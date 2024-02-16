15 человек, терпению которых можно только позавидовать, ведь многие на их месте уже бы рехнулись
Народное творчество
1 час назад
Наша жизнь строится на постоянном взаимодействии с другими людьми — этого не избежать, даже если очень хочется. В большинстве случаев все мы относимся к этому спокойно, ведь человек — создание социальное. Но некоторые родственники, друзья, знакомые, да и просто случайные люди будто нарочно иногда проверяют наши нервы на прочность.
- Я с детства пью много воды. И как же бесит, когда в гостях и не только каждый второй считает своим долгом напоить меня чем угодно, кроме воды. Добила официантка, которая на мою просьбу принести воды, пока все друзья пили кофе, додумалась сказать: «Девушка, кофе у нас дешевле, не переживайте». © Подслушано / Ideer
- Моя девушка делает всякую работу по дому, когда меня нет, а потом жалуется, что я не делаю ничего, только пылесошу. При этом она никогда не замечает, что я, например, убираю паутину или еще по мелочам шуршу. А еще я всегда мою посуду и убираю со стола после ужина. © Eckieflump / Reddit
- Смотрела объявления по работе, увидела, что рядом с домом требуется администратор в салон красоты. Сразу же звоню, берет трубку женщина, я говорю:
— Здравствуйте, я по поводу работы.
— Прекрасно, назовите дату рождения.
— 2 марта, 1992 год.
Она как закричит в трубку:
— Что?! Рыбы? Вы с ума сошли? Вы по гороскопу Рыбы, куда вы лезете?!
И бросила трубку. В жестком ступоре я еще минуту слушала гудки. © Подслушано / Ideer
Для создания этого материала были использованы следующие источники: CATAHKA / Pikabu
- Как-то познакомился на сайте знакомств с девушкой. Встречались больше двух лет, дело шло к свадьбе. Однажды после работы встретил ее с двумя мальчиками лет 10 и 7 в супермаркете. В общем, оказалось, что у нее четверо детей. И она не говорила мне, потому что боялась, что брошу и не буду обеспечивать. Сказала, что не любит, но детей как-то надо содержать. Теперь караулит меня после работы и бросается под ноги с признаниями в любви, а я сижу и не понимаю, как можно было скрывать четверых детей. © Подслушано / Ideer
- Младшая сестра никогда не бесила меня и не заставляла злиться. Она могла брать мою косметику, заходить ко мне в комнату и делать все, что ей захочется. Я ее слишком сильно люблю, чтобы как-то ограничивать. Но позавчера мое терпение лопнуло. Сестра взяла из шкафа дорогущую юбку и порезала ее ножницами ради того, чтобы сделать маленькое покрывальце для своей куклы. © Карамель / VK
- Сегодня я поменяла 9 тысяч на фразу: «С кошечкой все хорошо, а пахла она плохо от того, что лежала на батарее и активнее выделялось кожное сало». В прошлый раз я обменяла 3 тысячи на «Она храпит, потому что есть лишний вес». © doctorNell / Twitter
- У моей мамы есть привычка — она будет повторять свой вопрос, пока ты не дашь ответ, который она хочет услышать. Вот пример нашей беседы:
— Хочешь морковку?
— Нет.
— Она ведь полезна для тебя.
— Нет.
— Почему нет?
— Потому что я ничего не хочу.
— Если ты не будешь ее есть — заболеешь.
— Это неправда.
— Да просто ешь уже ее и все!
— Хорошо. © whatiswrongwpeople / Reddit
- Мама очень хотела новые тумбочки и кресло на дачу, я решила ей их подарить. Дождалась распродажи, рассчитали с папой, что все влезет в их машину, собрались ехать в магазин. Тут мама уперлась: только доставка, машину не гонять, папу не использовать, он не грузчик. Доставка получалась дороже мебели. Папе было неудобно, но он сказал, что раз она так говорит, то он не поедет, ему еще с ней жить. Ну нет так нет. Не купили мебель, мама в итоге обиделась. © Татьяна Лобанова / ADME
- К нам на два месяца приехал племянник мужа, 15 лет отроду. Делать по дому ничего не хотел, даже за собой посуду в посудомойку не убирал. Еду себе подогреть был не в состоянии. Холодное он не ел, а на приготовленный для всей семьи ужин приходил на двадцать минут позже, ибо «еще не доиграл» в какую-то игру. Ему было нормально сидеть до 4 утра за компом, а потом говорить, что мы не давали ему спать. В итоге мне все это дело надоело, и я «дитятке» рассказала, сколько стоят услуги домработницы, повара и официанта, сколько стоит аренда комнаты. Теперь для всей родни я скряга, которая морила дитятку голодом и выставляла счет за проживание. © Олена / ADME
- Мои друзья подарили мне на день рождения сертификат на несколько занятий по вышивке. Я давно хотела научиться, но все никак руки не доходили, а тут хорошие люди, так сказать, подсобили. Свекровь на днях его увидела, посмеялась и говорит: «Ты чего? Вышивать не умеешь? Еще и деньги на курсы какие-то ненужные потратила? Да я тебя сама научу!» Сегодня мы с ней сели «заниматься». Из трехчасового занятия свекровь два часа рассказывала мне байки о жизни, еще полчаса учила готовить блины, ну а оставшиеся 30 минут рассказывала о том, что вышивка — это легко, а я зря «купила» те курсы. © Мамдаринка / VK
- На парковке у местного ТЦ ходит бабуля, просит деньги. Наличных у меня нет, но в машине болталось немного денег, сгребла что было и отдала ей. Посмотрела бабуля на монеты, выдала: «На кой мне твоя мелочь?» — и бросила их на капот машины. Вот так я поняла, что подавать не всегда стоит. Я, кстати, забрала свои монеты, я-то их заработала. © Ку-ку / ADME
- Когда родился первый ребенок, мы переехали поближе к свекрови, чтобы она нам помогала. Я работала из дома, мне было сложно все совмещать. И вот однажды, когда малышу было около 6 месяцев, муж принес ребенка от свекрови домой. Я взглянула на него и вскрикнула. Она додумалась подстричь его, не посоветовавшись ни с кем из нас. © Diana Calvosa Scheinkman / Quora
- Моя семья совершенно наплевательски относится к моему времени. Они просто берут и говорят мне, что они или какие-то другие родственники приедут ко мне в гости через несколько дней. И они ждут, что я брошу все свои дела, чтобы показать себя хорошим хозяином. Это типа что-то само собой разумеющиеся. © Unknown author / Reddit
- Свекровь видела внучку после выписки и потом почти через 4 месяца, но мы регулярно шлем ей фотки. После долгожданной встречи у бабушки вдруг куча претензий. И темноты ребенок боится, и прикорм вводить надо, и игрушки в рот нельзя тянуть. Вишенка на торте — брови внучки. Свекровь заявила, что придется много выщипывать, мол, широкие слишком. В следующий раз приедет весной. Уже не обольщаюсь, что будет помощь. Хоть бы новый поток ценных указаний пережить. © Мамдаринка / VK
С некоторыми людьми и правда требуется железное терпение. Но главное, чтобы в жизни каждого встречалось побольше тех, кто не пытается испытывать вашу нервную систему на прочность.
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1 год назад
Опять про вонючую кошечку второй раз за день...
Мне вот пришлось недавно обменять кучу денег, чтобы узнать, что у котика больная печень, а потом ещё кучу денег, чтобы купить ему лекарства. Завидую всем, у кого есть терпение, это уж точно.