20+ историй о том, как обычное посещение салона красоты резко свернуло с намеченного плана
Отправляясь в салон красоты, мы хотим выйти оттуда красивыми, полными жизненных сил и энергии. Но иногда получается так, что там нам могут изрядно подпортить настроение. Это произошло и с некоторыми пользователями сети.
- Пришла в Чехии в солярий. Спрашиваю у администратора: «Сколько стоит минута?» Девушка улыбается: «Бесплатно!» Я ничего не понимаю. И тут она выдает фразу, после которой я убежала оттуда, сверкая пятками: «Просто вас будут показывать на нашем сайте. Ничего такого!»
- У меня возле работы есть довольно понтовый салон красоты. Наша главный бухгалтер как-то решила сделать там укладку, так ее даже не записали! Администратор лишь окинула ее презрительным взглядом и сказала, что их услуги будут ей не по карману. © 0JaneDoe / Pikabu
«Вот что бывает, когда парикмахер работает настолько медленно, что оставляет осветлитель на некоторых прядях часа на 2»
- Пришла в салон красоты в Италии с четким запросом. Показала фото, мастер согласился, назвав сумму 130 евро. Пока сидела с краской, увидела, как в соседнем кресле женщина сама себе сушит волосы. Меня это насторожило. Но то, что случилось со мной в дальнейшем, было еще интереснее. Новенький цвет моих волос полез на лицо, одежду и даже на подушку! Вернулась с претензией. Я услышала: «Это нормально. Через пару дней пройдет». Сказала, что если не пройдет, то приду снова. © madina_serkina
- На днях ходила на лазерную эпиляцию ног и зоны бикини. Сеанс подошел к концу, и я принялась укутывать свою пятую точку. И тут ко мне подходит мастер с улыбочкой от уха до уха и выдает: «А вы знаете, что для этой зоны и другие процедуры есть? Можно еще убрать жировые отложения под воздействием холода. Никакой дряблости не будет». Как по мне, это было уморительно, я чуть не заржала! Бедная девушка, очевидно, пыталась продать мне что-то подороже из-за требований начальства. Но момент она выбрала крайне неудачный. © tufflepuff / Reddit
- Пошла я как-то на маникюр к новому мастеру. Села в кресло, и тут она спрашивает: «Ну что, делаем классический или что-то покруче?» А я как раз зарплату получила, потому решила рискнуть. Сказала, что доверяю ее вкусу и залипла в телефон. Когда опомнилась, она мне уже поверх черного лака клеила жуткие красные розы... Наклейки, блин! Маникюр в стиле 2000-х! В итоге я сказала ей убрать эту черную клумбу. Больше никогда не доверюсь чужому вкусу. © Карамель / VK
«Лак отслоился через 3 часа после того, как я вышла из салона. Они отказались возвращать деньги»
- 2000 год, я в активном пубертатном периоде. Начали лезть волосы над губой. Я, зареванная, показала маме, и она решила сводить меня в салон красоты. Пришли, салону на вид ну лет 20. Повсюду на стенах фото причесок. На меня строгим взглядом из-под круглой сферы смотрели тетеньки, делающие химию. Мама отвела меня в кабинет к мастеру. Она посмотрела на меня с недовольным видом и принялась за процедуру. Мастер что-то смешала, намазала мне над губой, спустя время вытерла излишки этой чудо-смеси, потом настал кульминационный момент! Она подала мне зеркало, и я увидела осветленные усы. © laurakaiyr
- Сделала маникюр в новом салоне. Вскоре гель-лак начал трескаться и слезать. Прихожу к тому же мастеру, она с таким отвращением говорит: «Это кто ж вам такое безобразие сделал!» Я говорю: «Так вы и сделали!» Тут мастерица меняется в лице и выдает: «Видать, у вас ногти жирные — бывает, ногти масла выделяют, и лак плохо держится!»
- Ко мне ходила девушка на брови годами. Она встречалась с парнем, тот сделал ей предложение, но они по каким-то причинам расстались. Клиентка жаловалась мне на то, как ей плохо, но прошло время, и ей полегчало. Через некоторое время ко мне записалась новая девушка, пришла. В процессе работы сказала: «Я видела у вас на страничке фотку бывшей своего парня». Она начала рассказывать, и я начала понимать, что это та самая девушка, которая ходит ко мне годами. Мне стало не по себе. Я всегда записывала их в разные дни. Но как-то раз им приспичило попроситься в одно и то же время. Делать нечего, пришлось их записывать друг за другом. Но в тот момент я уже и забыла об их личной жизни. Они встретились, было очень неприятно. Теперь не пойму, есть ли в этом моя вина? © brows_alima
«Парикмахер испортил волосы за несколько дней до отпуска. Мне хочется плакать»
Если у девочки-подростка усы, как у Буденного, то это не в салон, а к эндокринологу.
- Мне срочно нужно было переделать у кого-то работу от предыдущего мастера по наращиванию ресниц. По совету знакомой пошла к мастеру. Она нарастила ресницы, но я сразу же почувствовала дискомфорт. Посмотрела, а на верхнем ряду их уж очень много, говорю: «Здесь нужно убрать». А она в ответ, недолго думая, отмочила: «У тебя густые ресницы. Мешают — выдерни, и все будет нормально». © yuliya_belousova_
- Я пошла на комплекс процедур (уход за лицом, маникюр и педикюр) по акции. Мне следовало обратить внимание на то, что салон только что открылся и что там нет водопровода. Девушка уходила куда-то в коридор, чтобы набрать воды в большую миску. Итак, вот она вернулась, а я тем временем лежала на кушетке. И вдруг я почувствовала сильный запах антисептика. Смотрю — она добавляет в миску большое количество дезинфицирующего средства. Думаю: «Наверное, она будет обрабатывать рабочую зону». Но нет. Она подходит ко мне со смоченными в этом растворе ватными дисками. Я тут же отстраняюсь и прошу не использовать антисептик на моем лице. Так что ей снова пришлось отправиться за водой, чтобы продолжить процедуру... Короче, это было ужасно. Она использовала самые дешевые косметические продукты, а в комнате витал запах антисептика. © iheartlungs / Reddit
- Пришла на ламинирование ресниц. По окончанию процедуры попросили снять фото. Сделали кадр моих глаз крупным планом. Спустя месяц увидела на странице мастера это фото и надпись к нему: «Девушка ходила, не снимая наращенные ресницы 10 лет, и смотрите, как выглядят свои. Ходите на наращивание к профессионалам!» Ну и ее реклама, так как она наращиванием в основном и занимается. Я задала ей вопрос, зачем так надо было делать, она безапелляционно заявила: «Что захотела, то и написала!» © natalactic
«У меня завтра день рождения, а переделать этот ужас я уже не успею»
- Как-то ходила в один и тот же салон годами. Все знали меня, денег тратилось много и регулярно на ногти, реснички, брови и прочее. К ним пришла работать новенькая. Я показала ей референс, а она нарочито громко как произнесла: «Это же колхоз!» Тут же прибежала администратор и испепелила ее взглядом, но та даже не заметила и продолжила свою мысль. Я смеюсь, клиенты и мастера в шоке. Администратор старалась как могла сгладить ситуацию. Думаю, этому мастеру прилетело, ведь больше я ее там не видела. © tatkaandrusiak
- Гуляли с ребенком по городу, решили зайти его подстричь. Зашли в салон, оказывающий парикмахерские услуги, а там — картина маслом. Работницы сидят на диване, пьют кофе, уткнулись в телефоны. Салон абсолютно пустой, ни одного клиента. Спрашиваю:
— Можно ребенка подстричь?
И вот тут звучит коронная фраза всех салонов красоты! Догадались какая? Правильно: «Вы по записи?»
— Нет.
— Мы работаем только по записи.
У вас в салоне ни одного клиента, подстричь мальчишку — дело 10-15 минут. У вас даже цену не спрашивают, готовы заплатить любую сумму, какую скажете. Но, нет, только по записи!
Развернулись, пошли в соседнюю простенькую парикмахерскую. Там милая девушка без лишних вопросов подстригла ребенка минут за 15. Сын пищал от удовольствия, когда она ему феном остриженные волосы с шеи сдувала. Все довольны, по деньгам вышел мизер, в салоне, думаю, взяли бы раза в 4 больше, но дело не в деньгах, а в отношении. © BPGrisha / Pikabu
«Вот что со мной сделали в престижном салоне»
Я вообще ничего не понимаю... Все эти люди с другой планеты?! Я думала, что такое только в плохих анекдотах бывает.
- Как-то пришла к визажисту на макияж. Она все никак не могла приклеить мне искусственные реснички в уголки глаз. Не клеились и все тут! На это она мне сказала: «Наверное, вы очень вредная, и у вас скверный характер, раз реснички не клеятся!» Больше я к ней не ходила. А сейчас и вспоминать смешно. © yuliya_belousova_
- Хотела подстричь сына. Обычно мы ходим в небольшую парикмахерскую в нашем районе, но сегодня она была закрыта. Зашли в барбершоп. Свободный мастер посадил сына в кресло и принялся за дело. В этот момент стоявший у кассы посетитель спросил, почему я не поинтересовалась ценой. Я растерялась, но спросила у администратора. Он назвал сумму, на которую я и рассчитывала. Но сам факт того, почему посторонний человек задает такие бестактные вопросы, вызвал у меня полное недоумение. © s_taza
- Когда я приходила на коррекцию бровей и попадала к одной даме, она всегда спрашивала: «А усики убирать будем?» Я не буду лгать, что у меня нет волос над верхней губой, но они светлые и незаметные. Потому первые разы я просто отшучивалась. Но потом меня это достало. И когда она в очередной раз предложила убрать усики, я попросила ее впредь никогда не говорить мне об этом. © lululemonkush / Reddit
Надеемся, эти истории заставили вас улыбнуться и напомнили о том, что даже за красотой можно отправиться в настоящее приключение! А какие неловкие ситуации случались с вами в салонах красоты?
Если вы хотите почитать больше подобных историй, то приглашаем вас в еще одну подобную статью. Там пользователи сети поведали о том, как их поход в салон красоты не обошелся без сюрпризов.
Комментарии
Найти хорошего мастера не просто. Я заметила что когда приходишь первый раз, то они стараются. Но потом, если становишься их клиентом, то начинают портачить, делают кое-как. Поэтому приходится менять мастеров. Но тогда уж как повезёт. Можно нарваться нна таких рукожопых, как в статье.