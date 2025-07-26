20 раз, когда у мужчин была задача, но они решили ее нетривиально

Истории
1 час назад

Проблемы? Они стучатся в каждую дверь, и спрятаться от них, увы, не получится. Но самое главное, что стоит помнить: безвыходных ситуаций не бывает! И порой люди находят настолько нетривиальные способы их решения, что диву даешься. Для этой статьи мы отыскали настоящих гениев находчивости — мужчин, у которых совершенно особенный взгляд на то, как действовать, когда все пошло не по плану.

Обязательно дочитайте до конца, ведь там доказательство, что возраст делу не помеха, в любом возрасте мужчины смогут найти решение проблемы.

  • Дедушка у меня всегда был с золотыми руками. Починить проводку, закрутить кран или исправить неисправность в машине — это раз плюнуть для него. Но еще он обожает заниматься своими изобретениями. Вот как закроется в гараже утром, то может там и пару дней просидеть. Зависит от того, сколько взял с собой воды и еды. Летом приезжаю к нему в гости. Жара ужасная, весь мокрый. Захожу в гостиную, а там прохлада. Думал, дедушка кондиционер поставил, а он огромную люстру сделал из трех вентиляторов! Непризнанный гений человечества. © Палата № 6 / VK
  • У нас тут недавно проблема была, во дворе дома поселились котята. Взять их к себе мы не можем, а скоро уже холодать начнет. Я распереживалась. А муж взял и построил для них домик теплый во дворе. А заодно еще и кормушку для птиц. В такие моменты понимаю, что я не ошиблась в выборе. И готова простить ему все его недостатки. © Подслушано / Ideer
  • У моей девушки день рождения 7 марта. Получается, два подряд праздника. Я не знал, что выдумать ей на два подарка, поэтому пошел и купил просто сумку, сразу на оба праздника. Недешевую, кстати, брендовую. Настал ее день рождения. Вручил я девушке сумку. Она обрадовалась, визжала прямо от восторга. А на следующий день просто пошли в ресторан. Вроде все нормально было. Но позже я узнал, что она жаловалась своей подруге, мол, какой я скупердяй, зажал ей подарок на 8 марта.
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  • Я довольно солидный дядя, работаю в хорошей фирме, и мне часто приходится выступать на совещаниях, презентациях, конференциях. Но еще с детства у меня дикая боязнь сцены. Даже не сцены, а боязнь что-либо говорить публично. Тренинги, семинары, психолог — все впустую. Но тут недавно я нашел решение: маршрутка! Да, я оставляю свой автомобиль и несколько раз в день, пересаживаясь с одной маршрутки в другую, с каждым днем все увереннее выкрикиваю: «На остановке, пожалуйста!» © Подслушано / Ideer
  • В туалете перегорела лампочка. А у нас потолки высокие. Чтобы лампочку поменять, надо все время даже не на табуретку, а на стремянку взгромождаться. Попросила мужа это сделать. Он полез в кладовку за стремянкой, но вместо нее выудил оттуда налобный фонарь. И решил пошутить: «Слушай, зай, лень лампочку менять сегодня. Может, с этим пока походим? А что, создает атмосферу квеста». Рука-лицо.
  • Познакомилась с парнем: умный, добрый, симпатичный. Дарил цветы, подарки, часто водил куда-нибудь поужинать, катались по городу. Потом отвозил меня домой. Я была просто поражена его галантностью — каждый раз, когда я собиралась выйти из машины, он говорил: «Минутку, милая». Бежал открывать мне дверь и подавал руку. И только через некоторое время признался, что он не мог никак найти время отремонтировать ручку дверцы, изнутри она не работала, только снаружи. А я так ему нравилась, что он очень боялся опозориться, что никак не может решить проблему. Вот и вывернул все так. Мы уже живем вместе и часто вспоминаем об этом. © Палата № 6 / VK
  • Жена долгое время капала на мозги, что я должен поменять полы в квартире. Мол, они не новые уже, поскрипывают. Но больше всего ее бесило, что на кухне пол неровный, из-за этого стол шатался. А я не понимал, как мы будем это делать. Если все полы вскрывать, это же мебель куда-то вытаскивать надо. В идеале пожить немного в другом месте. А у нас ни родни, ни друзей, которые согласились бы приютить временно с ребенком. На съем квартиры денег не хватит. Не такие уж у нас полы ужасные и старые, чтобы в эти проблемы себя загонять добровольно. Сказал жене это все, а она обиделась. Говорит, я не мужик, раз не могу решить проблему. Психанул: нашел какую-то картонку поплотнее, сложил и всунул под ножку стола. Теперь не шатается.
  • Мои соседи постелили в нашей совместной прихожей кусок картона. Случилось это из-за того, что мой пес не дотерпел до выгула. Я решил хоть как-то искупить вину и раскрасить картон надписью «Добро пожаловать». Приступил и тут вспомнил, что почти не умею рисовать, а до каллиграфического почерка мне далеко. На трафарет времени не было, и я сделал ставку на яркость и разноцветность надписи. Получилось ужасно. Я оставил все, как есть, и пошел домой, а когда соседи спросили меня про надпись, то я сказал, что понятия не имею, кто это сделал. На следующий день они постелили новый кусок картона. © Подслушано / Ideer
Jingle Bell
20 часов назад

Что-то непонятно, вместо того чтобы помыть коридор, постелили кусок картона?

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  • У дочурки в первом классе объявили конкурс поделок. Тему даже выбрали: «Дом мечты». Естественно рассчитано все было на родительский труд. А у меня как раз отпуск был. Ну, думаю, так и быть, состряпаю что-нибудь. Решил построить домик из спичек. Откопал где-то схему, накупил спичек и начал творить. И вот пыхтел я над домиком несколько дней, уже заканчивал и клеил последние спички. Выдохнул и отошел посмотреть на свой шедевр. Как вдруг понял, что с одного бока крышу перекосило. А я умаялся делать этот дом. Махнул рукой и решил: пусть будет так. Зато поверили, что ребенок тоже принимал участие. А самое прикольное, что домик наш занял второе место на конкурсе.
  • Когда что-то дома из техники начинает барахлить, прошу мужа починить. Странно, но он пару дней оттягивает, и некоторые приборы сами возвращаются к жизни. А если все по-прежнему, то муж чинит. Спросила у него, почему он всегда так ждет, почему не сразу ремонтирует. А он ответил: «Нужно подождать, пока фиксики отреагируют, а потом и чинить уже, если они бессильны». В другой момент я бы посмеялась, но, зная тенденцию нашей техники самой чиниться, я реально верю теперь в фиксиков. © Палата № 6 / VK
  • У меня есть очень хитрый друг. Когда он идет в книжный магазин (а ходит он туда часто), то полностью заряжает свой гаджет (планшет или телефон), где-нибудь уединяется с книгой и с самой первой страницы начинает фотографировать текст. Как только на это у него хватает терпения, я не знаю. Мужику 25 лет. © Подслушано / Ideer
  • Летом я из-за работы не смогла поехать с дочкой на юг и отправила ее туда с бабушкой, к родственникам. В одно утро я собиралась на работу, поцеловала мужа и ускакала. Все, как обычно, единственное — у дочки день рождения, смогла позвонить и поздравить ее только вечером. И каково было мое удивление, когда она провизжала, что они с папой ходили на базар вместе. Оказывается, муж утром взял билет на самолет и отправился к имениннице (он работал в аэропорту, и это была не проблема). Ох, авантюрист! © Подслушано / Ideer
  • Помню, как несколько лет назад у моей бабушки был день рождения. Я долго не знал, что ей подарить, поэтому спросил прямо. Она ответила: «У меня все есть, главное приходи сам, тортика поешь моего фирменного! Ну можешь еще автограф певицы одной прихватить, я не откажусь от такого подарка!» Она говорила это в шутку, а я воспринял всерьез. На тот день рождения пришлось дарить цветы, ибо концертов не предвиделось, но потом... Я за год побывал на пяти концертах этой певицы в разных городах, четыре оказались безуспешными, а на пятую попытку мне наконец-то удалось взять у нее автограф! Бабушка была в шоке, сказала, что пошутила, даже не любила ее песни никогда. А я-то думал, что она ей нравится... © Палата № 6 / VK
  • Я подписан на одну девушку и точно знаю, что я ей нравлюсь, но никто из нас не делает первый шаг. Мы оба периодически выставляем истории в соцсетях на тему нерешительных людей. Пару месяцев мы так делали. И тут я решился на серьезный шаг: взял и опубликовал историю, как мариную мясо для шашлыка. И сделал так, чтобы увидела только эта девушка. А она минут через 15 опубликовала историю, как убирает напитки в холодильник. Встретились в тот же день и это было лучшее свидание в моей жизни. © Палата № 6 / VK
  • По выходным любим с девушкой ездить в большой торговый центр. Продуктами на неделю закупиться, в кино-кафе сходить. Ну и она шоппинг себе устраивает. Один минус: на парковке приткнуться негде. Потому что таких умников, которые по выходным отовариваются, полно. Места свободные вечно где-нибудь в километре от входа. Толкать туда тележку с сумками через всю парковку не кайф. Но я придумал, как обхитрить систему. Подъезжаю ко входу в ТЦ и встаю у тротуара. Пока моя идет делать рейд по шмоткам, я караулю места возле входа. Как только кто-то отъезжает (обычно минут через 20-30 кто-нибудь из владельцев припаркованных рядом машин выйдет из ТЦ, а если повезет, то и раньше), тут же занимаю это место. И жена моего нытья из-за ее примерок меньше слышит, и покупки потом везти удобнее.
  • Еду в метро вечером, когда в вагоне почти нет пассажиров. В один момент замечаю, что напротив меня сидит молоденькая парочка. Они кажутся очень милыми, обнимаются, целуются. В какой-то момент молодой человек протягивает своей спутнице пирожок. Она берет его и говорит: «С укропом сверху? Я его не люблю». Парень открывает пирожок, забирает весь укроп, съедает его и отдает пирожок назад: «Все для тебя». Девушка довольная, а парень улыбается во все 32. © Палата № 6 / VK
  • Пришла на днях с работы, устала — жуть. Работа сезонная, весной и летом пашем как бессмертные пони. Я очень ждала этого сезона, потому что за «сидячую» зиму набрала 3 килограмма, и хотелось поскорее сбросить их. Работа физическая, много хожу пешком, орудую граблями, наклончики при высадке цветочков. И вот спустя неделю таких упражнений встаю на весы, и что я вижу? Правильно. Ничего. А точнее, + 1,2 кг. Расстроенная таким феерическим провалом, иду в ванную мыться. Разделась, на теле остались следы от лифчика. Думаю, все, точно пора на диету. Лифчик мал стал, а размер у меня и так уже четвертый. Выхожу из ванной, жалуюсь мужу на данную ситуацию. На что получаю ответ: «Просто поедем на выходных, купим тебе новый лифчик подходящего размера». И действительно, зачем усложнять жизнь. © tomka.vkotomke / Pikabu
  • Оставила тут мужа одного: в командировку уехала. А он у меня удаленно работает, сам домосед. Раньше хоть в магазин выходил, а теперь на доставку подсел, вообще не вытащишь из дома. Короче, вернулась из командировки через неделю, а в прихожей у нас валяется полный мусорный пакет. Спрашиваю: «Что это?» Муж отвечает: «Я решил экономить силы и выкинуть весь мусор после твоего приезда. Все равно, кроме пельменей, ничего не ел. А эти коробки можно и не бегать выбрасывать каждый день».
  • После рождения сына жена подала на развод. Ребенка присудили ей, но по субботам в 9 утра я мог его забирать и гулять до 15 часов. Сейчас жена гостит у подруги. Хотел побыть с сыном до вечера. Она из принципа отказалась. Пособачились. Нашел выход: теперь она обязана в субботу в 9:00 выдать мне сына по месту прописки, как положено официально. А это другой город. Придется ей прервать свой отдых и плацкартом прокатиться. А я с удовольствием послушаю аудиокниги в это время. © Подслушано / Ideer
  • У меня недавно было свидание. Мы сидели на берегу реки, а я рассказывала о себе, причем я так почему-то волновалась, что не могла остановиться. В какой-то момент парень встал, будто собираясь уходить, но вместо этого прямо во всем зашел в воду и поплыл, через несколько минут вылез на другом берегу и просто пошел себе. Странный он какой-то. Хотя может не выдержал моей болтовни. © Палата ** / VK

Бонус: Будущие мужчины тоже умеют решать проблемы

  • Помню, мне было лет пять-шесть, когда у нас дома сломался телевизор. Времена у нас в семье были не самые лучшие, поэтому ремонт пришлось отложить до зарплаты, которая должна была прийти только через две недели. Чтобы родители совсем уж не скучали, я вырезал прямоугольник в коробке, установил ее на двух стульях, а сам устраивал им телепередачи. Программа была скудная: выдуманные новости, передача с анекдотами, которые я слышал от деда, а еще прогноз погоды, который я делал наугад. Потом телек починили, и это закончилось, но до сих пор об этом вспоминаем с теплом. © Палата № 6 / VK

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