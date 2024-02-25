20+ педагогов, которым ученики были готовы дать звание «Худший учитель года»

Почти каждый из нас сталкивался с педагогом, которому по-хорошему стоило бы запретить работать с детьми. Этот учитель может публично унизить школьника, поставить задним числом плохую оценку и даже лишить надежд на получение медали. Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи.