Кроп-топы, оверсайз и еще 7 вещей, которые в этом сезоне вышли из моды — и стильные альтернативы им на замену

18.05.2026
Мода — дама капризная и своенравная. Сегодня она выводит на пьедестал узкие джинсы, а завтра предлагает закинуть их на самую дальнюю полку. Это случилось и в этом сезоне весна/лето — то, что еще вчера покоряло модные подиумы, сегодня аккуратно сложено в стопочку до лучших времен.

Массивные кроссовки

Нарочито грубые кроссовки, которые модницы очень любили сочетать с женственными летящими платьями, в этом сезоне стилисты советуют убрать на дальнюю полку. Модные эксперты считают, что нынешней весной и летом подобная обувь выглядит излишне тяжелой и делает образ перегруженным.

Rina Preston
Много эти диванные эксперты понимают в буераках, разбитых в хлам дорогах и грунтовках, по которым можно пройти только в обуви на толстой подошве!

На смену тяжелым моделям пришли более легкие и женственные, больше напоминающие балетки или некий их гибрид с кроссовками.

Lemi
Ээ.. ну,если дырки убрать.. да ладно,все равно плохо!

Впрочем, уже ставшие классикой обычные белые кроссовки не сдают своих позиций и, при умелой компоновке, выглядят все так же стильно и уместно.

Минималистичные украшения

Все любительницы массивных украшений, следящие за модой, могут выдохнуть с облегчением — эра минималистичных аксессуаров наконец-то подошла к концу. Тоненькие цепочки и браслеты, почти незаметные серьги — все это не модно в сезоне весна/лето 2026.

Впрочем, избавляться от подобных украшений не стоит — сегодняшняя мода предлагает совмещать несколько украшений сразу, главное, чтобы они сочетались между собой. Но если вы хотите быть на пике, ищите массивные украшения — будь то серьги или ожерелья.

Olga Dubrowski
Короче, всё, что хранится в шкатулке, можно сразу на себя навешивать.

Одежда оверсайз

Без сомнения удобная одежда оверсайз, которая несколько лет была любимицей всех модниц, постепенно теряет свою актуальность. Тренды 2026 года считают безразмерные пиджаки и чрезмерно широкие джинсы небрежными, но, несмотря на это, они не до конца покидают модные подиумы. Сегодня оверсайз может выглядеть модным, однако он должен не скрывать фигуру, а подчеркивать ее.

В этом сезоне стилисты предлагают заменить нарочитый оверсайз джинсами-дудочками со средней или высокой посадкой, и сочетать их с укороченными куртками или кардиганами.

Кроп-топы

Долгая эпоха кроп-топов наконец-то подошла к концу — в этом сезоне модные эксперты советуют убрать их на самую дальнюю полку.

На смену им приходят блузы и рубашки, которые можно заправить в брюки или джинсы с высокой или средней посадкой, тоже вошедшие моду в этом сезоне.

Глубокий красный цвет

Глубокие винные оттенки, которые долгое время были в почете у модных дизайнеров, в эти теплые месяцы постепенно покидают тренды. Они пока еще сохраняют позиции в аксессуарах, будь то сумочки, ремни или обувь, но в качестве основного цвета стилисты его уже практически не используют.

Что же пришло ему на смену? В модных показах сезона весна/лето 2026 царил любимый цвет Барби — фуксия. Платья, топы и даже юбки с бахромой этого цвета прочно укрепились в трендах теплого времени года.

CatKate
не было фуксии на пике, не врите. Пастельный желтый был, а фуксии прям в таком масштабе нет

Комплекты одежды

Еще один тренд в рамках всеобщего отказа от минимализма — уход с подиумов комплектов одежды в стиле тотал-лук. Правда, это не касается чисто белого цвета — выполненные в нем костюмы как и прежде актуальны.

Однако не стоит убирать имеющиеся у вас комплекты подальше в шкаф — просто возьмите два или три из них и комбинируйте между собой. Не чурайтесь экспериментов, тренды этого сезона дают простор для творчества. Кроме того, главный маст-хэв весны и лета — индивидуальность, так что не бойтесь казаться слишком экстравагантными.

Миниатюрные сумочки

Тренд на мини-сумочки оказался очень живучим — он царил на подиумах и улицах с 2017 года. Это, пожалуй, самое непрактичное модное веяние, ведь в этих миниатюрных аксессуарах нельзя было хранить не то что телефон, они с трудом вмещали даже пудру.

Уход моды на минимализм коснулся и сумок — в этом сезоне в моде объемные модели, например, тоуты, в которые умещается все, что необходимо. Кроме того, в сумках отразился и тренд на отказ от пастельных и приглушенных тонов — на пике сейчас яркие и неординарные варианты.

Джинсы-скинни

Все тренды весны/лета 2026 — про баланс. Из моды вышел не только нарочитый оверсайз, но и излишне обтягивающая одежда. В том числе и скинни, которые долго цеплялись за подиумную и уличную моду.

CatKate
скинни цеплялись? да они уже давно похоронены, так давно, что боюсь скоро вторая волна пойдет уже

Им на смену пришли простые классические прямые крои. Кроме того, из моды вышли и рваные модели, которые предлагают заменить джинсами с естественными потертостями. В общем, самое время заглянуть в секонд-хенд в поисках винтажных пар.

Плиссированные юбки

Плиссированные юбки — еще один предмет гардероба, который в этом теплом сезоне уходят на второй план. На подиумах их практически нет, да и модные инфлюенсеры исключили их из своих образов.

Inspiration
Я продала свою длинную супер развевающуюся сатиновую плессированную юбку золотисто-коричнегово цвета. Во-первых плиссе добавляет по пару см буквально везде, во-вторых не удобно.

Взамен им пришли атласные юбки разнообразной длины и фасона — от мини до макси и от карандашей до расклешенных.

Бегемотик
Вот сколько не смотрю на атласные юбки, но на улице и в транспорте они максимально странно и нестильно.

Тильда
Забыли джинсы-клёш и баллоны.
Серые
И так, чтобы каблук закрывали
В этом сезоне они на пике

Вредина
Какое счастье - достичь возраста, когда можно чихать на всех этих инфлюэнсеров и носить то, что нравится и идёт!

