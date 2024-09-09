Как изменились 16 актеров и актрис, которых мы навсегда запомнили детьми
Кино
2 часа назад
Иногда самыми яркими и судьбоносными для актеров оказываются их детские роли. Они настолько врезаются зрителям в память, что узнать в повзрослевших звездах тех самых малышей из кино бывает не так-то просто.
Мы разыскали нынешние фотографии любимых актеров, которые знакомы многим зрителям еще с детства.
Леонард Уайтинг и Оливия Хасси — «Ромео и Джульетта»
Мария Иващенко — «Ералаш»
Генри Томас — «Инопланетянин»
Алексей Литвинов — «Старик Хоттабыч»
Майкл Коннер Хэмпфри — «Форрест Гамп»
Анна-София Робб — «Чарли и шоколадная фабрика»
Филип Виграц — «Чарли и шоколадная фабрика»
Александр Людвиг — «Ведьмина гора»
Брук Шилдс — «Голубая лагуна»
Кристофер Аткинс — «Голубая лагуна»
Татьяна Градова — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Алекса Вега — «Дети шпионов»
Дэрил Сабара — «Дети шпионов»
Андрей Стапран — «Королевство кривых зеркал»
Чез Старбак — «Сын русалки»
Загляните и в другие наши статьи:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 эффектных пар, которые того и гляди Лайвли и Рейнольдса с пьедестала сдвинут
Кино
11 месяцев назад
15 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: то ли промолчать в тряпочку, то ли проявить благородство
Народное творчество
1 год назад
18 случаев, когда невесты выбрали свадебные платья с историей. И гости просто ахнули
Дизайн
1 год назад
10+ нестандартных решений, которые можно взять на карандаш и применить в повседневной жизни
Народное творчество
7 часов назад
Вот как выглядят 13 литературных персонажей, которых мы с пеной у рта обсуждали на уроках в школе
Культура
11 месяцев назад
15+ человек, которым сначала хамства мешок выдали, а уже потом имя придумали
Истории
1 месяц назад
15 ошибок в воспитании, которые могут дорого обойтись каждому владельцу собаки
Животные
2 года назад
«Спасибо, я лучше поработаю!» Я перестала брать отпуск летом и только рада
Авторские колонки
1 месяц назад
17 особенностей жизни в Дании, которой есть чем зацепить, кроме банальной Русалочки
Путешествия
2 года назад
15 человек, которые сделали покупки на свой страх и риск, а в итоге сорвали жирный куш
Народное творчество
3 года назад
15 родителей и детей, которые никогда не дадут друг другу заскучать
Народное творчество
7 месяцев назад
9 актрис нового эшелона, которые вот-вот зададут миру другие стандарты красоты
Кино
9 месяцев назад