Справедливости ради, актрисы и певицы в те времена уж точно не считались аристократией. А очень даже наоборот
10 вещей, которые для викторианской эпохи были чем-то обыденным, а у нас просто мозг лопается
Когда мы вспоминаем викторианскую эпоху, воображение рисует строгость, чаепития и корсеты, затянутые до невозможности. Но настоящая история куда ярче — и куда страннее. Эта эпоха подарила миру не только моральные кодексы и бальные танцы, но и пирсинг сосков, чехлы для усов, маски для лица из сырого мяса и даже вечеринки с настоящими мумиями.
Пирсинг сосков
В конце викторианской эпохи, вопреки общепринятому представлению о сдержанности и целомудрии того времени, среди женщин высшего общества распространилась мода на весьма неожиданный тренд — пирсинг сосков.
Источники тех лет утверждают, что в Лондоне ювелиры выполняли такие процедуры по заказу представительниц аристократии. Один мастер даже хвастался, что проколол соски более чем 40 дамам, включая известных актрис и певиц.
Чехол для усов (наусник)
У меня дружок есть, с усами a la Пуаро, тока раза вв два подлинней. Так у него, помимо килотонны всяких гелей и восков, таких чехлов тоже есть
Джентльмены в те времена носили усы, к которым относились очень трепетно. И каждая трапеза могла закончиться конфузом, потому что усы намокали от чая и супа или в них застревали кусочки пищи. Тогда сообразительный парикмахер самого императора придумал чехлы для усов. Они защищали растительность на лице, попутно закручивая кончики, что считалось очень модным.
Электрофон
Развлечений у людей викторианской эпохи было немного, поэтому изобретение электрофона стало настоящей сенсацией. Система работала через телефонные линии, и желающие могли позвонить оператору и прослушать новости, музыку и церковную службу. Это было безумно модно, круче, чем айфон в наше время. Люди ходили в специальные салоны для прослушивания и даже устраивали вечеринки в наушниках.
Мясо на лицо
Просыпается муж ночью, а у жены с лица куски мяса торчат. Так и стала вдовой, зато красивой🤣
Одним из самых популярных косметических средств была сырая говядина. Дамы делали маски из кусков мяса: сала и костного мозга — и отправлялись спать. Считалось, что данная процедура придает лицу свежесть и устраняет морщины.
Хлеб с мелом
Хлеб с гипсом поели, были зубы, нет зубов.🤣 про желудок и т.д. уж и говорить нечего
В викторианскую эпоху в продуктах питания могли быть совершенно неожиданные ингредиенты. Так, в хлеб часто добавляли мел или гипс. Это уменьшало затраты пекаря, а сама булка становилась белее и привлекательнее для покупателей. Если вы хотите ощутить вкус того времени, предлагаем вам испечь хлеб по рецепту XIX века. Конечно, без мела и гипса.
Ароматические чернила
Прикольно)) а мы в детстве туалетной водой брызгали и быстрее в конверт🤣
В викторианскую эпоху письменная грамотность перестала быть прерогативой высших слоев населения. Все люди смогли обмениваться посланиями, и письма превратились в особый вид искусства. А для самых изощренных эстетов фирма Herbin стала выпускать ароматизированные чернила. Их готовили из цветочной воды роз, фиалок, лаванды. Кстати, фирма существует до сих пор. И если вдруг вы захотите почувствовать себя викторианским аристократом, покупайте себе перо и ароматные чернила.
Туалетная маска мадам Роули
В XIX веке женщины, как и сейчас, в погоне за молодостью и красотой были готовы на многое — даже всю ночь спать в резиновой маске. Ее изобретательница Хелен Роули утверждала, что маска очищала, отбеливала и омолаживала кожу. На самом деле резина лишь стимулировала потоотделение, и каков был эффект, мы можем только догадываться.
Грелка для кровати
Когда-то эта вещь была незаменимой на любом ложе, в том числе супружеском: люди клали их в кровать, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель. Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями или водой.
Египетские мумии
В XIX веке Британию охватила настоящая египтомания. Богатые английские туристы, хлынувшие в Египет, старались привести оттуда в качестве сувенира настоящую мумию. По возвращении из отпуска они устраивали вечеринки с разворачиванием своего трофея. Сохранилось даже фото приглашения на такое мероприятие, где разбинтовывание мумии запланировано на 2:30 ночи.
Корсет пуш-ап
Даже 150 лет назад женщины были обеспокоены своими формами и стремились подогнать себя под модные тогда стандарты, создавая объем искусственно. Тогда и был изобретен корсет с надувным бюстом — прадедушка современного бюстгальтера пуш-ап.
А вот еще подборка статей про такую многообразную и порой курьезную викторианскую эпоху: