20+ фото, которые наконец-то ответят на вопрос «А что, если?..»

1 час назад

Каждый из нас иногда задается вопросом: «А что будет, если...?» Причем сценарии могут быть совсем разными. Что, если высунуть руку с высоты Эйфелевой башни? А если у страуса не было бы перьев? Наша жизнь полна таких вопросов, на которые трудно найти ответы. В этой подборке мы собрали более 20 кадров, которые переворачивают представление о привычных вещах.

«Поставил, называется, чай в морозилку»

Олена-на-на
22 часа назад

Миллион раз ставила, ни разу так не разделялся, или он пакетик в кипяток кинул и сразу в морозилку?

«Вот что будет, если высунуть руку на Эйфелевой башне»

Картошка была в погребе целый год

«За годы использования мое золотое кольцо позолотило ручку кружки»

«Налил горячий чай и стакан раскололся надвое»

«Моя девушка упала с велосипеда. Ее реснички застряли в сломанных очках»

Этот страус родился без перьев

«Сальса капнула на медную кастрюльку и окрасилась в синий»

«Я выпарил где-то 19 литров морской воды и получил вот столько соли»

«Птичье гнездо, свитое из шерсти моей собаки»

Мой старый чехол, купленный 4 года назад, и новый

Вот что можно увидеть, если посмотреть на стекло машины через солнцезащитные очки

Это узор на стеклах автомобиля, который просто так не виден.

«Оставил стаканчик в машине, и спустя пару дней на солнце крышечка стала плоской»

«За годы работы за ноутбуком мои потные ладони просто разъели его алюминиевый корпус»

«Моя соляная лампа вдруг взяла и протекла»

Виктория Шварц
23 часа назад

Соль впитала воду, вода растворила соль. У меня такая лампа на балконе уже несколько лет тает потихонечку.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
  • У меня было несколько таких, и каждый раз одно и то же. Они впитывают влагу, а потом, если в комнате меняется температура, просто выплескивают ее обратно. © livens / Reddit

«Срок годности душистого перца в шкафчике моего тестя истек 31 год назад»

Вот такой лед образовался после поездки

Jul
22 часа назад

Какой отличный пример, показывающий направление центростремительной силы. Физик во мне просто эстетически наслаждается.

«Цвет нашего свежевыжатого оливкового масла»

Это яблоко как-то покорежилось, но оно совсем не мягкое и не кашеобразное, абсолютно твердое и нормальное

«У моей Лины золотой зуб»

«Боковое зеркало сломалось, и вода просочилась внутрь, создав вот такой интересный эффект»

С какими странностями сталкивались вы и удавалось ли запечатлеть их в объективе? А вот еще несколько фотоподборок, в которых мы собрали занимательные кадры:

Фото на превью jerrydisco / Reddit

