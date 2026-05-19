16 курьезных историй из салонов красоты, где за час в кресле можно навидаться всякого

Истории
19.05.2026
Мы записываемся к мастеру за безупречным образом и маленькими радостями: будь то идеальный френч или расслабляющий массаж, после которого чувствуешь себя обновленным. Но иногда четкий план рушится, и на смену идеальным локонам приходят порой человеческие истории. Именно из-за таких случаев можно улыбнуться даже спустя годы, потому что они напоминают, что за каждой процедурой стоит живой человек со своими сюрпризами.

  • Сидела на окрашивании. Рядом стригли учительницу лет 50. Она все действия парикмахера комментировала, а в конце осталась недовольна результатом. Мастер ей говорит: «Вам не угодишь». Тут клиентка выдает перл: «Угодишь, если сделаешь стрижку бесплатно. Тогда никаких претензий, а за эту стрижку тройка». Мы всем салоном ухахатывались, в том числе сама преподавательница.
  • 2 года уже подрабатываю маникюршей. И вот ходит ко мне все это время одна клиентка, у которой всегда лак слезает на второй-третий день. Она наезжает на меня, мол, делаю плохо, но приходит все равно. Работаю с ней, так как рекламирует меня знакомым и оставляет чаевые по ₽ 1 000–3 000. А на днях она созналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и поболтать.
  • К нам в салон забежала женщина и закричала, что ей надо срочно покраситься. Когда краску нанесли, она встала и говорит: «Все, мне на автобус пора». Мы в ужасе: какой автобус?! Если вовремя не смыть, волосы отвалятся. Она расплатилась и галопом ускакала. Через день возвращается и рассказывает, что, когда пришло время смывать краску, она вышла из автобуса и помыла голову под колонкой.
  • Работаю мастером по маникюру. Приходит ко мне клиентка, которой нужно все и сразу. А у нас не оборудован кабинет для маникюра и педикюра одновременно, в итоге она выдает: «Пусть один человек делает мне маникюр, а второй — педикюр, но под столом». Еще покрасить ее нужно было и эпиляцию сделать — и все за час. Мы с коллективом представили эту картину... Смешно получается. Теперь, когда она нам звонит, мы подписываем ее так: «Все и сразу».
  • У моей подруги волосы ниже колена. Когда она пошла в парикмахерскую, чтобы подровнять концы, парикмахер сначала сказал, что ему придётся лечь на пол, а потом, недолго думая, куда-то ушел. Через несколько минут он притащил стремянку! Моей подруге ровняли концы на стремянке! Это был самый запоминающийся поход в парикмахерскую!
  • Вчера пришла девушка на консультацию: блондинка, одна сторона головы окрашена в зеленый цвет. Спрашиваю, мол, чем красили? И она говорит, что зеленкой! Я переспрашиваю: может, показалось. Но нет. И правда зеленкой. И теперь она хочет убрать это все. А как вывести зеленку с волос? Я, если честно, не знаю, никогда с таким не сталкивалась. Ну ладно наши мамы изобретали велосипед, потому что нечем было краситься, но сейчас, когда полно пигментов любых цветов, надо делать такую фигню?
  • Ходил я одно время к одному специалисту волосы стричь. Я был не особо привередлив к стрижке, а парикмахер этот брал немного. И вот как-то стригусь у него и говорю, мол, сегодня свадьба у меня. А тот заулыбался, поздравляет меня и заявляет, что раз свадьба сегодня, то получается, что это свадебная стрижка, а значит, и стоить будет в 2 раза дороже. Подумал сначала, что он пошутил, но нет.
  • Раньше профессионально занималась бальными танцами — брала первые места на чемпионатах и была известна и почитаема в танцевальных кругах. По состоянию здоровья ушла из спорта и сейчас работаю мастером маникюра. Сегодня ко мне пришла новая клиентка и говорит: «Я вас узнала!» Обрадовалась, конечно, — неужели кто-то еще помнит о моих достижениях? Но все оказалось прозаичнее — она узнала меня по рекламе шампуня, в которой я снялась еще шесть лет назад и давно уже забыла об этом. Слава пришла, откуда не ждали.
  • Мама мужа передала большую коробку вкусных конфет. У меня была на процедуре клиентка, и я решила вместе с ней попить чай и предложила угоститься. В итоге я допила чай и вернулась на свое рабочее место, а она заканчивала. Конфет в коробке оставалось прилично, и я подумала, что хватит еще мужу попить чай. Работу закончила, клиентка уехала. Захожу на кухню — коробки нет. Спрашиваю у мужа, попил ли он чай? На что он мне говорит, что коробка была пустая. Я съела 2–3 конфеты. И сначала я подумала: ну как так можно было сделать! А потом поняла очень простую истину — я сказала «угощайся». Это не подразумевает какое-то определенное количество.
mom_locks_
  • Забыла записаться вовремя на педикюр — теперь у моего постоянного мастера все время занято на ближайшие две недели, а привести в порядок ножки приспичило именно сейчас. Записалась в первый попавшийся салон, где были свободные места. Сижу в кресле, мастер, которая со мной работает, каждые пять минут проверяет свой телефон. Вот каждый раз, как засовывает мою ногу под лампу, так и бежит к телефону. Телефон лежит на соседнем столике. Бегает туда-сюда. Я чувствую себя лишней в этом кабинете. Она видит, что мне некомфортно, и поясняет: «Просто мои дети прямо сейчас летят в Америку, сын мне скинул маршрут онлайн, я смотрю, где сейчас летит их самолет». Как выясняется, «дети» — это взрослый сын с женой. Ощущение, что я со своим педикюром мешаю этой женщине жить свою жизнь.
nata_plh
  • Работаю парикмахером. Записывается клиентка на стрижку, голос в трубке дрожит. Приходит, снимает шапку, а там челка обрезана под самый корень кривой «лесенкой». Я уже приготовилась сочувствовать, но она вздохнула и призналась, что посмотрела в соцсетях совет, как подстричь себя с помощью кухонного зажима и расчески. Видео выглядело так убедительно, что она рискнула. Но стоило ей чикнуть ножницами, как рука дрогнула, зажим соскользнул, и «голливудский каскад» превратился в общипанный забор. Мы полчаса вместе хохотали над этим. Сделали ей дерзкое пикси, и она ушла, пообещав больше никогда не доверять советам из интернета и стричься только у профи.
  • Работаю админом в салоне красоты. Последний клиент встает из кресла. Я бегу к ресепшену, чтобы рассчитать. Он идет за мной, и тут я поскальзываюсь на мокром полу. Клиент — крепкий парень ловит меня, а я не нахожу ничего лучше, чем сказать: «Молодой человек, вас просто сногсшибательно подстригли».
  • Я — мастер маникюра. В соцсетях и на рабочей странице у меня написано, что принимаю на дому в отдельной комнате. При первой записи я всегда проговариваю данный момент. При входе в квартиру видно детский стульчик, стоящий на кухне, обувницу с разной обувью. В шкафу видно верхнюю одежду, в ванной — всякие принадлежности. И вот сегодня клиентка спросила, далеко ли я живу отсюда. Ответила — близко, но насколько близко, уточнять не стала.
  • Недавно клиентка прям с порога начала сокрушаться: «Мой благоверный все свободное время воркует с этой „фифой“, а на меня ноль внимания!» Я сочувственно кивала, мол, понимаю. Тут у нее звонит видеосвязь. На экране — ее муж, который нежно целует в нос толстого пушистого котенка. Муж оправдывается: «Дорогая, мы с Муркой пообедали, очень тебя ждем!» Клиентка вздыхает: «Вот видишь! Опять она на моем месте в кровати спит, а сам не хотел животных заводить!»
  • Ходила на маникюр в один салон уже долго и каждый раз брала у них из вазочки пару «Рафаэлок». Стала замечать, что конфетки пропали. Спросила у мастера, как бы между прочим, а она покраснела и выдала: «Вы простите, это наш администратор жадничает, я только сама сегодня узнала». И достает из сумки коробку конфет, ставит на стол и говорит: «Вот, я принесла, а то мне за нее стыдно».
  • У меня своя парикмахерская. Прихожу в пятницу на работу, в зоне ожидания лежит чей-то телефон. В четверг был выходной, никого в помещении не было. Работаю я один, и, когда я уходил в среду, я бы точно его заметил. Мало ли, какой-нибудь посетитель оставил. Беру телефон — без пароля. Пытаюсь как-то найти владельца, вижу чат с женой, пишу в диалоге: «Здравствуйте, туда-сюда, ваш супруг потерял телефон, он у меня, по такому-то адресу». Отвечает его жена, что муж на работе, и они завтра вместе к нам придут. В субботу они приходят, я отдаю телефон владельцу, спрашиваю: «А вы ко мне не заходили на днях?» Он говорит: «Я, походу, его в троллейбусе вчера выронил, а в этой парикмахерской вообще впервые». После этой истории уже прошло месяца два. Я писал своим клиентам, которые были у меня за несколько дней до этого, спрашивал, не находили ли они случайно телефон, но никто ничего не приносил и на троллейбусе ко мне не приезжал.
lil_nikki_f

