«Это точно про меня»: 15 комиксов о жизни после 30, когда меняются мечты, привычки и запросы

Сказал бы нам кто-нибудь в 20, что уже почти скоро мы будем мечтать не о букете роз или модных наушниках, а о пылесосе, реагировать на замечания незнакомых людей станет проще, а полноценный обед действительно вкуснее кофе (даже если это раф на миндальном). Эти комиксы отражают то, как мы меняемся с возрастом, но при этом не теряем интерес к жизни.

Чтобы приятно провести вечер, и даже встретить Новый год, не обязательно идти на шумную вечеринку

В молодости мы так боялись заказать что-то лишнее на свидании. А сейчас на первом месте — практичность: забрать с собой еду из кафе разумно и экологично

В юности мы краснели от любого комплимента, особенно от незнакомых. В 30 уже точно знаем, как ответить

В молодости казалось, что если тебе доставляют дискомфорт другие люди, с этим ничего не поделать. А с опытом понимаешь: нужно просто сказать!

Поболтать с друзьями приятно в любом возрасте

Как же мы могли продержаться весь день без перекусов? А иногда даже пообедать на работе забывали. Не-не, приемы пищи должны быть по расписанию

В 20 выглядеть на все 100 гораздо проще (даже если всю ночь танцевала на дискотеке). А вот после 30 уже есть свои секреты красоты

Все в 30 лет хорошо, кроме одного: иногда что-то может пойти не так

В определенном возрасте с нетерпением ты ждешь не только новый наряд, но и полезный блендер или кофеварку

Кстати, на день рождения тоже хочется поменьше сюрпризов, и побольше полезностей. Слава тому человеку, кто придумал виш-лист!

С возрастом отдаешь предпочтение не количеству, а качеству

Мы становимся внимательнее к деталям. И это не занудство, а умение мгновенно отыскать причину дискомфорта и устранить ее

Отпуск планируется гораздо тщательнее. И без приключений

Доверяй, но проверяй. Вот она — истина, которая пришла ближе к 30

Раньше еще можно было себе позволить гулять в дождь без зонта, а сейчас совсем не хочется рисковать