Как изменились 16 актеров и актрис, которых мы навсегда запомнили детьми

Иногда самыми яркими и судьбоносными для актеров оказываются их детские роли. Они настолько врезаются зрителям в память, что узнать в повзрослевших звездах тех самых малышей из кино бывает не так-то просто.

Мы разыскали нынешние фотографии любимых актеров, которые знакомы многим зрителям еще с детства.