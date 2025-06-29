15+ историй о заказах, в которые судьба решила добавить сюрприз

Девушка с матрасом странноватая, сразу не заказала доставку до квартиры
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Оформить заказ в интернете — это только половина дела. Самое интересное часто начинается, когда приходит время его получать. Иногда на этом этапе случаются такие сюрпризы, что хочется и смеяться, и плакать одновременно. Предлагаем почитать истории о том, как обычное получение посылки превратилось в настоящее приключение.
Девушка с матрасом странноватая, сразу не заказала доставку до квартиры
Непонятно как-то: заказала роллы, ждет, но при этом моет голову, наносит маску и т. д. Зачем, когда ждешь, что к тебе придут, проделывать какие-то процедуры?