16 примеров, как ради любви люди преодолевают все — от километров до сомнений

Ради любви люди способны на многое! Однажды мой парень сказал: - Всё в тебе хорошо, но вот похудеть бы тебе немного. Килограмма на два, не больше. И тогда вообще идеальная будешь!

Ну,что ж, любимый хочет, надо постараться! И сажусь я на самую жёсткую диету. Две недели мы не встречались, я похудела на 6 кг. Лицо осунулось, одежда повисла, я бледная. Наконец, встречаемся. Он смотрит ,и молчит. Ну,думаю, дохуделась, выгляжу ужасно. И вдруг он говорит: - Ну,что? Когда ты худеть собираешься?

И поняла я, что я для него всегда буду недостаточной. Потом начнет быть недовольным еще чем-то, и так всю жизнь. Вскоре мы расстались.