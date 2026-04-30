О, да! У меня сын окончил гимназию в 2008, так в каких только платьях не были выпускницы! Помню, на одной было платье из золотой парчи, очень короткое - мини, и с декольте с открытыми плечами, а на другой - из плотного белого шёлка с огромным чёрным бантом на спине, так она бедная даже сидеть ни на стуле, ни на диванчике в ресторане не могла - очень мешал ей этот бант, практически всё время стояла с раннего вечера и до утра - не знаю, как она всё это выдержала.
17 снимков выпускных нарядов, которые хранят атмосферу школьных лет — с запахом духов и звуком вальса
Фотоподборки
30.04.2026
Иногда достаточно одного взгляда на старые и новые выпускные образы, чтобы увидеть, как сильно меняется вкус и настроение времени. От простых силуэтов до более смелых решений — в этих кадрах читаются мягкие перемены, живые детали и маленькие радости разных поколений. Такие снимки хочется спокойно рассматривать с интересом, замечая, как мода отражает эпоху и личные истории.
«Я сама сшила свое выпускное платье»
«Ох уж этот 2008 год»
«Мой 2005. Школьный бал был веселый, встречали рассвет»
«В 90-х выпускной был не просто школьной дискотекой — это было настоящее культурное событие»
«Звонит по телефону на выпускном, 1986»
«Мои родители на вечеринке по поводу окончания школы, апрель 1979»
«Дочь решила повторить фото с выпускного ее матери. По-моему, у нее отлично получилось»
«Выпускное фото конца 80-х»
«Мое школьное выпускное фото»
«Вчера был школьный бал, я очень ждала фоток»
«Выпускной. Мои волосы на солнце прям светятся, я знаю»
«Позирует для выпускного фото, а ее младший брат влезает в кадр — примерно 50-е»
«Мое выпускное платье. Я с родителями»
«Мне здесь 17, а моему спутнику 20»
«Заканчивала школу в 2009 году, на выпускной платье арендовали в прокатном салоне через знакомых»
«С теплотой вспоминаю свое платье. На фото не видно, но на спине там был небольшой вырез с красивым черным кружевом. Супер удобное»
«Мне платье сшила мама, макияж я делала сама. Прическу — соседка, она парикмахер, но у нее не получилось»
Бонус: когда выпускной — это не платье, а момент взросления
- Раньше я очень переживала о том, что обо мне думают люди: боялась как-то ярко одеваться, не была уверена, стоит ли красить себе губы в такой необычный цвет — короче, заморочек было много. Когда-то я проиграла в споре своим подружкам, и мне нужно было пойти в магазин в своем выпускном платье (оно длинное, нарядное и розовое). Это был октябрь, то есть ни о каком выпускном не могло быть и речи. Я шла, подруги шли со мной. Некоторые люди смотрели на меня, некоторые улыбались, в нескольких глазах я увидела недоумение, но главное, что я тогда поняла: я этих людей вижу впервые и, пожалуй, последний раз в своей жизни. И разве не все равно, что они там обо мне подумают? Тогда меня реально отпустило!
- Мой выпускной пришелся на 1994 год. Платье я сшила себе сама — шикарное, черное, с блестками, которые сыпались с него на всех окружающих. И рукава из фатина. Тогда еще не были в моде платья в стиле свадебных, наоборот — все хотели выглядеть роковухами в черном, красном или темно-синем. Поели, попили, поплясали в школьной рекреации. Сходили встретить рассвет, пока весь город еще спал. А потом разошлись по домам. Я проснулась часов в 12 дня и поехала подавать документы в универ.
- У меня дочь закончила школу три года назад. Мы живем недалеко от города. В родительской группе начались обсуждения — как отметить выпускной. Дошло вплоть до лимузина и прогулок по набережной в городе. Дети создали еще одну группу, добавили туда всех родителей и спросили: «А вообще, вы у нас не хотите поинтересоваться, как мы сами хотим отметить выпускной?» А они хотели после торжественной части просто потусить без родителей — без ресторанов и лимузинов. Ох, как родители возмущались... Но дети стояли на своем. В итоге отметили у нас во дворе. Дом и двор у нас большие. Накрыли столы: салаты, фрукты, пицца. Принесли колонку, включили музыку, устроили танцы. Я с радостью смотрела на это молодое веселье.
Порой один снимок способен передать целую эпоху лучше любого рассказа. В нем читаются настроение, стиль и та самая живая энергия момента, которую невозможно подделать.
Фото на превью Serenity_1765 / Reddit, KittiUke / Pikabu, MsGraffi / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Похожее
