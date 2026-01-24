17 пар, которые доказали, что любовь не стареет, а переходит на другой уровень

Настоящее чувство не тускнеет — оно взрослеет вместе с нами. И эти пары стали лучшим доказательством того, что любовь может выйти на совершенно новый уровень.

«Я с женой в молодости и 13 лет спустя»

«В конце этого месяца мы отмечаем 40 лет вместе»

«От первого свидания до 17,5 лет вместе»

«31 год! Время пролетело»

«12 лет вместе»

«40 лет вместе»

«Мы в 1995-м и сейчас — 29 лет вместе»

  • Не знаю, в чем ваш секрет, но улыбка вашей жены просто заряжает позитивом! © MajorMiners4** / Reddit

«Тут ей 35, а в прошлом месяце исполнилось 70. Красота вне времени»

«Я с женой — десять лет спустя»

«Мы в 1979 году и мы в 2026 году»

«Мы с женой в 1995 и 2024 годах»

«Влюбленные со школы (2000–2026)»

«Мы вместе с 2002 по 2025 — от дружбы до брака»

«20 лет вместе — с 2006 по 2026»

«Сегодня мы отмечаем 25 лет брака»

«20 лет брака — сегодня наш юбилей»

«Сегодня наша 20-летняя годовщина»

Бруннера
5 часов назад

Хорошая подборка! Приятные лица, открытые улыбки! Можно порадоваться за людей

