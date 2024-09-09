Мы посмотрели, как изменились 20+ звезд с течением времени. Некоторые будто заново родились

Звезды, которые постоянно находятся в центре внимания, стараются всегда хорошо выглядеть. Хоть на пляже, хоть на красной ковровой дорожке, хоть у себя дома. В этом им помогают специалисты и косметические процедуры, способные менять внешность так, что поклонникам остается только восхищаться и руками разводить.