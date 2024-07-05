Хорошо иметь в родне гинеколога и стоматолога. А если ещё и пластический хирург есть, то жизнь вообще удалась.
20+ историй о трудоголиках, которые можно вместо анекдотов рассказывать
Некоторые люди так сильно любят свою работу, что буквально живут ей. Иногда профессионалы своего дела начинают забывать, что за стенами их рабочего кабинета тоже существует жизнь, и попадают из-за этого в курьезные ситуации.
- Мои родственники работают в сфере пластической хирургии, поэтому, когда после плановой операции мне пришлось делать еще и косметическую, вся семья постоянно обсуждала мою реабилитацию и нос. Как теперь он будет смотреться, какие капли использовать и т. д. После того как мне сняли гипс, когда кто-то из родных приходил в гости, он устраивал осмотр моего носа и оценивал качество работы. Еще все постоянно спорили, какие методы быстрее помогут мне восстановиться. В такие моменты я ощущала себя не в кругу семьи, а на научной конференции по пластической хирургии.
- Я всегда подслушиваю разговоры незнакомых людей. Иду ли я по улице, ужинаю ли с друзьями или семьей, стою ли в очереди в кино или занимаюсь чем-то другим, я подслушиваю. Я не нарочно, просто у меня «барменский слух», и я на автомате вслушиваюсь в разговоры незнакомцев. Это странно, и, наверное, из-за этого я когда-нибудь влипну в неприятности. © Victor Williams / Quora
- Мой друг — водитель маршрутки. Как-то раз он подустал, пришел домой и лег спать. Посреди ночи резко подрывается и давай орать: «За проезд передаем!» Жена пытается его усмирить, так он еще больше заводится, мол, вообще тебя высажу! Так жена в итоге, чтобы его успокоить, оторвала кусок газеты и в руку мужу сунула. И только после этого он спокойно уснул. © xandr.ekb / Pikabu
- Все у нас на работе хорошо, но есть один минус: нет обеденной зоны. Едим прямо во время рабочего процесса — естественно, когда нет клиентов. А если клиент заходит во время обеда, то контейнеры прячем под стол. Прихожу я, значит, позавчера домой, сажусь есть, жена в зале копошится. И тут она резко заходит на кухню, а я машинально беру тарелку — и на колени ее. Она ошеломленным взглядом смотрит на меня и такая: «Паш, ты чего?» А я ничего... Заработался. © Рабочие истории / VK
- Я графический дизайнер. Обычно прикасаюсь к товарам в магазинах, просто чтобы узнать, какова их текстура. А когда нахожусь в библиотеке или книжном магазине, внимательно изучаю, как оформлены книги. © ladynaiky / Reddit
- Подруга несколько лет подрабатывала внештатным гидом: устраивала туристам автобусные экскурсии по городским достопримечательностям, музеям и прочим историческим местам. Однажды заходит она в автобус и громким профессиональным голосом обращается к пассажирам: «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем городе!» Тут приятельница видит выпученные глаза людей, и до нее наконец доходит, что она села в местную маршрутку. Заработалась, однако. © gillada1 / Pikabu
- Мой дядя Толя больше 20 лет трудится гинекологом и прямо болеет своей работой. На семейных застольях, где собирается куча родни, он жутко смущает всех женщин. А все потому, что Толик без зазрения совести рассматривает всех дам: вглядывается в их подбородки и щеки, пытаясь определить, есть ли гормональные отклонения по его части. Как-то раз одной дальней родственнице прямо за столом начал выписывать направление на анализы. Она тогда страшно обиделась и сидела красная как рак, но сдала все-таки анализы (они оказались не в норме) и пошла к дяде Толе на прием.
- Мой муж — автоинструктор. После трудного дня вызвал такси. Машина приезжает, супруг садится вперед и на автомате выдает: «Включаем передачу, стараемся плавно отпускать сцепление и жмем на газ!» Таксист в недоумении. Муж такой: «Пробуйте, не бойтесь!» И тут таксист уже не выдержал: «Извините, конечно, спасибо за советы, но я сам как-нибудь разберусь, хорошо?» И только потом до супруга дошло. Извинился перед таксистом, они потом еще над этим посмеялись. © Рабочие истории / VK
- Я педагог-психолог у малышни с ограниченными возможностями. Эта работа подарила мне немного суперспособностей, одна из них — ловко и быстро вытаскивать у ребенка изо рта мелкие игрушки. Однажды в гостях я на автомате проделала этот фокус со взрослым человеком: вытащила у него изо рта конфетку, потому что мне показалось, будто она в обертке. Иногда я называю взрослых людей зайками, могу спросить, сам ли человек надел обувь, и похвалить за то, что сам. Бонус: со мной стало сложно поругаться, вместо этого можно получить поддержку и разобраться, почему ты сегодня бука и что именно ты чувствуешь. Еще у меня частенько с собой прикольные штуки, например свинка-пищалка, баночка с самоклеящимися глазами. А блокнот с мелками я недавно сунула в руки одному скандалисту, скомандовав: «Ты злишься. Нарисуй, как именно!» © Lapopa / Pikabu
- Лет 20 назад остановились с мужем в столице в некоем отеле между двумя рейсами. Устали, сразу завалились спать. К часу ночи в соседний номер какие-то мужчины пригласили женщин, и началось: музыка, хи-хи, ха-ха. Мне было лет 20, я училась на педагога. Вышла в халате в фойе, постучала в дверь и учительским голосом заявила: «Так! Все заткнулись. Еще один писк — и пеняйте на себя!» Люди шепотом извинились, оделись и переехали в другой номер. Сонный муж офигел. Машенька, 40 лет, диплом преподавателя иностранных языков. © MБ / ADME
- В офисе часто во время обсуждения что-то записывают на доске маркером. Но в домашней обстановке все это выглядит очень странно. Однажды, когда мама спросила, что приготовить на обед, я на автомате достал маркер и стал расписывать на зеркале, что для каких блюд нужно, объясняя каждый пункт. Мама в шоке наблюдала за мной, а потом сказала, что просто сварит суп. © Ganesh Arulanantham / Quora
- Работала журналистом в программе происшествий, встречалась с парнем. И вот он впервые остался на ночь. Утром смотрит на меня как-то странно и так бочком-бочком к выходу двигается. Спрашиваю, что случилось. А он такой: «Ничего не помнишь?! Посреди ночи ты как схватила меня за плечо, как заорала в ухо: „Кто виновник этого ДТП?“ Потом перевернулась на другой бок и уснула». Ой, неловко вышло.
- А со мной несколько лет назад случай был. Познакомился с дамой, шуры-муры, пригласил к себе. Уснули под утро. Просыпаюсь — дело к обеду. Дама вся сияет, мол, так приятно, так мило! Я аж загордился поначалу, а потом спрашиваю, в чем дело. Она говорит, что стала меня будить, а я ее за руку взял во сне — и дальше дрыхнуть. Она меня даже беспокоить не хотела, таким нежным ей все это показалось. Я уж не стал говорить, что мне снилось, будто у нас оборудование воруют, мы воров ловим, а я держу чувака за руку, пока полиция едет. © mich2lych / Pikabu
- Работала в молодости радиооператором. Все радиограммы с моря заканчивались одинаково: «Целую, *имя*». Вызывает меня к себе директор и показывает мое заявление на отпуск, а там подпись: «Целую, Маргарита». © Маргарита / ADME
- Я работала в интернате воспитателем. Как-то раз зашла по делу к одному знакомому. У него лежала кучка вещей на кровати. Он вышел, а я на автомате сложила их аккуратненько. Ему так приятно было! А я правда не специально. © Елена Смирнова / ADME
- Трудилась автологистом, упахивалась на работе первое время. Проспала, меня мама будит: «Вставай, уже 8!» Я, натягивая на голову подушку: «Ты что, за 8 в Нижний никто не поедет!» — и продолжаю спать дальше. © Olala307 / Pikabu
- Встал утром, принял душ, побрился, оделся и отправился на работу. По дороге в метро взял газету. Был приятно удивлен, что в вагоне есть свободные места и не придется 45 минут стоять. Вышел на своей остановке, был озадачен немногочисленной толпой в час пик. Внимательно посмотрел на статью, которую только что закончил читать: там стояла дата. Оказалось, сегодня суббота. © OriginallyFromNYC / Reddit
- По работе надо было позвонить в дочерние организации. Чтобы не забыть, оставила себе напоминалку. Так заработалась, что минут 10 тупила над сообщением: «Позвони дочкам». А у меня ж детей пока нет... Пора в отпуск. © Подслушано / Ideer
- Раньше я работала в зоомагазине, а потом устроилась секретарем в свой универ. Однажды взяла трубку и весело ответила: «Добрый день! Спасибо, что позвонили в наш зоомагазин. Домашние животные — это члены семьи! Чем я могу вам помочь?» Мужчина извинился, сказал, что ошибся номером. Я ответила, мол, ничего страшного, а потом повесила трубку и стала ждать, когда он перезвонит, чтобы ответить нормально. © enjollras / Reddit
- Моя мама какое-то время работала в швейном цехе. Ее обязанности заключались в установке кнопок, наметке, а еще она должна была убирать нитки, оставшиеся после швей. Это мог быть как простой мусор, так и необрезанные торчащие нити. А теперь представьте картину: мама едет в автобусе, видит перед собой человека с торчащей из кофты ниткой и на автомате отрывает ее. Понимает, что словила глюк, но уже поздно — человек с ошарашенными глазами смотрит на нее. И было так не единожды. © velikijslava / Pikabu
- Стою в метро, вдруг слышу: «Катя, вы на следующей выходите?» На автомате отвечаю: «Да!» А в голове ураган мыслей: «Кто это? Откуда он меня знает, если я его вижу впервые?» Видимо, у меня это отразилось на лице, потому что парень просто взял и показал на бейджик, который я не сняла после работы. © Gea1900 / ADME
- Долгое время работал с особыми детьми. Мозг прочно уяснил мысль: «Если ребенок бежит, его надо поймать и вернуть тому, от кого он бежит». Поехали как-то с женой на море, выгружаемся из маршрутки, тут мимо пробегает ребенок. Лишь по ошарашенным глазам жены и недоумению ребенка и его мамы я понял, что только что на автомате поймал пацана лет пяти и вернул его в руки маме. Когда объяснил, все поржали. © SedoyBard / Pikabu
- Был уже год, как я не работала в продажах. Поехали с мужем отдыхать. Увидела, что в ларьках у канатной дороги продается много меда. Закупилась тысяч на 7: для друзей и для близких. Продавец была в таком шоке от моего размаха, что сказала: «Спасибо!» А я ей на автомате: «Спасибо вам за покупку! Приходите к нам еще». Муж истерично ржал минут 15. © Adekvatna1524 / Pikabu
- Пришел в пятницу на работу, а меня все с чем-то поздравляют, все так рады меня видеть, улыбаются. Я вообще не понял, в чем дело, что за праздник. Да и было не до них: конец месяца, нужно делать отчет, план не выполнен — голова была забита только этим. Обед. Звонит мама и поздравляет меня с днем рождения! Я обалдел. Это ж насколько нужно заработаться, чтобы забыть про свой день рождения? Выслушал я поздравления мамы и задумался: «А правильно ли я вообще живу? Разве так нужно? Четвертый десяток пошел, а у меня ни семьи, ни друзей — мне ж некогда, я постоянно работаю, еще с первого курса универа. По-моему, в моей жизни что-то не так, пора ее менять...» © Рабочие истории / VK
Найти новую работу непросто. Этап собеседований вообще отнимает много физических и моральных сил. А порой, придя на собеседование, можно влипнуть в настоящую авантюру.
Комментарии
Завидую мужику из последней истории. Зато деньги есть и мозг никто не выносит
Работаю на складе. Давно. Лет 15 назад заезжает на размещение клиент с одеждой. Встал вопрос, в каких коробках будет хранится товар на стоке. Руководство с клиентом перетерли и решили, что новые короба дорого, будем использовать вторичку. И вот мы ходили по всему корпусу и искали б/у коробки, которые нам подойдут по размеру, а коробок нужно было много.
В один прекрасный день уже дома пошла выносить мусор, а, пардон, у помойки лежат аккуратной стопочкой картонные ящички, как раз подходящих габаритов. Очнулась, когда поняла, что рук унести это богатство не хватает.
Домой уходила с чувством глубочайшего сожаления, что помойка не рядом с работой
Как-то не очень история о том как будущий педагог "на автомате" говорит "заткнитесь!" 🙄
Работала кассиром, по правилам перед уходом всегда нужно было показать на камеру другому сотруднику свою сумку и пакет, частенько возникало такое желание при выходе из маршрутки 🤭
А "спасибо за покупку!" частенько говорила в ответ на "спасибо" продавца)