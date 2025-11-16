16 фото, которые доказывают, что у старшего поколения была веселая молодость
Ностальгия
41 минута назад
Кажется, что молодость наших родителей была в эпоху без фильтров, лайков и сторис. Но стоит открыть старые альбомы — и становится ясно: они умели отдыхать так, как мы ещё учимся. Перед вами фото-доказательства того, что веселье тогда было по-настоящему широким, шумным и очень живым.
«Мои родители в 1961 году»
«Моя мама в 1965 году — только вышла замуж и обустраивалась в новом доме»
«Фотографии моей мамули начала/середины 70-х»
«Бабушка и дедушка в молодости»
- Ох, дедуля явно умел очаровывать! © Unknown author / Reddit
«Мои мама и папа, 1951 год»
«Мои родители в конце 70-х. Кажется, моей маме здесь было 19»
«Свадебные фото моих родителей. Папин байк тоже официально был приглашен»
«Родители на отдыхе в Греции в конце 80-х»
- Похоже, я знаю, о чем думает твой папа! © Inevitable-Ad9590 / Reddit
«Вот так мои родители веселились на своей свадьбе»
Жених выглядит как маньяк с ножом.
Девушка красивая и платье у неё шикарное.
-
-
Ответить
«Хорошо проводили время. Моя прабабушка (слева) смеётся на пристани»
«Мой батя — пижон и стиляга»
«Дом культуры, молодежь собирается на просмотр фильма „Сердца трех“. А один старшеклассник прямо в холле устроил вот такое»
«Мои родители в старших классах, 1976 год»
«Моя мама и папа в 1980-х»
«Мама и папа в Лас-Вегасе, начало 80-х»
«Моя мама в 1967-1978 годах»
Фото на превью 19lgkrn70 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о наших бабушках, которые звучат чисто как анекдот
18 пар, которые напоминают о том, что для настоящей любви никогда не бывает поздно
Истории
2 месяца назад
16 дней рождений, которым не суждено было пройти гладко. Зато есть, что вспомнить
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками
Истории
4 дня назад
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов
Истории
2 месяца назад
20+ уморительных историй, читая которые, ловишь себя на мысли: «Хорошо, что это не со мной случилось»
17 историй об отношениях, в которых есть место и милой романтике, и абсурду
Истории
3 дня назад
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
2 недели назад
16 случаев, когда атмосфера в ресторане оказалась острее соуса
16 улетных историй, которые начались с простого похода в поликлинику
Истории
1 неделя назад
18 человек, которые настолько уникальны, что нам, простым смертным, их не понять
Истории
4 недели назад