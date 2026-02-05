15 историй о людях, чья находчивость и капля наглости помогли им красиво выйти из положения

Иногда жизнь ставит в тупик, и кажется, что выход только один — смириться. Но герои этой подборки явно прогуливали уроки покорности. Вместо того чтобы играть по чужим правилам, они решили написать свои собственные. И, судя по результату, это было их лучшее решение.