20+ ситуаций, которые способны взбесить даже тех, кто мухи не обидит
Каждый день мы общаемся с родственниками, друзьями или коллегами. И если в одних случаях мы легко находим общий язык, то иногда возникает горячее желание полностью исключить определенного человека из своего круга общения. Причины могут быть разными - от пренебрежения личными границами до несовпадения музыкальных вкусов.
- Встречалась с мужчиной, у которого был ребенок от первого брака. И тут ему надо забрать сына на несколько дней. А куда? В его квартиру никак, она сдается, в мою я запретила. И пошло-поехало: "Ты же меня любишь, а он моя частичка". В итоге он заявил, что я плохой человек и не люблю детей. Расстались. Больше всего меня бесят не чужие дети, а люди, которые не знают, что значит другое мнение и уважение к нему. © Подслушано / Ideer
- Бесит, когда записываешься в салон красоты или к врачу, например, на определенную процедуру, мастер или врач делает все, а на кассе — опа! — ценник в два раза выше. Спрашиваешь вежливо: "А почему?" И тут: "Ой, а я вам еще сделала маску, накачала губы и натерла голову пыльцой феи". Ну почему нельзя было об этом предупредить?
Меняю салоны и клиники — везде одно и то же. Пришла ставить пломбу, у врача перед приемом спросила, сколько будет стоить. Она в ответ: "С вас 4 500". В итоге в счете оказалось семь с чем-то тысяч. Закипаю и спрашиваю: "Почему столько?" А она берет и заявляет: "Я вам еще вот это и это сделала". Сказала, что заплачу только за пломбу, я просила только ее и на остальное согласие не давала. Начали возникать, говорю: "Смотрите запись с камер". Благо, оказалось, что они пишут звук. Посмотрели, действительно согласие свое не давала. Так что заплатила только за пломбу. Неужели только я одна такая приставучая, а остальные молча платят? © Подслушано / Ideer
- Терпеть не могу кассиров, которых условно называю "подружки". Те самые любители задавать вопросы о товарах, которые я выкладываю на ленту. Кладу майонез — вопрос от кассира: "Что, майонез закончился?" Второй раз за день пробиваю килограмм картошки у одного и того же сотрудника и слышу: "Что, съели уже?" Какое вам дело?! После попытки заговорить стараюсь потом не попадать к этим кассирам. © Подслушано / Ideer
- У моего парня слишком много подруг, и меня это невероятно бесит. Я ревную, но, разумеется, не могу требовать, чтобы он с ними не общался. Друзья говорят, что это мне надо менять свой взгляд на жизнь и нужно доверять партнеру, а не ревновать к подругам. Я в целом-то и согласна, стараюсь не выказывать недовольства, когда он жертвует мною ради прогулок с подругами и часами говорит с ними по телефону. Вроде бы и понимаю, что там нет ничего такого, а с другой стороны, мне это уже надоело. © Подслушано / VK
- Ненавижу делиться едой. Как в фильме: я хочу именно такое количество мяса и картошки. Бесит, что в детстве навязывали, что нужно со всему делиться. А я не хочу! Я беру себе то количество, которое съем и наемся. А если делиться со всеми — не наемся. Чужую еду я есть не хочу и не буду. С мужем постоянно ругань на эту тему, мол, ты мне не дала попробовать. Себе берет какую-то ерунду несъедобную, дает мне попробовать. Я беру маленький кусочек для вида и все. У меня же надо откусить половину блюда. Особенно это касается конфет и небольших порций. Уже говорю, что не хочу ему ничего давать, еду купила на одну себя. Если хочешь, попробуй, но не надо съедать половину порции. На работе постоянно слышу: «Дай попить! Ну всего глоточек!» Но это моя газировка, я никому ее давать не собираюсь. Купите себе сами и пейте. Да, я продуктовый жмот и не скрываю этого. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Была на свадьбе со средним бюджетом, и она была просто обалденной. Я прекрасно понимаю, почему люди готовы тратить огромные деньги на модные свадьбы в красочных локациях. Продуманные украшения, вкусная еда и красивое место на вашей свадьбе стоят любых денег, ведь это один из важнейших дней в жизни любого человека. Если вы не можете позволить себе большой праздник, просто сократите количество гостей и сосредоточьтесь на качестве мероприятия. Я терпеть не могу безвкусные свадебные вечеринки, которые сделали тяп-ляп. Не понимаю людей, которые устраивают праздничную церемонию в ЗАГСе или на заднем дворе своего дома. Это приводит меня в ужас. © accounttosuteru / Reddit
- Жена беременна, настаивает на партнерских родах, а я не хочу. Лично мне кажется, что от меня там не будет никакого толку. Нет, я не боюсь крови, я просто не хочу быть лишним. Я лучше детской позанимаюсь, ремонтом, готов вложиться в хороших врачей и индивидуальную палату. Я считаю, что если ей так хочется, чтобы кто-то был рядом, то от ее мамы-врача больше пользы будет. Я готов просидеть сутки в больнице в холле, но не готов смотреть на мучения любимой женщины и чувствовать свою беспомощность. © Подслушано / VK
Нельзя настаивать на партнерских родах! А лучше бы вообще не нужно нарушать это таинство..
- Старение — это прекрасно. Я бы не хотел снова оказаться в подростковом возрасте или чтобы мне снова было 20 лет. И мне кажется странным, когда люди мечтают вернуться в тот или иной возраст. Я бы не хотел еще раз переживать ту бурю эмоций из прошлого. Для меня это скорее кошмарный сон. Мне кажется, что люди слишком романтизируют молодость. Я бы лучше сразу стал сорокалетним, который уже пережил большинство стрессов в своей жизни, чем снова быть подростком и повторно бороться со всеми трудностями того возраста. © bw8081 / Reddit
- Мне интересно, где та грань, когда женщину можно назвать женщиной, а не девушкой? И почему слово «женщина» стало оскорбительным? Попросила в магазине передать что-то и обратилась «женщина», на вид ей было не меньше 40. А она обиделась и сказала, что до пенсии будет девушкой. Или читаю пост в сети и вижу подпись под ним: «30 лет, девушка». И вот какая в 30 лет девушка? Мне вот неловко называть себя девушкой в 30 лет и с двумя детьми. Или если детей нет, то можно считать себя девушкой? © Подслушано / VK
- Мне как-то в метро проходящий мимо парень сказал: «Девушка, улыбнитесь! Ну, улыбнитесь, и жизнь наладится!» И пошел дальше, сам сияя улыбкой, видимо, уверенный в том, что сделал доброе дело. У меня в тот момент был очень сложный период в жизни, к тому же тяжело болел любимый питомец. Стоял вопрос об усыплении, на которое я никак не могла решиться. У меня не было ни причин, ни желания улыбаться. Не выношу таких «светлых человечков», лезущих со своими улыбками к посторонним людям. © Вероника / ADME
- Работаю в агентстве, где полная удаленка. Видимся раз в месяц, обсуждаем задачи, цели, планы и обратно по домам. Но каждую неделю созваниваемся онлайн. Как же меня бесит, что коллеги забивают на то, как они выглядят на камеру. Садятся на фоне ободранных обоев. Непричесанные и сонные. Кто-то вообще может прям в пижаме подключиться. Каждый раз смотрю на это и думаю: «Какое же неуважение! Да помой ты голову, приведи себя в порядок, обустрой в квартире рабочее место. А не сиди на кровати среди подушек». Раздражает. © Палата № 6 / VK
- Я не люблю хвастаться, поэтому никому особо не рассказывал, что планирую покупать машину. С Викой мы пересеклись на парковке.
— О, машина? Твоя?
— Привет, да.
— Капец, давно купил? Почему не хвастаешься?
— Три месяца назад. Не знаю, не люблю этого.
— Чудной ты, Витя, всегда таким был! Я бы всем знакомым и незнакомым рассказала, что машину купила.
Да, она реально мне позвонила, хоть мы и редко общаемся, чтобы сказать о новой машине. Вот я таким быть и не хочу. © Палата № 6 / VK
- Почти в любом произведении есть персонаж, который бесит тем, что самоутверждается за счет других, вставляет всем палки в колеса, но потом каким-то чудом в конце концов «чинится». До него вдруг доходит, что все это время он вел себя отвратительно и поступал плохо. © V1N0ViNo / Twitter
- Родители с детства учили меня, что очень важно поддерживать хорошие отношения с родственниками. Но что делать, если порой это общение просто невыносимо? С трудом терплю разговоры с родным братом моего отца. Он неплохой человек, опекал моих родителей в трудные времена, но при этом у него скверный характер и привычка задавать неудобные вопросы 24/7. Как только мне исполнилось 25 лет, любой наш телефонный разговор или встреча начинаются с вопроса о том, когда я начну встречаться с кем-то и почему все еще одна. Возмущается, что у меня слишком высокое самомнение. Считает, что я должна скорее найти себе жениха. Готов сам начать искать мне пару. А я просто не понимаю, почему должна оправдываться и разговаривать на такие личные темы с родственниками. Почему вообще его волнует моя личная жизнь?
- Зовут меня Иван Васильевич. С таким именем часто приходится выслушивать тупые шутки, которые я с самого детства терпеть не могу. Этим летом уходил в отпуск. Отпустили меня аж на две недели, за которые я успел шикарно отдохнуть, съездить на море, восстановить силы. Вернулся в офис, сижу за компьютером, пытаюсь запустить программу, которая слетела за время моего отсутствия. Сзади подкрадывается начальник и говорит: «О, Иван Васильевич вспоминает профессию!» © Палата № 6 / VK
- Мой отец всегда говорил, что каждый человек обязан хоть какой-то период в своей жизни поработать руками. Пойти на завод, стать официантом или поваром — не важно. Главное, чтобы ты имел представление о том, как тяжело бывает зарабатывать на хлеб. Поэтому, когда он узнал, что я собираюсь поступать в художку, он нехило так возмутился. Потому что рисовать просто, а вот поработать грузчиком — это уже другое дело. Я ничего не имею против труда, но меня поражают двойные стандарты. Батя мой и дня на заводе не работал. Он не был ни официантом, ни поваром. Мой дедушка пристроил его к себе в типографию сразу после школы. И отец всю жизнь занимает хорошую должность, но работает особо не напрягаясь. Дедушка все еще жив, самостоятельно управляет своим делом, а батя только изредка появляется и делает вид, что он сам всего добился, поднявшись с низов. © Палата № 6 / VK
- Мать парня до сих пор вздыхает по бывшей жене ее сына. И готовит, что Анечка круче, она заботливее, умнее и красивее. Парень никак на слова мамы не реагирует: не он же это выслушивает. В очередной раз я не сдержалась и психанула. Посоветовала позвонить Анечке и попросить вернуться. Его мать обиделась, сыночка-корзиночка за это на меня наехал. Короче, пускай либо ищут новую дурочку, которая будет согласна все это терпеть, либо возвращают Анечку любой ценой. С меня достаточно. © Подслушано / VK
- Последнее время начали дико бесить догфрендли кафе. К животным отношусь хорошо, но когда все на своих местах. Да, есть воспитанные собачки, которые тихо и спокойно сидят в сумочках или на полу, пьют иногда водичку или едят вкусняшки и никого не трогают. Но в одном кафе сидела тетка с огромным пушистым самоедом, который постоянно скулил, выл и громко гавкал, а чтобы он успокоился, она его теребила по спине и по всему кафе летел белый пух. Сидишь, ешь вкусную еду, а вокруг тебя летают куски белой шерсти, падают тебе в тарелку и постоянно тявкает кто-то. И все молчат, всем нормально. Попросила хозяйку успокоить пса. В ответ: "Меня пустили, имею право тут сидеть". © Подслушано / Ideer
Еще можно прийти на собачью площадку и возмущаться, что там играют собаки.
Или прийти на детскую площадку и возмущаться, что на ней играют дети.
Можно прийти в свадебный салон и негодовать, что там кругом сумасшедшие невесты.
Можно прийти в поликлинику и ворчать, что там очередь больных людей.
Можно прийти в ночной клуб и быть недовольной, что там громкая музыка, темно и невозможно отдохнуть в спокойствии.
Можно - в библиотеку, где всюду книжная пыль и нельзя даже поговорить нормально, видите ли, разговор мешает каким-то чудикам в читальном зале.
Можно заглянуть на ипподром, чтобы возмутиться: всюду лошади бегают и ржут, бегают и ржут! Трясут еще своими гривами, подковами цокают...
В общем, после того, как недовольная собаками в собачьем кафе доест свою вкусную еду с белым мехом, у нее есть множество вариантов куда бы еще пойти, чтобы задолбать себя и окружающих. Как
- Потекла стиральная машинка. Мастер починил ее и попросил разрешения воспользоваться туалетом. В процессе сломал кнопку слива. Вечером она отвалилась. Звоню этому мастеру-фломастеру: "Возвращайся, ремонтируй нормально". Приехал и с порога заявляет, что это будет на моей совести. Ну обалдеть! Причем тут моя совесть?! © Подслушано / Ideer
- Седые волосы у меня стали появляться лет в 19. Какое-то время я красилась, потом мне это надоело. Сейчас мне 34, и как же достали эти стереотипы, что седина — старость. Наследственность, стресс, заболевания? Зачем думать головой?! Проще даже незнакомому человеку говорить, что у него седые волосы. Я работаю продавцом и многие покупатели мне сообщают, что у меня седина. Будто я об этом не знаю, в зеркало не смотрюсь. Когда уже люди поймут, что не все боятся седины и ничего ужасного в ней нет? © Подслушано / Ideer
- Бесит, что коллега каждый день после школы приводит сына-первоклассника на работу, а тот съедает все, что не приколочено. Он проверяет контейнеры в холодильнике и без спроса ест все, что ему понравится. Приходишь обедать, а твоя еда понадкусана или вообще ее уже нет. Мать реагирует просто: «Это же ребенок, жалко, что ли». Да, жалко. Надоело сидеть голодной, потому что мать не может принести мелкому обед или дать денег, чтобы поесть в школе. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей на "бесячие" темы. У их героев действительно накипело.
Комментарии
У меня тоже рано стали появляться седые волосы, но я особо не переживаю, наверно, как и большинство мужиков. Думаю, для женщин это более чувствительно.