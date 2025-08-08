17 архивных фото наших пап, которые были настоящими иконами стиля
Ностальгия
5 часов назад
Когда мы пересматриваем старые фотографии наших пап, поражает, насколько стильными и харизматичными они были в молодости. Без фильтров, без фотошопа — только уверенность, дерзость и небрежная элегантность, которая до сих пор выглядит актуально. Эти кадры — живое доказательство того, что харизма вне времени.
«1977 год. Папа часто ссорился с мамой из-за задержек на работе. А на самом деле он просто играл в бильярд»
«Мой папа в 1991 году»
«Мой папка в 1983. В выпускном альбоме он написал: „Мои хобби — это лыжи, вечеринки и девушки“»
- Этой челюстью хоть стекло режь! © trafalmadorianistic / Reddit
«Мой отец играл в рок-группе, он в центре»
«Мы поехали на Ибицу в отпуск и брат сфоткал, как папа выходит из самолета. Парниша с чемоданом сзади — это я»
- Он мне чем-то напоминает композитора Жана-Мишеля Жарра. © sir-diesalot / Reddit
«1959 год. Папа в объективе мамы.»
- Твой отец — прямо как голливудский актер. Очень брутально! © YogaPantsAndTShirts / Reddit
«Батя в Хьюстоне»
- Я уже слышу саундтрек к этой фотографии. © electropoetics / Reddit
«Мои родители были невероятно привлекательной парой»
«Все мои подружки были влюблены в папу, лол».
«Мой отец в 1970-х годах»
«Папа и я в 1996-м»
«Мой драгоценный папа в 1980-х годах»
«Сказала папе, что в 90-е он был похож на Остина Батлера и Тома Круза одновременно»
«Селфи из 1951 года»
«Мы с папой в 90-х годах»
«У папы это был первый День отца со всеми его девочками. Новорожденная — это я!»
«20-летний папа со своей сестрой. Эти двое — мои самые любимые люди на земле»
- Твой отец — Том Круз? © EmptyVegetable7049 / Reddit
«Фото папы в футбольной форме»
Фото на превью bxjoey / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй о семьях, в которых жизнь пресной назвать язык не повернется
Истории
3 дня назад
20 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что до сих пор ходят красные
Народное творчество
4 года назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами
18 человек, которые пошли в медучреждение за помощью, а вышли оттуда с глазами по 5 копеек
19 историй о том, как деньги могут испортить даже самые близкие отношения
Истории
11 месяцев назад
22 истории, которые помогут взглянуть на жизнь богатых людей с разных сторон
Истории
1 год назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
9 месяцев назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
6 месяцев назад