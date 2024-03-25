15+ чужих привычек, которые раздражают сильнее скрипа ногтем по стеклу

Все такие нервные... Мамадарагайаа.. В китае в ресторанах люди чавкают и урчат, чтобы похвалить блюда.. Диковато, конечно, но лезть в чужие бзики, когда своих полно, как-то стремновато. Я ем всю пищу по очереди: сначала все наименее вкусное, под конец любимое. Например, в салате съем мясо, морковку, картошку, потом огурчики. В детстве мою мать это страшно бесила: ешь быстрее, не ковыряйся в еде.. А я не хочу быстрее, я хочу наслаждаться. До сих пор ем все по очереди. А что не люблю, то собираю на краю тарелки в кучку: сельдерей, горошек, жирное мясо, другое..