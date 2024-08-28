Она такая классная, красивая лисичка. Вроде бы ближайшая подруга Гузеевой.
Мне больше всего нравится в Зимней Вишне и еще во Все Красное по Хмелевской
Как изменились 17 королев второго плана, яркие образы которых ой как непросто забыть
Не всем актерам и актрисам посчастливилось сыграть в молодости яркую главную роль. Но настоящий талант не скроешь. И даже во второстепенной роли некоторые сумели создать образы, которые надолго остались в сердцах зрителей. Как говорил известный режиссер Константин Станиславский: «Нет маленьких ролей, есть небольшие актеры». Мы решили узнать, как изменились актрисы, которых мы запомнили даже больше, чем главные звезд культовых фильмов.
Лариса Удовиченко
Она такая классная, красивая лисичка. Вроде бы ближайшая подруга Гузеевой.
Ирина Розанова
Какая недооцененная, потрясающая актриса и красавица. О ней из среды актеров еще и как о человеке все восхищенно отзываются
Ольга Науменко
Раиса Рязанова
Светлана Крючкова
Евгения Симонова
Галина Петрова
Валентина Талызина
Ольга Остроумова
Это неудачное фото, она и в возрасте очень и очень прилично выглядит. Красавица
Тамара Семина
Ольга Машная
Наталья Гвоздикова
Наталья Щукина
Щукина очень мощно начинала у Рязанова, очень у неё хорошо получались девахи недалëкие. Хорошая актриса.
Валентина Теличкина
Ооо, Теличкина со своим голосом и манерой навсегда останется неповторимой! Никакая Литвинова еë не переплюнет 🤗
Елена Цыплакова
Александра Захарова
Трудно судить об актёрах, которые в кино и театре одновременно играют, какого они плана, Захарова при отце всегда была первого🤗
Марина Дюжева
А вот еще статьи о звездах, чьи персонажи запомнились даже больше, чем главные герои:
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Комментарии
Сравнивать фото актрис, используя кадры из фильмов - не самый лучший вариант. Например, Теличкина в фильме "Не может быть" очень загримирована. Без грима в то время она выглядела гораздо привлекательнее.
Не соглашусь, что это актрисы второго плана. У большинства есть сильные роли первого плана, реально звездные...
Талызина с возрастом только краше стала. Актриса она прекрасная всегда была=))