Как сейчас выглядят 16 актеров и актрис второго плана, которые своей харизмой чуть было не затмили главных героев

Кино
1 час назад

Второстепенные персонажи играют значительную роль в развитии сюжета, они помогают лучше раскрыть главных героев и словно вишенка на торте украшают фильм. Мы решили посмотреть, как изменились 16 актеров и актрис, подаривших нам ярких персонажей второго плана, без которых наши любимые фильмы были бы неполными.

Габриэль Анвар — девушка в ресторане из «Запаха женщины» (1992)

Гэри Синиз — лейтенант Дэн Тейлор из «Форреста Гампа» (1994)

Роберт Патрик — T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures and co-producers, © Courtesy Everett Collection / East News

Шон Янг — Рейчел из «Бегущего по лезвию» (1982)

На фотографии — крайняя справа.

Джоанна Кэссиди — Зора из «Бегущего по лезвию» (1982)

Хоакин Феникс — император Коммод из «Гладиатора» (2000)

© Gladiator / Dreamworks Pictures and co-producers, Chris Pizzello/Invision/East News

Вупи Годберг — экстрасенс Ода Мэй Браун из «Привидения» (1990)

© Ghost / Paramount Pictures and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Бренда Фрикер — птичница из комедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)

Дана Айви — портье из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)

Билли Зейн — жених Розы из «Титаника» (1997)

Фрэнсис Фишер — мама Розы из «Титаника» (1997)

Кевин О’Коннор — приспешник Имхотепа Бени Габор из «Мумии» (1999)

Омид Джалили — начальник тюрьмы Хасан из «Мумии» (1999)

Мария де Медейруш — подруга Бутча Фабиан из «Криминального чтива» (1994)

© Pulp Fiction / Miramax and co-producers, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Розанна Аркетт — жена Лэнса Джоди из «Криминального чтива» (1994)

© Pulp Fiction / Miramax and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

Лоррейн Бракко — жена Генри Карен из «Славных парней» (1990)

© Goodfellas / Warner Bros. and co-producers, Charles Sykes/Invision/East News

Кстати, некоторым актерам за всю карьеру так и не удается заполучить ни одной главной роли, но истинному таланту достаточно даже маленького эпизода, чтобы вырваться наружу.

Фото на превью Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers

Комментарии

Уведомления
Вианна
34 минуты назад

Aвтop Жaннa, лoвите диз зa 1) лeнь, пoтому чтo дaже полeнились фoтки подoбрать, чтoбы актeры нe были кpивыми-кoсыми, 2) aбсурд, чтo кого-то тaм зaтмили третьeпланoвики врoде aктрис в рoли прeсной мaтери Рoзы в "Титaнике" или в 2-минутнoй рoли пoртье в "Oдин дoма". Глупee нaписать слoжно, нo я в вaс всeх вeрю, вы н,a вeрном пути.

А мнoгие из пoдборки и прaвда крутo сыгрaли втoрoплановые и эпизoдические рoли. Вупи Гoлдберг, нaпример. Бeз неe фильм труднo прeдставить. Билли Зeйн. Кевин О'Кoннер (клаcсный, нo, предстaвляете, Жaннe он зaтмил Брeндана Фрeйзера и Рeйчел Вaйс), Робeрт Пaтрик. А вoт идeальным примeром, гдe вторoплановый зaтмил глaвного герoя был бы фильм "Бaнды Нью-Йoрка", нo где Жaннe знaть

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