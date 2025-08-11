Что стало с 14 актерами, сыгравшими свои самые яркие роли пару десятков лет назад

Кино
3 часа назад

Они были нашими любимцами, и их роли мы знали почти наизусть. Прошло двадцать, а то и тридцать лет с тех пор, как эти люди покорили экраны, а вместе с ними и наши сердца. Но время не стоит на месте. Кто-то из них сменил славу на тихую семейную жизнь, кто-то до неузнаваемости изменился, а кто-то и вовсе ушел из профессии. Посмотрим, как сложилась судьба любимых актеров 90-х, и чем они живут сейчас. Кому порцию ностальгии — подходите ближе.

Питер Галлахер

Пока он спал в одноименной рождественской комедии, мы переживали за его судьбу. А для актера она сложилась, скажем прямо, неплохо. Питер успешно снимается в кино, выступает на театральных подмостках и поет. В 2005 году он даже выпустил альбом «7 Days in Memphis».

Дженетт Голдстин

O_о
2 часа назад

Буквально полчаса назад узнала, что шутка из игры престолов "Бриенна, тебя когда-нибудь принимали за мужика?" - "Нет, а тебя?" - изначально из Чужих, как раз этой красотки

-
-
Ответить

В фильме «Чужие» Дженетт сыграла рядовую Васкес — крутую морскую пехотинку, которая не боится ничего и всегда готова дать отпор. Ее коронная фраза «Let’s rock!» стала культовой. Сегодня Дженетт владелица сети магазинов по продаже женского белья больших размеров, а слоган ее компании — «Алфавит начинается с D».

Мария де Медейруш

© Pulp Fiction / Miramax, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Ее Фабиана из «Криминального чтива» мечтала о блинчиках с черникой, а сама Мария, нам кажется, исполнила свои мечты сполна: теперь она режиссер, сценарист и певица.

Линдси Лохан

Lisenok21
25 минут назад

Ой, бедную Линдси жизнь прямо потрепала. В каком-то фильме она играла преступницу с браслетом на ноге (отслеживающим передвижения), высмеивая свою собственную ситуацию в жизни. Как актриса, талантливая. Смотрела старый фильм, где она играла близнецов (будучи ребёнком). Хорошо, что у неё всё нормально сложилось.

-
-
Ответить

Наивной Линдси была только в фильме «Дрянные девчонки». В 2023 году у нее родился сын, а в наши дни актриса, помимо заметных ролей в кино, занимается собственным бьюти-брендом.

Линда Хэмилтон

Линде Хэмилтон роль Сары Коннор принесла международную славу. Другие работы актрисы были не столь заметны, переплюнуть свой оглушительный успех она не смогла. Зато в 2019 Линда вернулась к своей культовой роли в фильме «Терминатор: Темные судьбы».

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Очаровательные близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен влюбили в себя зрителей в фильме «Двое: я и моя тень» и потом много снимались в кино. Однако сейчас сестрички полностью переключились на индустрию моды, создав успешный люксовый бренд «The Row».

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун до своего триумфа в фильме «Бестолковые» уже снялась в трех клипах группы «Aerosmith», а уже после закрепила за собой статус одной из самых популярных и высокооплачиваемых молодых актрис 90-х. Сегодня Алисия так же регулярно снимается в кино и сериалах.

Сами Насери

Дерзкий водитель такси из Марселя завоевал наши сердца в далеком 1998 году. Судьба Сами Насери, который его сыграл, непросто складывалась после оглушительного успеха трилогии. В наши дни актер продолжает сниматься, хотя и не так активно.

Мег Райан

Когда Гарри встретил Салли в 1989 году никто и не подозревал, что этот фильм подарит нам звезду ромкомов Мег Райан. После долгого отсутствия в Голливуде, актриса вернулась и сняла в 2023 году комедию «Что происходит потом», в которой сыграла главную роль.

Хэйли Джоэл Осмент

Pantika
51 минута назад

не то чтобы прям снимается в продолжении... появился в первой серии на пару минут, даже жаль что так мало.

-
-
Ответить

Этого актера мы запомнили по фильму «Шестое чувство», где Хэйли сыграл мальчика со сверхъестественными способностями. Судя по соцсетям повзрослевшего актера, сегодня он снимается в продолжении сериала «Уэнсдэй».

Гедеон Буркхард

Lisenok21
20 минут назад

Я смотрела этот сериал по интернету. Первую часть (с другим актёром) и продолжение с Гедеоном. Сериал классный и актёр талантливый.

-
-
Ответить

Комиссар Рекс и его верный напарник красавчик-мужчина Гедеон Буркхард будоражил девичьи сердца, это факт. И, знаете, с возрастом он лишь похорошел. Мы про Гедеона.

Элисон Портер

Кудряшка Сью теперь вовсе не кудрявая. Элисон занимается музыкой, она успешная певица и мама троих детей — двух девочек и мальчишки.

Жан Рено

Роль Леона для Жана Рено стала прорывом в Голливуде и закрепила за ним международную славу. Он, кстати, до сих пор снимается, а еще выпускает собственную линию оправ для очков и женские духи.

О да, это были классные и яркие роли в фильмах, на которых мы росли. Однако, посмотрев на то, как сейчас складывается жизнь и карьера этих актеров, мы делаем главный вывод. Жизнь — это не одна-единственная роль, а бесконечный сценарий. И можно с таким же огнем в глазах начать писать следующую главу, когда предыдущая уже сыграна. Кто-то находит свое призвание в семье, кто-то открывает в себе другие таланты, а кто-то просто живет эту жизнь в свое удовольствие. Кажется, это и есть настоящий хэппи-энд.

Ностальгия — наше все. Давайте вспомним, какие еще любимые лица давно не попадались на глаза:

Фото на превью Taxi / EuropaCorp, Curly Sue / Warner Bros.

Комментарии

Уведомления
Voldemar
1 час назад

Рено такой милый с возрастом стал, а Сильверстоун крашиха конечно

-
-
Ответить

Похожее