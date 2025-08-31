17 мужчин, которых сообразительность подвела в неподходящий момент
Иногда мужчины уверены, что нашли гениальное решение — и вот-вот произведут впечатление. Но жизнь любит подкладывать свои «сюрпризы»: вместо триумфа получается фейл, который потом вспоминают друзья (и интернет) со смехом. Мы собрали 17 историй, где мужская сообразительность подвела в самый неподходящий момент. Улыбка гарантирована!
- Муж вообще умный, но иногда отжигает. Погладила ему рубашку, повесила. Одевается он в спешке, я на кухне. Вдруг слышу крик возмущения и ругань. Все бросаю, лечу к нему. А этот кадр с глазами, полными отчаяния и ужаса выдает: «У меня пропали пуговицы!». А я просто ту рубашку после глажки наизнанку нечаянно повесила, и он так ее и надел. © Мамдаринка / VK
- Накопила денег мужу на подарок и положила их в наш старый диван. А тут прихожу домой с работы, а вместо старого дивана стоит новенький, красивый, и муж на нем такой гордо восседает. Я спросила у него, что это такое. От ответа я аж прибалдела : «Я нашел деньги в диване и купил новый, как ты и хотела. Типа подарок тебе на день рождения». У нас просто с мужем разница в днях рождения всего один день. © Палата 6 / VK
- Год встречалась с парнем, а потом он начал мне делать мозги. Нужно ему было понимание, к чему идут наши отношения. Не выдержала, сказала либо пусть делает уже предложение, либо пусть отстанет от меня. Встречались мы еще два года, предложения так и не было. Когда я его бросала, сказал, что он уже год назад кольцо купил, только замуж позвать опять забыл. Решила, что в любом случае поживу отдельно, пока он не соберется с мыслями.
Думала, это конец истории, не видела его уже 5 лет. Но нет, вчера он пришел в гости с кольцом. Сказал, что все хорошо обдумал и готов жениться! Круто, но я уже давно замужем. © Подслушано / Ideer
- Поехали как-то с мужем на закупки в гипермаркет, но машина заглохла на трассе всего в пятистах метрах от нашего места назначения. Думала идти сама за покупками, но муж остановил, сказал, что сейчас попробует понять причину проблемы. Стояли мы больше часа там, я уже чуть ли не со злостью в словах объясняла любимому, что быстрее будет пешком пойти и купить все. Он говорил, что все сделает за пять минут, нужно еще потерпеть. Только через три часа мы вызвали механика, а муж так и не согласился с тем, что у него не получилось починить машину. Мы могли купить все продукты за час, а в итоге потратили на это половину дня. © Мамдаринка / VK
- После утренника другие родители пригласили нас посидеть в кафе. И мой муж принял приглашение, не обсудив это со мной, как будто забыл, что мы вообще-то интроверты. © kristabellerina / Twitter
- Подруга рассказала отличную историю. Муж ее коллеги регулярно приносит домой беспризорных животных. Не так давно притащил потрепанную пожилую собаку. Сказал, мол, подобрал где-то на обочине и принялся искать собаке дом. Коллега решила поискать объявление о пропаже собаки и через какие-то форумы вышла на людей, у которых по описанию пропал похожий пес. Когда они приехали с собакой по адресу, муж сказал: «А, ну вот тут я его и подобрал». Короче бедный песик просто вышел посидеть возле своего дома, мужик остановился, подумал что собака ничья, запихал его в машину и повез искать ему дом. © ar7work / Twitter
- Муж у меня умный мужчина, который отвечает за важные технологические процессы на производстве. Регулирует работу всех машин и сотрудников, дает указания, следит за состоянием продукта. Но вот дома он становится глупым, ну или просто прикалывается надо мной! Захотелось ему коктейль сделать, положил в морозилку газировку. Предупредила, что долго ее там лучше не держать, а он успокоил: «Я все знаю, дорогая!» Спустя пару часов слышу, как на кухне что-то взрывается. Забегаю туда в ужасе, а там муж стоит с улыбкой на лице. Весь муж, вся кухня, потолок, холодильник, окна, плита, тарелки — все во льду со вкусом колы. © Мамдаринка / VK
- Коллега на прошлой работе оплатил что-то со своей карты переводом. Чтобы возместить ему деньги, попросила распечатать чек о переводе и оставить у меня на столе. Прихожу, лежит лист А4, посередине что-то непонятное. Коллега положил телефон с открытым чеком в приложении и снял копию. Смеялись долго. © Подслушано / Ideer
- Муж: «Почему ты так долго собираешься?!» А потом он съедает перекусы, которые я взяла с собой, выпивает мою бутылку воды и пользуется зарядкой для моего телефона. © AshleyGWinter / Twitter
- Вот на меня жена вчера обиделась из-за каких-то мелочей. Пришел с работы уставший, но вида не подавал. Улыбался, сходил в душ, похвалил ее ужин. Затем она попросила у меня денег на то, чтобы завтра сходить в салон красоты. Я любезно согласился выделить ей сумму на уход за собой, даже чуть больше дал, чем она хотела. И жена обиделась. Только спустя два дня до меня дошло, почему же она обиделась на меня! Оказывается, я дал ей пять тысяч, а она просила всего три. По ее словам это значит, что я считаю ее некрасивой. © Палата № 6 / VK
- Bcтpeчaлacь c пapнeм. Bcе вpoдe шлo нopмaльнo. Ho вoт cпуcтя пoлгoдa oтнoшeний зoву eгo в кинo: вышeл фильм, кoтopый oчeнь пocмoтpeть xoтeлa. И тут я узнaю, чтo eгo зapплaтнaя кapтa у eгo мaмы, oнa выдeляeт eму нa пpoeзд и пoecть. И кaк paз в тoм мecяцe oнa купилa нa eгo дeньги ceбe пуxoвик, пoэтoму мы в кинo пoйти нe мoжeм. A aпoгeeм cтaлo тo, кoгдa вo вpeмя тeлeфoннoй ccopы c ним я вдpуг уcлышaлa гoлoc eгo мaмы, oнa пoдcкaзывaлa, чтo мнe oтвeчaть. © Сокровенные истории / VK
- Я только что совершил огромную ошибку. Я сказал то, что ни один муж не должен говорить: «А моя мама так не делала». Пожалуйста, помолитесь за меня. Ситуация немного напряженная. © history99917180 / Twitter
- Сегодня зашел в магазин игрушек, в поисках подарка для племянника моего друга. Увидел стенд на котором можно было строить из блоков лего разные вещи. И вот, я, парень два метра ростом, сижу на детском стульчике и строю домик. Тут ко мне подходит девушка консультант, кладет руку на плече и говорит: «Ничего, я тоже, когда устроилась, часто тут строила». © ПОЗОР / VK
- Решил девушке сделать оригинальный подарок на день рождения. Купил специальную коробку в форме книги, а туда запрятал красивые сережки и кольцо. В общем подарил я «книгу» неделю назад, девушка походу ее даже не открывала. Ходит только, дуется на меня за «ненужный подарок». © Палата № 6 / VK
- Ha улицe cтaлo плoxo, зaкpужилacь гoлoвa. Пpиceлa нa кopтoчки. Tpи чeлoвeкa пoдoшли пoмoчь. Поразил пocлeдний пoдoшeдший. Гoвopит: «Teбe пoмoчь? Teбя чтo ли oбидeл ктo? Tы тoлькo cкaжи — я paзбepуcь!» И тaк пo плeчу пo-бpaтcки пoxлoпaл: «Tы тaм этo, нe peви.» © Сокровенные истории / VK
- Жена беременна и тут ее положили на сохранение. А я узнал об этом уже только после работы. Собрал все нужные вещи и поехал к ней. А меня в тот день повысили и я решил, что раз с любимой все хорошо, то почему бы не отпраздновать мое повышение с другом сегодня же. Приехал в больницу и говорю жене, мол, раз у вас все хорошо, тут такое дело, не против ли ты, что сегодня я посижу с другом. Она такая, мол, да конечно. Ну я собрался уезжать, а она как-то странно вести себя начала. А потом уже прислала мне СМС, мол, я тот еще дундук, что не остался с ней в больнице, и она дико на меня обижена. А надо было ведь остаться. © Unknown author / Reddit
- Долгое время намекала мужу на то, что хочу себе золотое колечко. У мужчин всегда было тяжело с намеками, но мой прям довел эту тему до полного абсурда. Я уже чуть ли не напрямую говорила, что скоро у меня день рождения, хочу кольцо золотое, недорогое, без камней драгоценных. А он подарил мне проигрыватель для пластинок и одну пластинку с названием «Золотые хиты». © Мамдаринка / VK
Всем нам случалось попадать в ситуации, когда план казался блестящим, а в итоге вышло совсем наоборот. Герои этой подборки доказали: даже самые находчивые мужчины иногда становятся заложниками собственной «гениальности». А у вас бывало так, что ваша сообразительность подвела в самый неподходящий момент?
А вот еще наши статьи про простые человеческие затупы:
Комментарии
Затеял муж ремонт машины. Заодно снял внутреннюю обшивку. Потом послал детей (17 и 14 лет) поставить её на место. Обычно дети помогают менять колеса и всё знают. Но с обшивкой что-то пошло не так.....
Когда мы сели в машину и поняли, что пристегнуться не сможем, долго смеялись. Затем муж быстренько переставил панели. И снова неправильно 🙊.... Но уже можно было как-то ремень вытащить. После поездки переставлял ещё раз😂