19 питомцев, которые натворили дел, но вину, судя по мордашкам, признавать отказываются

Каждый владелец кота или собаки знает, что если оставил пушистых любимчиков скучать — жди беды. Стоит отвернуться буквально на минуту, как пакет с мукой «сам» напрыгивает на морду коту, уличный диванчик превращается в лохмотья, а рыба вдруг «уплывает» со стола. Мы собрали 19 фото питомцев, которые наворотили сюрпризов.

«Кошка подруги измазалась мукой»

Я хохотала так, что аж прослезилась.

«Оставил на 10 минут, называется. Мои сладости уничтожили, контроллер погрызли. Больше не буду оставлять их с пакетами»

«Вчера вечером мой кот приволок все это наверх из прачечной»

«Угадали бы по первому фото, кто из них накосячил?»

У них такие морды, будто говорят: «Это он сделал!», а второй: «Нет, это он!» © Charli_24Swallow / Reddit

«Легкая ухмылка и вопросительный взгляд»

«Как вы думаете, она виновна в том, что испортила рис?»

«В глазах определенно читается: „Да нет, не собирался я дербанить никакую кровать“»

«Невиновна, пока не доказано обратное»

«Я на миллисекунду оставил ее наедине с пирожным»

«Не застань я его рядом с местом преступления, возможно, и не узнала бы, что это он вытворил»

«Ответ Дарелла на мой вопрос: „Что это?“»

«Я услышала звук падения чего-то, и вдруг она появилась в коридоре и посмотрела на меня с вопросом: „Что ты натворила?!“»

«Это была самооборона»

В будущем просто не пускайте собаку в ванную. Ваш кот пытается объяснить, что его подставляют. © Adventurous_Cook9083 / Reddit

«Рыбный воришка-рецидивист пойман, но вину не признает»

«Шестимесячный Хьюго открыл для себя туалетную бумагу»

«Причина, по которой мы еще не погуляли. Ну вроде она сожалеет»

Похоже, кто-то делает вид, что не понимает, как все произошло

«Отвернулся на 15 секунд, называется»