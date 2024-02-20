15 свадебных историй, в которых спрятался жирный подвох
Когда речь идет о свадьбе, в голове рисуются образы невесты в красивом платье, протягивающего кольцо жениха, улыбающихся гостей. Ну и вкусной еды, конечно же. Вот только в реальности все происходит непредсказуемо. За кадром остается сказочная наглость некоторых родственников и гостей, ну и другие сюрпризы.
- Моя новоиспеченная супруга бросила меня через пару дней после свадьбы. Сказала, все это замужество — не для нее. Сразу переехала в другой город к свой лучше подруге. Позже узнал, что «подругу» зовут Дима. Моя бывшая одновременно готовилась к свадьбе со мной и крутила роман с ним. © imacashew / Reddit
- Брат женится. Его невеста ноет, мол, денежек мало, дай мне свое свадебное платье. Я говорю, что ушивать же на нее придется, для меня платье будет испорченным. А оно дорогое очень. Но она непробиваемая: «Все равно. У меня график, мне до 25 лет надо замуж выйти». Сейчас ей 23, а у брата даже толковой работы нет. Я посоветовала им сначала денег накопить, так девица выдала, что я эгоистка. И побежала жаловаться моей маме. Мать на ее стороне, ведь у меня есть деньги, «могла бы и помочь». Зато папа считает, что права я, и подумывает не помогать брату со свадьбой, ведь его невеста ведет себя ошеломляюще нагло. © cheapsil / Reddit
- У меня есть племянница Зоя — дочь брата от первого брака. Брат сначала пообещал Зое, что даст денег на свадьбу (ей 24 года), а потом заявил: «Или твоя сводная сестра будет свидетельницей, или я денег не дам». А там нехорошая история: брат изменил маме Зои, и у них родилась девочка. Зоя говорит: «Ты же понимаешь, что сестра — это вечное напоминание о твоей измене. А моя свидетельница — это лучшая подруга, с которой я дружу с 10 лет». Но мой брат уперся рогом. Тогда я сказала Зое, что я оплачу свадьбу. Девочка просияла. А брат меня начал обвинять, мол, теперь Зоя не хочет, чтобы я вел ее к алтарю. © SleetAndSlide / Reddit
- Я с детства мечтала о пышном платье, большом количестве гостей и дорогом кольце. Будущий муж меня поддержал. Мы накопили денег. От предложения и до самой свадьбы прошло 3 года, но это был самый лучший день в моей жизни. Да, мы потратились, но эти эмоции того стоили. Все было идеально, я реально попала в свою мечту. После многие гости (особенно те, которые отрывались больше всего) крутили пальцем у виска и говорили, что деньги мы тупо спустили ни на что. © Карамель / VK
ну если нет у тебя денег на свадьбу, так нечего её и организовывать
- Недавно у меня была свадьба. Подруг я начала приглашать за несколько месяцев заранее, все подтвердили свое присутствие. И тут я узнала, что одну из подруг на это же число недавно ангажировала какая-то девушка. Та начала сомневаться, к кому идти, затем стала говорить, что ни к кому не пойдет, чтобы никого не обидеть. Ну я такая: «Ок». А в день свадьбы вижу в соцсетях фотки — подруга гуляет на свадьбе той девушки. Со всеми остальными девочками стали ее игнорировать. И она еще и не понимает, с чего бы это! © Подслушано / Ideer
- Моя свадьба чуть не сорвалась из-за друзей. Я снял дом на природе, гости заехали туда накануне. Зная, что буду нервничать, рано утром в день свадьбы я пошел прогуляться. Предупредил шафера, но он, видимо, еще не проснулся, потому что благополучно обо всем забыл. Когда я вернулся, мои друзья были на грани того, чтобы позвонить невесте и отменить все, поскольку я сбежал. Ни один не догадался позвонить мне на мобильный. Хорошие люди, но дураки какие-то, ей-богу! © O-U-T-S-I-D-E-R-S / Reddit
- Я отменила свадьбу, потому что внезапно на имя жениха пришло письмо от налоговой — у него долг по алиментам. Пам-пам. © blinky84 / Reddit
- Была как-то на свадьбе, отец невесты сильно опоздал. Мы его очень долго ждали. Оказалось, он впервые использовал GPS, проехал нужный поворот. Вернулся домой и начал путь с начала. © macphile / Reddit
- Теща подарила нам на свадьбу толстый конверт с деньгами. Я впервые в жизни подумал, что, может, не такой уж она и плохой человек. А то до этого вообще друг друга не переваривали. Мы с женой отложили эти деньги на машину, за 3 месяца накопили бы всю нужную сумму. Но тут теще срочно понадобилось делать ремонт в квартире. Она попросила у нас денег в долг, жена отдала ей тот самый подарочный конверт. Прошло 2 года, и что вы думаете? Она ни копейки не вернула. А жена говорит, что ей как-то неудобно маму по вопросу денег дергать. Я тоже не рискую, а то она меня со свету сживет. © Палата № 6 / VK
- Мы отменили свадьбу. Так как мы с женихом жили в разных частях страны, я уволилась с работы, чтобы быть с ним. А он мне прислал электронное письмо, где сообщал о разрыве. Там было много глупых причин типа того, что я не верила в Деда Мороза в детстве. На самом же деле я не вписывалась в его семью и особенно не нравилась его маме. Спустя пару лет он женился на женщине, которую мама одобрила. А я вышла за парня, который тоже не верил в Деда Мороза. © Purledrose / Reddit
"Так как мы с женихом жили в разных частях страны, я уволилась с работы, чтобы быть с ним. А он мне прислал электронное письмо, где сообщал о разрыве." - ваще все не так, попробуйте еще раз.
- Брат раньше был женат. Но вот он уже жил с другой девушкой и они готовились к свадьбе. И тут невеста узнает, что «бывшая» жена так и не подписала документы о разводе. Невеста пару месяцев пинала брата, чтобы он получил официальный развод, но он как-то замял этот вопрос. В итоге брак не зарегистрировали, так как по документам жених уже женат. Невеста в ярости выгнала его из дома с вещами. Брат напросился перекантоваться к бывшей жене и ее новому парню. © GetawayDriverTyrone / Reddit
- Планировали с любимой свадьбу. Она хотела, чтобы все было по ее велению. Даже на самые простые просьбы я получал жесткий отказ. В итоге она заорала на меня противным голосом: «Это мой день». И тут я офигел. Нет, дорогая, это наш день. И если ты этого не понимаешь, то нам не по пути. За 2 недели до свадьбы все отменил. Уже 27 лет женат на женщине, которая готова меня выслушать. © Duesizzle / Reddit
- Знакомая отменила свадьбу через 2 часа после ее начала. Дело вот в чем. Ее подруга отмечала свадьбу в одном туристическом месте. Люди на улице обращали внимание на церемонию и фотографировали невесту. Так вот знакомая тоже решила гулять свадьбу в общественном месте — в парке. Она надеялась, что создаст ажиотаж. Но нет. Ей было мало внимания, вот она и отменила все. © Scream*loody*eprosy / Reddit
- Была на одной свадьбе, там семьи жениха и невесты недолюбливали друг друга. Женщины из семьи жениха в знак протеста оделись во все черное. © Unknown author / Reddit
- У нас с женихом очень непростые отношения с родней. Мы решили, что поженимся в Италии, а с собой возьмем только свидетелей — Мишу и его девушку Катю. Ну и все оплатим. Миша — лучший друг моего жениха еще с детского сада. Короче, забронировали отель на октябрь, и тут началось! Катя покупала щенка и такая: «Ой, я не смогу оставить его одного». Окей, я нашла отель, где можно с животными. Катя: «Ой, щенок мал для перелета. А давайте вы свадьбу тут сыграете?» Почему бы Мише не поехать без нее? Так Катюша сказала: «Выбирай: или я, или твой друг!»
Когда я узнала, у меня аж глаз задергался. Написала ей вежливо, мол, не понимаю твоего поведения, ты так нам нервы помотала, неплохо бы извиниться. Она же заявила, что я бесчувственная стерва и думаю только о себе. В итоге жених пригласил другого друга, у которого, кстати, жена и маленький ребенок, но все нормально. Катенька пыталась врать, что готова была отпустить Мишу, да только я ей нахамила. Но вся ее ложь раскрылась. О ситуации узнала мать Миши, она в ярости. © Disastrous-Day-3751 / Reddit
Говорят, что в центре внимания на свадьбе должны быть молодожены. Справедливо. Но что делать, если жених и невеста опаздывают на час, а их ждут 150 голодных человек? Что ж, некоторые обиженные гости могут элегантно отомстить.
Комментарии
Что я могу сказать? Зачем тащить историю с реддит и писать "налоговая и долг по алтментам" и "миша". Колхоз ей богу
Имо, свадьбу оплачивают молодые. Родители не при чем. Тогда и шантажировать некого, и делаешь, что хочешь.
И да, реально, читаешь истории про свадьбы и ее подготовке, так там реально женихов нет. Только невесты и их хотелки. Жених чисто как фон. Очень хорошая иллюстрация отношений и приоритетов.
«Катенька готова была отпустить Мишу»)))
Миша, видимо, детсадовец и без спросу пока ещё никуда не ходит.
А мама Миши узнала, что Мишеньку не отпустили и в ярости. Она же отпустила, а он не послушался))
Кстати, не понимаю зачем невеста требует извинений. Катенька накосячила но не чувствует никакой вины, иначе сама позвонила бы. Раз не звонит, значит ей пофиг.
Что за странное поведение, где перестали общаться с девушкой, которая поехала на другую свадьбу? Ну вы же не пуп земли, у человека может быть более близкая подруга, логично что разорваться на 2 торжества невозможно. Ей что, нельзя выбрать другого человека, если она хочет попасть именно на его свадьбу? Я бы с пониманием к такому отнеслась, а тут детский сад какой-то с обидами
А дальше их семейную жизнь тоже сестра будет обеспечивать? А детей наклепают - их тоже сестра должна будет обеспечивать?🤔