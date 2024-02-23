20+ слов и выражений, от которых многих из нас нервно потряхивает

Каждому из нас хоть раз в жизни случалось ошибаться и неправильно произносить какое-то слово. Другое дело, когда это входит в привычку. Наверняка и у вас есть знакомые, которые любят постоянно рифмовать слова, или разговаривают так, что рядом с ними должен стоять специальный человек и расшифровывать сказанное.