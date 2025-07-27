У меня тоже была похожая история. Нашла большую но недорогую квартиру в хорошем районе. Подписали договор на год. И я решила что буду в ней жить несколько лет. Заказала ремонт за свои деньги. А через год хозяин сказал съезжать потому что хочет вроде поселить родственника. Но потом я узнала, что он продолжил сдавать, но поднял цену за квартиру с МОИМ ремонтом. Денег не вернул, т.к. письменного договора не было.
Как я сама сделала ремонт и мебель без опыта и с круглыми от страха глазами
У меня никогда не было своего жилья. Замужество, дети, развод, новое замужество — все это происходило в декорациях разнообразных съемных квартир — маленьких, больших, уютных и не очень. Я не видела в этом большой проблемы. Но когда мы съехались со вторым мужем, то сняли квартиру побольше и решили отремонтировать ее «под себя». Хозяйка была не против. Наняли бригаду. Дочка получила «комнату мечты», а я — белые стены. Владелица квартиры приехала, взглянула на новый ремонт, покивала, а через недельку потребовала съехать — решила продавать свои похорошевшие метры. Нам дали 2 месяца, чтобы освободить квартиру. Тут я и решила, что с меня хватит. Нам нужно свое жилье!
История нашей стремительной покупки была непростой: мы влезли в долги, продали машину ниже рынка. Но через 1,5 месяца квартира у нас появилась. После того, как мы подписали договор купли-продажи, я вошла в собственный дом и заплакала от счастья.
Но жить в квартире было невозможно. Предыдущие жильцы довели ее до ужасного состояния: заляпанные стены, отвалившийся кафель в ванной, неработающие розетки, повсюду грязь, в углах плесень. И вишенка на торте — мужа отправили в командировку на пару месяцев, и вот она я, стою, как испуганный суслик, в эпицентре разрухи и соображаю, что мне делать. У меня 2 недели и минимум денег.
Я отдраила квартиру какой-то жуткой химией и позвала друга, который разбирается в ремонте, чтобы он посоветовал мне, на чем сэкономить. Он осмотрелся и спросил: «Что ты готова сделать своими руками?» Я сдавленно ответила: «Все». Так появился план.
Я определила, что можно оставить, а что — заменить, что нужно отремонтировать до того, как мы въедем, а что — после, когда деньги появятся.
Ламинат был слегка потертым, но в неплохом состоянии, кафель на полу устаревшим, но крепким, потолки 20-летней давности, с гипсокартонными изгибами, но как часто мы смотрим вверх? Оставляем, все равно менять — не вариант. Замены требовали засаленные обои, взломанная кем-то входная дверь и потрескавшиеся смесители.
Я составила примерный бюджет, взяла отпуск и приступила к делу. Мы с дочкой ободрали обои, я сбила отваливающуся штукатурку, которая обнаружилась под ними, и залила заплесневевшие углы бытовой химией.
Не обошлось без приключений. В процессе работы я забежала в туалет, а выйти не смогла — замок заклинило! После получаса безуспешных попыток освободиться, дочка взяла шпатель, и пока я скулила и скреблась за дверью, расковыряла в ней дыру, помогла себе ударом ноги и вытянула меня на волю. Уф! Пришлось потом заклеивать дыру декоративной пленкой.
Ночами я смотрела сотни видео про ремонт: как своими руками шпатлевать и красить, как устанавливать плинтус и заделывать плиточные швы. В строительном магазине со мной начали здороваться консультанты из отдела красок и отделочных материалов, а какой-то сердобольный сотрудник бесплатно помог мне нарезать по размеру пластиковые панели, которыми я решила быстренько заделать стену за ванной.
Ремонт — это невероятно тяжелая работа. По вечерам я падала без сил, и мне снились гладилки для штукатурки и малярные валики, бесконечно раскатывающие краску по стенам — туда-сюда, туда-сюда.
В сантехнике и электрике разбираться времени не было. Я нашла по объявлению парочку ребят, которые отремонтировали розетки и установили новые смесители и унитаз. Конечно, если вы не торопитесь, лучше работать с проверенными мастерами — розетки у меня кривоваты, а после установки смесителя в ванной случился потоп. Хорошо хоть соседей не залила.
Взломанную и перекошенную входную дверь я менять не стала (ох, дорого!) и тоже пригласила мастера. Парочкой мощных ударов какой-то кувалдой он ее выпрямил, а потом поверх царапин и дырок наклеил красивую белую панель и дверные откосы. Красота (но все равно дорого)!
И вот заветный момент наступил! Со всем нашим скарбом и двумя обалдевшими котами мы наконец переехали в собственную квартиру. Кое-какую мебель и бытовую технику мы нажили, но впереди было много покупок и дел — нужно было сделать жилье по-настоящему своим.
Я засела на досках объявлений в сети и начала мониторить распродажи. Постеры с «алика» за копейки, наволочки для подушек из секонда, покрывала со скидкой, «бэушные» светильники, стулья в подарок от друзей, керамический кот, которого когда-то сделала дочка на мастер-классе, парочка гирлянд с огоньками — вот и готов декор, чем не Pinterest?
Плитку в ванной с жуткими цветочками я просто покрасила специальной краской в белый цвет, стыки вокруг ванны обработала санитарным силиконом, а щели, встречавшиеся тут и там, заделала акриловым герметиком. Пользоваться ванной приходилось в паузах между просушкой слоев. Хорошо, что современные материалы быстро сохнут.
Некрасивые технические лючки в квартире я закрыла картинками в рамах, прикрепив их на липучки для одежды, а липучки — на суперклей. Не особенно удобно, конечно, снимать их раз в месяц, чтобы записать показания счетчиков, но, как говорится, красота требует жертв.
Избавившись от десятков коробок после переезда, я быстро поняла, что посреди сваленных в кучу вещей и пылящейся на рейле одежды я долго не протяну, и начала искать шкаф. Дорогой я позволить себе не могла, а дешевые совсем не радовали своим видом. А когда мне посчитали стоимость шкафа на заказ, мои глаза широко открылись и отказывались закрываться обратно. И тогда я купила небольшой онлайн-курс по изготовлению мебели.
Делюсь идеей, нужно было закрыть вешалку, купила недорогой гобелен и молнии. Получился отличный чехол)
Предполагалось, что мы нарисуем на листочке проект, а потом закажем на производстве распил деталей. После парочки лекций я поняла, что школьная математика наконец пригодится! Все рассчитывается до миллиметра, а чтобы понять, какой глубины и диаметра должно быть отверстие, и на каком расстоянии от края детали оно должно располагаться, нужно изучить кучу видов крепежной фурнитуры. От шкантов, конфирматов, эксцентриков и полунакладных мебельных петель моя гуманитарная голова шла кругом!
Браться за большой шкаф вот так сразу было страшно. И моим первым проектом стал небольшой шкафчик в нишу в туалете: просто полки и дверца. Собирали вдвоем с дочкой и уронили его на себя, когда пытались затащить в нишу. Но все обошлось.
И ради этой этажерки стоило покупать курс "самоделкина"?
Не дешевле бы вышел этот "пенал" на авито или в столплите, чем тратить время которое, к слову, можно потратить на доп.заработок, чтобы не покупать наволочки с барахолки.
На проектирование большого шкафа для одежды у меня ушел месяц и километры нервов. На листочке вырисовывались выдвижные ящики, антресоль и отделение для гладильной доски. Но расчеты не сходились, и я рвала листочек и рисовала все еще раз. А потом еще. И еще.
Но главный шок наступил, когда привезли все детали. Они заняли всю квартиру, а их общий вес был 315 кг! Учитывая то, что и стены и полы у нас кривые, собрать и отрегулировать его было непросто. Мне помогал знакомый, и на сборку у нас ушло почти 2 полных дня. Зато стоил мой шкаф в 3 раза дешевле, чем мне посчитали мебельщики. Хотя теперь я понимаю, что они не зря едят свой хлеб!
Я все еще в процессе обустройства нашего жилища. Мы до сих пор живем без плинтусов и зеркала в ванной, а страшненькие темно-коричневые двери я мечтаю поменять на белые. А еще — перекрасить старомодную кухню, которая досталась нам по наследству. И я обязательно сделаю еще парочку шкафов — на балкон и в прихожую. Теперь знаю, что смогу.
Если вы тоже прошли через испытание великим и ужасным ремонтом, рассказывайте свои истории и, конечно, показывайте фото «до» и «после»!
Комментарии
Нет, я сама не делала ремонт, но в моей квартире два мастера два месяца делали капитальный ремонт. Вещи и мебель выносились из ремонтирующейся комнаты и сдвигались в середине другой. Накрывали плёнкой и ими нельзя было пользоваться. Я два месяца, как бомж спала на полу на тонком поролоновом матрасике. Каждый день уборка мусора, грязи, пыли чтобы можно было хоть как-то там жить. Еще надо было готовить еду на развороченной кухне. При том что жара, лето. Как всегда летом вода горячая не всегда была, так что искупаться не всегда удавалось. В общем вспоминаю то время с содроганием.
А женщина молодец. Одна с дочкой смогла столько ремонта осилить. Очень интересно продолжение этой истории. А муж у неё хитрый, сразу в командировку смотался.
Самое прекрасное в этой истории котики. Откормленные, холеные. Дилемма - новая плитка или хороший корм для котиков решена правильно.