20+ слов и выражений, от которых многих из нас нервно потряхивает
Народное творчество
34 минуты назад
Каждому из нас хоть раз в жизни случалось ошибаться и неправильно произносить какое-то слово. Другое дело, когда это входит в привычку. Наверняка и у вас есть знакомые, которые любят постоянно рифмовать слова, или разговаривают так, что рядом с ними должен стоять специальный человек и расшифровывать сказанное.
- Лежала в больнице, должны были делать операцию. Пришла медсестра, сделала укол. Через полчаса — еще один. Я с умным видом спрашиваю: «Это уже премедикация?» После ответа чуть с койки от возмущения не свалилась. Медсестра заявила: «Мы вас в обед на стол подавать будем». Говорю ей, что я не жареный гусь, чтобы меня на стол подавать. Я понимаю, что «подать пациента на стол» — это профессиональное выражение, но звучит же дико. © Осень — плед — горячий чай / ADME
- У меня была бесячая одногруппница. Сахарно-сиропная девочка-отличница из приличной семьи. Настолько «правильная», что вызывала необъяснимую неприязнь. И эта киберправильная Наташа любой ответ на занятии, начинала со слов «то, что...» А потом продолжала что-то говорить, к примеру, про возбудимость сердечной мышцы. © МятныйЧифирь / ADME
- Моя маменька косила под интеллигенцию и пыталась использовать сложные слова. Но выговорить их не могла — приседала на окончаниях. Помню, в магазине она выдала: «Дайте вон ту переливающуюсю-юсю-юся сумочку». Продавец ухмыльнулась и дважды переспросила: «Какую?» Короче, маман ни со второго, ни с третьего раза выговорить это слово не смогла. Развернулась и гордо удалилась.
- Не переношу, когда по отношению к чаю говорят «рассыпной». Он бывает листовой, гранулированный, пакетированный и еще на развес. Причем, так говорит не только старшее поколение, но и молодежь. © Redfox / ADME
- Как же много развелось неженок, которые по любому поводу используют «душно»! © prekoen / Pikabu
- А меня бесит, когда слова неправильно сокращают, или делают их уменьшительно-ласкательными. Резина на автомобиль — «резя» или даже «ризя». Или коэффициент превращается в «кэф». Какой вам еще кэф? © indie*** / Pikabu
- Бесит слово «пахать». Если говорят: «Я умный и изобретательный, сделал что-то грандиозное и теперь в шоколаде», — тут вопросов нет, красавчик. «Пахал, как проклятый, в 25 лет купил квартиру себе, любимой маме и детям на будущее», — это вот ты о чем? Я работаю на 1,5 ставки на основной работе. На выходных — вторая работа. Я уже пашу или еще нет? Или, может, я пашу куда-то не туда? Тридцать лет уже, а «пахать» к успеху еще не привело. Опытные пахари, просветите! © Подслушано / Ideer
- «Умеем в отношения, умеет в науку, умею в готовку». Фу! © fir3 / Pikabu
- У моей жены есть отвратительная привычка. Она многократно повторяет часть слов. Например: «Милый, ты не видел крышечку-чку-чку-чку? Как спалось дорогой-ой-ой-ой?» Я просил так не делать, она пожимала плечами и называла меня занудой. Говорила, что я должен ее принимать такой, какая она есть. Но на днях ее поставили на место. Четырехлетний сын наших друзей не выдержал и прямо сказал: «Хватит уже, тетя Света-ета-ета». Уже неделю молчит. © Подслушано / Ideer
- Как же меня бесит слово «хайп»! Смотрю каталог косметики, а там название помады «хайповый фиолетовый». Прихожу в магазин одежды, продавец оповещает меня, что у них только хайповые вещи. Ощущение, что все и везде употребляют это странное слово. © Подслушано / Ideer
- Заметил, что появилась мода говорить «за что-то», а не «о чем-то». Например, «давайте поговорим за правописание», а не «поговорим о правописании». И если раньше так говорили только представители некоторых регионов, то теперь я слышу это все чаще и чаще. Ужас. © OblomowRu / Pikabu
- Коллега каждое утро ребенку звонила: «Сыночка, там блинчики, чаечек себе завари, пойдешь в школу — надень свитерочек». Да неужели 15-летний здоровый лоб не разберется, как поесть без твоих напоминаний? © squirrel / ADME
- Моя мама такая же. Тяжело для слуха. Старший 186 см ростом, а бабушка ему: «Мой котеночек!» Сын не растерялся и встал на четвереньки, а потом громким басом мяукнул. © Svetlanych / ADME
- Меня бесит, когда море называют «морюшко» и «морько». Прямо готова взять словарь потяжелее и объяснить свою позицию. А когда увидела рекламу одного бассейна, так меня вообще переклинило. Дальше слабонервным не читать. «„Морюшко“ — басик для годовасиков». © shanghai48 / ADME
- Меня подбрасывало, когда муж называл меня «маленькая». В итоге он довольно быстро переучился. © Кристина Монолева / ADME
- Кто говорит «рубль» вместо «тысяча»? Так и получайте 5 рублей, как просили. Но нет, сразу потребуют 5 тысяч рублей © Spoi / Pikabu
- Ничто не сравнится по безумию со словами «сказал то, что» вместо «сказал, что». «Я сказала то, что приду в 10 часов», — это на каком языке, извините? Откуда это взялось вообще? Как из ниоткуда появилось в последние 5 лет. Никто ведь никогда так не говорил. © user5516778 / Pikabu
- Бесят дурацкие сокращения вроде «рестик», «падик», «мазик», «басик». Отдельный котел в аду тем, кто все непонятное и неправильное называет шляпой. © Ольга Иванова / ADME
- Меня бесит слово «денюжка». Употребляется часто с целью получить порцию жалости. Почему-то сейчас, работая с людьми, я особенно регулярно его слышу: «У нас не так много денюжек. Мы копим денюжки». © Подслушано / Ideer
- А как вам фразы типа «наша компания — это про успех, стиль и красоту»? © SharkyShark / Pikabu
- Моя теща иногда делает салат для окрошки. Бесит, когда она вместо того, чтобы спросить: «Ты будешь с квасом есть или без?», — спрашивает: «Ты будешь салатом есть или окрошкой?» Я на это постоянно отвечаю: «Я буду есть ложкой». Это тоже ее немного бесит. © Денис Михайлов / ADME
- Как же меня бесит один друг своим: «Ты суп-муп сварила?» У него все в рифму: «деньги-меньги, соль-моль, ковш-мовш». А вот еще перл из переписки с родственниками: «Бухать домик будем?» Расшифровываю: «бухать» — это «резервировать». С ударением на первый слог, конечно. © Апрель / ADME
- Меня бесят мазики, падики, бусики и басики. Один раз видела видео, где одной девушке заказали торт в виде басика для ребенка. Та и сделала в виде бассейна. А надо было в виде кота. Это типа игрушки какой-то, которая называется «басик». Короче, жесть. © Kris Tall
/ ADME
- Терпеть не могу нынче повсеместное «ору». Что вы орете, у вас истерика? Комбо «ору чайкой» вызывает еще и рвотный рефлекс. © Katharina / ADME
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Меня почти ничего не бесит. Язык пластичная вещь, плюс, у всех свои приколы и привычки.
Но бесит, когда мне советуют «быть мудрее». Обычно это означает мириться с неприятным и травмирующим для меня отношением других людей. Будь мудрее, Крипто, он же мужчина/ это же пожилая родственница и т.д, ты должна быть мудрее. Иногда советуют быть «выше всего этого», когда мудрости уже не хватает.
Так не работает. Не буду мириться с тем, с чем не хочу😎
Моя мудрость велит защищать и любить себя, и отправлять в игнор тех кто не хочет адекватно общаться. Усе