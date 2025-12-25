Знакомо. Думаешь, на карте сумма А, а по факту банк списал со счета обслуживание, и вуаля - нет у тебя уже суммы А, есть Б, которой не хватает. Впрочем , у меня всегда есть в запасе другая карта, но всё равно неприятно.
17 историй, после которых понимаешь: главное блюдо в ресторане — это смех
Говорят, что есть на свете люди, которые могут прийти в ресторан или кафе, спокойно пообедать и чинно уйти домой. Но это совсем не о героях нашей статьи. Они умудрились не только поесть, но и пообщаться с местными котиками, перепутать лосося с лосем и превратить романтическое свидание в натуральную комедию. Да что тут говорить, тут читать надо.
- Как-то сидели с друзьями в ресторане. К нам на диван пришел кот, улегся и задремал. Мы с подругой его гладим, он нам мурчит. Тут подходит официантка и говорит: «Какая наглость! Так себя вести нельзя!» Мы удивились — вроде тихо сидим. А официантка берет и уносит кота в кладовку. Говорит: «Это я не вам, а коту! Вместо того, чтобы в кладовке мышей гонять, он нагло спит на работе и вам отдыхать мешает». Кот нам не мешал — ласковый такой, красивый. Но официантка все равно унесла его «смену дорабатывать». © Ольга Песец / Дзен
- Сидим в модном месте. Пошла «пудрить носик», мне заказали гребешки. Пойдет, я их люблю.
Приносят, я в шоке от их вида. Не притронулась, подходит официант. Интересуется, мол, в чем дело.
Затем, подходит менеджер с тем же вопросом. Понимаю, что если возник вопрос, то объяснять нет никакого смысла. Отвечаю просто: «Я капризничаю». Этот вариант их устроил, блюдо из счета удалили. © d_i_nnamorata
- Мы недавно сидели на террасе в уже закрытом ресторане. И все ждали, когда же про нас вспомнят — ни напитка, который мы повторно заказали, ни счета. Потом вышел охранник, чтобы убирать стулья с террасы, и спросил: «Чего сидим?» Признаемся: «Мы заплатить хотим, но про нас забыли». © mond.space
- Сидим в с девушкой ресторане. Разговор идет легко, смеемся, атмосфера огонь. Я уже думаю: «Наконец-то нормальная девушка без странностей». Заказали основное блюдо. Приносят мне стейк, ей рыбу. Она достает из сумочки собственную салфетку. Ладно, думаю, может, у нее аллергия на обычные.
Но дальше началось шоу. Она начинает промакивать каждый кусок рыбы своей салфеткой. Буквально каждый! Берет вилкой кусочек, прикладывает салфетку, убирает жир, потом ест. И так весь ужин. Я пытаюсь не смотреть, но это невозможно. Официант проходит мимо, видит эту картину, у уже него глаза похожи на блюдца.
Другие посетители начинают оборачиваться. Мне становится неловко, а она продолжает свой ритуал, как будто так и надо. Спрашиваю осторожно: «Маш, а зачем каждый кусочек?» Она отвечает: «Я не ем жир, он вредный. Всегда так делаю». В голове у меня: «А тогда зачем рыбу заказывала?» © chernyaevi
- Пошел я в кафе с девушкой с сайта знакомств. Заказали блюда. Я ей рассказываю о себе. А она быстро-быстро ест. Спрашиваю: «Голодная?» А та признается: «Я как-то была на другом свидании, заказала „Цезарь“. Ела медленно и элегантно. А мой собеседник вдруг взял и сказал, что мы поедем после свидания к нему. Я аж поперхнулась и ответила ему отказом. Тогда он схватил мой салат, забрал его у меня и начал есть сам. Мол, он за него заплатил. Поэтому и ем быстро. Вдруг и ты сейчас скажешь то же самое и заберешь еду, а я после работы. Есть очень хочется, честно».
В общем, я заказал ей еще десерт. Такие психологические травмы лучше лечить сладким. © not.a.pavel
- Мама рассказывала историю. Когда-то мой папа и его приятели работали на севере. Каждый из них решил написать свое имя на купюре и поставить там свою подпись. Ребята шутили, мол, было бы забавно, если бы однажды такая банкнота к ним вернулась в виде сдачи где-нибудь еще.
Спустя 5 лет мои мама и папа уже жили в столице. И вот сидят они в ресторане. Оплатили счет и им приносят сдачу. И что вы думаете? Папа видит на одной из купюр имя своего друга и подпись. Давай маме рассказывать эту историю, с таким восторгом, что слышно было даже за соседними столиками. Выходят из ресторана, сзади кто-то хлопает папу по плечу, он поворачивается, а там стоит тот самый друг. Сказал, что тоже там сидел, и подговорил официанта, чтобы тот дал заранее им подписанную купюру моему отцу. Мама говорит, что папа сначала даже расстроился, хоть и встретил старого друга. © Не все поймут / VK
- Привел я как-то своего отца в ресторан, а он дальше своего огорода не выезжал почти никогда. Сидим с ним, подходит официант, батя заказывает мясо. Его спрашивают, мол, какой прожарки. Отец долго не думал, отвечает: «Ой, я не разбираюсь, давайте вкусную!» Официант улыбается и задает лучший вопрос, который я когда-либо слышал в этой жизни: «По шкале от „принесу кусок угля“ до „мы приведем сюда корову“, вам ближе куда?» © Не все поймут / VK
- Зашли с подругой на обед в ресторан. Суп и салат — в неограниченном количестве. И подруга заказала добавку супа. А официант принес мне. И так два раза. Извинялся, бежал обратно и возвращался с порцией для подруги. Мы ржали потом, что, наверное, вид у меня был голодный. А чаевые ему хорошие оставили — накормил от души. © Ilona Staller / ADME
- Хотел впечатлить девушку. Месяц экономил, выбрал модное место, причесался, заказал столик. Весь вечер был идеальный — болтали, ржали. Приходит счет, я уверенно достаю карту, прикладываю. Отказ. Думаю, бывает. Беру другую — тоже отказ. У меня уже лицо красное, руки трясутся. Она смотрит, улыбается и говорит: «Ничего, у меня тоже бывает, сейчас сама». Расплатилась, стукнула меня любя по голове меню и сказала: «Не понтуйся, я не из-за ресторанов пришла». Через полгода я ей сделал предложение. Тоже в общепите. И карта в тот вечер, кстати, снова не прошла. Кажется, это судьба. © Не все поймут / VK
- Корпоратив очень богатой местной конторы. В конце вечера, когда после завершающего чаепития уже почти все разошлись, женщина в бриллиантах и дорогом «луке» (с внешностью то ли директора подразделения, то ли вообще собственника) ходила от стола к столу и в свою очень дорогую сумочку высыпала сахар из всех сахарниц. Прямо поверх всего содержимого. © OFF.NIK / Pikabu
- Подруга работала официанткой. Была красивой, ей часто оставляли чаевые. Но их по правилам нужно было делить на всех. Некоторые коллеги ее недолюбливали, подкалывали. Знаете, как она им мстила? Брала свои чаевые и прятала по кафе (в туалете, в книгах на полках). Она их даже себе не брала, так эти деньги и лежали, рассованные по кафе. Злюки с ее смены удивлялись, почему так мало на чай дали, но ничего сделать не могли.
- В силу своей рассеянности однажды ушла из кафе, не заплатив. Никто не заметил, но возвращаться было стыдно. Всю неделю снился официант, которого ругает начальство. Короче, через неделю вернулась и отдала деньги. Глаза официантов надо было видеть. Зато теперь сплю спокойно. © ПОЗОР / VK
- Проработала в том заведении почти 2 года. Работа мне нравилась, часто люди просили, чтобы именно я обслуживала их столик. Но вот странность — на 20 сотрудников у нас было всего 4 девушки-официантки. Потом остались вообще две. А недавно шеф нанял еще двух парней и заявил мне: «Ты уволена». Спрашиваю, в чем дело-то. Отвечает: «Ты просто не подходишь для работы в ресторане». Благо я уже нашла новую работу. И платят там в 2 раза больше, кстати. © peacheyKA / Reddit
- Посетители определились с блюдами, но тут шеф-повар сообщил, что некоторые продукты закончились. Мне пришлось вернуться к столику, гости изменили заказ. Но один мужик разозлился и придирался ко мне весь вечер. Я сама купила им напитки и сказала, что это комплимент от заведения. Скандалист подношение принял, но добрее не стал. Когда я принесла счет, он заявил, что платить он не собирается. Товарищи зашикали на него и за еду заплатили. Один парень хотел дать мне на чай, но скандалист не позволил. Когда они ушли, я выдохнула: хоть не пришлось оплачивать их посиделки из своего кошелька. А через пару минут вбегает тот самый парень и протягивает мне деньги: «Извините, что вам пришлось весь вечер терпеть нашего приятеля». © A. Barbara / Quora
- Мы с сестрой пошли поесть по акции: платишь деньги и берешь любое количество супа и салата. Когда мы решили взять по второй порции супа, официант ляпнул что-то ехидное в духе: «А вы не лопнете?» Я просто не могла поверить, что у него хватает
совести говорить такое клиентам, которые оставляют в заведении свои деньги. Будь мы более стервозными, нажаловались бы менеджеру. А так просто не дали ему на чай. © Lizzie Bathory / Quora
Видимо, до этого в тот же ресторан по акции пришли героини истории из начала поста и выжрали весь суп, а официант не знал, как корректно скащать "суп кончился", вот и схамил некорректно...
- В ресторан пришел очень уважаемый дядечка. Привел свою черноволосую девицу. И в стейке эта девчуля обнаружила длинный черный волос, о чем капризно заявила своему кавалеру. Тут даже ветер за окном шуметь перестал и пчелы на пасеках в десятках километров отсюда жужжать перестали — воцарилась гробовая тишина. Пришел очень бледный от переживаний повар, оценил проблему, погладил себя по стриженной под ноль голове и возразил: «А я тут при чем?» Конфликт рассосался. © OFF.NIK / Pikabu
- Сидела в ресторане и быстро пробежалась по меню, заказала пасту с лососем. Принесли, пробую, на вкус будто говядина. В голове вопрос: «Что за ерунда?» Открыла еще раз меню, смотрю, а это паста с лосем. Вот так и в жизни: ждешь лосося, а приходит лось. © lia.vaya
Да уж, что только не происходит с людьми, которые просто хотели спокойно поесть в общепите. Спорим, что и у вас есть пара-тройка подобных историй из ресторана или кафе? Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Комментарии
Последнее повеселило! Такого феноменального провала у меня не было, у нас лосятина в ресторанах не водится, но пару лет проходила мимо "полендвицы лососевой", т.к. в семье рыбу ем только я, и вот по случаю решила себя побаловать, беру упаковку, читаю состав, и оказывается, что "полендвица лососёва" - это мясное изделие из свинины, холодного копчения! Мясо, не рыба. Почесу лососёва - мне так и не смогли ответить. Но с тех пор периодически покупаю без опаски (у дочки аллергия на рыбу, поэтому особо в свободном доступе не держим, ей достаточно просто подержать рыбу в руках, чтоб начать чесаться).