Всмартфонсмотрящие очень мешают идти окружающим. Ты либо с самого краю иди, тогда другим будет и проход, и проезд, либо на дорогу смотри, а не в телефон. А ещё выносят мамочки с колясками, любящие распялиться со своим корытом посреди узкой дорожки. В Питере в центре тротуаров почти нет, но можно отойти в любую арку. Нет! Мы встанем ровно посередине, раскорячим коляску наискосок и будем прыгать вокруг неё. Бесят.
15+ чужих привычек, которые раздражают сильнее скрипа ногтем по стеклу
Иногда хочется сбежать от человека на край света. Вся загвоздка в его привычках, которые вроде бы и можно терпеть, но уже реально глаз дергается. Одни из нас не знают, куда спрятаться, когда коллега начинает греть ароматную еду в офисной микроволновке. Другие не выносят уличных любителей залипать в телефон, третьих уже потряхивает от голосовых сообщений, которые ежедневно присылают друзья или родные.
- Сидела я как-то напротив родственницы, а она чавкала сильно. И решила я ей показать, как это некрасиво. Начала сама чавкать, а той хоть бы хны. Потом вдруг голову поднимает. Я думаю: «Дошло наконец-то». А она мне подмигивает и говорит: «Вкусно, да?» © paranoidLynx / Pikabu
- Увы, ходить по городским тротуарам, залипая в телефон, стало нормой. Вы причиняете неудобства всем вокруг: идете со скоростью ниже средней и вас постоянно заносит то влево, то вправо. И да, сообщения, которые приходят на ваш телефон, не так уж важны. Но если вам все же захотелось их прочитать, не тормозите посреди улицы, а отойдите в сторону. © automaticjac / Reddit
- У нас коллега был с весьма противными привычками. Устроить ритуал стрижки ногтей за рабочим столом — легко. Когда он пил чай, то обязательно обсасывал пакетик. Прямо с чувством. Голову запрокидывал и радовал нас характерными звуками. Причем все эти ритуалы проводились не только при нас, уже привыкших, но и при заказчиках. Особо впечатлительные дамы выбегали © SamayaVrednaya / Pikabu
- Соскребите остатки еды со своей тарелки, а уже потом кладите ее в посудомоечную машину. В нашей семье из 5 человек моя сестра — единственная, кто это понимает. Все остальные пихают туда посуду с остатками пищи, которые прилипают к другим тарелкам и чашкам. Реально закипаю каждый раз. Это же посудомойка, а не мусорный бак! © HT2424 / Reddit
- Лично меня бесит, что мой муж, который готовить умеет и любит, при этом пачкает всю доступную посуду, заставляет ей все свободные поверхности и ничего за собой не моет. В итоге на то, чтобы все это помыть, я трачу столько же времени, сколько он на готовку. А просить его самого не вариант — герой добыл мамонта и устал. Говорит: «Я потом помою». Это «потом» никогда не наступает. Проверено выращиванием кустистой плесени. © Таисия К
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- Живу с бабушкой. У нее есть странная привычка избавляться от всяких оберток. Например, вкусняшки будут лежать в коробке без наружной упаковки и сохнуть, хотя по сути место занялось бы одно и то же. Когда едим печенье в цилиндрической упаковке, бабуля отрезает каждый ее лишний сантиметр, когда она освобождается. И так со всеми упаковками в доме. Что они ей сделали? © Подслушано / Ideer
- Раздражает, когда кто-то лук порезал и доску «сполоснул» — просто воды сверху плеснул. На место поставил и говорит: «Она чистая, я ее помыл!» А ты потом на этой доске решил фрукты порезать. © Skunk / ADME
- У моей соседки по общаге была ужасная привычка по старинке замачивать грязное белье в тазике. Этот натюрморт мог стоять от двух дней до недели. Но однажды мое терпение лопнуло. Я с криком: «Светка, лови привет!» — взяла и выплеснула эту воду ей под ноги. Как раз выбрала момент, когда соседка обжималась со своим очередным Ромео на лавочке под окнами. Больше Света так не делала. © Подслушано / Ideer
- У меня есть вредная привычка: если я вижу в чате, что мое сообщение прочитали, но оставили его без ответа, то я его удаляю одновременно и у себя, и у собеседника. Знаю, что моих друзей и знакомых это раздражает, но не могу остановиться. © Подслушано / Ideer
- Бесит привычка некоторых ремонтников бросать все на пол с максимальным грохотом. Ты сантехник, но это что, ниже твоего достоинства, если ты положишь свой ключ на пол, а не кинешь его с размаху? Мало того, что приходится увозить кошку из квартиры, когда их вызываю, так еще и представляю, каково бедным соседям снизу. © Подслушано / Ideer
Терпеть ненавижу, когда грязную луковицу или зеленый лук в упаковке кладут на чистую разделочную доску, а затем, не вымыв доску, режут что-то другое. Или сыр в пластике кладут на доску, а потом, сняв упаковку, начинают резать продукт. А ведь до этого сыр в магазине лапали много рук, он валялся в грязной тележке и прочее. Кто-нибудь думает об этом?
- Был у меня момент по работе. Задаю в мессенджере вопрос письменно, ответ получаю аудиосообщением. Пишу, что не могу прослушать, прошу написать. Снова аудио. Пишу: «Я все еще не могу слушать». Снова аудио. Написала в ответ, что прослушать не имею возможности, поэтому решение вопроса откладывается на неопределенный срок. В ответ тишина. Потом при встрече мне эта девушка: «Ой, да не люблю я писать! Голосом быстрее!» © Ira Kaa / ADME
- Тому, кто греет еду в офисной микроволновке и ест — нормально, всем остальным на этаже — как-то грустно. Сильный запах чувствуется не только в комнате приема пищи, а ведь они и двери не любят закрывать: «А что такого? Еда же! А мне тут душно». Помню, был случай, девушка редьку в микроволновке погрела, вот не знаю зачем. И окна, как назло, не открывались. © Adminitrastor / Pikabu
- Запомните уже, что сначала из лифта выходят те, кто в нем ехали, а потом уже заходят ожидающие. Это делается всегда. Каждый раз. Без исключений. Если вы попытаетесь войти, прежде чем я выйду из лифта, я не постесняюсь отругать вас на людях. © Alecara / Reddit
С одной стороны -да,бесят такие желающие ворваться в лифт. С другой-бывает,что двери распахнулись,первый этаж. И стоит там создание. Я смотрю на создание,создание-на меня. Мы оба чего-то ждём,стоя по разные стороны дверей. Приходится быть редиской и с кошачьими матами заходит в кабину.Создание очухивается и выползает. Несколько раз такое было. До сих пор не понимаю,что это было
- Я начинаю злиться, когда мне говорят: «Давай зайдем в продуктовый, посмотрим». Для чего смотреть на продукты? Они либо нужны, либо нет, а ассортимент во всех супермаркетах примерно одинаковый. Зачем терять время, просто гуляя среди полок и зевая по сторонам? © Ольга Иванова / ADME
- У моего отца есть глупая привычка: если он кому-то звонит или заходит в комнату, то задает один и тот же вопрос: «Ты что, спишь, что ли?» Ни «привет», ни «как дела», имен вообще не называет. Только и слышно: «Ты спишь, что ли?» И дальше начинает что-то говорить. © Подслушано / Ideer
- В офисе банка, где я работала, стояли кабинки по вкладам и кредитам, потом шел коридор в кассу, за ним — фойе и комнатка охранников. Из комнатки доносился крепкий запах немытых мужских тел, но если бы только это. У них стояла плитка, на которой они в субботу жарили картошку. В банке. При клиентах. Корпулентный Колюня чистил картоху в туалете около умывальника, потом бережно, словно медведь ягодку, нес миску через фойе мимо офигевших клиентов в свое логово, и через некоторое время оттуда доносился запах жареной картошки. © GreenEyedCat77 / Pikabu
Бонус: история о привычке поливаться духами и детской непосредственности
- Гуляем с сыном, а нам навстречу идет дама, от которой просто воняет духами. Сын спросил, почему от тети пахнет будто от кошачьего лотка. Та особа, похоже, услышала и фыркнула. Дальше пошла с недовольной рожей. А мы реально ее приближение метров за 15 почувствовали. © TheTavrist / ADME
Раздражать могут не только чужие действия, но и манера говорить. Вот целая подборка слов и выражений, от которых многих из нас нервно потряхивает.
Комментарии
и зачем ходить в продуктовый магазин посмотреть? мне такое никогда не попадалось)
а ещё не поняла, какие именно характерные звуки появляются при запрокидывании головы? я, конечно, понимаю, что вряд ли хочу знать ответ, но правда не представляю) видимо, в моём окружении не бывало настолько неприятных личностей
Чел с ногтями и пакетиками-просто Верховное Зло. как-то в курилке БЦ увидела джентльмена в костюме. Он не курил,он,зараза,стриг ногти. Я сначала зависла от диссонанса,потом боролась с рефлексами. Только у меня ногти такое отвращение вызывают?
Все такие нервные... Мамадарагайаа.. В китае в ресторанах люди чавкают и урчат, чтобы похвалить блюда.. Диковато, конечно, но лезть в чужие бзики, когда своих полно, как-то стремновато. Я ем всю пищу по очереди: сначала все наименее вкусное, под конец любимое. Например, в салате съем мясо, морковку, картошку, потом огурчики. В детстве мою мать это страшно бесила: ешь быстрее, не ковыряйся в еде.. А я не хочу быстрее, я хочу наслаждаться. До сих пор ем все по очереди. А что не люблю, то собираю на краю тарелки в кучку: сельдерей, горошек, жирное мясо, другое..