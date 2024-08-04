Как сейчас выглядят 16 актеров и актрис второго плана, которые своей харизмой чуть было не затмили главных героев
Второстепенные персонажи играют значительную роль в развитии сюжета, они помогают лучше раскрыть главных героев и словно вишенка на торте украшают фильм. Мы решили посмотреть, как изменились 16 актеров и актрис, подаривших нам ярких персонажей второго плана, без которых наши любимые фильмы были бы неполными.
Габриэль Анвар — девушка в ресторане из «Запаха женщины» (1992)
Гэри Синиз — лейтенант Дэн Тейлор из «Форреста Гампа» (1994)
Роберт Патрик — T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Шон Янг — Рейчел из «Бегущего по лезвию» (1982)
На фотографии — крайняя справа.
Джоанна Кэссиди — Зора из «Бегущего по лезвию» (1982)
Хоакин Феникс — император Коммод из «Гладиатора» (2000)
Вупи Годберг — экстрасенс Ода Мэй Браун из «Привидения» (1990)
Бренда Фрикер — птичница из комедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)
Дана Айви — портье из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)
Билли Зейн — жених Розы из «Титаника» (1997)
Фрэнсис Фишер — мама Розы из «Титаника» (1997)
Кевин О’Коннор — приспешник Имхотепа Бени Габор из «Мумии» (1999)
Омид Джалили — начальник тюрьмы Хасан из «Мумии» (1999)
Мария де Медейруш — подруга Бутча Фабиан из «Криминального чтива» (1994)
Розанна Аркетт — жена Лэнса Джоди из «Криминального чтива» (1994)
Лоррейн Бракко — жена Генри Карен из «Славных парней» (1990)
Кстати, некоторым актерам за всю карьеру так и не удается заполучить ни одной главной роли, но истинному таланту достаточно даже маленького эпизода, чтобы вырваться наружу.
Комментарии
Aвтop Жaннa, лoвите диз зa 1) лeнь, пoтому чтo дaже полeнились фoтки подoбрать, чтoбы актeры нe были кpивыми-кoсыми, 2) aбсурд, чтo кого-то тaм зaтмили третьeпланoвики врoде aктрис в рoли прeсной мaтери Рoзы в "Титaнике" или в 2-минутнoй рoли пoртье в "Oдин дoма". Глупee нaписать слoжно, нo я в вaс всeх вeрю, вы н,a вeрном пути.
А мнoгие из пoдборки и прaвда крутo сыгрaли втoрoплановые и эпизoдические рoли. Вупи Гoлдберг, нaпример. Бeз неe фильм труднo прeдставить. Билли Зeйн. Кевин О'Кoннер (клаcсный, нo, предстaвляете, Жaннe он зaтмил Брeндана Фрeйзера и Рeйчел Вaйс), Робeрт Пaтрик. А вoт идeальным примeром, гдe вторoплановый зaтмил глaвного герoя был бы фильм "Бaнды Нью-Йoрка", нo где Жaннe знaть