20+ историй о трудоголиках, которые можно вместо анекдотов рассказывать

Работаю на складе. Давно. Лет 15 назад заезжает на размещение клиент с одеждой. Встал вопрос, в каких коробках будет хранится товар на стоке. Руководство с клиентом перетерли и решили, что новые короба дорого, будем использовать вторичку. И вот мы ходили по всему корпусу и искали б/у коробки, которые нам подойдут по размеру, а коробок нужно было много.

В один прекрасный день уже дома пошла выносить мусор, а, пардон, у помойки лежат аккуратной стопочкой картонные ящички, как раз подходящих габаритов. Очнулась, когда поняла, что рук унести это богатство не хватает.

Домой уходила с чувством глубочайшего сожаления, что помойка не рядом с работой