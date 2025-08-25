11 актеров, чья карьера кардинально изменилась после одной роли
Как всего одна роль может изменить все? Одних она делает суперзвездами, а другим резко замедляет попадание в мир большого кино. Мы собрали истории актеров, чья карьера после одного-единственного фильма разделилась на «до» и «после». Готовы узнать, кто стал заложником своего персонажа, а кто поплатился за свой выбор забвением?
Шеннен Доэрти
После одного из самых хитовых сериалов девяностых «Беверли-Хиллз 90210» Шеннен Доэрти решила начать карьеру в кино. Ей действительно удалось снялась в ряде хороших картин, включая «Смертельное влечение». Но совершила ошибку, решив сыграть одну из главных ролей в комедии Кевина Смита «Тусовщики из супермаркета». Ее партнерами стали тогда еще неизвестные актеры Бен Аффлек и Джейсон Ли.
Когда фильм провалился в прокате, она, будучи самым громким именем в актерском составе, взяла вину на себя и ушла из большого кино. В одном из интервью она сказала: «Фильм провалился, а вместе с ним и моя кинокарьера. После этого ролей на большом экране мне было уже не видать, и это достаточно жестко ударило по мне». Шеннен переключилась на съемки на ТВ после неудачной роли в кино, и успех к ней пришел благодаря сериалу «Зачарованные».
Дженнифер Грей
После «Грязных танцев » Дженнифер Грей, была на пике популярности. Но затем инцидент на съемках яхтенной драмы «Ветер» в 1992 году убедил ее сделать ринопластику, и ее карьера уже никогда не была прежней. В своих мемуарах она вспоминала, что замечания оператора фильма о ее «горбинке» на носу стали последней каплей, после которой она решилась на операцию. Результат ринопластики оказался не таким, как она ожидала. Коллеги ее больше не узнавали, а пересъемки некоторых сцен для «Ветра» проходили с трудом, потому что каждый кадр выставляли так, чтобы не было видно ее новый нос. После операции Грей не снималась 8 лет.
Мэрайя Кэри
В 2001 году Мэрайя Кэри пыталась сделать крутой разворот в карьере, попробовав себя в главной роли в фильме «Блеск». Фильм провалился в прокате, собрав всего $ 5,2 миллиона при бюджете в $ 22 миллиона. В итоге из-за провального фильма лейбл расторг контракт с Мэрайей. Музыкальную карьеру Кэри восстановила, и в кино тоже смогла вернуться, даже получив признание критиков за роль в фильме «Сокровище» (2009).
София Коппола
Последний фильм трилогии «Крестный отец» не стал таким же звездным как первые две его части. София Коппола была втянута в фильм своим отцом Фрэнсисом в последнюю минуту, потому что во время съемки не было свободных актрис, подходящих на роль дочери-подростка Майкла Корлеоне. После выхода картины София столкнулась с серьезной критикой ее игры, и даже получила премию «Золотая малина» за свой дебют.
Она снялась еще только дважды: в независимом фильме под названием «Записки Манки Зеттерлэнда» и в крупном проекте «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза». Несмотря на то, что ее актерская карьера не взлетела, она стала известным режиссером. Среди ее работ такие крупные картины, как «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта».
Келли Кларксон
Актерская карьера Келли Кларксон закончилась, так и не начавшись. Сейчас она известна всем как популярная певица, но в 2003 году она снялась в одном из фильмов, часто упоминаемых в списках «худших фильмов всех времен» — «От Джастина к Келли». Фильм был номинирован аж на 10 премий «Золотая малина», включая номинацию «Худшая актриса» (Келли), и получил две. Ее игра подверглась резкой критике.
Справедливости ради стоит отметить, что она не планировала играть в этом кино, а вынуждена была это сделать по контракту, который подписала после победы в известном телепроекте «American Idol». Больше Келли не появлялась на большом экране кроме как в роли самой себя или в качестве актера озвучки.
Брэндон Раут
После выхода в 2006 году фильма «Возвращение Супермена» актер Брэндон Раут, выбранный из тысяч претендентов на роль Человека из стали, так и не смог построить карьеру в кино. Несмотря на то, что фильм собрал почти $ 400 миллионов по всему миру, этого оказалось недостаточно, и разговоры о возможности сиквела постепенно затихли. Позже он в основном снимался на телевидении. В 2020 году он признался, что ему было тяжело после роли, которая должна была сделать его звездой.
Ноа Рингер
Одним из детей-актеров, кто повзрослев не стал строить карьеру на большом экране, стал Ноа Рингер. После роли в фильме «Повелитель стихий» он не просто оказался в центре внимания, но и стал объектом насмешек из-за многочисленных шуток, появившихся после выхода фильма на большие экраны. Картина подвергалась резкой критике, особенно из-за искажения образов некоторых персонажей. После Рингер снялся в фильме «Ковбои против пришельцев», который также оказался провальным. В итоге он полностью переключился на боевые искусства, и в этой сфере он построил карьеру и добился успеха.
Алисия Сильверстоун
Кинокартина «Бэтмен и Робин» была настолько плохо принята критиками, что режиссер даже извинялся за фильм, а Джордж Клуни, сыгравший главную роль, назвал фильм ужасным. Правда, больше всех от этой неудачной работы пострадала Алисия Сильверстоун, сыгравшая Бэтгерл. На тот момент она была очень популярна благодаря роли в фильме «Бестолковые» (кадр из этого фильма на картинке), и полученная премия «Золотая малина» не прошла бесследно, став одной из причин резкой смены амплуа. В одном из интервью Алисия сказала: «Это определенно был не самый лучший опыт съемок». Она продолжает сниматься до сих пор, но ее карьера так и не достигла прежних высот.
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди был известен зрителям по роли Рэнди Микса в культовой франшизе «Крик». Но затем, в 2005 году, Джейми Кеннеди решил сняться в картине «Сын Маски» — весьма неоднозначном ремейке хита Джима Керри 1994 года «Маска». Фильм оказался настолько плох, что «выиграл» премию «Золотая малина» в номинации «Худший фильм года», а критики жестоко раскритиковали игру Джейми. Он стал реже получать роли в крупных проектах, однако провал вдохновил его снять документальный фильм о разрушительной силе киноблогов.
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен наиболее известна по фильмам о близняшках, в которых снималась вместе со своей сестрой: «Мгновения Нью-Йорка», «Меняемся воротами», «Рот на замок», «Двое: я и моя тень» и во многих других. В 2004 году они последний раз снимались вместе. После чего Мэри-Кейт играла небольшие роли в нескольких сериалах, а уже в 2011 году после второстепенной роли в фильме «Страшно красив» она оставила актерскую карьеру и сосредоточилась на моде.
Фрэнки Муниз
Фрэнки Муниз, сыгравший в сериале «Малкольм в центре внимания», запомнился многим в роли ребенка-шпиона в фильме «Агент Коди Бэнкс». Кажется он стал заложником этой роли и несмотря на всеобщую любовь и известность, молодой актер не получал больше значимых ролей. Кроме того, на это повлияли и серьезные проблемы со здоровьем. Сегодня он сосредоточился на карьере автогонщика.
Эти истории — яркое напоминание о том, что каждая роль — это не просто строчка в резюме, а поворотный момент, способный кардинально изменить всю жизнь.