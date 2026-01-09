«Это точно про меня»: 15 комиксов о жизни после 30, когда меняются мечты, привычки и запросы
Сказал бы нам кто-нибудь в 20, что уже почти скоро мы будем мечтать не о букете роз или модных наушниках, а о пылесосе, реагировать на замечания незнакомых людей станет проще, а полноценный обед действительно вкуснее кофе (даже если это раф на миндальном). Эти комиксы отражают то, как мы меняемся с возрастом, но при этом не теряем интерес к жизни.
Чтобы приятно провести вечер, и даже встретить Новый год, не обязательно идти на шумную вечеринку
В молодости мы так боялись заказать что-то лишнее на свидании. А сейчас на первом месте — практичность: забрать с собой еду из кафе разумно и экологично
В юности мы краснели от любого комплимента, особенно от незнакомых. В 30 уже точно знаем, как ответить
В молодости казалось, что если тебе доставляют дискомфорт другие люди, с этим ничего не поделать. А с опытом понимаешь: нужно просто сказать!
Поболтать с друзьями приятно в любом возрасте
Как же мы могли продержаться весь день без перекусов? А иногда даже пообедать на работе забывали. Не-не, приемы пищи должны быть по расписанию
В 20 выглядеть на все 100 гораздо проще (даже если всю ночь танцевала на дискотеке). А вот после 30 уже есть свои секреты красоты
Все в 30 лет хорошо, кроме одного: иногда что-то может пойти не так
В определенном возрасте с нетерпением ты ждешь не только новый наряд, но и полезный блендер или кофеварку
Кстати, на день рождения тоже хочется поменьше сюрпризов, и побольше полезностей. Слава тому человеку, кто придумал виш-лист!
С возрастом отдаешь предпочтение не количеству, а качеству
Мы становимся внимательнее к деталям. И это не занудство, а умение мгновенно отыскать причину дискомфорта и устранить ее
Отпуск планируется гораздо тщательнее. И без приключений
Доверяй, но проверяй. Вот она — истина, которая пришла ближе к 30
Раньше еще можно было себе позволить гулять в дождь без зонта, а сейчас совсем не хочется рисковать
Ну а как вы там, те кому немного за? Держитесь? Пишите в комментариях, с чем согласны, а что у вас пошло по-другому. Все мы разные, а узнать чужое мнение интересно.
Для тех, кому немного за 30, у нас несколько интересных фактов о вещах из бабушкиного серванта. Если вы любите комиксы так же, как мы, то вот вам еще несколько интересных подборок:
