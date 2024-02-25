20+ педагогов, которым ученики были готовы дать звание «Худший учитель года»
Почти каждый из нас сталкивался с педагогом, которому по-хорошему стоило бы запретить работать с детьми. Этот учитель может публично унизить школьника, поставить задним числом плохую оценку и даже лишить надежд на получение медали. Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи.
- Моя серебряная медаль стала неожиданностью для учителей. Я никогда не была круглой отличницей. По русскому языку, а изначально по письму, всегда была четверка. Из-за корявого почерка в основном. Порой букву могла пропустить или не дописать. А перед выпуском наша классная меня ошарашила: «Ты почему никому не сказала, что на медаль идешь? Послезавтра переписываешь сочинение!» Оказалось, что я получила 5/5. Классная заявила: «Это мы к твоему почерку привыкли, а для комиссии будешь каллиграфически выводить и без помарок». Я сперва хотела гордо отказаться, но родители убедили. © NatalyGorshkova / Pikabu
- В школе моя жена была отличницей, пока не нарвалась на учительницу, которая гнобила ее до конца учебы. Потом жена отучилась в медицинском. И вот свершилось! Попала эта грымза к ней на прием и сразу же: «Ну вы-таки стали врачом». А ей в ответ прилетело сухое: «А вы кто?» Дама изумилась: «Как? Я же ваш бывший классный руководитель». Жена: «Да? Не помню». Но загнуться от болезни все-таки не дала. © KoganprostoKogan / Pikabu
- Мой друг и одноклассник был сыном большого начальника. А меня воспитывала одна мама, работающая сторожем. Помню, как я старался, чтобы сдать географию, а мой друг постоянно опаздывал, по субботам вообще не приходил, домашку не делал или просил у меня списать. Угадайте кому за год поставили 3, а кому 4? Правильно, я оказался троечником, потому что муж учительницы был в подчинении у отца моего друга. Да, у нас у обоих была спорная оценка, но ему дорисовали и поставили в итоге 4. Друг сам обалдел и сказал, что это несправедливо. © maxsalem66 / Pikabu
- У меня отвратительный почерк. Учителя, которые меня не любили, этим пользовались. Даже если я писал контрольную без ошибок, мне снижали оценку за почерк. Особенно ненавидела меня математичка. Вершиной ее ненависти ко мне были записи в дневнике. Когда я показал родителям одну из них, они очень долго смеялись: «Ваш сын пишИт в классе очень плохо». Мама хотела зачеркнуть ошибку и написать: «Зато грамотно». Но отец ее отговорил, решив, что учительница тогда меня совсем загнобит. © Подслушано / VK
- За 11 лет школы у меня ни одной четверки. Но в классе училась дочка богатеньких, оценки ей натягивали без зазрения совести. Во мне эта девочка всегда видела конкурентку. А я из простой семьи, не была зубрилкой — учеба давалась легко. В 11 классе мы были одними из первых, кто сдавал новый итоговый тест, а там уже никак не нарисуешь, и на золото, увы, подать невозможно. Патовая ситуация: мне-то светит золото, а как это можно допустить? Девочке же будет обидно. Ее родители сделали так, что мы вместе с ней получили серебро. Моя классная руководительница просто заявила меня как серебряную медалистку. Да. Вот так просто. Не знаю, как можно было предать своего ученика, на котором она выезжала на защите категории, олимпиадах и конкурсах. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Обидно ли было? Конечно. Но я сделала ответочку по-своему. По иронии судьбы я сама стала учителем. Мне было важно не только давать детям знания, но и ощущение защищенности от любой несправедливости. © Аноним / Pikabu
- У меня была учительница, которая не верила, что я подтянул оценки, и доказывала всем, что я списываю. Дошло до абсурда: она заставила меня пройти тест в пустом кабинете, а сама наблюдала за мной. Я снова получил лучшую оценку в классе, а она все равно продолжила публично обвинять меня в списывании. © sirspidermonkey / Reddit
- С 5 по 9 класс постоянно ездил на городские и областные олимпиады по английскому языку. В 10 классе пришла к нам новая учительница английского. Я стал перебиваться с двойки на тройку и все время слышал одно: «Не знаешь ты на 4 даже!» Сделал ход конем — сдал международный экзамен. На 6,5 из 9. Принес это директору, он вызвал ту даму. А она и предъявила: «Не может подросток знать язык на моем уровне». С тех пор на ее уроки я не ходил. В аттестат внесли «отлично». © Telaento / Pikabu
- В 8-м классе нам дали новую учительницу по литературе. Стала гнобить всех наших отличников — и меня в том числе. Она заявила, чтобы получить 5 по сочинению, надо накатать 8 листов, а за 2 часа урока это было нереально. Тогда я написал сочинение дома, а на уроке подменил тетрадь. Я был уверен, она ничего не заметила. Домой я шел, чувствуя себя одним из друзей Оушена, ну или Джеймсом Бондом.
Мне так и представлялась, как наша мегера, скривившись, ставит мне 5. Только я получил 4 за орфографию. Ошибки не было, просто она перечеркнула мою букву А в слове и поправила ее на ту же самую букву. Хотя там было очевидно, что буква была написана верно. Я попытался оспорить оценку, но она заявила: «Это проблемы твоего почерка». С тех пор я понял: если к тебе хотят прикопаться, то причину найдут. © zveidx / Pikabu
- У меня за всю школьную жизнь была только одна четверка в полугодии. И угадайте, какая у меня медаль? Правильно, никакой! Потому что перед выпускными экзаменами, меня с родителями пригласила классная руководитель и сказала: «Чтобы претендовать на медаль, нужно идеальное сочинение, которое будут рассматривать в облоно. Идеальное сочинение стоит денег». Папа сказал, мол, если хочешь, я найду. Я хотела, но пожадничала и отказалась. В тот год не было льгот при поступлении для медалистов. Так что ничего бы этот кругляшок для меня не изменил. Но обидно было. © NeatZloy / Pikabu
- У меня был один молодой учитель, который явно вернулся в школу, чтобы тусоваться с крутыми ребятами. Если вы были популярны, вам все сходило с рук, а если нет, у него на лице была такая горечь от того, что ему приходится уделить вам капельку своего времени. © eat_the_pudding / Reddit
- В 10 классе нам поставили новую учительницу математики. На первом уроке отличница Ленка не справилась с заданием у доски. Я была вызвана методом тыка, вышла и сделала все правильно, чем почему-то удивила математичку. Она наслаждалась, пока топила Ленку. Видимо, захотела утопить и меня следом, а я не далась. Правда, после этого выше тройки я не получала. Издевательства над девчонками были все два года до выпуска. Почти все получили тройки в аттестаты, а Ленка вместо золотой медали — серебро. И все это учительница сопроводила словами: «Я же говорю, ты не знаешь на 5». Причем мальчишкам пятерки ставились без проблем. После школы я не поступила, куда хотела. Родители поддержали, мне было 17, год я не училась, готовилась, поступила на следующий. В этот период мы с мамой встретили ту самую учительницу. И она «от души», сочувственно посоветовала моей маме «выучить девочку хотя бы на парикмахера». Лет через 10, когда очередной отличнице эта женщина запорола аттестат и срезала медаль, ее родители дошли до министерства. Был скандал, который очень старались замять. Родители доказали, что валила она именно девчонок и из личной неприязни. Что сделали в школе? Убрали у нее старшие классы, отдали ей пятые-седьмые. © NeemKashu / Pikabu
- У меня в школе была учительница, которая постоянно кричала и унижала детей. Однажды ей поручили отвести наш класс на урок плавания в какой-то развлекательный центр, и когда мы туда приехали, я обнаружил, что забыл плавки. Когда я сказал ей об этом, она закричала мне прямо в лицо: «Ты глупый мальчик!» И отнеслась ко мне так, будто я самый тупой человек на Земле. В другой раз мне пришлось пойти в учительскую, чтобы передать этой учительнице сообщение. Я постучал в дверь. Она открыла и начала кричать на меня за то, что я постучал в дверь три раза, бредя о том, что положено стучать только один раз. И она сказала, что я должен постучаться еще раз, как следует. Учительница закрыла дверь, я стукнул один раз, она дернула ее обратно и спросила что-то вроде: «Ну и что такое?» Как только я сказал ей, она захлопнула дверь перед моим носом. © moodswinging / Reddit
- Новая учительница начала с диктанта. На следующий день результаты объявляет: «Два человека из класса написали на „3“, Иванова и Попова. Посмотрите на них все, они получили тройки». Попова — это я. Позор, сижу с красным лицом. Народ шушукается, смеется. Вдруг кто-то спросил: «А сколько на «4» и «5» написали? Преподаватель ответила просто: «Их нет, все остальные получили «2». © alyusya / Pikabu
- Новая классная руководительница в 5 классе, впервые увидев меня, сказала, что я очень на кого-то похожа, и спросила, нет ли у меня сестры. Кто бы знал, насколько значительной окажется эта фраза. С того момента началась моя адская жизнь вплоть до 11 класса.
Человек испытывал ко мне ненависть, которую скрывал за ехидной улыбкой и хитрыми глазами. За все годы учебы эта женщина слила на меня все свои обиды. Снимала со всех мероприятий, потому что я шепелявила (я носила пластинки для выправления прикуса), чем понизила мою самооценку, занижала оценки по своему предмету, унижала меня перед учителями (о чем я узнала перед выпуском) и приложила руку к тому, чтобы лишить меня медали. Только лет через 10 после окончания школы я узнала, что внешне была похожа на любовницу ее мужа, к которой не имела абсолютно никого отношения. © Подслушано / VK
- В 5 классе, в самом начале учебного года, я потеряла дорогущую книгу по ин. язу (школа была с углубленным изучением). А книга была рассчитана на два года обучения. Родители старательно сделали где-то твердый переплет, чтобы не затерлась обложка. То есть, моя книга отличалась от других. После потери книги мне пришлось постоянно бегать к однокласснице, просить дать свою книгу, чтобы я сделала копии нескольких страниц на ближайшие пару уроков (всю книгу за раз делать было очень дорого для моих родителей). Я была вынуждена ходить к ней постоянно, это такое унижение — постоянно о чем-то кого-то просить. Короче, только пару лет назад (мне 30+) мне мама призналась, что на самом деле я просто забыла книгу в парте. И через год где-то на одном из родительских собраний она зашла в класс к училке по ин. язу поинтересоваться, как у меня дела, и увидела мою книгу у нее на столе. Учительница ей пользовалась на уроках в других классах, а когда был урок у нас, видимо, меняла, чтобы я не видела. Это ж надо, ну. © Аноним / Pikabu
- В 9 классе я осознала, что хочу связать свою жизнь с искусством, но рисовать не умела. Пошла на курсы при универе. Начало получаться. Поняла, что по результатам школьных экзаменов мне не светит поступить на бюджет, а вот по художественному конкурсу попытать удачу можно. В 11 классе меня к себе вызывает завуч и говорит: «Ты же не надеешься поступить в универ на бюджет? Моя дочка худ. школу окончила, на курсы ходила и не поступила, а тебе и подавно не светит». Конкурс я выиграла и поступила на бюджет. Чем удивила, по-моему, все свое окружение. Хэппи-энд, но сейчас я просто в шоке, как учитель мог сказать такое ученику. © Палата № 6 / VK
- Выступала с докладом об ученом. А нам тогда поставили замену. Об этой учительнице в школе легенды ходили. Она была строгая до сумасшествия, ее все боялись. А некоторые с ее уроков даже со слезами выходили — так она унижала и оскорбляла. Причем сама частенько ошибалась в своем же предмете. (Знаю это, потому что позже ее дали нашему классу на постоянку.) В общем, пришлось выступать с докладом перед этой фурией. Так новая учительница весь урок унижала меня за то, что я рассказываю без уважения. И в конце выпалила: «Позорный доклад! Небось, на одни двойки учишься?» Тут какой-то смельчак в классе сказал: «Вообще-то она у нас круглая отличница». Учительница ухмыльнулась и выразила удивление, но отстала от меня наконец. Оценку ставить не стала.
- Моя учительница истории также была директором школы. Она очень строгая. Однажды она поручила нам составить карту, пометив на ней важные места (основные торговые пути, культурные достопримечательности, королевства и т.д.). Когда класс сдал, учительница очень разозлилась: якобы мы все сделали неправильно. Она стала кричать на нас, какие мы ленивые, как разочаровали ее. И, что еще хуже, вызвала учителя географии (на мой взгляд, одного из лучших учителей, которых я когда-либо встречала) и начала при нас обвинять его в нашей некомпетентности. Учитель географии был унижен, но нашел в себе силы продолжать дальше нормально преподавать у нас. С того дня учительница истории потеряла уважение в моих глазах. © Valerie Augustine / Quora
- У меня была одна четверка по русскому. Но медали нет никакой. Родители были в плохих отношением с одним учителем и он задним числом наставил мне в журнал троек за 10-й и 8-й классы. Но я не особо по этому поводу сожалею. Никаких особых льгот мне медаль бы не дала. Но зато я получил урок: уметь выстраивать отношения с людьми намного важнее чем что-то зубрить © Evgen0 / Pikabu
- Меня на медаль отговорила идти учительница по литературе. Она считала, что я не напишу сочинение на 5. Я написала идеально. Вся комиссия была в шоке, что она так со мной поступила. А самое смешное вскрылось аж через пять лет. Оказывается, мне поставили неправильную оценку еще по одному предмету, по которому у меня во всех четвертях были только пятерки и за итоговый экзамен — пять. Мне звонили из школы, хотели как-то исправить. Но к тому моменту я уже была на последнем курсе крутого вуза, куда поступила сама на бюджет со всеми экзаменами. Поэтому я просто махнула рукой на эту безалаберность. © Unknown author / Pikabu
- Биологичка как-то заскочила в класс с багровым лицом и заорала: «У меня сегодня давление!» Староста тихонько так: «Лидия Константиновна, давайте мы сами параграф почитаем». Не помогло, устроила опрос и весь класс огреб. А в итоге оказалось, что за 5 минут до урока ее вызвали на ковер к директору и за что-то отчитали. Крайним в итоге стал наш класс — дама не постеснялась выплеснуть злобу на школьников.
А вот еще несколько статей о непростых отношениях с другими людьми.
- 15+ историй о мужчинах, которые были надежными мужьями и отцами только на бумаге.
- 15+ взрослых детей, которые не пылают любовью к своим родителям. И их можно понять.
- 3 истории о подружках, которые пытались «притянуть» к себе деньги, мужей и забытые вещи.
Комментарии
У меня тоже были похожие истории и в школе, и в вузе. И медали нет, хотя все 10 лет была отличницей и экзамены сдала тоже отлично. И на защите диплома все члены комиссии поставили 5, а завкафедрой 3. Все сидели, опустив глаза, но возражать ему никто не решился. Так что верю, что истории реальные.
в школе мне конкретно занижала оценки одна училка ("учительницей" не поворачивается язык ее назвать). Я была очень ответственной и прилежной ученицей, но хороших оценок по ее предмету не видела ни разу. Маме не жаловалась, т.к. думала, что "сама виновата и нужно еще усерднее зубрить", но она сама заподозрила неладное, сопоставив время, которое ее почти отличница тратит на предмет,и оценки. Потом посмотрела мои домашки и оценки к ним. После - увидела ФИО учительницы. Оказалось, когда мне было 3 года, нас, как семью военного, поздравили с появлением третьего ребенка (моего младшего брата) и выделили 2хкомнатную квартиру. А следующих в списке (общежитных) определили в нашу старую квартиру. А она была не ахти: на первом этаже и с мышами. Мама все время с ними боролась, но безуспешно.
Так угадайте, кто туда заселился? Она люто ненавидела нашу семью, ведь мы (многодетные) получили двушку, а ее с драгоценным сыночком - в однушку определили.
Историю эту я узнала только после окончания школы. Как и, конечно, то, что мама, единственный раз в жизни, пошла ругаться с учителем. А я никак понять не могла, почему эта училка не перестала ко мне придираться (не так сижу, не тот цвет у ручки - у ручки, не у пасты), но перестала занижать оценки.
Впрочем, могу рассказать и другие хорошие и плохие истории про учителей, как и многие. Но эта - одна из тех, что хорошо запомнилась , т.к. когда узнала всю правду, так и не поняла, как можно гнобить довольно сообразительного и вежливого ребенка из-за того, что тебе дали не ту квартиру, о которой ты мечтала. При этом ни ребенок, ни его семья в этом не виноваты
Перлы нашей учительницы по русскому языку:
1. Конкурс "Русский медвежонок" для школьников. Я где-то в четвертом классе. Вопрос - как заканчивается поговорка "на безрыбье и..." Учительница гордо утверждает: на безрыбье и уж рыба. Мол, потому что змея. И вообще она лучше знает.
2. Снова младшие классы, снова тот конкурс. Сразу две учительницы в один голос: "хочу морожено, хочу пирожено". Мол, именно так правильно пишется. И вообще, они лучше знают.
3. Пятый класс. Пишем сочинение о зиме. Захотелось мне блеснуть: пишу "на ветке нахохлился воробей..." Учительница говорит, что слово "нахохлиться" мною выдумано, нет такого слова.
4. Это вообще шедевр. Восьмой класс. В одном из сочинений у меня ошибка: слово "порхать" зачеркнуто красным. Спрашиваю, мол, отчего. Учительница молвит: не порхать, а пархать. А почему? Ответ гениален: проверочное слово - пар. Паром ходить. Пархать.
Главное самому не заморачиваться и не начать считать себя неудачником. Пофиг, что вам говорят, плевать. Учителя - обычные люди со своими комплексами и, почти всегда, несбывшимися мечтами. Так что, что было в школе пусть остается в школе. Не несите их оценки и медали в свою взрослаю жизнь. Они ничего здесь не значат)). Всем добра!))
В колледже заменили одного замечательного преподавателя по главному предмету на ту, что только отучилась и на русском (я училась в русскоязычной группе) говорила на парах только "число","тема","пишите". Больше практически никто ничего от нее не слышал и соответственно почти не посещал уроки. Я самостоятельно написала все конспекты и уже в конце первого месяца сказала, что все темы готова сдать заранее и не вижу смысла посещать ее пары, ибо она нас ничему не научит. Она в итоге была одним из экзаменаторов. Темы наших дипломных нам защищать не позволили, дали те, что знали они сами(о чем мы узнали только при сдаче). Я ответила что знала. Она с деловым лицом поставила 4. Через три года я устроилась на работу в колледж (не в тот, где училась сама) и, когда у моих учащихся была сдача экзаменов, ее позвали быть одним из экзаменаторов. Она меня конечно узнала. В дипломных нам с ней нужно было написать отзывы и рецензии. Так она меня попросила образцы. Я была удивлена и сказала, что все отзывы и рецензии должны быть написаны по разному и по теме. Она настаивала на моем образце. Я поставила условие, что за это она поставит моим ученикам те оценки, которые я ей напишу. Она согласилась. С удивлением спросила меня "почти все отличники?". Отвечаю, что так и есть. У меня были отличные учащиеся, самая лучшая группа на тот момент. И практически все большие молодцы. Горжусь, что смогла её поставить на место. Земля круглая.