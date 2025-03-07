15+ редких вещей и явлений, в существовании которых трудно поверить

Необычное можно встретить даже там, где его совсем не ждёшь. Мир полон сюрпризов, и стоит лишь взглянуть чуть внимательнее, как перед нами может открыться что-то странное и удивительное. Порой самые неожиданные и причудливые вещи оказываются буквально у нас под носом, нужно лишь их разглядеть.