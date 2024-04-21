Я б ещё и дискошар влупил бы на крыльце. И включал бы до 22.00. под лёгкую музыку 90-ых. Хай наслаждаются, гады с претензиями..)
- Два кусоооочеекаааа кааалбааааскиииии у тебя лежали на столееееее !!!)
17 соседей, которые заставят психануть даже гуру медитации
Для многих соседи — это почти вторая семья. И если с одними удается сохранить дружеские отношения, то другие просто не хотят жить спокойно. Остается только воскликнуть: «Ну вы и фрукты!»
- Дело было летом. Я занялась генеральной уборкой, но, хотя мы и живем на 1-м этаже, окна страшно было мыть. Попросила мужа помочь. Он побурчал, но согласился. Моет, и тут мимо проходит сосед и говорит: «Ой, Ванька, не мужское это дело — окна мыть!» Муж отвечает: «Да мне-то что, меня за это на рыбалку с ночевкой отпускают!» Сосед с удивлением: «На рыбалку, да с ночевкой? Я своей за такое должен был бы новые окна поставить...» Берем на заметку. © Мамдаринка / VK
- Соседская девочка приходила поиграть с сыном. И вот однажды она выгребла весь наш холодильник, сын ей разрешил. Девочка хотела бабушку угостить: у них дома не было ничего вкусного. Вижу, выходят из кухни с полным пакетом, и узнаю наши запасы на неделю. Пришлось конфисковать. Но передала бабушке зефир, а самой девочке — йогурты. Детская непосредственность, понятно. © Татьяна Лобанова / ADME
- Заехали в съемную квартиру, а там вредный сосед. Считал, что мы слишком громко себя ведем. Его не устраивало все: как мы ходим, чихаем и разговариваем. А как-то раз пришел и наехал за то, что мы громко пользуемся стиральной машиной. Нужно было видеть его лицо, когда я выпалила: «У нас нет стиральной машины!»
- Когда включаю Wi-Fi, мне видны названия сетей других жильцов. Одно меня порадовало: «Ты не пройдешь!» © Подслушано / Ideer
- На нас с мужем вчера пожаловался сосед. Пришел часов в 8 вечера и давай предъявлять за то, что мы «не так живем». Прямо у порога рассказывать начал: «Ой, вы не могли бы фиолетовую лампу убрать? Она портит своим светом городскую среду, это неуважение к людям города. Одного вашего окна достаточно, чтобы испортить весь внешний вид дома!» Мы прислушались к мнению соседа, лампу выключили. Но сегодня муж планирует установить какой-то «диско-шар», который всеми цветами переливается. © Мамдаринка / VK
Я б ещё и дискошар влупил бы на крыльце. И включал бы до 22.00. под лёгкую музыку 90-ых. Хай наслаждаются, гады с претензиями..)
- У наших соседей по даче был ужасно невоспитанный ребенок. Первый раз зашел со своей бабушкой. Ребенку лет 5, драчливый, истеричный и борзый. Потом уже я увидела его папу, и все стало ясно. На следующий день после визита с бабушкой прибежал и орет: «Откройте!» Ни «здрасте», ни «пожалуйста». Я бы не пустила, но подошел сын и попросил его впустить поиграть. Ладно, открыла. Он сразу к бассейну побежал, а я лестницу оттуда чуть раньше убирала, ему было не залезть. Сказала, что сейчас в бассейн нельзя, пусть приходит вечером с бабушкой, тогда пущу в воду. Обозлился, схватил траву с камнями, швырнул в бассейн, пион сломал. Я говорю: «А ну быстро пошел отсюда!» Растерялся и пошел. И вот стою однажды, поливаю кустики на краю участка, и тут камень в забор прилетает. Что ж, очень хорошо, я давно этого ждала. В общем, от души окатила его водой через кусты — визг, вопли. Удрал. Разбираться никто не пришел, ну а если бы и пришел, так я же не вижу, что там за кустами делается. А ребенок в 5 лет вообще один болтаться не должен. Явное неисполнение родительских обязанностей. © Татьяна Лобанова / ADME
- Я дома не ношу бюстгальтер. Хожу на учебу, потом в библиотеку, потом работаю, потом в спортзал. Возвращаюсь в 10 вечера. Обычно дома быстро принимаю душ, затем перекусываю и просто отдыхаю перед сном. А по выходным почти не выхожу из квартиры. Мы с моей соседкой по комнате в хороших отношениях, но она заколебала меня из-за того, что я не ношу дома бюстгальтер. Я была просто в замешательстве. Она объяснила мне, что причина в ее парне, а я ответила, что он меня не интересует, и посоветовала ему надеть лифчик на глаза. Я ведь у себя дома! Я же не прихожу без бюстгальтера к нему домой. © Unknown author / Reddit
- У нас дом вроде таунхауса, и соседский задний двор примыкает прямо к нашему. Забора нет. У нас на веранде батут стоит, самокаты и велики детские. И соседский пацан приходит к нам спокойно, на батуте прыгает, самокаты берет. А у нас двери только на ночь закрываются. Однажды захожу на кухню, а он там топчется. Я в шоке. Тот нагло подходит к крану, берет стакан, наливает себе воды и говорит: «Пить хочу!» В общем, я с его родителями пообщалась, говорю, мол, за ним никто не смотрит. А если он с батута навернется, я, что ли, буду виновата? После этого они стали пускать его лишь тогда, когда мои дети гуляют. Хотя я сразу сказала, что мои дети за него тоже не отвечают. © Изяслав в ярости / ADME
- Когда училась, в квартиру въехала новая соседка, чуть постарше меня. Работу она нашла за один день. Оделась красиво и поехала в центр города. Заходила в каждый ресторан и просила взять на работу. Параллельно искала мужчину, каждый день у нее были свидания. Сразу обросла огромным количеством знакомств, в том числе и полезных. Вышла замуж, съехала, а потом с мужем укатила за границу. Кажется, что это целая жизнь, но проделала она это за 5 месяцев! Такого деятельного человека я еще не встречала. © Подслушано / Ideer
- Была у нас веселая история. Жили мы в съемной квартире на 6-м этаже, хорошо общались со всеми соседями, в том числе и с соседкой с 9-го. Однажды отмечали день рождения мужа, веселились, танцевали. Еще девяти вечера не было. А ребенку нашему 2,5 года — понятно, что в 9 вечера ему пора идти спать. И вот звонит мне хозяйка квартиры и спрашивает, что у нас за дебош. Объясняю и интересуюсь, кто жалуется. Говорит, что соседка с 9-го этажа. Звоню соседке, мол, чего жалуешься, позвонить же мне могла. Оказалось, ей не понравилось, что мы веселимся, а ее не позвали. © Татьяна / ADME
" ...Кажется, что это целая жизнь, но проделала она это за 5 месяцев! Такого деятельного человека я еще не встречала."
Кажется я слышу жалобу на несправедливость жизни.) Не ? )))
- Сняли дачный домик в турецкой деревне. Соседи-душки улыбались и приветствовали каждое утро. Как-то мы решили забацать шашлыков. Собрали хворост в лесу, и тут звонок от хозяина. Соседи заявили, что это были их «дрова». Мы удивились и виновато пожали плечами. А вечером у двери нашли «послание мести», из-за которого чуть не стали заиками: там сидел живой скорпион. Скорее всего, он приполз сам, но мы до сих пор шутим, что его подбросили соседи.
- Мой сосед по комнате никогда не дожидается, пока я закончу готовить, и начинает готовить на той же сковороде. Мне кажется это странным. Если я жарю бекон и яйца, он может прийти и разбить яйцо рядом. Я попросил так не делать, а он просто сказал: «Какая разница?» Но мне это мешает! Сначала я просил вежливо, а потом вскипел и выбросил его яйцо в мусорку. Так он в ответ заявил, что я должен за него заплатить. © Unknown author / Reddit
- Готовила новогодний праздничный стол, стала открывать банку горошка и сломала открывалку. Дом новый, сдан был на тот момент полгода назад, никого толком не знала. Написала в чат жильцов с просьбой о помощи, откликнулись соседи через 2 этажа. Пошла к ним и прихватила пирожков, чтобы отблагодарить. В чате после этого началась движуха: кто-то пишет, что встречает один, и зовет присоединиться, кто-то наготовил слишком много и готов поделиться, кто-то ищет компанию, чтобы покататься днем с горки. В общем, спустя неделю у меня было ощущение, что я сто лет тут живу и у нас соседское сообщество, как в бабушкиных историях про хрущевку. А все благодаря китайской открывалке, которая сломалась о консервную банку. © Подслушано / Ideer
- Время от времени встречаемся в лифте с соседкой с нижнего этажа. Она жалуется на соседа сверху, который днем на всю громкость включает рок и металл, по утрам и вечерам играет на барабанах, но при этом ночью спать не мешает. Говорит, что этого «мужика» никогда не видела. Она просто не знает, что этот «мужик» — это я. Девушка-рокер. © Подслушано / Ideer
"... вечером у двери нашли «послание мести», из-за которого чуть не стали заиками: там сидел живой скорпион. Скорее всего, он приполз сам, но мы до сих пор шутим, что его подбросили соседи."
Милейшие люди. Могли бы и пожестче сделать . Преценденты есть. ))
Кстати, в кадре настоящая голова , а не муляж. Коппола был жёстким реалистом.)
- Живу в новостройке. Контингент у нас весьма странный. Раньше была уверена, что купить новую квартиру могут только приличные люди и все такое, а тут полный трешак... Чуваки чуть ли не в трусах гоняют друг к другу в гости. У кого-то еще старая дверь от застройщика — кусок фанеры, и им норм. В квартиру 30 квадратов заходят и выходят по 10–12 человек. А недавно выхожу из квартиры, а у соседей в общем тамбуре в коляске спит ребенок годовалый! Нет, ну он, конечно, спит аккурат под дверным глазком, но неужели в квартире настолько мало места, что надо выставлять ребенка?! До сих пор в шоке. © Подслушано / Ideer
- Недавно заметил, что моя девушка ведет себя странно. Оказалось, она влюбилась в моего соседа по комнате, и он тоже признался в своих чувствах к ней. Мы с ней встречались 3 года, и теперь пришлось расстаться. Я одинок. А вот с соседом по комнате мне предстоит жить до конца года, так как у нас договор аренды. Это похоже на злую шутку. © Refweree / Reddit
- Мои соседи, живущие через забор, — это возрастной бизнесмен и его красотка-жена, на 15 лет моложе него, с губами, вечно на каблуках, Мальдивы — ее второй дом. Сосед держит для души небольшую грядку с овощами, любит там копаться сам, никому не доверяет, хотя персонала у него полно. И вот случилось у него что-то со спиной, ходить не мог. Так его блондинка скинула с себя элитные шмотки, прополола огурцы, подвязала, сорняки выдернула, все полила. Сосед аж запись с камер сохранил, нам показывал. © Подслушано / Ideer
Бывают и иные ситуации: соседи сверху устраивают такие бурные уроки танцев, что люстра ходит ходуном. Их непосредственность ошеломляет, так что злиться на них просто невозможно.