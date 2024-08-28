Как изменились 17 королев второго плана, яркие образы которых ой как непросто забыть

Знаменитости
6 часов назад

Не всем актерам и актрисам посчастливилось сыграть в молодости яркую главную роль. Но настоящий талант не скроешь. И даже во второстепенной роли некоторые сумели создать образы, которые надолго остались в сердцах зрителей. Как говорил известный режиссер Константин Станиславский: «Нет маленьких ролей, есть небольшие актеры». Мы решили узнать, как изменились актрисы, которых мы запомнили даже больше, чем главные звезд культовых фильмов.

Лариса Удовиченко

Dia_Mak
4 часа назад

Она такая классная, красивая лисичка. Вроде бы ближайшая подруга Гузеевой.
Мне больше всего нравится в Зимней Вишне и еще во Все Красное по Хмелевской

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Ирина Розанова

Dia_Mak
4 часа назад

Какая недооцененная, потрясающая актриса и красавица. О ней из среды актеров еще и как о человеке все восхищенно отзываются

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Ольга Науменко

Раиса Рязанова

Светлана Крючкова

Евгения Симонова

Галина Петрова

Валентина Талызина

Ольга Остроумова

Dia_Mak
4 часа назад

Это неудачное фото, она и в возрасте очень и очень прилично выглядит. Красавица

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Тамара Семина

Ольга Машная

Dia_Mak
4 часа назад

Сразу перед глазами Алешенька и как они бегают по берегу речки)

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Наталья Гвоздикова

Наталья Щукина

Валентина Теличкина

Елена Цыплакова

Александра Захарова

Катерина Лисичкина
5 часов назад

Трудно судить об актёрах, которые в кино и театре одновременно играют, какого они плана, Захарова при отце всегда была первого🤗

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Марина Дюжева

А вот еще статьи о звездах, чьи персонажи запомнились даже больше, чем главные герои:

Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, Внутри убийцы / Плюс Студия, Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, Спасская / Жар-птица

Комментарии

Уведомления
Любовь Ерёменко
6 часов назад

Сравнивать фото актрис, используя кадры из фильмов - не самый лучший вариант. Например, Теличкина в фильме "Не может быть" очень загримирована. Без грима в то время она выглядела гораздо привлекательнее.

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Kate
5 часов назад

Адми пытается занять нишу нельзяграма, и опять неудача

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MelantoMania
2 часа назад

Не соглашусь, что это актрисы второго плана. У большинства есть сильные роли первого плана, реально звездные...

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tama
54 минуты назад

Талызина с возрастом только краше стала. Актриса она прекрасная всегда была=))

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