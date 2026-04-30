17 снимков выпускных нарядов, которые хранят атмосферу школьных лет — с запахом духов и звуком вальса

О, да! У меня сын окончил гимназию в 2008, так в каких только платьях не были выпускницы! Помню, на одной было платье из золотой парчи, очень короткое - мини, и с декольте с открытыми плечами, а на другой - из плотного белого шёлка с огромным чёрным бантом на спине, так она бедная даже сидеть ни на стуле, ни на диванчике в ресторане не могла - очень мешал ей этот бант, практически всё время стояла с раннего вечера и до утра - не знаю, как она всё это выдержала.