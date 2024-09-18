Посмотрите, как сегодня выглядят 16 участниц конкурсов красоты, которым жюри присудило главный приз

Культура
1 час назад

Девушки, завоевавшие один из главных титулов на конкурсах красоты, долгое время находятся под пристальным вниманием публики. Фанаты и хейтеры буквально следят за тем, как красотки отдыхают, чем питаются, как ухаживают за собой, и как они стареют. Хотя многим обладательницам титулов, кажется, и годы не беда. Ведь до сих пор они выглядят просто потрясающе.

Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006

ASSOCIATED PRESS/East News

Розанна Дэвидсон, Мисс Мира 2003

Сушмита Сен, Мисс Вселенная 1994

Ролин Страусс, Мисс Мира 2014

Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004

ASSOCIATED PRESS/East News

Тереза Файксова, Мисс Земля 2012

George Calvelo/News Pictures/EAST NEWS

Мариасела Альварес, Мисс Мира 1982

Диана Хейден, Мисс Мира 1997

Ангела Виссер, Мисс Вселенная 1989

Астрид Каролина Эррера, Мисс Мира 1984

Азра Акын, Мисс Мира 2002

EAST NEWS

Лара Датта, Мисс Вселенная 2000

Дайана Мендоса, Мисс Вселенная 2008

Присилла Мейреллис, Мисс Земля 2004

Мона Грудт, Мисс Вселенная 1990

Даянара Торрес, Мисс Вселенная 1993

А если вам интересно взглянуть, как изменились звезды с течением времени, загляните в эти ститьи:

Фото на превью ASSOCIATED PRESS/East News

Комментарии

Уведомления
Genoveva Kolomyceva
3 часа назад

Бессмысленное разглядывание фотографий, если неизвестно, через сколько лет сделано второе фото.

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