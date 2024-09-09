Как изменились 16 актеров и актрис, которых мы навсегда запомнили детьми

Кино
2 часа назад

Иногда самыми яркими и судьбоносными для актеров оказываются их детские роли. Они настолько врезаются зрителям в память, что узнать в повзрослевших звездах тех самых малышей из кино бывает не так-то просто.
Мы разыскали нынешние фотографии любимых актеров, которые знакомы многим зрителям еще с детства.

Леонард Уайтинг и Оливия Хасси — «Ромео и Джульетта»

© Romeo and Juliet / BHE Films, Willy Sanjuan/Invision/AP/East News

Мария Иващенко — «Ералаш»

Генри Томас — «Инопланетянин»

Алексей Литвинов — «Старик Хоттабыч»

Майкл Коннер Хэмпфри — «Форрест Гамп»

Анна-София Робб — «Чарли и шоколадная фабрика»

Филип Виграц — «Чарли и шоколадная фабрика»

Александр Людвиг — «Ведьмина гора»

Брук Шилдс — «Голубая лагуна»

Кристофер Аткинс — «Голубая лагуна»

Татьяна Градова — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Алекса Вега — «Дети шпионов»

Дэрил Сабара — «Дети шпионов»

Андрей Стапран — «Королевство кривых зеркал»

Чез Старбак — «Сын русалки»

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Фото на превью Charlie and the Chocolate Factory / Warner Bros. and co-producers, Charlie and the Chocolate Factory / Warner Bros. and co-producers

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