Как изменились 17 королев второго плана, яркие образы которых ой как непросто забыть

Не всем актерам и актрисам посчастливилось сыграть в молодости яркую главную роль. Но настоящий талант не скроешь. И даже во второстепенной роли некоторые сумели создать образы, которые надолго остались в сердцах зрителей. Как говорил известный режиссер Константин Станиславский: «Нет маленьких ролей, есть небольшие актеры». Мы решили узнать, как изменились актрисы, которых мы запомнили даже больше, чем главные звезд культовых фильмов.