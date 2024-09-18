Посмотрите, как сегодня выглядят 16 участниц конкурсов красоты, которым жюри присудило главный приз

Девушки, завоевавшие один из главных титулов на конкурсах красоты, долгое время находятся под пристальным вниманием публики. Фанаты и хейтеры буквально следят за тем, как красотки отдыхают, чем питаются, как ухаживают за собой, и как они стареют. Хотя многим обладательницам титулов, кажется, и годы не беда. Ведь до сих пор они выглядят просто потрясающе.