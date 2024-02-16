15 человек, терпению которых можно только позавидовать, ведь многие на их месте уже бы рехнулись

Наша жизнь строится на постоянном взаимодействии с другими людьми — этого не избежать, даже если очень хочется. В большинстве случаев все мы относимся к этому спокойно, ведь человек — создание социальное. Но некоторые родственники, друзья, знакомые, да и просто случайные люди будто нарочно иногда проверяют наши нервы на прочность.