Как изменились актеры культовых фильмов, ради которых мы со всех ног бежали к телевизору
Знаменитости
1 час назад
Еще не так давно нельзя было найти любой фильм в пару кликов в интернете. Приходилось буквально ждать вечера, в который вместо скучной программы по телевизору покажут какое-нибудь зарубежное кино. Сегодня такой проблемы больше нет. Но фильмы прошлых лет все равно вызывают особый трепет. Поэтому мы решили не только вспомнить культовые кино тех лет, но и посмотреть, как изменились сыгравшие в них актеры.
Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»
© The Bachelor / New Line Cinema, © NCIS: Los Angeles / CBS Television Studios, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News
Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело в комедии «Европейские каникулы»
Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»
© The Mirror Has Two Faces / TriStar Pictures, Evan Agostini/Invision/East News, © CBS Sunday Morning / YouTube
Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»
Уэнди Маккена и Вупи Голдберг в «Действуй, сестра»
Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»
Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»
Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»
Бетт Мидлер и Дэнни Де Вито в комедии «Безжалостные люди»
Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»
Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»
Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»
Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»
© Wedding Crashers / New Line Cinema, © Good Morning America / YouTube, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News
Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»
Микки Рурк и Карре Отис в драме «Дикая орхидея»
Майкл Китон и Вайнона Райдер в комедии «Битлджус»
И кто сказал, что меняться со временем − это плохо? Посмотришь на изменения многих актеров и диву даешься, какие они прекрасные:
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