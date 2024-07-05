20+ историй о трудоголиках, которые можно вместо анекдотов рассказывать

Истории
9 часов назад

Некоторые люди так сильно любят свою работу, что буквально живут ей. Иногда профессионалы своего дела начинают забывать, что за стенами их рабочего кабинета тоже существует жизнь, и попадают из-за этого в курьезные ситуации.

  • Мои родственники работают в сфере пластической хирургии, поэтому, когда после плановой операции мне пришлось делать еще и косметическую, вся семья постоянно обсуждала мою реабилитацию и нос. Как теперь он будет смотреться, какие капли использовать и т. д. После того как мне сняли гипс, когда кто-то из родных приходил в гости, он устраивал осмотр моего носа и оценивал качество работы. Еще все постоянно спорили, какие методы быстрее помогут мне восстановиться. В такие моменты я ощущала себя не в кругу семьи, а на научной конференции по пластической хирургии.
  • Я всегда подслушиваю разговоры незнакомых людей. Иду ли я по улице, ужинаю ли с друзьями или семьей, стою ли в очереди в кино или занимаюсь чем-то другим, я подслушиваю. Я не нарочно, просто у меня «барменский слух», и я на автомате вслушиваюсь в разговоры незнакомцев. Это странно, и, наверное, из-за этого я когда-нибудь влипну в неприятности. © Victor Williams / Quora
  • Мой друг — водитель маршрутки. Как-то раз он подустал, пришел домой и лег спать. Посреди ночи резко подрывается и давай орать: «За проезд передаем!» Жена пытается его усмирить, так он еще больше заводится, мол, вообще тебя высажу! Так жена в итоге, чтобы его успокоить, оторвала кусок газеты и в руку мужу сунула. И только после этого он спокойно уснул. © xandr.ekb / Pikabu
  • Все у нас на работе хорошо, но есть один минус: нет обеденной зоны. Едим прямо во время рабочего процесса — естественно, когда нет клиентов. А если клиент заходит во время обеда, то контейнеры прячем под стол. Прихожу я, значит, позавчера домой, сажусь есть, жена в зале копошится. И тут она резко заходит на кухню, а я машинально беру тарелку — и на колени ее. Она ошеломленным взглядом смотрит на меня и такая: «Паш, ты чего?» А я ничего... Заработался. © Рабочие истории / VK
  • Я графический дизайнер. Обычно прикасаюсь к товарам в магазинах, просто чтобы узнать, какова их текстура. А когда нахожусь в библиотеке или книжном магазине, внимательно изучаю, как оформлены книги. © ladynaiky / Reddit
  • Подруга несколько лет подрабатывала внештатным гидом: устраивала туристам автобусные экскурсии по городским достопримечательностям, музеям и прочим историческим местам. Однажды заходит она в автобус и громким профессиональным голосом обращается к пассажирам: «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем городе!» Тут приятельница видит выпученные глаза людей, и до нее наконец доходит, что она села в местную маршрутку. Заработалась, однако. © gillada1 / Pikabu
  • Мой дядя Толя больше 20 лет трудится гинекологом и прямо болеет своей работой. На семейных застольях, где собирается куча родни, он жутко смущает всех женщин. А все потому, что Толик без зазрения совести рассматривает всех дам: вглядывается в их подбородки и щеки, пытаясь определить, есть ли гормональные отклонения по его части. Как-то раз одной дальней родственнице прямо за столом начал выписывать направление на анализы. Она тогда страшно обиделась и сидела красная как рак, но сдала все-таки анализы (они оказались не в норме) и пошла к дяде Толе на прием.
  • Мой муж — автоинструктор. После трудного дня вызвал такси. Машина приезжает, супруг садится вперед и на автомате выдает: «Включаем передачу, стараемся плавно отпускать сцепление и жмем на газ!» Таксист в недоумении. Муж такой: «Пробуйте, не бойтесь!» И тут таксист уже не выдержал: «Извините, конечно, спасибо за советы, но я сам как-нибудь разберусь, хорошо?» И только потом до супруга дошло. Извинился перед таксистом, они потом еще над этим посмеялись. © Рабочие истории / VK
  • Я педагог-психолог у малышни с ограниченными возможностями. Эта работа подарила мне немного суперспособностей, одна из них — ловко и быстро вытаскивать у ребенка изо рта мелкие игрушки. Однажды в гостях я на автомате проделала этот фокус со взрослым человеком: вытащила у него изо рта конфетку, потому что мне показалось, будто она в обертке. Иногда я называю взрослых людей зайками, могу спросить, сам ли человек надел обувь, и похвалить за то, что сам. Бонус: со мной стало сложно поругаться, вместо этого можно получить поддержку и разобраться, почему ты сегодня бука и что именно ты чувствуешь. Еще у меня частенько с собой прикольные штуки, например свинка-пищалка, баночка с самоклеящимися глазами. А блокнот с мелками я недавно сунула в руки одному скандалисту, скомандовав: «Ты злишься. Нарисуй, как именно!» © Lapopa / Pikabu
Тётя Мотя
1 неделя назад

Хорошо иметь в родне гинеколога и стоматолога. А если ещё и пластический хирург есть, то жизнь вообще удалась.

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  • Лет 20 назад остановились с мужем в столице в некоем отеле между двумя рейсами. Устали, сразу завалились спать. К часу ночи в соседний номер какие-то мужчины пригласили женщин, и началось: музыка, хи-хи, ха-ха. Мне было лет 20, я училась на педагога. Вышла в халате в фойе, постучала в дверь и учительским голосом заявила: «Так! Все заткнулись. Еще один писк — и пеняйте на себя!» Люди шепотом извинились, оделись и переехали в другой номер. Сонный муж офигел. Машенька, 40 лет, диплом преподавателя иностранных языков. © MБ / ADME
  • В офисе часто во время обсуждения что-то записывают на доске маркером. Но в домашней обстановке все это выглядит очень странно. Однажды, когда мама спросила, что приготовить на обед, я на автомате достал маркер и стал расписывать на зеркале, что для каких блюд нужно, объясняя каждый пункт. Мама в шоке наблюдала за мной, а потом сказала, что просто сварит суп. © Ganesh Arulanantham / Quora
  • Работала журналистом в программе происшествий, встречалась с парнем. И вот он впервые остался на ночь. Утром смотрит на меня как-то странно и так бочком-бочком к выходу двигается. Спрашиваю, что случилось. А он такой: «Ничего не помнишь?! Посреди ночи ты как схватила меня за плечо, как заорала в ухо: „Кто виновник этого ДТП?“ Потом перевернулась на другой бок и уснула». Ой, неловко вышло.
  • А со мной несколько лет назад случай был. Познакомился с дамой, шуры-муры, пригласил к себе. Уснули под утро. Просыпаюсь — дело к обеду. Дама вся сияет, мол, так приятно, так мило! Я аж загордился поначалу, а потом спрашиваю, в чем дело. Она говорит, что стала меня будить, а я ее за руку взял во сне — и дальше дрыхнуть. Она меня даже беспокоить не хотела, таким нежным ей все это показалось. Я уж не стал говорить, что мне снилось, будто у нас оборудование воруют, мы воров ловим, а я держу чувака за руку, пока полиция едет. © mich2lych / Pikabu
  • Работала в молодости радиооператором. Все радиограммы с моря заканчивались одинаково: «Целую, *имя*». Вызывает меня к себе директор и показывает мое заявление на отпуск, а там подпись: «Целую, Маргарита». © Маргарита / ADME
  • Я работала в интернате воспитателем. Как-то раз зашла по делу к одному знакомому. У него лежала кучка вещей на кровати. Он вышел, а я на автомате сложила их аккуратненько. Ему так приятно было! А я правда не специально. © Елена Смирнова / ADME
  • Трудилась автологистом, упахивалась на работе первое время. Проспала, меня мама будит: «Вставай, уже 8!» Я, натягивая на голову подушку: «Ты что, за 8 в Нижний никто не поедет!» — и продолжаю спать дальше. © Olala307 / Pikabu
  • Встал утром, принял душ, побрился, оделся и отправился на работу. По дороге в метро взял газету. Был приятно удивлен, что в вагоне есть свободные места и не придется 45 минут стоять. Вышел на своей остановке, был озадачен немногочисленной толпой в час пик. Внимательно посмотрел на статью, которую только что закончил читать: там стояла дата. Оказалось, сегодня суббота. © OriginallyFromNYC / Reddit
  • По работе надо было позвонить в дочерние организации. Чтобы не забыть, оставила себе напоминалку. Так заработалась, что минут 10 тупила над сообщением: «Позвони дочкам». А у меня ж детей пока нет... Пора в отпуск. © Подслушано / Ideer
  • Раньше я работала в зоомагазине, а потом устроилась секретарем в свой универ. Однажды взяла трубку и весело ответила: «Добрый день! Спасибо, что позвонили в наш зоомагазин. Домашние животные — это члены семьи! Чем я могу вам помочь?» Мужчина извинился, сказал, что ошибся номером. Я ответила, мол, ничего страшного, а потом повесила трубку и стала ждать, когда он перезвонит, чтобы ответить нормально. © enjollras / Reddit
  • Моя мама какое-то время работала в швейном цехе. Ее обязанности заключались в установке кнопок, наметке, а еще она должна была убирать нитки, оставшиеся после швей. Это мог быть как простой мусор, так и необрезанные торчащие нити. А теперь представьте картину: мама едет в автобусе, видит перед собой человека с торчащей из кофты ниткой и на автомате отрывает ее. Понимает, что словила глюк, но уже поздно — человек с ошарашенными глазами смотрит на нее. И было так не единожды. © velikijslava / Pikabu
  • Стою в метро, вдруг слышу: «Катя, вы на следующей выходите?» На автомате отвечаю: «Да!» А в голове ураган мыслей: «Кто это? Откуда он меня знает, если я его вижу впервые?» Видимо, у меня это отразилось на лице, потому что парень просто взял и показал на бейджик, который я не сняла после работы. © Gea1900 / ADME
  • Долгое время работал с особыми детьми. Мозг прочно уяснил мысль: «Если ребенок бежит, его надо поймать и вернуть тому, от кого он бежит». Поехали как-то с женой на море, выгружаемся из маршрутки, тут мимо пробегает ребенок. Лишь по ошарашенным глазам жены и недоумению ребенка и его мамы я понял, что только что на автомате поймал пацана лет пяти и вернул его в руки маме. Когда объяснил, все поржали. © SedoyBard / Pikabu
  • Был уже год, как я не работала в продажах. Поехали с мужем отдыхать. Увидела, что в ларьках у канатной дороги продается много меда. Закупилась тысяч на 7: для друзей и для близких. Продавец была в таком шоке от моего размаха, что сказала: «Спасибо!» А я ей на автомате: «Спасибо вам за покупку! Приходите к нам еще». Муж истерично ржал минут 15. © Adekvatna1524 / Pikabu
  • Пришел в пятницу на работу, а меня все с чем-то поздравляют, все так рады меня видеть, улыбаются. Я вообще не понял, в чем дело, что за праздник. Да и было не до них: конец месяца, нужно делать отчет, план не выполнен — голова была забита только этим. Обед. Звонит мама и поздравляет меня с днем рождения! Я обалдел. Это ж насколько нужно заработаться, чтобы забыть про свой день рождения? Выслушал я поздравления мамы и задумался: «А правильно ли я вообще живу? Разве так нужно? Четвертый десяток пошел, а у меня ни семьи, ни друзей — мне ж некогда, я постоянно работаю, еще с первого курса универа. По-моему, в моей жизни что-то не так, пора ее менять...» © Рабочие истории / VK

Найти новую работу непросто. Этап собеседований вообще отнимает много физических и моральных сил. А порой, придя на собеседование, можно влипнуть в настоящую авантюру.

Комментарии

Уведомления
BubbleBubble
1 неделя назад

Завидую мужику из последней истории. Зато деньги есть и мозг никто не выносит

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Ирина Т
9 часов назад

Работаю на складе. Давно. Лет 15 назад заезжает на размещение клиент с одеждой. Встал вопрос, в каких коробках будет хранится товар на стоке. Руководство с клиентом перетерли и решили, что новые короба дорого, будем использовать вторичку. И вот мы ходили по всему корпусу и искали б/у коробки, которые нам подойдут по размеру, а коробок нужно было много.
В один прекрасный день уже дома пошла выносить мусор, а, пардон, у помойки лежат аккуратной стопочкой картонные ящички, как раз подходящих габаритов. Очнулась, когда поняла, что рук унести это богатство не хватает.
Домой уходила с чувством глубочайшего сожаления, что помойка не рядом с работой

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Taly
8 часов назад

Как-то не очень история о том как будущий педагог "на автомате" говорит "заткнитесь!" 🙄

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Taly
8 часов назад

Работала кассиром, по правилам перед уходом всегда нужно было показать на камеру другому сотруднику свою сумку и пакет, частенько возникало такое желание при выходе из маршрутки 🤭
А "спасибо за покупку!" частенько говорила в ответ на "спасибо" продавца)

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