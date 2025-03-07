15+ редких вещей и явлений, в существовании которых трудно поверить
Народное творчество
1 час назад
Необычное можно встретить даже там, где его совсем не ждёшь. Мир полон сюрпризов, и стоит лишь взглянуть чуть внимательнее, как перед нами может открыться что-то странное и удивительное. Порой самые неожиданные и причудливые вещи оказываются буквально у нас под носом, нужно лишь их разглядеть.
«Бутылка из посудомойки — вот что с ней случилось»
«Зубчики на этой вилке соединены»
«Я нашла „волосатую“ чипсину»
«Разрубил старый пень, и обнаружил внутри корни»
«Просто птичка с игрушками внутри рюкзака»
«В зале ожидания телефон находится под самым потолком»
«Грибы проросли сквозь кеглю»
«Внутри моего киви не было ни одного зернышка»
«Сегодня у меня на обед был полосатый апельсин»
«Вот что стало с маслом, которое я забыл в холодильнике»
- Так, теперь я собираюсь наносить масло на голову. © Uncle_N_Word / Reddit
«Курица снесла идеальное яйцо»
«У моего щенка вот такой вот ус»
- За 15 лет работы ветеринаром я никогда не видела ничего подобного! © joojie / Reddit
Клавиши пианино без пианино
«Корни дерева проросли между плитками»
«Получила от прабабушки этот светящийся салатник»
- Эм, если честно, я совсем не доверяю этому блюду! © CaselH** / Reddit
«Так выглядят беруши для коня»
Еще больше удивительных и необычных находок ждет вас в нашей другой статье.
Фото на превью berglesauce / Reddit
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