11 актеров, чья карьера кардинально изменилась после одной роли

После одного из самых хитовых сериалов девяностых «Беверли-Хиллз 90210» Шеннен Доэрти решила начать карьеру в кино. Ей действительно удалось снялась в ряде хороших картин, включая «Смертельное влечение». Но совершила ошибку, решив сыграть одну из главных ролей в комедии Кевина Смита «Тусовщики из супермаркета». Ее партнерами стали тогда еще неизвестные актеры Бен Аффлек и Джейсон Ли.

Когда фильм провалился в прокате, она, будучи самым громким именем в актерском составе, взяла вину на себя и ушла из большого кино. В одном из интервью она сказала: «Фильм провалился, а вместе с ним и моя кинокарьера. После этого ролей на большом экране мне было уже не видать, и это достаточно жестко ударило по мне». Шеннен переключилась на съемки на ТВ после неудачной роли в кино, и успех к ней пришел благодаря сериалу «Зачарованные».