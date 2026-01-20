правильно сказал один рабочий во время КОВИДа, учителя ни чего не производят , они не нужны , можно уволить всех , помещения отдать мигрантам , а на сэкономленные деньги назначить ещё больше депутатов , Собчак , Бузова , жену Плющенко , забыл имя старой джуидки .
16 душевных историй об учителях, которым хочется поаплодировать за их нестандартный подход
Истории
1 час назад
Говорят, что хороший учитель не тот, кто знает больше остальных, а тот, кто умеет влюбить детей в свой предмет. А это уже задачка со звездочкой. Мы нашли 16 учителей, которые доказали: чтобы дети слушали, не нужно кричать — нужно принести на урок котят или бумажные самолетики.
- У всех, наверное, был любимый предмет в школе, у меня это была физика. И не из-за самого предмета, а из-за учителя, который, приходя на урок, говорил: «Итак, друзья мои, сегодня мы снова попытаемся захватить человечество!» © Не все поймут / VK
- Однажды в школе внезапно отключили свет. Нам сказали подождать чуть-чуть, и он должен был вернуться. В этот момент у нас был английский язык. Учительница не растерялась и решила провести урок при свечах. Она вечно ставила их там для атмосферы, а тут радовалась, что в итоге пригодились, и она точно прикупит еще парочку на крайний случай. Так вот, мы вместо запланированной темы начали читать фантастические рассказы. Узнали много тематической лексики, и за счет атмосферы вокруг было ощущение, будто мы сидим у костра ночью, как в лагерях. Получилось так круто, атмосферно, что все предложили делать наши уроки именно такими. А учительница была только за, и с тех пор у нас у всех любимым уроком был английский. © ШКогвартс / VK
- На химии мы обычно откровенно спали, учительницу было даже жалко — она старалась, но реакции ноль. И вот однажды она заходит и с порога громко заявляет: «Все, с сегодняшнего дня у нас будет эксперимент!» Мы переглянулись, уже готовились к адским контрольным, а она вдруг хитро улыбается и выдает: «Завтра каждый приносит свое любимое лакомство: чипсы, колу, сухарики, йогурты». Вы не поверите, но это сработало! Мы начали взахлеб учить химию, разбирая составы и реакции прямо на этикетках наших вкусняшек.
- Я обожала уроки права в нашей школе. Преподаватель использовал 25 минут из 45 на подачу материала, а остальные всегда посвящал чему-то другому, но, несомненно, важному. Например, финансовой грамотности. Или тому, как важно иметь хорошую кредитную историю. Или как правильно оплачивать коммунальные услуги. Как поступать во взрослой жизни, если понятия добра и зла придумали сами люди, а по факту есть лишь принятые решения и их последствия. Моим любимым было: «Как построить адекватные, здоровые отношения». Иногда он просто делился интересными фактами из истории, а иногда мы обсуждали популярные фильмы и искали в них тайное дно и зашифрованное послание про проблемы человечества. © ШКогвартс / VK
- Учитель физики — наш самый страшный учитель в школе. Двойки ставит налево и направо. Но за лето в нем что-то поменялось. Сегодня был урок у него. В начале урока угощал всех конфетами, затем рассказал, что за лето переосмыслил програму обучения и пришел к выводу, что школьники по ней ничего не понимают. Потом извинился за свою грубость и большое количество двоек и предложил ответить на все наши вопросы по физике, которые нам непонятны. Так еще и раздал каждому по 3 купона на бесплатное индивидуальное занятие с ним, если нужно подтянуть знания. Так вот, за сегодняшний урок я по физике выучил в несколько раз больше, чем за пару лет изучения. Не знаю, что с ним случилось, но мне кажется, у меня будет новый любимый учитель! © ШКогвартс / VK
- Не знаю, любили ли вы труды в своей школе, но я обожала! Нас не делили на две группы, где парни делали стулья, а девочки шили крестиком. Наш преподаватель был уверен, что в этом нет смысла, и парни тоже должны уметь зашить что-то, как и девочки — сделать что-то своими руками. Мой самый любимый проект — это когда он сказал нам из всего, что найдем дома, сделать проект дома своей мечты. Все работы были такими разными и интересными: один парень вообще сделал дом с космической тематикой, ведь хотел бы жить на Марсе. Одного урока для того, чтобы презентовать все дома, не хватило, и в итоге мы упросили учителей вместо литературы дать второй урок трудов! Люблю вспоминать то время © ШКогвартс / VK
- В школе я писала рассказ о том, о чем мечтала. Главная героиня в нем нравилась мальчикам, со всеми дружила и хорошо училась. И вот однажды учительница поймала меня за писаниной на математике и передала все классному руководителю. Я сначала перепугалась, но классная наоборот меня поддержала. Посадила к однокласснику, который мне нравился, дала общий проект с другими ребятами. В итоге к старшей школе у меня появилось много друзей, а с тем мальчиком мы даже немного повстречались. © Палата № 6 / VK
- У меня была любимая учительница. Она была уже буквально на пороге пенсии. Строгая и совсем не терпела глупостей. Но при этом она создала такую атмосферу, где мне можно было быть любознательным и креативным, спокойно ошибаться в учебе — без осуждения. Однажды был случай во время ежегодного турнира по волейболу учителей против учеников. Я сказал ей, что дети выиграют, потому что учителя слишком неповоротливые для волейбола. Она не согласилась и предложила сделку: если выиграют ученики, она будет обедать со мной и другом каждый день в течение недели, а если победят учителя — я должен буду письменно доказать, почему моя гипотеза была неверной. В итоге учителя выиграли, и я писал сочинение про возрастных спортсменов и их исторические успехи. © BananaPants91 / Reddit
- У меня в школе была любимая учительница. Эта женщина заслуживает всю похвалу мира! Вас кормят пиццей на уроках? Делают вам чай с печеньками? Говорят о проблемах, которые вас беспокоят? Наша учительница это делала. Когда она видела, что мы уставшие на седьмом уроке, она просто его отменяла. Многие скажут: «Так вы же спускаете тему». Нет! С ней мы проходили все быстро и с желанием что-либо делать. Мне кажется, именно это и есть правильная форма преподавания и вовлечение детей в учебный процесс. © ШКогвартс / VK
- У меня в школе был самый лучший учитель латыни. Она пела на уроках, говорила разными смешными голосами, но при этом относилась к учебе очень серьезно. Придумывала кучу способов, чтобы мы хорошо выучили язык. Ну и да — она выбила из меня всю дурь. Лучший учитель в моей жизни. © Guild****guardian / Reddit
- В 10 классе у нас был новый учитель физики, и с первого дня мы поняли, что он будет не как все. Однажды он пришел на урок с обычным бумажным самолетиком. Мы удивились, но он с улыбкой сказал: «Сегодняшний урок будет об аэродинамике». Весь урок он показывал нам, как простые игрушки могут объяснить сложные законы физики. Мы запускали самолетики, проверяли их полет, делали расчеты, и это был, пожалуй, один из самых интересных уроков в моей школьной жизни. Этот учитель сумел сделать физику увлекательной и понятной, а самолетики стали символом того, как легко можно объяснить даже самые сложные вещи, если подойти к делу с фантазией. © ШКогвартс / VK
- Мой любимый предмет — урок музыки. Нет, даже не в том прикол, что я люблю слушать музыку. Мне нравится, когда учительница рассказывает какие-то прикольные факты из жизни композиторов. Они такие странные! Бетховен, который писал музыку, когда терял слух, мой любимый. А то, что Моцарт начал писать музыку в пять лет — это вообще как? Еще нравится, что Виктория Викторовна прям с восторгом об этом рассказывает, думаю, что это также играет свою роль. Вот бы все так рассказывали на своих уроках! © ШКогвартс / VK
- Я работаю учителем литературы и вижу, что, к сожалению, большинству учеников школа кажется чем-то скучным. Долго думала, как исправить эту ситуацию, а затем поговорила со знакомым, который работает в кинотеатре, и он с радостью выделил 3 дня для бесплатных сеансов для моих учеников. Когда я рассказала детям, то в кино пришли даже те ученики, которых я вижу раз в никогда. И мало того, что сидели максимально тихо, вели себя очень хорошо, так еще и сказали потом, что им очень понравилось. Потом я дала задание — на следующий урок принести сочинение «Мои впечатления о фильме», и принесли абсолютно все. Некоторых учеников я открыла для себя совершенно по-новому, не знала, что они настолько талантливы. © ШКогвартс / VK
- Лучшим был мой преподаватель по органической химии. Все лекции у него были в 7:30 утра, но он записывал все и выкладывал видео. Домашки можно было пересдавать сколько угодно раз. Он создал группу в соцсетях, где отвечал на вопросы — иногда даже в 2–3 часа ночи перед экзаменами. Сам написал учебник и выложил его нам в текстовом формате, если кто-то не мог позволить себе распечатанный вариант. В свои выходные он проводил разборы, а еще проводил онлайн-уроки и записывал их для тех, кто не мог прийти. Его обожали многие студенты естественных факультетов за харизму и страсть к химии. © 273Celcius / Reddit
- Мой преподаватель физики в колледже на самых первых занятиях повел нас в планетарий, чтобы показать, как планеты движутся по небу. Он объяснил, как Марс выглядит с Земли, как он движется и какую траекторию при этом описывает в пространстве. А дальше рассказал про Тихо Браге, который первым сделал точные измерения орбиты Марса, про Кеплера, который на основе этих данных вывел математическую модель движения планет, и про Ньютона, который научился все это рассчитывать. Это было невероятно интересно, потому что наука там ощущалась как что-то живое. Вместо того чтобы просто засыпать нас формулами, он показал, зачем они вообще нужны и как люди до них дошли. © MasterFubar / Reddit
- Англичанка была у нас чуть ли не самой строгой в школе. А мы никак не могли понять предмет, домашки не получались, да и парни срывали уроки шуточками. Когда в очередной раз мы завалили контрольную, она вызвала родителей. Мы трухнули, стоим, подслушиваем у двери, а она там выдает: «Уважаемые родители, я прошу вас помочь мне с организацией спектакля». Татьяна Геннадьевна была уверена, что дело не в оценках, а в увлеченности. Поэтому и не думала ругать нас перед родителями и разработала целую развлекательную программу для изучения английского. Мы ставили спектакли, озвучивали любимые мультфильмы, сочиняли сказки, организовывали праздники — и все это прямо на уроках!
У каждого из нас в памяти остался хотя бы один учитель, который видел в нас личность, а не просто строчку в журнале. Возможно, именно благодаря такому человеку вы выбрали свою профессию или просто поверили в себя в трудный момент. А какой предмет в школе был вашим любимым и почему?
