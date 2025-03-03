15+ человек, которые подошли к трудностям ремонта с юмором

Не секрет, что ремонт — дело непредсказуемое. Многие, кто с ним сталкивался, знают: его легко начать, но крайне трудно закончить. Часто мелкие задачи превращаются в строительные работы, затянувшиеся на многие месяцы. Но ежегодно тысячи людей затевают ремонт и вот как они с ним справляются.