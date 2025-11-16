16 фото, которые доказывают, что у старшего поколения была веселая молодость

Кажется, что молодость наших родителей была в эпоху без фильтров, лайков и сторис. Но стоит открыть старые альбомы — и становится ясно: они умели отдыхать так, как мы ещё учимся. Перед вами фото-доказательства того, что веселье тогда было по-настоящему широким, шумным и очень живым.

«Мои родители в 1961 году»

«Моя мама в 1965 году — только вышла замуж и обустраивалась в новом доме»

«Фотографии моей мамули начала/середины 70-х»

«Бабушка и дедушка в молодости»

«Мои мама и папа, 1951 год»

«Мои родители в конце 70-х. Кажется, моей маме здесь было 19»

«Свадебные фото моих родителей. Папин байк тоже официально был приглашен»

«Родители на отдыхе в Греции в конце 80-х»

«Вот так мои родители веселились на своей свадьбе»

«Хорошо проводили время. Моя прабабушка (слева) смеётся на пристани»

«Мой батя — пижон и стиляга»

«Дом культуры, молодежь собирается на просмотр фильма „Сердца трех“. А один старшеклассник прямо в холле устроил вот такое»

«Мои родители в старших классах, 1976 год»

«Моя мама и папа в 1980-х»

«Мама и папа в Лас-Вегасе, начало 80-х»

«Моя мама в 1967-1978 годах»

Фото на превью 19lgkrn70 / Reddit

