18 комиксов о жизни в многоквартирном доме, которая бывает любой, но точно не пресной

Жизнь в обычной многоэтажке буквально бьет ключом. Одни что-то вечно чинят, другие шумят, третьи раздают непрошенные советы. А еще здесь можно найти свою любовь или просто перекусить оладушками у доброй соседки. Ну как же было не сделать комиксы обо всех этих персонажах? Вот мы и не удержались.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Домофон, конечно, полезная штука. Но иногда так и хочется навсегда отключить его

Тонкие стены и слабая шумоизоляция — неиссякаемый источник неловких ситуаций

Кажется, именно для таких случаев и придумали страховку имущества

Если приходится подниматься не на лифте, а по лестнице, можно оказаться в курсе кулинарных предпочтений соседей. И заодно решить, что будете готовить на ужин

Спорим, почти каждый из нас хоть раз ворчал на соседей, врубающих музыку или телевизор на всю катушку

Соседским питомцам тоже бывает непросто привыкнуть друг к другу. Хорошо, что чаще всего это вопрос времени

Пропала посылка? Не спешите ругаться со службой поддержки. Возможно, буквально через 5 минут ее занесут к вам неравнодушные соседи

В вашем подъезде тоже проходит молчаливое соревнование из серии «на чьей лестничной площадке цветы лучше»?

Иногда звуки между этажами распространяются весьма странным образом. И бывает сложно понять, в какой именно квартире затеяли ремонт

Пожалуй, в любом подъезде есть свой мастер-золотые руки, к которому при необходимости бегают соседи

Пожалуй, у многих из нас есть своя история про кота, который любил путешествовать по соседским балконам

Подростки все так же могут собираться в подъезде. Правда, теперь их тусовки обычно проходят гораздо тише

Соседские бабушки по-прежнему не сдают своих позиций и все про всех знают. Ну или им это так кажется

Симпатичный сосед уже видел вас и без прически, и без макияжа, но при этом твердит, что от вас без ума? Кажется, это вполне могут быть искренние чувства

Хорошо, когда друзья живут прямо в подъезде — и далеко ходить не надо, и можно играть допоздна

Парковка во дворе многоэтажки — настоящий тетрис. Жаль, что не все умеют в него играть

Некоторые дела в подъезде могут совершаться под покровом ночи. Особенно в дачный сезон

Живете на первом этаже? Да еще и цоколь низкий? Тогда вам точно будет знакома эта ситуация

Да уж, в обычном многоквартирнике точно не соскучишься. Кстати, в комментариях к этой статье вы можете с чистой совестью излить душу и поделиться историей из жизни вашего подъезда. Вполне возможно, что она попадет в следующую подборку комиксов из серии «что творят соседи».