелец кота или собаки знает, что если оставил пушистых любимчиков скучать — жди беды. Стоит отвернуться буквально на минуту, как пакет с мукой «сам» напрыгивает на морду коту, уличный диванчик превращается в лохмотья, а рыба вдруг «уплывает» со стола. Мы собрали 19 фото питомцев, которые наворотили сюрпризов.

«Кошка подруги измазалась мукой»

Noumen
3 часа назад

Со мной чуть истерика не сделалась! Кот! В муке! 🧐

  • Я хохотала так, что аж прослезилась.

«Оставил на 10 минут, называется. Мои сладости уничтожили, контроллер погрызли. Больше не буду оставлять их с пакетами»

«Вчера вечером мой кот приволок все это наверх из прачечной»

«Угадали бы по первому фото, кто из них накосячил?»

Noumen
3 часа назад

Кто косячил, чёрный катался, желтоглазый не при делах

  • У них такие морды, будто говорят: «Это он сделал!», а второй: «Нет, это он!» © Charli_24Swallow / Reddit

«Легкая ухмылка и вопросительный взгляд»

Noumen
23 часа назад

Честное собачье лицо, он за вас и в огонь и в воду, и в болото уже слазал

«Как вы думаете, она виновна в том, что испортила рис?»

Noumen
3 часа назад

Оно шуршит,значит, корм или наполнитель, это рассудительная кошечка, пока думает

«В глазах определенно читается: „Да нет, не собирался я дербанить никакую кровать“»

«Невиновна, пока не доказано обратное»

Noumen
3 часа назад

Никто бы не удивился если бы коти сверху ещё и полил бы

«Я на миллисекунду оставил ее наедине с пирожным»

«Не застань я его рядом с местом преступления, возможно, и не узнала бы, что это он вытворил»

«Ответ Дарелла на мой вопрос: „Что это?“»

«Я услышала звук падения чего-то, и вдруг она появилась в коридоре и посмотрела на меня с вопросом: „Что ты натворила?!“»

«Это была самооборона»

  • В будущем просто не пускайте собаку в ванную. Ваш кот пытается объяснить, что его подставляют. © Adventurous_Cook9083 / Reddit

«Рыбный воришка-рецидивист пойман, но вину не признает»

«Шестимесячный Хьюго открыл для себя туалетную бумагу»

«Причина, по которой мы еще не погуляли. Ну вроде она сожалеет»

Похоже, кто-то делает вид, что не понимает, как все произошло

Плодожорка
41 минута назад

Зато теперь в квартире будет экстремальная чистота, и все вещи будут лежать на своих местах, а шкафы заперты.

«Отвернулся на 15 секунд, называется»

«Это не то, о чем вы подумали»

Фото на превью charlybirbmom / Reddit

Olga Dubrowski
4 часа назад

У меня был хомяк Симка, который жил не в клетке, мог свободно передвигаться по дому. Забрался на комод, где стояла чашка с каким-то маминым снадобьем, большую часть которого составлял мёд. Симка был очень любопытным. Через минуту смотрю, а Симка стоит на задних лапках у чашки с несчастными видом, весь липкий, в меду, передние лапки в стороны, замер и не шелохнётся. Надо было эту картину видеть. Срочно его под кран, отмыла. Симка не сопротивлялся, понимал, что я его спасаю.

Бруннера
4 часа назад

Самое большое преступление одного из моих котов - он сбросил со стола новый телевизор. Остальное так... мелочи, дело-то житейское

