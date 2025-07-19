18 случаев, когда поездка «подлечиться» в санаторий обернулась приключением всей жизни

Такие впечатления у меня только от первого санатория в моей жизни-постоянный голод(воровали там жутко, мы всю сьедобную зелень обьели) жуткие условия, лечение никакушное-а я уже в этом немного понимала, меня с 3 лет в поликлинику водили. Приехала я оттуда-одни очки и уши, ела все подряд. Хорошо, что его через пару лет закрыли.