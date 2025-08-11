Буквально полчаса назад узнала, что шутка из игры престолов "Бриенна, тебя когда-нибудь принимали за мужика?" - "Нет, а тебя?" - изначально из Чужих, как раз этой красотки
Что стало с 14 актерами, сыгравшими свои самые яркие роли пару десятков лет назад
Они были нашими любимцами, и их роли мы знали почти наизусть. Прошло двадцать, а то и тридцать лет с тех пор, как эти люди покорили экраны, а вместе с ними и наши сердца. Но время не стоит на месте. Кто-то из них сменил славу на тихую семейную жизнь, кто-то до неузнаваемости изменился, а кто-то и вовсе ушел из профессии. Посмотрим, как сложилась судьба любимых актеров 90-х, и чем они живут сейчас. Кому порцию ностальгии — подходите ближе.
Питер Галлахер
Пока он спал в одноименной рождественской комедии, мы переживали за его судьбу. А для актера она сложилась, скажем прямо, неплохо. Питер успешно снимается в кино, выступает на театральных подмостках и поет. В 2005 году он даже выпустил альбом «7 Days in Memphis».
Дженетт Голдстин
В фильме «Чужие» Дженетт сыграла рядовую Васкес — крутую морскую пехотинку, которая не боится ничего и всегда готова дать отпор. Ее коронная фраза «Let’s rock!» стала культовой. Сегодня Дженетт владелица сети магазинов по продаже женского белья больших размеров, а слоган ее компании — «Алфавит начинается с D».
Мария де Медейруш
Ее Фабиана из «Криминального чтива» мечтала о блинчиках с черникой, а сама Мария, нам кажется, исполнила свои мечты сполна: теперь она режиссер, сценарист и певица.
Линдси Лохан
Наивной Линдси была только в фильме «Дрянные девчонки». В 2023 году у нее родился сын, а в наши дни актриса, помимо заметных ролей в кино, занимается собственным бьюти-брендом.
Линда Хэмилтон
Линде Хэмилтон роль Сары Коннор принесла международную славу. Другие работы актрисы были не столь заметны, переплюнуть свой оглушительный успех она не смогла. Зато в 2019 Линда вернулась к своей культовой роли в фильме «Терминатор: Темные судьбы».
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Очаровательные близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен влюбили в себя зрителей в фильме «Двое: я и моя тень» и потом много снимались в кино. Однако сейчас сестрички полностью переключились на индустрию моды, создав успешный люксовый бренд «The Row».
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун до своего триумфа в фильме «Бестолковые» уже снялась в трех клипах группы «Aerosmith», а уже после закрепила за собой статус одной из самых популярных и высокооплачиваемых молодых актрис 90-х. Сегодня Алисия так же регулярно снимается в кино и сериалах.
Сами Насери
Дерзкий водитель такси из Марселя завоевал наши сердца в далеком 1998 году. Судьба Сами Насери, который его сыграл, непросто складывалась после оглушительного успеха трилогии. В наши дни актер продолжает сниматься, хотя и не так активно.
Мег Райан
Когда Гарри встретил Салли в 1989 году никто и не подозревал, что этот фильм подарит нам звезду ромкомов Мег Райан. После долгого отсутствия в Голливуде, актриса вернулась и сняла в 2023 году комедию «Что происходит потом», в которой сыграла главную роль.
Хэйли Джоэл Осмент
Этого актера мы запомнили по фильму «Шестое чувство», где Хэйли сыграл мальчика со сверхъестественными способностями. Судя по соцсетям повзрослевшего актера, сегодня он снимается в продолжении сериала «Уэнсдэй».
Гедеон Буркхард
Комиссар Рекс и его верный напарник красавчик-мужчина Гедеон Буркхард будоражил девичьи сердца, это факт. И, знаете, с возрастом он лишь похорошел. Мы про Гедеона.
Элисон Портер
Кудряшка Сью теперь вовсе не кудрявая. Элисон занимается музыкой, она успешная певица и мама троих детей — двух девочек и мальчишки.
Жан Рено
Роль Леона для Жана Рено стала прорывом в Голливуде и закрепила за ним международную славу. Он, кстати, до сих пор снимается, а еще выпускает собственную линию оправ для очков и женские духи.
О да, это были классные и яркие роли в фильмах, на которых мы росли. Однако, посмотрев на то, как сейчас складывается жизнь и карьера этих актеров, мы делаем главный вывод. Жизнь — это не одна-единственная роль, а бесконечный сценарий. И можно с таким же огнем в глазах начать писать следующую главу, когда предыдущая уже сыграна. Кто-то находит свое призвание в семье, кто-то открывает в себе другие таланты, а кто-то просто живет эту жизнь в свое удовольствие. Кажется, это и есть настоящий хэппи-энд.
