17 архивных фото наших пап, которые были настоящими иконами стиля

Когда мы пересматриваем старые фотографии наших пап, поражает, насколько стильными и харизматичными они были в молодости. Без фильтров, без фотошопа — только уверенность, дерзость и небрежная элегантность, которая до сих пор выглядит актуально. Эти кадры — живое доказательство того, что харизма вне времени.

«1977 год. Папа часто ссорился с мамой из-за задержек на работе. А на самом деле он просто играл в бильярд»

«Мой папа в 1991 году»

«Мой папка в 1983. В выпускном альбоме он написал: „Мои хобби — это лыжи, вечеринки и девушки“»

Этой челюстью хоть стекло режь! © trafalmadorianistic / Reddit

«Мой отец играл в рок-группе, он в центре»

«Мы поехали на Ибицу в отпуск и брат сфоткал, как папа выходит из самолета. Парниша с чемоданом сзади — это я»

Он мне чем-то напоминает композитора Жана-Мишеля Жарра. © sir-diesalot / Reddit

«1959 год. Папа в объективе мамы.»

Твой отец — прямо как голливудский актер. Очень брутально! © YogaPantsAndTShirts / Reddit

«Батя в Хьюстоне»

Я уже слышу саундтрек к этой фотографии. © electropoetics / Reddit

«Мои родители были невероятно привлекательной парой»

«Все мои подружки были влюблены в папу, лол».

«Мой отец в 1970-х годах»

«Папа и я в 1996-м»

«Мой драгоценный папа в 1980-х годах»

«Сказала папе, что в 90-е он был похож на Остина Батлера и Тома Круза одновременно»

«Селфи из 1951 года»

«Мы с папой в 90-х годах»

«У папы это был первый День отца со всеми его девочками. Новорожденная — это я!»

«20-летний папа со своей сестрой. Эти двое — мои самые любимые люди на земле»

Твой отец — Том Круз? © EmptyVegetable7049 / Reddit