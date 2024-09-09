Мы посмотрели, как изменились 20+ звезд с течением времени. Некоторые будто заново родились
Культура
2 часа назад
Звезды, которые постоянно находятся в центре внимания, стараются всегда хорошо выглядеть. Хоть на пляже, хоть на красной ковровой дорожке, хоть у себя дома. В этом им помогают специалисты и косметические процедуры, способные менять внешность так, что поклонникам остается только восхищаться и руками разводить.
Любовь Успенская
Эвелина Хромченко
Светлана Бондарчук
Настасья Самбурская
Алсу
East News
Лариса Долина
EAST NEWS
Виктория Боня
AFP / EAST NEWS
Анфиса Чехова
East News
Наталья Рудова
EAST NEWS
Ксения Бородина
East News, Tarakanov Vadim / East News
Виктория Лопырева
East News
Кети Топурия
East News
Ирина Пегова
East News
Агата Муцениеце
EAST NEWS
Наталья Бочкарева
ZERKALO / East News
Мария Горбань
East News
Елена Подкаминская
EAST NEWS
Анастасия Стоцкая
East News
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Фото на превью East News, Tarakanov Vadim / East News, Любовь Успенская / Youtube
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