15+ историй о заказах, в которые судьба решила добавить сюрприз

Истории
4 часа назад

Оформить заказ в интернете — это только половина дела. Самое интересное часто начинается, когда приходит время его получать. Иногда на этом этапе случаются такие сюрпризы, что хочется и смеяться, и плакать одновременно. Предлагаем почитать истории о том, как обычное получение посылки превратилось в настоящее приключение.

  • Не понимаю людей, которые могут забрать посылку с новой покупкой, спокойно положить в сумку и пойти на работу, а открыть уже дома, после ужина. Я же рву пакет, уже выходя из отделения. Муж говорит: «У тебя нет силы воли». Да, я могу вытерпеть сложный поход, не есть на ночь, дать сделать укол, первой заговорить с незнакомым человеком, сразу встать утром с кровати, даже если не выспалась. Но вот посылку открыть я должна сразу! © Подслушано / Ideer
  • Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. Но уже на следующий день в районе обеда звонок. Беру трубку, а мне говорят: «Если вы не заберете матрас в течение 10 минут, то мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем». Бросила все дела, полетела домой. Получаю заказ и понимаю, что моя посылка в лифт не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его поднять даже не в силах. А живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры тут же уехали и даже не предложили помощь. © Подслушано / Ideer
  • Забираю заказ в кафе. Прошу проверить продавца, все ли на месте. Он, закатив глаза: «Зачем вам это?» Я говорю, мол, были случаи, когда что-то путали или вообще не давали. Секунда молчания, а потом парень выдает железный аргумент: «Но со мной же у вас такого не было». © Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Собрала дома коллег отметить День учителя. Главным блюдом должен был стать пирог из местной пекарни. Гости уже пришли, а пирога все нет. Звонила и в службу поддержки, и в ресторан. Короче, курьер просто слился с моим заказом и отметил, что все доставлено, видимо, сам решил съесть. Естественно, я потребовала возврат денег. С меня начали требовать доказательства того, что заказ не привезли. Я отправила фото пустых тарелок с подписью «Здесь мог бы быть ваш пирог». В итоге отмечали в ресторане. Деньги потом вернули. © Миранда Буш v2.0 / ADME
  • Пошел посылку забирать в пункт выдачи. Подхожу, а очередь уже чуть не на улицу вылезла. Стоим уже 10 минут, но очередь без движения. Начинаем заглядывать внутрь, а там узкий коридор, в котором стоит мужик и в телефоне что-то разглядывает. Парень, который стоял за ним, подозрительно спрашивает: «А вы сюда стоите?» А ему в ответ: «Нет, я просто жену жду». В итоге он отошел в сторону, и очередь двинулась. Вот зачем он там встал? © Unknown author / Pikabu
  • Сегодня решила заказать роллы. Позвонила, жду. Только голову помыла, маску наношу, в ванной стою голая. Стук в дверь. Смотрю в глазок — курьер. Я, как ошпаренная, по дому носилась, одевалась и полотенце для волос искала. А итоге он успел с 4 этажа спуститься и в домофон позвонить: «Спуститесь, заберите заказ». Я в халате, тапочках и с полотенцем на голове рванула вниз, забрала, расплатилась. И тут осознаю, что ключи забыла и дверь в подъезд захлопнулась. Поела роллов. © Карамель / VK
Nati Ja
1 день назад

Непонятно как-то: заказала роллы, ждет, но при этом моет голову, наносит маску и т. д. Зачем, когда ждешь, что к тебе придут, проделывать какие-то процедуры?

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  • Стояла я раз на почте за посылкой. В помещении клубилась толпа пенсионеров, чтобы за квартиру платить. И тут яростный стук в дверь! Все замешкались. Открывается дверь и заползает дедок с тростью. Безумно медленно, охая и ахая, ползет сквозь плотную очередь. Никто даже не думает его останавливать, ведь у деда вид такой, словно это его последние вздохи. Доводят его до окошка, и он там что-то оплачивает. И тут все замечают, что он оставляет свою трость и намного бодрее удаляется в закат. © Подслушано / Ideer
  • Вчера прихожу на почту по предварительной записи к своему времени. В итоге прождал 15 минут, но прошло всего 4 человека. Зову администратора, спрашиваю: «Как у вас все это работает?» А она в ответ: «Ничего не работает. Просто лезьте без очереди в следующий раз». © kosmoTM / Pikabu
  • Мне как-то часть чужого заказа отгрузили, причем на довольно крупную сумму. Там была выпечка, твердый сыр, сыр с плесенью. А я сразу не проверила. Позвонила курьеру, а он мне с недовольством говорит: «Это что, мне к вам снова ехать надо? Может, вы сами в магазин принесете?» Но в итоге приехал сам и смотрел на меня, как на прокаженную. © Lirunna / Pikabu
  • Надумала я купить новую духовку, долго копила. Ради интереса зашла в интернет-магазин, нашла по средствам, заказала. Когда забирать пришла, узнала, что накануне доставки эту модель переоценили, и она стоит теперь в два раза дороже. Но из-за того, что это был интернет-заказ, мне ее отдали по прежней цене. © Подслушано / VK
  • Знакомая занимается закупками. Заказывала у нее вещи без проблем. Весной она собирала заказ, я перечислила ей деньги, и она обещала, что все отправит в начале лета. Сейчас октябрь, товара нет, на просьбы вернуть деньги не отвечает совсем, ну или жутко хамит и кормит завтраками. Начала говорить, что она больна, хотя на днях вернулась из отпуска, ездила сама на машине. Кажется, ни денег, ни товара я не увижу. © Подслушано / Ideer
  • Последнее время заказываю продукты на дом, закупаюсь сразу на неделю, поэтому пакетов много. Обычно все привозит один и тот же парень-курьер. Каждый раз поднимает настроение, веселый. Как-то раз посреди недели нужны были некоторые продукты, и я снова решила их заказать, получился небольшой пакет. Приезжает курьер, поднимается на этаж и внимательно смотрит на номер квартиры. Говорит: «А я точно сюда продукты привез? А то пакетик маленький, подозрительно». Посмеялись с ним, он уехал. А на следующий раз мне прям много надо было заказать на праздник. Вышло пакета на 4 больше, чем обычно. Снова этот же курьер привозит. Смотрю, а он идет довольный такой и говорит: «Это вы в прошлый раз разозлились, да? Теперь решили отомстить и много сразу заказать?» © DesignSenia / Pikabu
  • Попросила подругу заказать для меня на сайте пару вещей. В итоге не могу забрать посылку на почте. Подруга истерично хохочет, а я на нее ору: деньги-то пропали! Все дело в том, что в графе «Имя» она написала «тетя Галя». © Подслушано / VK
  • У меня пункт выдачи в соседнем доме, поэтому заказываю курьерскую доставку только для доставки тяжелого наполнителя для котов. Пакеты по 7 или 15 кг. Я женщина хоть и могучая, но тягать эти мешки на себе не очень-то хочется. Но практически каждый раз ругаю себя за это! Если доставка назначена с 9 до 14, то, как пить дать, привезут в 14. Но доставщики умудрялись привезти даже не в тот день. Три раза у них заказывала доставку на субботу, а они один раз привезли в пятницу, другой — в понедельник. Причем курьер-то не виноват, ему же маршрутный лист дают. © fur red coat / ADME
  • Надо мне было как-то посылку получить на почте. Приезжаю, дергаю дверь — закрыто. А время рабочее. Ну да ладно. Уехал. Приезжаю на следующий день — опять закрыто. Решил приехать прям вот с начала рабочего дня. Приехал. Обычно очередь, но сейчас пусто. Уже чую неладное. Дергаю дверь — закрыто. Только собираюсь уходить, как дверь с диким грохотом распахивается, выходит бабка и уходит в закат. Я обалдел! Пробую открыть — снова закрыто. Наваливаюсь всем весом, и... О, чудо! Дверь с грохотом открывается. Оказывается, что на ней пружина, которую клинит, поэтому нужно было дергать, пока не откроется, ну или пока не сломается. © vanioka / Pikabu
  • Чтобы помириться со своей девушкой, брат заказал ей доставку суши. Приезжает к ней курьер и по просьбе брата говорит: «От Ильи: с любовью моей Лизочке». Звонит Лизочка брату и орет, мол, конец отношениям. Оказалось, что курьер потребовал с нее деньги. Брат поставил оплату наличными при получении, а заказ вышел очень дорогой. © Убойные Истории / VK
  • Работаю курьером. Беру как-то заказ, еду по адресу. Звонит мужик и говорит: «Я вам доплачу, если вы нарвете мне травы. Такой, чтобы корова могла есть». Ну ок, нарвал травы. Прихожу, он открывает дверь. Вижу, у него в доме не корова, а всего лишь коза. © Палата № 6 / VK

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