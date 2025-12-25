17 историй, после которых понимаешь: главное блюдо в ресторане — это смех

Последнее повеселило! Такого феноменального провала у меня не было, у нас лосятина в ресторанах не водится, но пару лет проходила мимо "полендвицы лососевой", т.к. в семье рыбу ем только я, и вот по случаю решила себя побаловать, беру упаковку, читаю состав, и оказывается, что "полендвица лососёва" - это мясное изделие из свинины, холодного копчения! Мясо, не рыба. Почесу лососёва - мне так и не смогли ответить. Но с тех пор периодически покупаю без опаски (у дочки аллергия на рыбу, поэтому особо в свободном доступе не держим, ей достаточно просто подержать рыбу в руках, чтоб начать чесаться).