11 актрис, магнетически прекрасных как с макияжем, так и а-ля натюрель
Честно признаться, большинство актрис фантастически красивы. Но еще интереснее, когда помимо канонично привлекательного лица в актрисе есть что-то такое, что один раз увидишь — и никогда больше не забудешь. Как у Полины Ауг, например, которая недавно заворожила всех образом Геллы в «Мастере и Маргарите». Давайте посмотрим и на других запоминающихся красоток.
Полина Ауг
Екатерина Воронина
Анастасия Красовская
Ирина Паутова
Кристина Кучеренко
Таисия Вилкова
Пелагея Невзорова
Дарья Жовнер
Лукерья Ильяшенко
Аглая Тарасова
Мари Ворожи (Марина Ворожищева)
А вот в этой статье звездные красавицы поделились своими фото из юности, и мы тоже погрузились в уютную ностальгию вместе с ними.
Комментарии
Ауг прекрасна? Ну, как говорится, на вкус и цвет... И Гелла в её исполнении, по-моему, жуткий дискаст
Заглавная фото, простите, прям святой водой из ведра поливать и креститься. Ну очень... ээээээ... нестандартная внешность...
Да и остальные... Я в своей деревне на детской площадке симпатичнее вижу.
Однако... Будь я Варенухой, я бы задолго до поцелуя богу душу отдала с такой-то Геллой.
Красотки? С такой кожей? Прикольно