15+ человек, которые подошли к трудностям ремонта с юмором
Сделай сам
1 час назад
Не секрет, что ремонт — дело непредсказуемое. Многие, кто с ним сталкивался, знают: его легко начать, но крайне трудно закончить. Часто мелкие задачи превращаются в строительные работы, затянувшиеся на многие месяцы. Но ежегодно тысячи людей затевают ремонт и вот как они с ним справляются.
- Поехали с мужем отдыхать в Башкирию на турбазу. Ключи от квартиры отдали свекрови, чтобы цветы поливала и поглядывала, благо живет рядом. Отдохнули, приезжаем, а дома у нас — как не у нас: полный холодильник деликатесов, куча всяких интерьерных классных штук, цветы, шторы новые и вдобавок небольшой косметический ремонт в гостиной. Свекровь просто на курсы интерьерного дизайна ходит, вот на нашей квартире и потренировалась. А мы не против, приятно! © Подслушано / Ideer
- Когда была совсем малявкой, родители затеяли переезд и ремонт в новой большой квартире. Купили обои, каждый отдельно и на свой кус, и стали терзать меня вопросами, мол, какие лучше, красивее. Не хотела обидеть ни маму, ни папу, отчего под напором обоих просто заплакала. В эту ночь все споры решил мой сбежавший из клетки хомяк, который провел себе туннель через все лежавшие под кроватью родителей обои. Прямо посередине. © Подслушано / Ideer
- Друг женился на прекраснейшей женщине. Съехав со съемной квартиры с свою ипотечную студийку, новая ячейка общества занялась ремонтом. Работы много, все выходные и вечера растворялись в строительной пыли. Проходит месяц после ремонта и девушка заявляет: "Обои не те выбрали, давай поменяем". Поспорили, но переклеили. Год жили спокойно, а потом снова: "Надоели старые обои, давай переклеивать!"
Ежегодное переклеивание обоев учащалось и уже достигло пика раз в 4-6 месяцев. Плохое настроение? Переклеить обои! Эмоциональное потрясение? Переклеить обои! Даже к психотерапевту сходили, тот предложил найти хобби и на худой конец ненадолго сменить обстановку. А правда же, очень давно не отдыхали, все обои клеили. Съездили в отпуск: свежий воздух, чистая вода, удаленность от суеты. Возвращаются домой, а она перед сном: "А помнишь, какие в отеле интересные обои были? Давай такие же купим?" Девушка хорошая, но друг всерьез задумывается о разводе. © SV***** / Pikabu
- Во время знакомства моих родителей с моим парнем мама, мило улыбнувшись, попросила его сделать небольшой косметический ремонт кухни и прихожей вместе со мной во время их недельного отсутствия. Нам показали фронт работ, купили материалы и оставили одних в квартире. Мы все сделали в срок, но я немного обижалась из-за испорченного отдыха (парень был из другого города). Приняв работу, мама пошутила, что проверку ремонтом мы прошли. И действительно, у нас получился чудесный брак. Своему сыну предложу то же самое. © Подслушано / Ideer
- Помню, как несколько десятков лет назад мы оклеили кухню, ванную и туалет клеенкой - импортной с веселыми рисунками. Как-то мы так ее удачно "посадили", что все отлично держалось. Через несколько лет мы ее целенькой содрали и еще на даче что-то оклеили. © Габриела / ADME
- Решили мы наклеить нашей бабушке новые обои. Живет она одна, возраст преклонный, ну кто ей еще поможет? Довольна она донельзя. Мы работаем, коридор обклеиваем. Через 5 минут слышим разговор по телефону: "А у меня новость. Скоро новые обои будут!" Это при том, что она нам только что заявила: "Никому не скажу про ремонт. Пусть будет сюрприз. Придут ко мне гости, а у меня новые обои. Вот удивятся!" © TheBlackPro / Pikabu
- Мы с мужем убрали дверь в кухне. Мол, пищеблок маленький, прихожая тоже, а вдруг придут гости и придется стол выносить. На совесть убрали, даже намека на петли не оставили. Теперь беда: как рыбу пожарить, как изолировать кошек, если в кухне что-то вкусное стоит и маринуется. Хотя нас тогда старшие родственники предупреждали, что не надо так делать и дверь убирать. Но мы-то тогда, 10 лет назад, молодожены, обустраивающие свое гнездышко, умнее всех были. © Mariya Solovey / ADME
- Мне кажется, что ванна нужна только для мытья детей или домашних животных. У меня почти нет знакомых, которые пользуются ей после достижения 10-летнего возраста. Производители делают эти ванны слишком короткими. Как я смогу расслабиться, если еле втискиваюсь туда и лежу с торчащими вверх коленями? © Commubot / Reddit
- Как же бесят наши соседи сверху! Когда они делали ремонт, то убрали с пола шумоизоляцию и тупо положили ламинат на наш потолок. И теперь у нас в квартире прекрасно слышен каждый их шаг и звук. И если это поначалу было забавно, то теперь до жути выбешивает. Уже спать невозможно. Сколько ни обращались всей семьей, ничего не меняется. © Подслушано / Ideer
- Поскольку мы с мужем оба не умеем (да и ненавидим) клеить бумагу на стены, решили намазать жидкие обои. Стоишь себе, водишь кистью не спеша. Красота! Ни швов, ни пузырей, ни ругани. © Plumeria715 / Pikabu
- Делаю ремонт в собственной квартире. Семья пытается помочь и дает непрошенные советы: "Зачем тебе студия? Как ты там детей растить будешь? Жуть какая - розовая плитка". Добил случай, когда я выбирала унитаз. Родственники выдали: "Он же небольшой! А вдруг к тебе в гости крупный человек придет. Ему же будет неудобно на таком сидеть". Будто отель строю, ей-богу. © Подслушано / Ideer
- Муж неделю был у родителей. Мне дома было скучно, поэтому побелила во всем доме стены, все шкафы кухонные покрасила, выкинула тонну ненужных вещей и мусора, шторы купила, ну и себе отросшие корни обновила заодно. День Х, заходит мой благоверный, обнимается. Говорю: "Ну как тебе обновления?" И он такой выдал: "Ой, да, красиво волосы сделала". У всех мужики прическу новую не замечают, а мой ремонт дома не заметил, зато волосы — да. © Подслушано / Ideer
- В защиту душевых кабин: ежели она, кабина, с глубоким поддоном - это мегауютно. Воды горячей напустишь, дверцы закроешь - красота! У меня всегда при купании была проблема - мерзли торчащие из воды мокрые плечи и верх спины. То и дело приходилось "нырять" по шейку, чтобы согреться - но тогда начинают мерзнуть торчащие из воды колени. Беда!
Теперь никаких проблем. Создаешь за закрытыми дверцами свой собственный микроклимат, можно даже что-то типа бани устроить. И водой можно брызгаться, сколько душеньке угодно. И душевой лейкой размахивать, не боясь всю ванную затопить. Ни за что не променяю на обычную ванну. © Альтамура / ADME
- Я за то, чтобы красить стены. Обои сейчас неприлично дорогие. Конечно, в обоих случаях сначала придется подготовить стену со шпаклевкой и грунтовкой. А вот дальше я предлагаю задуматься: зачем использовать дорогие и недолговечные обои, которые начинают действовать вам на нервы примерно через год? Я предпочитаю время от времени менять дизайн. © Deepak Saria/ Quora
- Знаете, как лучше всего снимать старые обои? Позвоните турагенту, найдите конкретное место, где вы хотите провести целую неделю, забронируйте поездку и отправляйтесь в путь. Непосредственно перед тем, как уехать, найдите кого-нибудь другого, кто займется ремонтом. Нет в мире занятия, которое я ненавижу больше, чем это. Почему до сих пор не придумали никакого эффективного метода для снятия обоев? Приходится по старинке отпаривать их и сдирать со стены. © Randy Humphries / Quora
Может показаться, что ремонт — это сплошной стресс и проблемы. Для кого то это травма, для других — анекдот. А иногда ремонт превращается в трогательные истории о любви, семье и обычной жизни.
Комментарии
Уведомления
Надо выбирать обои, которые не бросаются в глаза. И Фффсё. Ничего не надо через год переклеивать. А качественные обои действительно дорогие.
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