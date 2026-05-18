Звезды телеэкранов нашей юности: как сложилась жизнь ведущих популярных передач нулевых

Знаменитости
18.05.2026
Звезды телеэкранов нулевых стали для нас почти родными — мы взрослели вместе с их программами и до сих пор пользуемся их фирменными фразами, такими как «Я угадаю эту мелодию с трех нот» или «Но делать я этого, конечно, не буду». В этой статье мы собрали рассказы о том, как сложилась судьба самых ярких ведущих того времени — кто из них до сих пор в эфире, кто ушел в соцсети, кто покоряет горы и океаны, а кто наконец-то нашел личное счастье.

Елена Ханга

Ханга получила всенародную известность как ведущая первых откровенных и скандальных программ на НТВ — «Про это» и «Принцип домино». Эрудированная, харизматичная и экзотичная ведущая с афроамериканскими корнями шокировала и одновременно восхищала консервативную публику своей смелостью и открытостью. Ее дуэт с Еленой Ищеевой строился на контрасте, где Ханга всегда была «холодным разумом», способным одной ироничной фразой осадить не только слишком эмоционального гостя, но и соведущую. Это привело к тому, что в 2004 году Ищеева покинула шоу, и на ее место пришла сначала Елена Старостина, а затем Дана Борисова.

В 2024 году Елена снялась в крупной роли в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» — она сыграла адвоката главной героини, и сыграла хорошо, правда, многие отмечают, что персонаж получился собранным, профессиональным, что мало отличается от публичного образа самой телеведущей. В том же году Ханга выпускает программу «Ханга ПРО...» — совместный проект для цифровой среды и ТВ. Гостями ее ток-шоу были Татьяна Буланова, Мария Голубкина, Елена Проклова. Проект продления не получил, вместо него Ханга полностью переключилась на свои личные проекты в соцсетях «ХанГость» и в «Гостях у Ханги», которые и по сей день радуют нас обновлениями.

Наталья Мальцева

Наталья, ставшая лицом главного интерьерного шоу страны «Квартирный вопрос», была не просто ведущей, а одним из главных авторов и идейных вдохновителей проекта, собравшим вокруг себя команду молодых и смелых дизайнеров. Многие помнят, в каком ошеломлении были некоторые обычные семьи, столкнувшиеся с полетом творческой фантазии на своих метрах, и как Наталья мягко сглаживала их реакцию. Не были застрахованы от смелых решений и знаменитости — так переделка кухни для народной артистки Ирины Муравьевой в 2007 году привела к тому, что дизайнеры полностью проигнорировали вкусы актрисы и установили хайтек-кухню, из-за чего Муравьева прямо в эфире высказала жесткое разочарование.

На пике популярности в 2014 году Наталья внезапно пропала с экранов. Позже выяснилось, что причиной стала болезнь ведущей. Несколько лет она лечилась, вышла в ремиссию и в 2018 году триумфально вернулась в эфир с лайфстайл-шоу «Мальцева», в котором два года делилась секретами организации домашнего пространства, тестировала гаджеты и новые рецепты, принимала звездных гостей. Сейчас полностью прекратила съемки в качестве телеведущей и сосредоточилась на закулисной продюсерской и преподавательской деятельности. В частности, если удастся попасть на Курс НТВ «Продюсирование телевизионных программ», то Наталья Викторовна прочтет для вас несколько лекций.

Леонид Ярмольник

Евга
только что

Хехе, а я помню его по передаче L-клуб. А Боярд я с ним не смотрела, мне иностранный нравился

Ответить

Леонид Ярмольник стал третьим ведущим адаптации легендарного шоу «Форт Боярд», которое гремело на экранах в начале 2000-х. Его фирменная ирония, хитрый прищур и неизменная бородка идеально вписались в атмосферу французской крепости, где он с неподражаемым сарказмом напутствовал звездных игроков перед испытаниями на смелость.

Сегодня Ярмольник по-прежнему востребованный актер, а недавно ему удалось сыграть в одной кинокартине вместе с внуком. Летом 2026 года на экраны кинотеатров выйдет фильм, снятый по подростковому бестселлеру «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», в котором Ярмольник сыграл Мастера Пошива — загадочного персонажа из виртуального мира, а 11-летнему Петру Мальцеву досталась небольшая, но запоминающаяся роль Бубочки.

Валдис Пельш

Даже сейчас при виде Валдиса Пельша у многих в голове звучит легендарная фраза: «Я угадаю эту мелодию с трех нот!» Программа «Угадай мелодию» была настолько феноменально популярна, что попала в Книгу рекордов Гиннесса: один из выпусков одновременно посмотрели 132 миллиона человек, а это было более половины всей телеаудитории страны. Позже Валдис продюсировал и вел еще один хит — шоу «Розыгрыш», где с присущим ему интеллигентным обаянием устраивал масштабные пранки над знаменитостями.

Валдис Пельш — идеальный пример мужчины, который с годами становится только интереснее. Сегодня он руководит собственной съемочной компанией и снимает документальные фильмы, ради которых отправляется в настоящие экспедиции вместе со своей командой: повторяет маршрут легендарного перелета Чкалова и Громова, поднимается на Эверест, погружается к акулам и покоряет Антарктиду. Но дело не только в экстремальных увлечениях — Валдис с легкостью находит общий язык с новым поколением. Лучшее тому подтверждение — громкий перезапуск культового музыкального шоу «ДОстояние РЕспублики», где его соведущей стала звезда соцсетей Валя Карнавал.

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова стала ведущей первого женского ток-шоу «Я сама» на НТВ. Передача строилась вокруг жизненных историй и обсуждения бытовых и психологических ситуаций, а сама Меньшова закрепилась как ведущая, умеющая держать темп и тон разговора без лишней театральности, дешевых скандалов и «желтой» провокации.

Сегодня Меньшова сосредоточена на диджитал-журналистике, театре и преподавании. Она ведет популярный авторский канал «Сама Меньшова», на котором выходят искренние интервью со знаменитостями и глубокие беседы с топ-экспертами о психологии, здоровье и бьюти-индустрии, а также фирменные «Coffee stories» — в рамках этой рубрики она делится с подписчиками интересными фактами, поразительными историями из прошлого и рассуждает на жизненные темы.

Николай Фоменко

Евга
только что

С ним помню империю страсти и что-то про угон машины.

Upd: погуглила, Перехват называлась

Ответить

В 2000-е годы Николай Фоменко закрепил за собой статус одного из самых популярных, харизматичных и востребованных шоуменов, ведя различные культовые развлекательные, игровые и экстремальные проекты на главных телеканалах страны. В частности, он стал ведущим проекта «Последний герой −3», добавив в него динамики и фирменной жесткой иронии.
Параллельно с телеэфирами в этот период Фоменко оставался «голосом» родной радиостанции, на которой выходили его знаменитые юмористические аудио-заставки, которые спустя годы многие принимают за народные афоризмы: «Яйца от курицы недалеко падают», «Ничто не дается нам так дешево, как хочется», «Не по Хуану сомбреро» — и многие другие.

Голос Фоменко по-прежнему можно услышать в радиоэфире — он сотрудничает с радиостанцией «Юмор FM» в рамках своей авторской рубрики. Николай Владимирович регулярно снимается в кино и сериалах. Одна из самых запоминающихся его последних ролей — генерала Хадякова в популярной комедийной франшизе «Беспринципные». Режиссеры часто позволяют ему отходить от сценария, и этот персонаж наполовину состоит из «фоменковских» словечек и баек, которые он придумывает прямо в кадре. За всем этим, казалось бы, можно забыть Фоменко-музыканта, но два новых студийных альбома группы «Секрет», 2024 и 2025 годов, доказывают, что это далеко не так.

Jelena
только что

В первый раз увидела и услышала "Секрет" в 1987 г., когда они играли на разогреве перед концертом "Машины времени". Фоменко так притопывал/приплясывал, что каблук отвалился. А "Машина" в тот раз разочаровала презентацией нового альбома.

Ответить

Роза Сябитова

По образованию инженер-программист, в 1995 году Сябитова открыла одно из первых в стране брачных агентств «Роза-клуб». Этот выбор привел к тому, что вскоре она стала самой известной телесвахой России, получив всенародную популярность как бессменная соведущая программы «Давай поженимся!». Сябитова создала образ прямолинейной, практичной и жесткой женщины, которая оценивает браки с позиции выгоды и точного расчета. Ее фишка — откровенность без обиняков: она могла спросить у жениха о зарплате, а невесте указать на неудачную прическу.

Сябитова продолжает вести «Давай поженимся!», параллельно консультирует пары как профессиональная сваха, ведет блог, где с присущей ей прямотой разбирает чужие отношения. При этом о своей личной жизни говорит скупо: после развода она, похоже, решила, что поговорку про сапожника и сапоги придумали не зря. Совсем недавно она удивила всех, появившись на шоу «Маска» в костюме Одуванчика. Сябитова призналась, что специально выучила сленг зумеров, чтобы максимально запутать жюри.

Наталья Стефаненко

За несколько лет до выхода «Модного приговора» Стефаненко в тандеме с Ташей Строгой стала главным модным критиком страны. Программа «Снимите это немедленно!», в которой ведущие жестко критиковали гардероб героинь, выбрасывали их старые вещи и полностью меняли их стиль, имела колоссальные рейтинги. Сегодня мы бы закатили глаза от такого формата, но тогда это преподносилось как способ «открыть глаза». К середине 2010-х годов формат исчерпал себя. Проекту пытались дать новую жизнь, заменив ведущих, но преемников зрители не приняли, и из-за низких рейтингов шоу закрыли.

Сейчас Наталья живет на две страны — еще в 1995 году она вышла замуж за итальянскую модель Луку Саббиони. Недавно, во время романтического путешествия в Бразилию, Наталья и Лука поженились во второй раз, обновив свои свадебные клятвы спустя 30 лет совместной жизни. Сегодня супруги являются полноценными бизнес-партнерами: они вместе владеют и развивают премиальный бренд пляжной обуви и аксессуаров L.A. Water. Наталья постоянный эксперт и приглашенная звезда главных итальянских телеканалов. В 2022 году она наделала много шума в Италии, дойдя до финала в популярном экстремальном тревел-реалити Pechino Express, где играла в паре со своей дочерью Сашей.

Таша Строгая

Таша Строгая составила со Стефаненко идеальный контрастный тандем. В отличие от мягкой, улыбчивой и понимающей Натальи, Таша полностью оправдывала свой псевдоним. Она создала образ бескомпромиссного, холодного и ироничного критика. Будучи профессиональным художником-модельером (в отличие от Стефаненко, инженера-металлурга по диплому), Таша отвечала в шоу за академическую экспертизу.

Сейчас Таша продолжает руководить собственным брендом одежды Tasha Strogaya, активно ведет экспертные модные блоги в соцсетях, а также нашла для себя новую неожиданную страсть. Она стала гидом-экспертом в знаменитом Клубе путешествий Михаила Кожухова. Таша возит авторские туристические группы по таким городам, как Кострома, Палех, Хохлома, Городец, рассказывая об истории народных промыслов и локальной культуре.

Сергей Дружко

Один из самых харизматичных и узнаваемых ведущих, в 2000-е годы Дружко вел культовый проект «Необъяснимо, но факт». Он ездил по стране на фирменном красном джипе, расследуя аномалии. Сергей запомнился зрителям благодаря его фирменной манере ведения: «каменному» лицу и интонациям с нагнетанием саспенса. Фразы Дружко из этого шоу (например, «Но делать я этого, конечно, не буду») спустя годы растащили на интернет-мемы.

В 2025 году Дружко стал ведущим масштабного исторического реалити-шоу «Цивилизация», где он сопровождает участников в экспедиции через эпохи развития человечества. Параллельно он принял участие в качестве игрока во втором сезоне экстремального реалити-шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!»

Антон Комолов

Дуэт Ольги Шелест и Антона Комолова можно смело назвать лицом культового канала MTV. В прямом эфире трехчасового шоу «Бодрое утро» ведущие общались со зрителями без жесткого сценария, много импровизировали, переодевались в разные костюмы. А еще он запомнился нам по озвучке ленивца Сида из «Ледникового периода». У Антона вообще не было опыта в этом, поэтому на пробах он просто ориентировался на оригинальную шепелявую речь американского комика Джона Легуизамо. Создавая характерный, комично-гнусавый голос Сида, Комолов в шутку смешал манеры двух известных эрудитов и актеров — Стаса Садальского и одного из знатоков из «Что? Где? Когда?» Продюсеры пришли в восторг от получившегося тембра и утвердили Антона, сделав его голос официальным на все последующие части франшизы.

В апреле 2026 года Антону исполнилось 50 лет. Он вовсю пилит собственные подкасты и держит марку топового радиоведущего. Его все так же можно услышать на «Европе Плюс» в вечернем шоу «РАШ», а в подкасте Комолова «Тоже люди» в гостях профи из абсолютно разных сфер — от айтишников и пилотов до стендап-комиков и пауэрлифтеров. Чтобы вытрясти из них всю правду о работе, Антон задает те самые фирменные простые, даже наивные вопросы, которые на самом деле волнуют каждого из нас. Например, в одном из выпусков эксперт по этикету объяснял, как вежливо послать токсичного коллегу, а в другом — часовщик рассказывал, почему дорогие швейцарские часы ломаются так же, как и дешевые.

Анфиса Чехова

В начале 2000-х годов Анфиса Чехова искала себя в медиапространстве, переходя с одного телеканала на другой и ведя молодежные развлекательные программы на «Муз-ТВ», «ТВ-6» и «СТС». Главный карьерный прорыв случился в 2005 году, когда она стала лицом авторского ночного проекта на канале ТНТ, где с юмором и иронией обсуждала психологию взаимоотношений, гендерные стереотипы, свидания и романтические секреты. Программа выходила до 2009 года и превратила ведущую в одного из главных экспертов страны по делам интимным, разрушив многие внутренние комплексы телезрителей.

Сейчас Анфиса Чехова ведет ТВ-проект «Вкусно с Анфисой Чеховой», где вместе со звездными гостями готовит блюда и болтает про неловкие свидания, психологию отношений и любовь. В начале 2026 года Анфиса полностью избавилась от статуса «сбежавшей невесты» (ей целых шесть раз делали предложения руки и сердца, но она каждый раз включала заднюю и отказывала мужчинам в последний момент) и впервые официально вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Помимо съемок передачи, Анфиса активно ведет соцсети, посещает светские мероприятия и много путешествует.

Нулевые подарили нам целую плеяду ярких звезд, за которыми мы следим до сих пор. А кто для вас остается главным символом того времени?

