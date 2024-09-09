Мы посмотрели, как изменились 20+ звезд с течением времени. Некоторые будто заново родились

Культура
2 часа назад

Звезды, которые постоянно находятся в центре внимания, стараются всегда хорошо выглядеть. Хоть на пляже, хоть на красной ковровой дорожке, хоть у себя дома. В этом им помогают специалисты и косметические процедуры, способные менять внешность так, что поклонникам остается только восхищаться и руками разводить.

Любовь Успенская

Эвелина Хромченко

Светлана Бондарчук

Настасья Самбурская

Алсу

East News

Лариса Долина

EAST NEWS

Виктория Боня

AFP / EAST NEWS

Анфиса Чехова

East News

Наталья Рудова

EAST NEWS

Ксения Бородина

East News, Tarakanov Vadim / East News

Виктория Лопырева

East News

Кети Топурия

East News

Ирина Пегова

East News

Агата Муцениеце

EAST NEWS

Наталья Бочкарева

ZERKALO / East News

Мария Горбань

East News

Елена Подкаминская

EAST NEWS

Анастасия Стоцкая

East News

Еще больше статей про преображения вы можете найти на нашем сайте:

Фото на превью East News, Tarakanov Vadim / East News, Любовь Успенская / Youtube

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее