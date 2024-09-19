Как изменились актеры культовых фильмов, ради которых мы со всех ног бежали к телевизору

Еще не так давно нельзя было найти любой фильм в пару кликов в интернете. Приходилось буквально ждать вечера, в который вместо скучной программы по телевизору покажут какое-нибудь зарубежное кино. Сегодня такой проблемы больше нет. Но фильмы прошлых лет все равно вызывают особый трепет. Поэтому мы решили не только вспомнить культовые кино тех лет, но и посмотреть, как изменились сыгравшие в них актеры.

Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»

Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело в комедии «Европейские каникулы»

Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»

Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»

© Roxanne / Columbia Pictures Industries , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Уэнди Маккена и Вупи Голдберг в «Действуй, сестра»

Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»

Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»

Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»

Бетт Мидлер и Дэнни Де Вито в комедии «Безжалостные люди»

Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»

Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»

Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»

© Meet the Parents / Universal Pictures , Evan Agostini/Invision/East News Evan Agostini/Invision/East News

Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»

Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»

Микки Рурк и Карре Отис в драме «Дикая орхидея»