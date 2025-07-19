Не вижу проблемы-прошла процедуры и ушла на море или в город, там и знакомься(Хотя тоже чревато). А вечером в номере сиди.
18 случаев, когда поездка «подлечиться» в санаторий обернулась приключением всей жизни
Иногда отдых в санатории может обернуться сплошным приключением. То отдыхающие не могут поделить между собой стол в столовой, то дети наотрез отказываются есть котлеты «с катышками», а иногда и вовсе к девушкам подкатывают дедушки.
- Мой папа из Подмосковья, а мама в молодости жила в Таджикистане. Познакомились родители на море, отдыхали осенью в одном и том же санатории. Когда отдых подошел к концу, папа сделал маме предложение. Она пыталась предложить отношения на расстоянии, на годик, чтобы узнать получше друг друга, но папа сказал, мол, сейчас или никогда! И вот уже 28 лет они вместе. К чему это я, парни, умейте стоять на своем, и если понравилась девушка, не отпускайте ее! © Не все поймут / VK
- Моя бабуля решила сделать мне сюрприз, подарив путевку на море. До последнего не говорила, куда я еду, и теперь понимаю, почему. Меня привезли в санаторий, где одни пожилые люди. И со мной уже второй день заигрывает какой-то дед, который ходит в носках и резиновых тапках. © Карамель / VK
- Поехала с мужем и детьми в санаторий. Отпускали друг друга по очереди в столовую. Я перепутала стол, но начала есть. Слышу: «Это наш!» Предложила занять наш стол. А мужика трясет от негодования, у него уже пена изо рта: «Нам не нужен ваш столик, нам нужен наш!» Орал на всю столовую и требовал директора. Боялась, что он с инфарктом свалится, клянусь. © kathrin_delfy
- Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий, и вот через неделю приезжает к нам, без предупреждения, за 80 км, сама. Мы в панике, что же случилось такого? А она, оказывается, приехала лифчик купить, а то негоже на танцы в майках ходить! Женщина — она и в 85 женщина. © Карамель / VK
- Моему дедушке 82 года. Всю жизнь они вместе с моей бабушкой прожили для моих родителей и для нас с сестрой. Когда бабушка сильно заболела и была прикована к кровати, дед не покладая рук ухаживал за ней. Так продолжалось пять лет, потом бабули не стало. Летом дедушка ездил в санаторий, где познакомился с женщиной 75 лет, в которую влюбился. Собирается переехать к ней в другой город, ходит весь и светится от счастья. Мы его таким никогда не видели. Я за них безмерно рада и хочу, чтобы он хотя бы оставшиеся годы жизни пожил для себя, в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
В санатории столы часто отличаются номерами столов, то бишь диет. (Сорри зa тавтологию). Это означает, что зa соседним столом могут быть блюда совершенно другой диеты. Тaк что мужик в данном случае прав, ему чужая диета может просто не подходить. Жаль только, что спокойно это объяснить он не смог.
- Познакомились с женщиной. Я был в санатории с женой, она отдыхала одна. Иногда заходила к нам в номер. И тут жене надо было бежать на процедуры. Эта женщина со мною не осталась и 30 секунд. Я удивился, а она на это выдала: «Мой муж очень строгий. Я так воспитана, что не могу находиться наедине с мужчиной». © Adelta / Pikabu
- По коридору санатория шел дедуля. Из кабинета выглянула медсестра и произнесла: «На колени!» Женщины в очереди захихикали. Мужчина отрапортовал: «Я у ваших ног!» И проследовал в кабинет. Девочка громко зашептала бабушке: «А почему все смеются? Это же так романтично — мужчина на коленях!» Бабушка ответила: «Милая, это процедура такая, лечебная». Девочка мечтательно выдала: «Романтичная процедура!» © netakly / Pikabu
- Отдыхали на море в санатории, который был построен еще в конце прошлого века. Наша дочь, 9 лет, в полнейшем шоке, так как никогда такого не видела. Пошли они с мужем на обед, возвращаются, и дочка с порога кричит: «Мама, я больше не могу так, с меня хватит». На мой вопрос, чего конкретно с нее хватит, малышка ответила: «Я терпела суп непонятно из чего, но сегодня котлеты с катышками — это выше моих сил. Я хочу нормальной еды!» Долго я думала, что же там за котлеты такие, пока муж не объяснил, что это всего лишь была панировка. © Не все поймут / VK
- В санатории был один мужичок. По утрам он сидел в лягушатнике и разглядывал женщин, а по вечерам смотрел на дев, играющих в волейбол. Думаю, пусть смотрит. Но тут я услышала, как он щебетал по телефону: «Женщины продыха мне не дают. Цепляют и тащат к себе в номера. Вчера одна, блондинка, сегодня другая, рыжая. Сейчас вот с тобой разговариваю, а она смотрит на меня, чуть ли не губы облизывает». © katty3brie / Pikabu
- Моему дедушке 71, бабушке 67. Каждые полгода они едут отдыхать в разные места. Дедушка очень активный, ходил всегда на танцы, разные дегустации. Как-то, рассказывает бабушка, на одной такой дискотеке в санатории дедушка танцевал и бабки рядом обсуждали его, говорили, мол, мне б такого, не зная, что среди них его жена. Бабушка молча хихикала, а те все пускали слюни. После дедушка подошел, поцеловал бабушку и увел. Бабки остались в недоумении и полной зависти. До конца смены все на нее косо смотрели. © Карамель / VK
- В детстве была в санатории. Место было довольно удручающее: душевые в ржавчине, ободранные обои, старые кровати со сломанными пружинами. Но больше всего пугала картина в коридоре — «Крик» Эдварда Мунка. На весь коридор она была одна и каждый раз, когда я проходила мимо и видела ее, у меня случался легкий приступ паники. У меня вопрос: кто и зачем повесил туда такую картину в детском санатории?! Или, может, кто-то посчитал это ироничным, ведь она идеально передавала эмоции, которые вызывало это место. © Палата № 6 / VK
Такие впечатления у меня только от первого санатория в моей жизни-постоянный голод(воровали там жутко, мы всю сьедобную зелень обьели) жуткие условия, лечение никакушное-а я уже в этом немного понимала, меня с 3 лет в поликлинику водили. Приехала я оттуда-одни очки и уши, ела все подряд. Хорошо, что его через пару лет закрыли.
- Работала в санатории. Организовывала процедуры в джакузи. В бассейн зашла бабуся в возрасте за 80. Она медленно опустилась в воду и надела маску для сноубординга. Спросила, зачем ей эта маска. Она улыбнулась и выдала: «Сегодня вечером у нас танцы, я не хочу тратить время на коррекцию макияжа. Эта маска поможет мне его сохранить». © короче, истории / VK
- Было это лет 20 назад, но помню, как сегодня. Я работала в санатории массажистом. И вот ко мне приходит мужчина, я отпустила ему первую процедуру. Он остался доволен. Уходя, говорит, что чуть позже придет его компаньон. Буквально через полчаса эти два веселых дружбана вваливаются в мой кабинет и не одни, а с половиной туши молодого барана! Так эти мужчины решили поздравить меня с 8 марта. Оказывается, у них свое животноводческое подворье. Они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. © Палата № 6 / VK
- В санатории была у нас одна девочка, Алена, с роскошной косой. Все восхищались, завидовали, а она жаловалась, что хочет отрезать, но мама запрещает. Да и каждый встречный так и тянет руки, чтобы потрогать косу. За пару дней до отъезда она решилась на стрижку — вышла с каре и абсолютно счастливая! А косу, сказала, маме в чемодане привeзет. © Палата № 6 / VK
Не поняла фразу, что густые волосы вымывать надо и носить их тяжело. У меня были раньше очень густые прямые волосы. Правда, длина по лопатки. Меня неоднократно спрашивали, тяжело ли носить - ответ всегда был отрицательным. Густые волосы меньше грязнятся. Вот только спать на косе невозможно. Только с распущенными волосами . Поэтому никогда не понимала восторгов по поводу кос до пят.
- Отдыхали с папой в санатории. К нам присоединилась его коллега Любовь Евгеньевна. Папа попросил не говорить маме, что по вечерам они тайком уходят из санатория, но я, конечно, проболталась. А мама взглянула на меня и выдала: «Что, он опять в настольные игры играл? Думает, что я не знаю». Я не понимала, в чем дело, пока папа не признался, что они с Любовью Евгеньевной ходили в местный клуб играть в настолки, а он стесняется своего «азарта» и пытался скрывать от мамы свою невинную шалость, думал, что она не поймет. Но она как-то прознала и просто снисходительно делала вид, что не в курсе.
- Лечилась в санатории, в глухой деревне. В магазинах практически ничего нет. Приспичило сделать маникюр, а ничего с собой не взяла. Нашла один-единственный бытовой магазин, в котором, конечно же, не было пилочек, но продавщица, недолго думая, предложила свою мне продать: «А что, помоете под водой и все». © Не все поймут / VK
Да, отдых в санатории — это, конечно, весело. Но иногда веселые и не очень смешные недоразумения могут поджидать нас где угодно, хоть в салонах красоты.