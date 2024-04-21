17 соседей, которые заставят психануть даже гуру медитации

"... вечером у двери нашли «послание мести», из-за которого чуть не стали заиками: там сидел живой скорпион. Скорее всего, он приполз сам, но мы до сих пор шутим, что его подбросили соседи."

Милейшие люди. Могли бы и пожестче сделать . Преценденты есть. ))

Кстати, в кадре настоящая голова , а не муляж. Коппола был жёстким реалистом.)