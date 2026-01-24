17 пар, которые доказали, что любовь не стареет, а переходит на другой уровень
32 минуты назад
Настоящее чувство не тускнеет — оно взрослеет вместе с нами. И эти пары стали лучшим доказательством того, что любовь может выйти на совершенно новый уровень.
«Я с женой в молодости и 13 лет спустя»
- Вам очень повезло с женой! © Regular_Echo9715 / Reddit
«В конце этого месяца мы отмечаем 40 лет вместе»
«От первого свидания до 17,5 лет вместе»
- Вы вообще стареть планируете? © crazy-chihuahua / Reddit
«31 год! Время пролетело»
«12 лет вместе»
«40 лет вместе»
- Ты вообще не меняешься, а он похорошел со временем! © ******Grizz / Reddit
«Мы в 1995-м и сейчас — 29 лет вместе»
- Не знаю, в чем ваш секрет, но улыбка вашей жены просто заряжает позитивом! © MajorMiners4** / Reddit
«Тут ей 35, а в прошлом месяце исполнилось 70. Красота вне времени»
«Я с женой — десять лет спустя»
«Мы в 1979 году и мы в 2026 году»
«Мы с женой в 1995 и 2024 годах»
«Влюбленные со школы (2000–2026)»
«Мы вместе с 2002 по 2025 — от дружбы до брака»
«20 лет вместе — с 2006 по 2026»
- Вы точно созданы друг для друга! © Tall-Introduction649 / Reddit
«Сегодня мы отмечаем 25 лет брака»
«20 лет брака — сегодня наш юбилей»
«Сегодня наша 20-летняя годовщина»
Фото на превью FluffieMeadow / Reddit
Хорошая подборка! Приятные лица, открытые улыбки! Можно порадоваться за людей
