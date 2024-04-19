20+ ситуаций, которые способны взбесить даже тех, кто мухи не обидит

Еще можно прийти на собачью площадку и возмущаться, что там играют собаки.



Или прийти на детскую площадку и возмущаться, что на ней играют дети.



Можно прийти в свадебный салон и негодовать, что там кругом сумасшедшие невесты.



Можно прийти в поликлинику и ворчать, что там очередь больных людей.



Можно прийти в ночной клуб и быть недовольной, что там громкая музыка, темно и невозможно отдохнуть в спокойствии.



Можно - в библиотеку, где всюду книжная пыль и нельзя даже поговорить нормально, видите ли, разговор мешает каким-то чудикам в читальном зале.



Можно заглянуть на ипподром, чтобы возмутиться: всюду лошади бегают и ржут, бегают и ржут! Трясут еще своими гривами, подковами цокают...



В общем, после того, как недовольная собаками в собачьем кафе доест свою вкусную еду с белым мехом, у нее есть множество вариантов куда бы еще пойти, чтобы задолбать себя и окружающих. Как