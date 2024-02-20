15 свадебных историй, в которых спрятался жирный подвох

Когда речь идет о свадьбе, в голове рисуются образы невесты в красивом платье, протягивающего кольцо жениха, улыбающихся гостей. Ну и вкусной еды, конечно же. Вот только в реальности все происходит непредсказуемо. За кадром остается сказочная наглость некоторых родственников и гостей, ну и другие сюрпризы.