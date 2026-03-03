18 владельцев, которые так свои небольшие квартиры обустроили, что уюта в них больше, чем в дизайнерских
Неважно, сколько места в вашем доме — важно, как вы себя в нем чувствуете. Наши герои подтвердят: даже крошечная площадь может стать комфортным и приятным местом, если подойти к делу с любовью. Обычная перестановка, немного смелости и чуточку терпения — и вуаля, даже простая комната в 20 квадратов превращается в место, в которое хочется возвращаться.
«Тут всего-то 23 квадрата, но как же уютно я тут устроилась! Тут есть и ванная, и даже плита стоит за холодильником»
- Да уж, я под впечатлением от того, что у вас там целая ванная есть и даже плита. © imeatingpizzaritenow / Reddit
«Живем с женой в центре Сеула в крохотной квартире. Со столами пришлось поэкспериментировать»
«Моя маленькая студия»
- Вау! Классное цветовое решение. А я, когда жила в подобной, чувствовала себя как в обувной коробке. © Lanky_Oil6496 / Reddit
«Постарался максимально эффективно обустроить свою небольшую квартирку»
- Вау, так круто! Вроде и все пространство заполнено, но нет никакой захламленности. © PercussiveLove / Reddit
«Моя небольшая квартира, в которой я живу один. Недавно сделал ремонт»
«Моя маленькая, но уютная гостиная»
«Скоро съезжаю из своей уютной квартирки. Буду очень скучать по этому месту»
- Эй, да ты выжал максимум из нее! Так уютно. © dingofarmer2004 / Reddit
«Наконец-то у меня есть своя первая собственная квартира. Она хоть и крохотная, но уютная»
- Ваша прикроватная тумбочка это то, что мне кажется? Это маленький робот? © Jinksos / Reddit
- Да, это так! © pwtlol / Reddit
«Я очень боялась жить одна, но вот моя небольшая, но уютная гостиная, наконец-то, обретает законченный вид! Называю этот стиль скандинавской хижиной»
- Это выглядит как рай! © Realistic-Panda1005 / Reddit
«Моя уютная квартира-студия»
- О, как мило! Зеркало так здорово увеличивает пространство. © JadeSelket / Reddit
«Мое первое жилье — маленькое, но уютное»
«Небольшое пространство позволяет создавать уютные места»
«Моя уютная малышка-спальня в моей старой квартире»
«Может жилье и крошечное, но оно прекрасно. Мы с будущим мужем живем тут уже полтора года и до сих пор в восторге»
«Моя нынешняя обстановка в студенческом общежитии. Стараюсь максимально использовать пространство, сохраняя при этом уют»
Интересно, где такая, комната в общежитии на одного человека? Когда училась в институте, у нас, в таких комнатках по трое жили)))
«Мой бюджет был ограничен, и вот какой ремонт я сделал в своих 37м2. А провода за теликом я за шторой спрятал, чтобы в случае чего, легко получить к ним доступ»
- Мне очень нравится, как вы «спрятали» кровать. © Unknown author / Reddit
«Отремонтировал свою студию»
«Я стараюсь вытянуть максимум из своей малюсенькой гостиной»
Комментарии
Своеобразное у них понимание "маленьких" квартир. Маленькая квартира это 13 квадратов, а не 37! 37 это полноценная евро-двушка!