3 истории о подружках, которые пытались «притянуть» к себе деньги, мужей и забытые вещи

В детстве мы наивно верили в миллион всяких нелепостей. Например, если случайно наступить другу на ногу, вы обязательно поссоритесь, проглоченное арбузное семечко пустит корни и прорастет в желудке, а оса не ужалит, если произнести слова «соль-вода». Казалось бы, с возрастом нас должно было «отпустить», но у взрослых, как выяснилось, есть свои приметы.

История первая: Марина и бананы

Одна моя подруга точно знала, что нужно сделать, чтобы кошелек буквально распух от денег. На туалетном столике у нее стояла фигурка жабы, которой нужно было ежедневно тереть объемный животик. Именно этим Маринка и занималась. Но результат к ее искреннему удивлению был нулевым. Муж уже устал втихую подсмеиваться над ней и однажды прямо спросил: «Может работу поменяешь? Для начала хотя бы поспрашивай у знакомых, вдруг кто-то бухгалтера ищет и готов хорошо платить». Помню, Марина долго возмущалась и рассказывала нам, с каким черствым и бездушным человеком она связалась по молодости и глупости. Но позже моя драгоценная подруга решила в корне поменять стратегию. Она поняла, что жаба «зажала» ей богатство, и эта фигурка с блестящим от ежедневного натирания пузиком полетела в мусорку. Маринка узнала очередной «способ на миллион». Захожу я как-то к ней в гости, дверь открывает муж и обреченно кивает в сторону кухни. Осторожно приоткрываю дверь, а там подружка полощет в тазике банановую кожуру. После расспросов выяснилось, что Маринка прочитала на одном сайте о «волшебных» свойствах кожуры. Как после этого должны прийти деньги, мне так узнать и не удалось. Возможно, подружка, которая не уставала приговаривать: «Я стираю кожуру, много денег получу», — просто настраивала себя на грядущие перемены к лучшему. А может, ей действительно было проще полностью снять с себя ответственность за происходящее.

История вторая: Татьяна и красные трусы

Неделю назад звонит мне двоюродная сестра, с которой мы в детстве вместе в песочнице ковырялись и до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Например, перемываем косточки общим знакомым. Таня на удивление здравомыслящий человек, но тут ее логика, по всей видимости, решила смотаться в отпуск. Причем, надолго. Так вот, из разговора выясняется, что сестрице на работе в очередной раз напомнили, что ее «часики тикают» и уже пора замуж. А еще не мешало бы подправить финансовое положение. И тут же подсказали, как этого добиться. Надо просто повесить дома красные трусы на люстру и правильно сформулировать свои желания. Мол, каждый раз, когда будешь проходить мимо, станешь думать только о загаданном и оно «притянется» в твою жизнь. Говорю: «Танюха, ты реально веришь, что красные труселя на люстре помогут замуж выйти? Давай заведем тебе профиль на сайте знакомств». А она отвечает: «Схема рабочая. Тут только главное, чтобы белье красивое было, кружевное. Старое не подойдет, оно неудачи притягивает. А я хочу мужа богатого и домик у моря». Через пару дней интересуюсь, как там процесс притягивания мужа. Таня всхлипывает: «Представляешь, не так все сделала. Надо было трусы на люстру ногой закидывать. А я руками повесила». Я не выдержала и сползла под стол. Вскоре там оказалась и сестрица, осознавшая весь комизм ситуации. Что мы сделали дальше? Скачали приложение для знакомств и целый вечер листали профили потенциальных кавалеров.

История третья: Екатерина и потерянные вещи

Еще одна моя закадычная подруга и бывшая одноклассница соблюдает несколько неписанных правил, которым ее научили бабушка с дедушкой. Дело в том, что родители Кати все время мотались по командировкам и радостно подкидывали дочку пожилым родственникам. Ну а те и были рады стараться: годам к пяти девочка уже знала все основные приметы. Не передавала вещи через порог, боялась черных кошек и смотрела в зеркало, если случайно возвращалась домой. От каких-то из этих суеверий Екатерина уже отказалась. Но по-прежнему умудряется ругаться с домовым. Обычно подружка просит у него вернуть потерянные вещи — ключи, расческу, чайные ложечки и прочие мелочи. Она наматывает круги по квартире, заглядывает во всякие неожиданные места и приговаривает: «Домовой, домовой, поиграй и отдай!» Это ей в детстве дедушка рассказал о вредном домовенке, который любит присваивать чужие вещи. Поэтому его нужно хорошенько попросить вернуть их, а если не отдаст — поставить на ночь мисочку с молоком на кухне. Молоко, кстати, выросшая Катя тоже ставила, но потом поняла, что ключи так и не находятся, зато кот по утрам уже не так истошно зовет завтракать и ходит с подозрительно довольным видом. Сейчас подружка уже сама подсмеивается над собой: «Ну не все же идеальные. У каждого свои тараканы в голове». Правда, ключи искать без своей присказки так и не собирается. Мне почему-то кажется, что это у нее такая ностальгия о детстве рядом с любимыми дедушкой с бабушкой.

Бонус: как относятся к суевериям наши читатели

Мой знакомый верит в «нельзя передавать через порог». В первый раз я вообще не поняла, что ему надо: протягиваю вещь, а он стоит и смотрит. И я смотрю — не понимаю, что происходит. Вышел, взял передачу и зашел обратно, а про примету мне уже после общая знакомая объяснила. А когда я у него спросила, зачем так делать, он сказал, что просто так принято. Даже не смог вспомнить, чем грозит нарушение правила. © Rlys / ADME

У нас соль на столе насыпана в маленькую такую мисочку. Мы с молодым человеком регулярно ее рассыпаем и кроме расстройства небольшого, что надо ее теперь по столу собирать, других эмоций не испытываем. И вообще не могу вспомнить хоть одну примету, в которую бы я верила. Роняю и ложки и вилки и не жду никого, могу пройти под лестницей, перебегающая дорогу кошка тоже не вызывает паники. © maklukolli / ADME

Моя знакомая торговала и говорила, что есть некая мистика: иногда торговля идет хорошо, а иногда странным образом — нет. Есть всякие приметы, например «последний товар». Он никак не хочет продаваться, зависает, часто его сбагривают с хорошей скидкой, чтобы только избавиться. © ДжонДоу / ADME

Иду в парке с коляской, впереди вышагивает женщина. И тут перед ней на небольшом расстоянии дорогу перебегает кошка. Женщина начинает идти очень-очень медленно и пропускает меня — женщину с ребенком. Мы идем дальше и да, пересекаем «страшное» место раньше этой дамы. Я в приметы не верю, наблюдала за происходящим будто со стороны. Но все равно интересно, на кого должно пасть так называемое «проклятье от черной кошки, перебежавшей дорогу». На нас или на того, кому изначально предназначалось? © Вера Романенко / ADME

По дереву иногда стучу, в зеркало смотрю, если за чем-то вернулась. Откуда я это взяла — понятия не имею. Перед дорогой на чемодане сижу: это как поставить точку в метаниях, вздохнуть, перейти к следующему этапу пути. А еще выяснила, откуда растут корни у загадочного суеверия «нельзя ставить сумку на пол». Считается, что она отдает туда свою «денежную энергию». Вот так. Теперь я сильно озадачена и немножко сама боюсь ходить по полу. © Lyssa / ADME