10 вещей, которые для викторианской эпохи были чем-то обыденным, а у нас просто мозг лопается

В конце викторианской эпохи, вопреки общепринятому представлению о сдержанности и целомудрии того времени, среди женщин высшего общества распространилась мода на весьма неожиданный тренд — пирсинг сосков.

Источники тех лет утверждают, что в Лондоне ювелиры выполняли такие процедуры по заказу представительниц аристократии. Один мастер даже хвастался, что проколол соски более чем 40 дамам, включая известных актрис и певиц.