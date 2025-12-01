17 ироничных комиксов о том, что женская дружба — это порой сложно, но очень весело

Кто сказал, что женской дружбы не существует? В этих шуточных комиксах мы попытались доказать, что только настоящая подруга поддержит вас в любых начинаниях и поможет в непростых ситуациях. А еще она проведет инспекцию в холодильнике, вытащит на пробежку и с холодной головой разберет все «красные флаги» в романе с новым ухажером.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Только лучшие подруги знают, как с достоинством выйти даже из самой неловкой ситуации

Настоящая подруга всегда готова о вас позаботиться. И не для галочки, а на самом деле

Да и шопинг вдвоем гораздо веселее. Правда, не всегда удается удержаться от лишних трат

Рядом друг с другом вы можете быть и изящными леди, и растрепанными девицами, которые едят торт прямо из коробки

Вы снова по уши влюбились? Подруга наверняка изо всех сил постарается обратить ваше внимание на «красные флаги». Не факт, конечно, что у нее это получится

Впрочем, иногда приходится идти на крайние меры

А еще подруга может обладать суперспособностью из множества кадров запостить в соцсети именно тот, где она выглядит идеально, а вы — не очень

Нечего надеть? Шкаф подруги в вашем распоряжении

Иногда кажется, что лучшая подружка обладает даром чтения мыслей

Вы знаете, что вместе вы можете свернуть горы. Просто сегодня у вас не то настроение

Бывают такие сплетни, которыми хочется поделиться сию секунду. Но настоящая подруга всегда постарается войти в положение

Знакома ситуация, когда подруга обещает помочь с уборкой, а вместо этого вы полдня взахлеб болтаете обо всем?

Вам не всегда нравятся одинаковые типы мужчин. И это еще один повод для добрых шуток

А вы тоже на вопрос подруги о том, как она пела в караоке, ответите: «Шикарно»? Даже если это было не совсем так

Хорошо, когда подружка живет недалеко от вашей работы и не прочь скоротать с вами обеденный перерыв

Спорим, вы не раз вместе попадали в приключения

Конечно, подруга умеет хранить секреты. Но вряд ли она будет молчать, если вам нужна серьезная поддержка. И как минимум расскажет об этом вашим близким

А у вас есть лучшая подружка, с которой вы прошли огонь и воду? Или вы по каким-то причинам уже навсегда разочаровались в женской дружбе? Комментарии к статье всегда открыты — добро пожаловать.