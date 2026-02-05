Всю жизнь отмечали день рождения прабабушки 27 апреля. И только когда она сильно заболела и мы начали бегать по врачам, выяснилось, что оказывается она родилась 15 марта. Ее крестили в апреле и именно этот день она отмечала как ДР.
15 историй о людях, чья находчивость и капля наглости помогли им красиво выйти из положения
Истории
1 час назад
Иногда жизнь ставит в тупик, и кажется, что выход только один — смириться. Но герои этой подборки явно прогуливали уроки покорности. Вместо того чтобы играть по чужим правилам, они решили написать свои собственные. И, судя по результату, это было их лучшее решение.
- Бронировала рейс для бабушки. Ввожу ее паспортные данные и тут выясняю, что у нее день рождения в конце февраля, а не в июне, как мы всегда отмечали. Я в недоумении, спрашиваю, как так вышло, а она как выдаст: «Ну, в феврале-то не устроишь вечеринку в саду». © 40gyzkyz
- Мы привезли нашу бабулю из поселка в город на осмотр к окулисту, глаза у нее были больные. Я держала ее паспорт и увидела, что у нее есть штамп о браке, а штампа о разводе нет. Спрашиваю: «Бабуль, как так?» А она: «Ой, да надо порвать паспорт, да и все». © o.i.zinina
- Дочь родилась 30 декабря и всегда возмущалась, что это зима. Ныла, мол, «хочу летом день рождения». Я терпеливо объясняла: «Это невозможно, в этот день всегда будет зима». Откуда ж мне было знать, что вскоре мы будем жить в Австралии. © adgjlkhfs41
- Знакома с одной женщиной, общаемся хорошо уже лет 10. Все это время отмечали ее день рождения в июле. А года 2 назад я случайно увидела ее паспорт с датой рождения 28 января. На мой немой вопрос она ответила: «Ну а чего? Летом же прикольнее отмечать». © moskvitina_sv
- Решил после работы сходить в кино. Подхожу к кассе кинотеатра, а там надпись: «Билетов на 18:40 нет». Я стою и думаю, что делать. На другой фильм идти или домой уже ехать?
Тут подходит девушка, видит это объявления и обращается к кассиру: «А билетов вообще нет?» Кассир ей: «Нет, один остался еще».
Девушка покупает билет и идет спокойно в кино, а я стою и понимаю все недостатки своего технического образования и разницу между «Билетов нет» и «Билетов вообще нет». © Рабочий случай / VK
- Посаженная на диету собака — это собака с обострившимися хитростью и смекалкой. Собака вступила в сговор с кошкой. Схема вымогательства: кошка истошно мяукает, клянчит корм. Получает внеплановый пакетик жидкого. Съедает жижицу, отходит. Мелкими крадущимися шажками, покинув пост возле хозяев, собака клацает на кухню и дожирает твердые лакомые кусочки. Чуть погодя, чтобы не спалиться, схема повторяется. А я понять не могу, чего кошка все время голодная. Не наедается, бедная, вкусными пакетиками. © Подcлушано / Ideer
- Когда я был маленьким, мама работала до 6 вечера. И, естественно, когда я приходил из школы домой, мне не хотелось помогать по хозяйству и делать уроки. Мама подошла к этой проблеме с хитростью. Она с утра писала мне задания, и в каждом зашифровывала часть загадки, потом я звонил ей, говорил, что у меня получилось и если ответ правильный, она говорила, куда она спрятала приставку. Хитрость моей мамы приучила меня к порядку и дисциплине. Через пару лет мне уже не нужны были загадки, я знал каждый закуток квартиры и мог сам найти приставку, но все равно сначала помогал по дому и делал уроки. © Не все поймут / VK
- Каждый день сосед у меня спрашивал в душевой крем после бритья. Стоил он недорого, да и не жалко было. Но месяца через 2-3 спрашивать перестал, брал уже без спроса. Ну я не поленился и заполнил тюбик сгущенным молоком. И вот, зимой, уже полностью одетый, сосед по раздевалке берет, как всегда, крем и втирает в щеки...сгущенное молоко. Зависает, пробует пальцы на вкус. В тот день он опоздал на автобус, а потом не разговаривал со мной 3 месяца. Но потом все-таки оттаял, но крем больше не спрашивает, да и вообще бороду отпустил. © paael / Pikabu
- В детстве не любила есть суп. Но один раз бабушка придумала, как сделать так, чтобы я его сама съела. Она купила тарелку с рисунком на дне и сразу налила в нее мою порцию. Суп я, конечно же, съела за две минуты, чтобы найти на дне тарелки милого мишку. © Подслушано / Ideer
- Всегда, когда просят в долг, не отказываю, но говорю, что согласен только под процент. Предлагаю в два раза ниже, чем рыночная ставка по потребительскому кредиту, попробуй найти такие условия. Если не соглашаются — ок, при деньгах остаешься. Если соглашаются, то хоть заработаешь. © Подслушано / Ideer
- Дочь сегодня удивила. Подбегает с маминым телефоном, говорит: «Папа, смотри!» Протягивает. Я гляжу в экран — вижу, открыт магазин приложений, игры какие-то там, ничего интересного. Она мне: «Спасибо, папа!» Забирает телефон, убегает. А я сижу, думаю, что это было?
Оказалось, весь этот ритуал имел один очень важный смысл. Сама она скачивать ничего не может, поставили такое ограничение, чтобы контролировать. Но уж очень ей хотелось в одну страшилку поиграть. Само собой, мы бы не разрешили. А ей, чтобы скачать, надо либо пароль знать, либо распознавание лица родителя задействовать. Что она со мной собственно и сделала. © Yuriy8 / Pikabu
- Мы живем в типичном панельном доме, где стены не отличаются звукоизоляцией. Один из наших соседей, видно, решил устроить себе ремонт, и выбрал для сверления стен именно выходные утра или вечера будней. Так продолжалось около месяца, и каждую субботу в 7:30 нас будил звук дрели.
В одно из таких утро моему мужу все это надоело. Он взял свою дрель, нашел этого соседа и предложил свою помощь в завершении ремонтных работ. Интересно, но их совместные усилия увенчались успехом: за пару часов работы они закончили все сверления. И с тех пор в нашем доме вновь воцарилась тишина. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя бабушка в детстве жила со своей сестрой и родителями. С сестрой особо не дружили, та всегда была любительницей восхищений, что бесило мою бабушку. Как-то раз их мама нажарила семечек и по пакетику дала каждой. Бабушка со своими быстро справилась и придумала, как заполучить семечки своей сестры. Предложила поиграть в принцессу и нищую. Сестра, как принцесса, кидает семечки нищей, как подаяние. В итоге умная бабушка съела обе порции, а сестра потом долго рассказывала всем, что она принцесса. © Подслушано / Ideer
- Живем мы над универсамом, в который круглосуточно привозят товар. Звукоизоляции никакой, а шум от тележек просто раздражает. А у меня еще и двое малышей дома, которые орут без остановки. Вот когда их крик становится совсем уж невыносимым, я придумала хитрость. Ловлю момент тишины, собираю их и говорю самым таинственным голосом: «Слышите, это тролли внизу работают. Они в шахте алмазы катают и очень не любят, когда их от работы шумом отвлекают. Могут прийти и забрать с собой в подземелье помогать!» И это работает! — мои чада моментально становятся тише воды, ниже травы. © СИТУАЦИЯ / VK
- Понравилась моему другу-переводчику моя знакомая, которая училась на преподавателя английского языка. Он быстро придумал план, что попросит подтянуть его английский, быстро «научится», будет нахваливать ее талант учителя, а заодно получше ее узнает. Через две недели взвыл: она путала времена, читала с ошибками, пользовалась интернет-переводчиками вместо словарей. Друг рассказал ей про свой провалившийся план, извинился и предложил помощь. Они вместе уже полтора года. © Подслушано / Ideer
Чтобы оказаться «в дамках», не обязательно идти напролом или ждать милости от судьбы. Иногда достаточно просто проявить свою смекалку. А у вас были подобные случаи, когда у вас получилось повернуть какую-нибудь ситуацию в свою пользу?
