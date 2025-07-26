20 раз, когда у мужчин была задача, но они решили ее нетривиально

Проблемы? Они стучатся в каждую дверь, и спрятаться от них, увы, не получится. Но самое главное, что стоит помнить: безвыходных ситуаций не бывает! И порой люди находят настолько нетривиальные способы их решения, что диву даешься. Для этой статьи мы отыскали настоящих гениев находчивости — мужчин, у которых совершенно особенный взгляд на то, как действовать, когда все пошло не по плану.