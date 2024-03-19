11 актрис, магнетически прекрасных как с макияжем, так и а-ля натюрель

Кино
2 часа назад

Честно признаться, большинство актрис фантастически красивы. Но еще интереснее, когда помимо канонично привлекательного лица в актрисе есть что-то такое, что один раз увидишь — и никогда больше не забудешь. Как у Полины Ауг, например, которая недавно заворожила всех образом Геллы в «Мастере и Маргарите». Давайте посмотрим и на других запоминающихся красоток.

Полина Ауг

Екатерина Воронина

Анастасия Красовская

Ирина Паутова

Кристина Кучеренко

Таисия Вилкова

Пелагея Невзорова

Дарья Жовнер

Лукерья Ильяшенко

Аглая Тарасова

Мари Ворожи (Марина Ворожищева)

А вот в этой статье звездные красавицы поделились своими фото из юности, и мы тоже погрузились в уютную ностальгию вместе с ними.

Фото на превью Мастер и Маргарита / Mars Media Entertainment

Комментарии

Уведомления
Злой Доктор
45 минут назад

Ауг прекрасна? Ну, как говорится, на вкус и цвет... И Гелла в её исполнении, по-моему, жуткий дискаст

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Конфуз
17 минут назад

Заглавная фото, простите, прям святой водой из ведра поливать и креститься. Ну очень... ээээээ... нестандартная внешность...

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Конфуз
16 минут назад

Да и остальные... Я в своей деревне на детской площадке симпатичнее вижу.

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