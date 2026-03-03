18 владельцев, которые так свои небольшие квартиры обустроили, что уюта в них больше, чем в дизайнерских

Неважно, сколько места в вашем доме — важно, как вы себя в нем чувствуете. Наши герои подтвердят: даже крошечная площадь может стать комфортным и приятным местом, если подойти к делу с любовью. Обычная перестановка, немного смелости и чуточку терпения — и вуаля, даже простая комната в 20 квадратов превращается в место, в которое хочется возвращаться.

«Тут всего-то 23 квадрата, но как же уютно я тут устроилась! Тут есть и ванная, и даже плита стоит за холодильником»

Да уж, я под впечатлением от того, что у вас там целая ванная есть и даже плита. © imeatingpizzaritenow / Reddit

«Живем с женой в центре Сеула в крохотной квартире. Со столами пришлось поэкспериментировать»

«Моя маленькая студия»

Вау! Классное цветовое решение. А я, когда жила в подобной, чувствовала себя как в обувной коробке. © Lanky_Oil6496 / Reddit

«Постарался максимально эффективно обустроить свою небольшую квартирку»

Вау, так круто! Вроде и все пространство заполнено, но нет никакой захламленности. © PercussiveLove / Reddit

«Моя небольшая квартира, в которой я живу один. Недавно сделал ремонт»

«Моя маленькая, но уютная гостиная»

«Скоро съезжаю из своей уютной квартирки. Буду очень скучать по этому месту»

Эй, да ты выжал максимум из нее! Так уютно. © dingofarmer2004 / Reddit

«Наконец-то у меня есть своя первая собственная квартира. Она хоть и крохотная, но уютная»

«Я очень боялась жить одна, но вот моя небольшая, но уютная гостиная, наконец-то, обретает законченный вид! Называю этот стиль скандинавской хижиной»

«Моя уютная квартира-студия»

О, как мило! Зеркало так здорово увеличивает пространство. © JadeSelket / Reddit

«Мое первое жилье — маленькое, но уютное»

«Небольшое пространство позволяет создавать уютные места»

«Моя уютная малышка-спальня в моей старой квартире»

«Может жилье и крошечное, но оно прекрасно. Мы с будущим мужем живем тут уже полтора года и до сих пор в восторге»

«Моя нынешняя обстановка в студенческом общежитии. Стараюсь максимально использовать пространство, сохраняя при этом уют»

«Мой бюджет был ограничен, и вот какой ремонт я сделал в своих 37м2. А провода за теликом я за шторой спрятал, чтобы в случае чего, легко получить к ним доступ»

Мне очень нравится, как вы «спрятали» кровать. © Unknown author / Reddit

«Отремонтировал свою студию»

«Я стараюсь вытянуть максимум из своей малюсенькой гостиной»