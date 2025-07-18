16 примеров, как ради любви люди преодолевают все — от километров до сомнений
Говорят, ради любви и в огонь, и в воду, и даже в пробке три часа простоишь — с цветами. Ведь настоящему чувству не страшны ни преграды, ни расстояния. Герои нашей подборки доказали, что любовь способна преодолеть все на свете.
- Подростком встречалась с состоятельным парнем. Через год родители отправили его учиться в Англию. Мы решили не держаться за отношения. Следили друг за другом в соцсетях. Я видела его яркую жизнь — поездки, друзья, красивые девушки. Прошло пять лет. Звонок в дверь. На пороге стоит он, держит ключи в руках. Говорит: «Это от нашей квартиры. Но, может, для начала сходим в кино?» Сейчас мы вместе уже два года, женаты, и я жду малыша. © Палата № 6 / VK
- Впервые я встретил эту замечательную девушку, учась в Лондоне, и подумал: «Боже, я должен взять ее номер». Взял ли я ее номер? Нет. У меня было три дня, и я все испортил. Все, что я знаю, — это то, что я пинал себя каждый раз, когда думал об упущенной возможности. Через год после моей ошибки я уехал учиться в соседний город. В один из дней я решил поехать на учебное мероприятие, и угадайте, кто там был? Наконец я взял ее контакты. После нескольких писем мы стали навещать друг друга примерно раз в месяц и разговаривали почти каждый вечер. Через некоторое время я отправил письмо в университет с просьбой о переводе. Это оказалось непросто, но, к счастью, получилось. Поэтому я переехал к ней, и через пару лет мы поженились! Мы очень счастливы в браке. © Ewan Hector / Quora
- Однажды летним вечером я гулял по парку и фотографировал все вокруг. Дома, когда уже разбирал фотографии, наткнулся на фотографию, где в кадр попала невероятно красивая девушка. Я выложил фото в интернет с описанием и добавил слова сожаления, что не смог познакомиться с этой загадочной красавицей. Мол, знал бы я эту девушку, вопрос с тем, на ком жениться, отпал бы. Друзьям это показалось забавным и даже романтичным, поэтому они тоже стали искать ее. Через три недели мне написала знакомая этой девушки и дала ее контакт. Три месяца переписок, полгода отношений на расстоянии, один переезд и два года счастливой совместной жизни — и, наконец, через неделю у нас свадьба. © Палата № 6 / VK
- Мне очень повезло расти в семье, где родители по-настоящему любили друг друга. Но не все было так гладко с самого начала. Когда мама была беременна мной, она уехала от отца и уже одна родила меня. Спустя год она вернулась в родной город. Однажды мама гуляла со мной в коляске у залива и случайно встретила отца. Он даже не знал, что она вернулась. С тех пор они не расставались. Мама всегда говорила, что если это судьба, то все будет так, как должно быть. Если это настоящая любовь, то, даже если отпустить человека, он вернется. Папа умер шесть лет назад во сне, но остался для мамы любовью всей ее жизни. © Hopeless Romantics Only / Quora
- 5 лет назад он путешествовал с рюкзаком по Тайваню и заблудился там в последний день своего путешествия. Мы столкнулись на эскалаторе одной из станций метро. Он похлопал меня по плечу и спросил дорогу. Я объяснила ему дорогу и выяснилось, что мы едем в одном направлении, поэтому я поехала с ним на поезде. Мы много общались и обменялись контактами. И в конце концов, он стал моим парнем! © Giftistaken / Reddit
- Долгое время встречаюсь с парнем на расстоянии, редко видимся. Позавчера по скайпу жаловалась ему, что работы много, ничего не успеваю, дома бардак, посуда не мыта, ем перекусами по пути на работу. Вчера пришла уставшая с работы домой, а там он, стоит в фартуке, с пирогом в руках, квартира сияет от чистоты, посуда вымыта. Я прям в слезы от счастья. © Палата № 6 / VK
- Около 9 лет назад, переживая расставание, я зашла в анонимный чат и встретила там своего будущего мужа. Мы сразу нашли общий язык, цитируя любимые песни и книги. Несмотря на то, что между нами были сутки езды на поезде и граница наших стран, через четыре месяца я втайне от семьи и друзей поехала к нему. Наши отношения пережили много трудностей, но мы всегда находили путь друг к другу. В ноябре 2019 года он переехал ко мне навсегда, и с тех пор мы вместе. Наш девиз: «У нас все не как у людей!» © Aurin / Pikabu
- Мы встретились на фестивале, хотя жили на противоположных концах света. Мы провели вместе нескольких потрясающих дней, и ему пришлось уехать. Через неделю он сообщил, что купил билет на самолет и прилетает на три недели, чтобы увидеть меня. На той неделе он улетел, но мы все еще вместе, несмотря на расстояние. С сентября мы не виделись, но я лечу к нему через 2,5 недели на Рождество! Это так волнительно. © Lecadavredemort / Reddit
- Моя сестра познакомилась с парнем в онлайн-игре, и вскоре их симпатия переросла в онлайн-свадьбу. Несмотря на трудности, они продолжили общение. Спустя два года сестра отправилась к нему. Преодолев 5000 км, она встретилась с почти незнакомым человеком. Через три месяца они вернулись к ней на родину уже вместе. Еще через два с половиной месяца они переехали в другую страну, где жили два года, но сейчас снова живут в нашем городе. Прошло больше года после их реальной свадьбы, и у них растет замечательная дочь. Многие не верили, что интернет-роман на расстоянии 5000 км может закончиться так романтично! © AniAvora / Pikabu
- Мой парень работал проводником на железной дороге прошлым летом, и мы долго не виделись, только созванивались и переписывались, когда была связь в пути. Даже открытки по почте отправляли! Но не хватало одного — возможности прикоснуться. Однажды, в один из вечеров, наладив связь, он сказал, что через два дня у меня поезд, мой билет на почте, и мы встретимся где-то в маленьком городке. И никаких сомнений: объятия на станции, когда не обращаешь внимания на всех людей этого мира, были самыми дорогими и самыми запоминающимися! © Палата № 6 / VK
- Спустя 3,5 года общения в интернете я наконец-то смог навестить свою девушку в Великобритании. Был там всего 2 недели, но это, без сомнений, было лучшее время в моей жизни! Исключением стали последние 36 часов, когда нам обоим пришлось смириться с тем, что придется попрощаться на неизвестное время, так как работаю я в другой стране. © ********Pigeon / Reddit
- У меня есть подруга. Ее парень живет в другом городе. Он ради нее два раза в неделю проезжает на машине большое расстояние, тратит на это деньги, силы, почти восемь часов и свое здоровье, потому что не спит. В очередной раз убеждаюсь, что кто хочет — тот и делает. Невозможно быть слишком занятым для любви. © Карамель / VK
- В 8 классе поехала в другой город на соревнования, там познакомилась с мальчиком, который понравился, но так как мы из разных городов, то общение оборвалось. Прошло три года, я давно про него забыла, поехала поступать в учебное заведение в другой город. В итоге оказалось, что мы с ним попали на один факультет и в одну группу. На первом курсе он попытался за мной ухаживать, но так как я была уже в отношениях со старших классов, ничего не вышло. Он не разговаривал со мной три месяца. На 3 курсе уже наоборот он был в отношениях, а я свободна. И тут уже я начинала ревновать. В итоге сейчас мы на четвертом курсе и встречаемся уже 10 месяцев. Считаю это судьбой. © Подслушано / Ideer
- С моей будущей женой мы учились вместе на последнем курсе инженерного факультета и встречались на тот момент уже 2 года. Во время практики я столкнулся с множеством отказов и никак не мог найти работу. Но она всегда поддерживала меня, говоря, что я заслуживаю лучшего, и даже покупала мне рубашки на собеседования. После окончания университета она устроилась доцентом в инженерный колледж, а я продолжал искать работу. Она всегда была рядом, не обвиняла в неудачах и помогала финансово. Через девять месяцев я нашел работу с отличным предложением. Еще через два года мы поженились, продолжая поддерживать друг друга во всем. Да, настоящая любовь существует. © Mallikh Goriparthi / Quora
- После года отношений на расстоянии я наконец встретилась со своим парнем из Германии. Мы замечательно провели время. Я думала, что первая встреча будет неловкой, но, как ни странно, это не так. Все было так естественно и правильно, и с ним мне было комфортнее, чем с кем-либо еще. Но ему пришлось уехать. Это очень больно, и сейчас мне хочется только плакать. Однако это делает нас сильнее и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ведь теперь мы знаем, каково это — быть с тем, кого по-настоящему любишь. Не могу дождаться, чтобы увидеть его снова. © randomuser_505 / Reddit
- Когда с женой только начали встречаться, жил я в другом регионе и, по возможности, на выходных ездил к ней по 3,5 часа. Оба расстроились, узнав, что в свой день рождения мне придётся четыре дня работать в клинике и что не получится отпраздновать вместе. Добравшись до отеля, позвонила жена и спросила, получил ли я свой подарок. Ответил, что нет, и был тронут её вниманием. Пока мы разговаривали, зазвонил телефон в номере. Я ждал звонка от коллег, с которыми собирался поужинать. Она попросила меня ответить. Оказалось, что на ресепшене лежала посылка. Я спустился вниз, но администратор сказала, что кто-то только что ее забрал. И тут меня по плечу похлопала моя будущая жена — она прилетела, чтобы провести со мной выходные. Конечно, я не пошёл ужинать с коллегами. © Unknown author / Reddit
Если вы хотите продолжить наслаждаться трогательными моментами, вот вам коллекция теплых историй, от которых на душе становится светлее.
Комментарии
Ага, возможно, настоящая любовь существует. Но не с тобой, не там, и не тогда...
Ради любви люди способны на многое! Однажды мой парень сказал: - Всё в тебе хорошо, но вот похудеть бы тебе немного. Килограмма на два, не больше. И тогда вообще идеальная будешь!
Ну,что ж, любимый хочет, надо постараться! И сажусь я на самую жёсткую диету. Две недели мы не встречались, я похудела на 6 кг. Лицо осунулось, одежда повисла, я бледная. Наконец, встречаемся. Он смотрит ,и молчит. Ну,думаю, дохуделась, выгляжу ужасно. И вдруг он говорит: - Ну,что? Когда ты худеть собираешься?
И поняла я, что я для него всегда буду недостаточной. Потом начнет быть недовольным еще чем-то, и так всю жизнь. Вскоре мы расстались.