12 фактов о балах, о которых нарочно молчали Джейн Остин и сестры Бронте

В понимании обывателей викторианские балы окутаны легким флером романтики. Свечи, жемчуга, перчатки и платья, бесконечные танцы и музыка... Но на деле за этим фасадом скрывалась тяжелая работа как хозяев приема, так и самих гостей. Вот несколько фактов о балах, которые вгонят в ступор поклонников исторических романов.

Былы обходились в кругленькую сумму

Все помещения для бала нужно было хорошо осветить. До появления газовых ламп использовали свечи, но не простые, а изготовленные из пчелиного воска. Стоили они немалых денег: больше чем еда и напитки, приготовленные для празднества. Сотни свечей работали как несколько лампочек в 25 ватт. Поэтому настенные канделябры украшали хрустальными подвесками, а за ними вешали зеркала. В ином случае комнаты выглядели мрачновато. А еще пламя свечей нещадно сжигало кислород, выделялся углекислый газ, и без должной вентиляции гостям становилось дурно. А еще хозяйке бала необходимо было нанять музыкантов.

Подготовка дома — непростое дело

Подготовка к балу была непростым делом. Организацией обычно занималась хозяйка дома. Если в жилище не было подходящих помещений, можно было арендовать зал в другом здании. Далеко не во всех особняках были специальные бальные залы. Поэтому выбиралась самая большая комната, которую освобождали от лишней мебели. Стены драпировали тканями, а помещение украшали растениями и цветами. Если на окнах висели темные портьеры, их следовало заменить на светлые. Идеальным оттенком для украшения танцевального зала считался бледно-желтый. Иногда в доме не было достаточного количества стульев, на которых гости могли разместиться для отдыха между танцами. Тогда мебель приходилось брать напрокат.

Приходилось четко контролировать гостей

На балах викторианской эпохи хозяева часто приглашали гостей больше, чем могли вместить их бальные залы. Делалось это с расчетом на то, что часть приглашенных попросту не придет. Этот хитрый прием создавал ощущение, что прием удался, так как людей в комнатах было действительно много. Большим называли бал, на который пришли около сотни человек. А прием, на котором присутствовало меньше 50 приглашенных назывался скромно — «танцы».

И продумывать все до мелочей

Помимо бальной залы, следовало отвести и отдельные комнаты под раздевалки для мужчин и женщин. Там гости оставляли верхнюю одежду. Кроме того, в помещении, предназначенном для дам, обычно дежурили 2 горничные, которые подшивали порванные наряды, поправляли прически и помогали с прочими возможными неприятностями. Гардероб старались разместить на 1-м этаже, чтобы дамам не приходилось бегать вверх и вниз по лестницам. Также нужно было выбрать помещение и для более деликатных нужд. В 1-й половине XIX века далеко не все дома были оснащены канализационной системой, так что в подходящей комнате оставляли ночные горшки, бурдалю и служанку, которая должна была помогать дамам справляться с этим процессом без ущерба для нарядов. Емкости расставляли и в других стратегических зонах по всему дому, например за ширмами и в темных уголках. Если нужда заставала гостя врасплох во время трапезы, он мог встать из-за стола и скрыться за занавесями. А некоторые барышни приезжали на бал с собственными бурдалю и носили горшки в сумочках. Если же туалета поблизости не было, женщинам на выручку приходили карманы. На женских платьях они всегда были довольно глубокими, что позволяло незаметно помассировать живот и мочевой пузырь, и облегчить состояние. Есть теория, что чтобы не описаться, женщины держались за складки ткани внутри платья и таким образом сдерживали себя.

От гостей требовали идеального поведения

В викторианскую эпоху отказать в танце было не просто нарушением этикета, но и неприкрытым оскорблением. Дамам категорически не рекомендовалось отказывать господину. Ответ «нет» мог быть расценен как неуважение не только к самому кавалеру, но и к хозяйке вечера, подразумевая, что она пригласила недостойных гостей. Но у дам была небольшая лазейка. Если молодой человек не нравился уж слишком сильно, можно было извиниться и сказать, что все танцы на сегодня уже расписаны.

Хозяйке дома приходилось простаивать у двери часами

Хозяйка была обязана поприветствовать всех гостей, прибывших на бал. Поэтому ей необходимо было находиться подле дверей до ужина или пока все приглашенные не приехали. Обычно в этом не было ничего сложного. Затруднения возникали только в том случае, когда на пороге появлялся незнакомый даме джентльмен, приглашенный на праздник супругом или одним из сыновей. Обратиться к такому гостю без должного представления хозяйка не могла. Поэтому муж или дети всегда должны были слоняться неподалеку. А вот дочерям позволялось наслаждаться весельем в бальной зале.

Веера служили не только для борьбы с жарой

Веер был важной деталью бального наряда каждой барышни. Из-за множества свечей и толп народа в залах быстро становилось жарко и душно. Так что этот аксессуар был просто необходим. Он не только спасал барышень от обмороков, но и помогал общаться с поклонниками. В XIX веке дамы не могли открыто выражать свои чувства, особенно в присутствии других членов общества. Поэтому они использовали тайный язык. Если девушка держала веер в левой руке и слабо помахивала им, значит, она хотела познакомиться с джентльменом, на которого был направлен аксессуар. Когда предмет прижимали ко лбу, это было сигналом того, что за парой кто-то наблюдает. Чтобы выразить отвращение и ненависть к собеседнику, дама протягивала веер сквозь сжатую руку. Если раскрытым веером медленно обмахивались, это означало, что женщина замужем.

Простая прогулка по бальной зале была сложным делом

Бальный этикет был довольно строг. Причем не только к дамам, которые не могли и шагу ступить без сопровождения другой женщины. В таких условиях в настоящее испытание превращалась даже прогулка по бальной зале или визит в туалетную комнату. Мужчины тоже были обременены необходимостью соблюдать множество правил. Утомившийся после танцев джентльмен не мог присесть на стул, если он располагался рядом с незнакомой дамой. И главное, он не должен был слишком задерживаться на балу. В ином случае разносился слух, что он непопулярен и его редко приглашают. Больше всего обязанностей было у мужчин, когда бал устраивали их жены, матери или близкие родственники. В таком случае джентльмен должен был проследить, чтобы все барышни были обеспечены партнерами для танцев. А если желающих танцевать не находилось, бедняге оставалось только принять удар на себя. Так что все пожилые дамы доставались ему.

Всем дамам присваивали номера

Одной из самых значительных фигур на празднике был распорядитель бала. Именно он следил за соблюдением правил во время танцев, объявлял ужин и отвечал за всевозможные организационные моменты. Перед началом бала распорядитель встречал гостей у дверей зала и выдавал всем дамам карточки с номерами. Исключение делалось только для титулованных особ. Барышня должна была приколоть или повязать листок на видном месте. Цифра означала, какое место паре следует занять во время исполнения танца. Девушки носили номерок на протяжении всего бала, ведь без него они не могли танцевать. Если кто-то терял бумажку, приходилось обращаться к распорядителю за заменой. Перед началом танцев пары выходили в круг по очереди, когда объявляли их номера. Если кто-то пропускал свое появление или опаздывал, то зазевавшимся приходилось занимать последние места.

Прическа могла рассказать о женщине практически все

Готовясь к балу, дамы уделяли много внимания не только нарядам, но и прическам. Чтобы придать шевелюре пышность, волосы украшали «крысами». Так называли прядки, которые горничные собирали с расчески барышни и скатывали в самодельные шиньоны. «Крысы» совпадали по цвету с другими волосами и поэтому не выделялись на фоне остальной шевелюры. На волосы наносили блестящую пудру. Ее изготавливали из толченого сусального золота или серебра. Такие смеси могли позволить себе только богатые дамы. Существовали и дешевые аналоги, но из-за них прическа выглядела неряшливо, а пряди казались грязными.

Особое внимание уделялось и различным украшениям. Дамы вплетали в волосы цветы, натуральные и искусственные, ленты и драгоценности. Причем по затейливости прически легко можно было отличить замужнюю даму от девушки на выданье. Первые могли позволить себе более сложные конструкции, щедро украшенные ювелирными изделиями и перьями. Юных дев отличала скромность. Им следовало использовать только цветы.

Перчатки были обязательной деталью туалета

В XIX веке перчатки были обязательным атрибутом дамского наряда. Обычно выбирали перчатки меньшего размера, чтобы эта деталь туалета плотно облегала руку, подчеркивая ее хрупкость и изящество. Длина перчаток менялась в зависимости от моды. Дама не могла показаться на балу с обнаженными руками: это было верхом неприличия. Перчатки должны были быть белыми или бледно-розовыми. Кроме того, этот предмет считался очень интимным. Так, королева Виктория была крайне смущена, когда ей пришлось одолжить свои перчатки сестре. С помощью этого аксессуара дама могла донести тайные сигналы до кавалера. Для того чтобы признаться избраннику в любви, девушка должна была обронить обе перчатки.

Посещение балов сложно было назвать простым развлечением