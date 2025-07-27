Как я сама сделала ремонт и мебель без опыта и с круглыми от страха глазами

Я отдраила квартиру какой-то жуткой химией и позвала друга, который разбирается в ремонте, чтобы он посоветовал мне, на чем сэкономить. Он осмотрелся и спросил: «Что ты готова сделать своими руками?» Я сдавленно ответила: «Все». Так появился план.

Я определила, что можно оставить, а что — заменить, что нужно отремонтировать до того, как мы въедем, а что — после, когда деньги появятся.

Ламинат был слегка потертым, но в неплохом состоянии, кафель на полу устаревшим, но крепким, потолки 20-летней давности, с гипсокартонными изгибами, но как часто мы смотрим вверх? Оставляем, все равно менять — не вариант. Замены требовали засаленные обои, взломанная кем-то входная дверь и потрескавшиеся смесители.

Я составила примерный бюджет, взяла отпуск и приступила к делу. Мы с дочкой ободрали обои, я сбила отваливающуся штукатурку, которая обнаружилась под ними, и залила заплесневевшие углы бытовой химией.