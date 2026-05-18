Хехе, а я помню его по передаче L-клуб. А Боярд я с ним не смотрела, мне иностранный нравился
Звезды телеэкранов нашей юности: как сложилась жизнь ведущих популярных передач нулевых
Звезды телеэкранов нулевых стали для нас почти родными — мы взрослели вместе с их программами и до сих пор пользуемся их фирменными фразами, такими как «Я угадаю эту мелодию с трех нот» или «Но делать я этого, конечно, не буду». В этой статье мы собрали рассказы о том, как сложилась судьба самых ярких ведущих того времени — кто из них до сих пор в эфире, кто ушел в соцсети, кто покоряет горы и океаны, а кто наконец-то нашел личное счастье.
Елена Ханга
Ханга получила всенародную известность как ведущая первых откровенных и скандальных программ на НТВ — «Про это» и «Принцип домино». Эрудированная, харизматичная и экзотичная ведущая с афроамериканскими корнями шокировала и одновременно восхищала консервативную публику своей смелостью и открытостью. Ее дуэт с Еленой Ищеевой строился на контрасте, где Ханга всегда была «холодным разумом», способным одной ироничной фразой осадить не только слишком эмоционального гостя, но и соведущую. Это привело к тому, что в 2004 году Ищеева покинула шоу, и на ее место пришла сначала Елена Старостина, а затем Дана Борисова.
В 2024 году Елена снялась в крупной роли в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» — она сыграла адвоката главной героини, и сыграла хорошо, правда, многие отмечают, что персонаж получился собранным, профессиональным, что мало отличается от публичного образа самой телеведущей. В том же году Ханга выпускает программу «Ханга ПРО...» — совместный проект для цифровой среды и ТВ. Гостями ее ток-шоу были Татьяна Буланова, Мария Голубкина, Елена Проклова. Проект продления не получил, вместо него Ханга полностью переключилась на свои личные проекты в соцсетях «ХанГость» и в «Гостях у Ханги», которые и по сей день радуют нас обновлениями.
Наталья Мальцева
Наталья, ставшая лицом главного интерьерного шоу страны «Квартирный вопрос», была не просто ведущей, а одним из главных авторов и идейных вдохновителей проекта, собравшим вокруг себя команду молодых и смелых дизайнеров. Многие помнят, в каком ошеломлении были некоторые обычные семьи, столкнувшиеся с полетом творческой фантазии на своих метрах, и как Наталья мягко сглаживала их реакцию. Не были застрахованы от смелых решений и знаменитости — так переделка кухни для народной артистки Ирины Муравьевой в 2007 году привела к тому, что дизайнеры полностью проигнорировали вкусы актрисы и установили хайтек-кухню, из-за чего Муравьева прямо в эфире высказала жесткое разочарование.
На пике популярности в 2014 году Наталья внезапно пропала с экранов. Позже выяснилось, что причиной стала болезнь ведущей. Несколько лет она лечилась, вышла в ремиссию и в 2018 году триумфально вернулась в эфир с лайфстайл-шоу «Мальцева», в котором два года делилась секретами организации домашнего пространства, тестировала гаджеты и новые рецепты, принимала звездных гостей. Сейчас полностью прекратила съемки в качестве телеведущей и сосредоточилась на закулисной продюсерской и преподавательской деятельности. В частности, если удастся попасть на Курс НТВ «Продюсирование телевизионных программ», то Наталья Викторовна прочтет для вас несколько лекций.
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник стал третьим ведущим адаптации легендарного шоу «Форт Боярд», которое гремело на экранах в начале 2000-х. Его фирменная ирония, хитрый прищур и неизменная бородка идеально вписались в атмосферу французской крепости, где он с неподражаемым сарказмом напутствовал звездных игроков перед испытаниями на смелость.
Сегодня Ярмольник по-прежнему востребованный актер, а недавно ему удалось сыграть в одной кинокартине вместе с внуком. Летом 2026 года на экраны кинотеатров выйдет фильм, снятый по подростковому бестселлеру «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», в котором Ярмольник сыграл Мастера Пошива — загадочного персонажа из виртуального мира, а 11-летнему Петру Мальцеву досталась небольшая, но запоминающаяся роль Бубочки.
Валдис Пельш
Даже сейчас при виде Валдиса Пельша у многих в голове звучит легендарная фраза: «Я угадаю эту мелодию с трех нот!» Программа «Угадай мелодию» была настолько феноменально популярна, что попала в Книгу рекордов Гиннесса: один из выпусков одновременно посмотрели 132 миллиона человек, а это было более половины всей телеаудитории страны. Позже Валдис продюсировал и вел еще один хит — шоу «Розыгрыш», где с присущим ему интеллигентным обаянием устраивал масштабные пранки над знаменитостями.
Валдис Пельш — идеальный пример мужчины, который с годами становится только интереснее. Сегодня он руководит собственной съемочной компанией и снимает документальные фильмы, ради которых отправляется в настоящие экспедиции вместе со своей командой: повторяет маршрут легендарного перелета Чкалова и Громова, поднимается на Эверест, погружается к акулам и покоряет Антарктиду. Но дело не только в экстремальных увлечениях — Валдис с легкостью находит общий язык с новым поколением. Лучшее тому подтверждение — громкий перезапуск культового музыкального шоу «ДОстояние РЕспублики», где его соведущей стала звезда соцсетей Валя Карнавал.
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова стала ведущей первого женского ток-шоу «Я сама» на НТВ. Передача строилась вокруг жизненных историй и обсуждения бытовых и психологических ситуаций, а сама Меньшова закрепилась как ведущая, умеющая держать темп и тон разговора без лишней театральности, дешевых скандалов и «желтой» провокации.
Сегодня Меньшова сосредоточена на диджитал-журналистике, театре и преподавании. Она ведет популярный авторский канал «Сама Меньшова», на котором выходят искренние интервью со знаменитостями и глубокие беседы с топ-экспертами о психологии, здоровье и бьюти-индустрии, а также фирменные «Coffee stories» — в рамках этой рубрики она делится с подписчиками интересными фактами, поразительными историями из прошлого и рассуждает на жизненные темы.
Николай Фоменко
С ним помню империю страсти и что-то про угон машины.
Upd: погуглила, Перехват называлась
В 2000-е годы Николай Фоменко закрепил за собой статус одного из самых популярных, харизматичных и востребованных шоуменов, ведя различные культовые развлекательные, игровые и экстремальные проекты на главных телеканалах страны. В частности, он стал ведущим проекта «Последний герой −3», добавив в него динамики и фирменной жесткой иронии.
Параллельно с телеэфирами в этот период Фоменко оставался «голосом» родной радиостанции, на которой выходили его знаменитые юмористические аудио-заставки, которые спустя годы многие принимают за народные афоризмы: «Яйца от курицы недалеко падают», «Ничто не дается нам так дешево, как хочется», «Не по Хуану сомбреро» — и многие другие.
Голос Фоменко по-прежнему можно услышать в радиоэфире — он сотрудничает с радиостанцией «Юмор FM» в рамках своей авторской рубрики. Николай Владимирович регулярно снимается в кино и сериалах. Одна из самых запоминающихся его последних ролей — генерала Хадякова в популярной комедийной франшизе «Беспринципные». Режиссеры часто позволяют ему отходить от сценария, и этот персонаж наполовину состоит из «фоменковских» словечек и баек, которые он придумывает прямо в кадре. За всем этим, казалось бы, можно забыть Фоменко-музыканта, но два новых студийных альбома группы «Секрет», 2024 и 2025 годов, доказывают, что это далеко не так.
В первый раз увидела и услышала "Секрет" в 1987 г., когда они играли на разогреве перед концертом "Машины времени". Фоменко так притопывал/приплясывал, что каблук отвалился. А "Машина" в тот раз разочаровала презентацией нового альбома.
Роза Сябитова
По образованию инженер-программист, в 1995 году Сябитова открыла одно из первых в стране брачных агентств «Роза-клуб». Этот выбор привел к тому, что вскоре она стала самой известной телесвахой России, получив всенародную популярность как бессменная соведущая программы «Давай поженимся!». Сябитова создала образ прямолинейной, практичной и жесткой женщины, которая оценивает браки с позиции выгоды и точного расчета. Ее фишка — откровенность без обиняков: она могла спросить у жениха о зарплате, а невесте указать на неудачную прическу.
Сябитова продолжает вести «Давай поженимся!», параллельно консультирует пары как профессиональная сваха, ведет блог, где с присущей ей прямотой разбирает чужие отношения. При этом о своей личной жизни говорит скупо: после развода она, похоже, решила, что поговорку про сапожника и сапоги придумали не зря. Совсем недавно она удивила всех, появившись на шоу «Маска» в костюме Одуванчика. Сябитова призналась, что специально выучила сленг зумеров, чтобы максимально запутать жюри.
Наталья Стефаненко
За несколько лет до выхода «Модного приговора» Стефаненко в тандеме с Ташей Строгой стала главным модным критиком страны. Программа «Снимите это немедленно!», в которой ведущие жестко критиковали гардероб героинь, выбрасывали их старые вещи и полностью меняли их стиль, имела колоссальные рейтинги. Сегодня мы бы закатили глаза от такого формата, но тогда это преподносилось как способ «открыть глаза». К середине 2010-х годов формат исчерпал себя. Проекту пытались дать новую жизнь, заменив ведущих, но преемников зрители не приняли, и из-за низких рейтингов шоу закрыли.
Сейчас Наталья живет на две страны — еще в 1995 году она вышла замуж за итальянскую модель Луку Саббиони. Недавно, во время романтического путешествия в Бразилию, Наталья и Лука поженились во второй раз, обновив свои свадебные клятвы спустя 30 лет совместной жизни. Сегодня супруги являются полноценными бизнес-партнерами: они вместе владеют и развивают премиальный бренд пляжной обуви и аксессуаров L.A. Water. Наталья постоянный эксперт и приглашенная звезда главных итальянских телеканалов. В 2022 году она наделала много шума в Италии, дойдя до финала в популярном экстремальном тревел-реалити Pechino Express, где играла в паре со своей дочерью Сашей.
Таша Строгая
Таша Строгая составила со Стефаненко идеальный контрастный тандем. В отличие от мягкой, улыбчивой и понимающей Натальи, Таша полностью оправдывала свой псевдоним. Она создала образ бескомпромиссного, холодного и ироничного критика. Будучи профессиональным художником-модельером (в отличие от Стефаненко, инженера-металлурга по диплому), Таша отвечала в шоу за академическую экспертизу.
Сейчас Таша продолжает руководить собственным брендом одежды Tasha Strogaya, активно ведет экспертные модные блоги в соцсетях, а также нашла для себя новую неожиданную страсть. Она стала гидом-экспертом в знаменитом Клубе путешествий Михаила Кожухова. Таша возит авторские туристические группы по таким городам, как Кострома, Палех, Хохлома, Городец, рассказывая об истории народных промыслов и локальной культуре.
Сергей Дружко
Один из самых харизматичных и узнаваемых ведущих, в 2000-е годы Дружко вел культовый проект «Необъяснимо, но факт». Он ездил по стране на фирменном красном джипе, расследуя аномалии. Сергей запомнился зрителям благодаря его фирменной манере ведения: «каменному» лицу и интонациям с нагнетанием саспенса. Фразы Дружко из этого шоу (например, «Но делать я этого, конечно, не буду») спустя годы растащили на интернет-мемы.
В 2025 году Дружко стал ведущим масштабного исторического реалити-шоу «Цивилизация», где он сопровождает участников в экспедиции через эпохи развития человечества. Параллельно он принял участие в качестве игрока во втором сезоне экстремального реалити-шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!»
Антон Комолов
Дуэт Ольги Шелест и Антона Комолова можно смело назвать лицом культового канала MTV. В прямом эфире трехчасового шоу «Бодрое утро» ведущие общались со зрителями без жесткого сценария, много импровизировали, переодевались в разные костюмы. А еще он запомнился нам по озвучке ленивца Сида из «Ледникового периода». У Антона вообще не было опыта в этом, поэтому на пробах он просто ориентировался на оригинальную шепелявую речь американского комика Джона Легуизамо. Создавая характерный, комично-гнусавый голос Сида, Комолов в шутку смешал манеры двух известных эрудитов и актеров — Стаса Садальского и одного из знатоков из «Что? Где? Когда?» Продюсеры пришли в восторг от получившегося тембра и утвердили Антона, сделав его голос официальным на все последующие части франшизы.
В апреле 2026 года Антону исполнилось 50 лет. Он вовсю пилит собственные подкасты и держит марку топового радиоведущего. Его все так же можно услышать на «Европе Плюс» в вечернем шоу «РАШ», а в подкасте Комолова «Тоже люди» в гостях профи из абсолютно разных сфер — от айтишников и пилотов до стендап-комиков и пауэрлифтеров. Чтобы вытрясти из них всю правду о работе, Антон задает те самые фирменные простые, даже наивные вопросы, которые на самом деле волнуют каждого из нас. Например, в одном из выпусков эксперт по этикету объяснял, как вежливо послать токсичного коллегу, а в другом — часовщик рассказывал, почему дорогие швейцарские часы ломаются так же, как и дешевые.
Анфиса Чехова
В начале 2000-х годов Анфиса Чехова искала себя в медиапространстве, переходя с одного телеканала на другой и ведя молодежные развлекательные программы на «Муз-ТВ», «ТВ-6» и «СТС». Главный карьерный прорыв случился в 2005 году, когда она стала лицом авторского ночного проекта на канале ТНТ, где с юмором и иронией обсуждала психологию взаимоотношений, гендерные стереотипы, свидания и романтические секреты. Программа выходила до 2009 года и превратила ведущую в одного из главных экспертов страны по делам интимным, разрушив многие внутренние комплексы телезрителей.
Сейчас Анфиса Чехова ведет ТВ-проект «Вкусно с Анфисой Чеховой», где вместе со звездными гостями готовит блюда и болтает про неловкие свидания, психологию отношений и любовь. В начале 2026 года Анфиса полностью избавилась от статуса «сбежавшей невесты» (ей целых шесть раз делали предложения руки и сердца, но она каждый раз включала заднюю и отказывала мужчинам в последний момент) и впервые официально вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Помимо съемок передачи, Анфиса активно ведет соцсети, посещает светские мероприятия и много путешествует.
Нулевые подарили нам целую плеяду ярких звезд, за которыми мы следим до сих пор. А кто для вас остается главным символом того времени?
