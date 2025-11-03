18 историй, которые показывают, что итог онлайн-романа сложно предугадать
Истории
23 минуты назад
Любой, кто хоть раз погружался в водоворот онлайн-романа, знает: это игра с непредсказуемыми правилами. Можно год переписываться с человеком и расстаться после первой встречи, а можно влюбиться за три дня и прожить вместе всю жизнь. Исход виртуального знакомства невозможно просчитать. Он зависит от случая, тайных обстоятельств и чистой удачи. Следующие 18 историй — наглядное подтверждение тому, что итог онлайн-романа сложно предугадать.
- Познакомился с девушкой в приложении. Мы переписывались полгода, решили встретиться лично. Оказалось, что живет она в моем районе, мы встретились в кафе, поболтали. Стали расходиться по домам — оказалось, что она не просто в моем районе живет, а в моем же доме и в моем подъезде. В лифте я ее ни разу не встречал — оказалось, просто она все время ходит по пожарной лестнице. © Unknown author / Pikabu
- Познакомились как-то с девушкой, по фото хороша собой, в общении тоже все складывалось хорошо, со временем решили встретиться. Я приехал на нужную станцию метро, решил позвонить девушке — на месте ее я не увидел. В ответ она говорит, что идет вдоль забора (а меня она не видит). А мне этот забор видно хорошо, ну я и ляпнул «Не вижу тебя, ты видишь того мужика в кожаной куртке?» После этих слов звонок обрывается, а «мужик» разворачивается и уходит. Ну, вы поняли — это ее я с дядькой издалека и спутал. © Пикабу / VK
- Познакомилась в интернете с иностранцем. Влюбились взаимно и сильно. Думала переехать к нему, но у него начались отговорки — расстались. Спустя 3 года я уехала в Европу, и тут от него СМС: «Я приехал в твою страну, давай встретимся». Но сам сок случился еще через 3 года , когда я вышла замуж, медовый месяц за границей и неожиданно получаю смс: «Я приехал в твой город, давай встретимся...» Ответила, что он немного опоздал. Не судьба. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад встретил идеальную женщину. Познакомились на сайте, месяц болтали и решили встретиться. Уселись в кафе, заказали чаек с пирожными. Минут через 15 дама выдает: «Пошли лучше ко мне пельмени лопать». Так я у нее три дня и прожил, встречались после этого около года. А она мне потом призналась, что вариант с пельменями — это практически стопроцентная возможность не упустить понравившегося мужика. © Подслушано / Ideer
- Целый год общалась с мужчиной в интернете. Красивый, язык подвешен, хорошая речь. Сам мне написал, и понеслось. Я незаметно влюбилась, он тоже говорил «жизнь без тебя не жизнь» и прочую подобную лабуду. Общались часто по телефону, но ни разу по видеосвязи не звонил. А мне и так нормально было, я будто родную душу встретила, мы ночами напролет общались. Только год прошел, а за это время он так ни разу не приехал. То дела у него, то денег нет. К себе не звал. Решила предложить, мол, я сама приеду, а он давай сливаться и пропадать. Только теперь начала понимать, что в общении была куча странных моментов, которые я постоянно чем-то оправдывала. За этот год он с меня вытянул почти полмиллиона. © Love Psychology / VK
- Приятель как-то познакомился с девушкой через приложение для знакомств, и через несколько дней она пригласила его на вечеринку у себя дома. «Ладно, что может пойти не так?», — подумал он. Приехал, а там одни пацаны. Вечер идет, парней все больше, а девчонок — почти никого. Начали общаться между собой, выяснилось — она их всех в том приложении нашла и пригласила! Получилось, что большинство оказались там не ради свидания, а чтобы побыть массовкой на ее дне рождении. © AJTTOTD / Reddit
- Познакомилась на сайте знакомств с мужчиной: красивый, богатый, есть машина, квартира, духовно развивается, не ест мясо. Поняла, что это мой билет в хорошую жизнь, «надо брать», тем более я тоже в теме йоги и медитаций. Чтобы произвести впечатление, сказала, что тоже не ем мясо. Завертелось-закрутилось у нас, но вот уже второй год, как мне каждую ночь снится мясо. Мясо, прости меня, но мужик мне дороже... © Подслушано / Ideer
- Познакомился со мной мужчина. Прямо весь такой в восторге от переписки и от меня в целом. Вот только занят по работе сильно. Сказал, что обязательно встретимся, прямо настаивал, но просил подождать. Наконец, назначил день недели через две. Все это время мы переписывались, и вот настал день икс. А до этого мы дня три молчали. Я отложила все дела, спрашиваю у него, во сколько и где встретимся. А он такой: «Я уехал в гости, я так понял, ты меня забыла и встречи не хочешь...» А вы еще говорите, что женщины додумывают и обижаются. © Numida / Pikabu
- Сижу на сайте знакомств. Я тетенька за 40. Увидела мужчину: возраст указан 42 года, а на фото вроде как пацан. Ну, он симпатяга, лайкнула его, от меня не убудет. А он тоже меня лайкнул и попросил фото в полный рост, а у меня ничего приличного уже давно нет. Роюсь в фотках, а нахожу из симпатичного только 10- и 20-летней давности. Шлю ему, пишу, что фотка старая, и прошу его прислать мне больше его фото. И он шлет мне свое фото. Говорит, мол, это я 20 лет назад. А он там младенец с погремушечкой в руках. И пишет: «Зацени, как я был хорош». Уделал меня. © WWW.LENINGRAD / Pikabu
- Не понимаю я некоторых людей. Недавно познакомилась с одним парнем, вроде интересный собеседник, но не более. Переписывались пару дней, шутили — все ок. Чисто дружеское общение, никакого флирта. А затем началось: «Почему ты мне не отвечала 30 минут?» — а я так-то работаю. Узнал, что собираюсь отстричь волосы — позвонил в истерике, чтобы я этого не делала. На мой вопрос, какого фига он мне что-то запрещает, если он мне никто, обиделся. А потом он узнал, что у меня есть кошка, и поставил ультиматум: либо я избавляюсь от нее, либо он прекратит общаться со мной. И не волнует его, что он мне нафиг не нужен, что знакомы мы чисто в интернете и меньше месяца, а моя малышка со мной уже 8 лет. С огромным наслаждением послала его и везде заблокировала. © Подслушано у девушек / VK
- Познакомился с девушкой в интернете, встретились. Оказалось, она не может ходить, только коляска. Я растерялся, но не ушел. Возил ее по парку, много разговаривали. В конце концов я влюбился и теперь не представляю свою жизнь без нее. А родители говорят, что я дурак, мол, зачем она мне такая. © Бумажный кораблик / VK
- Разговорились с коллегой, и она рассказала мне, что у нее муж-тиран, который угробил ее самооценку. Посоветовала я ей зарегистрироваться на сайте знакомств — просто пообщаться с людьми, поднять себе настроение. Через пару дней она мне рассказывает о свидании с чудо-мужчиной, а у меня почему-то екнуло сердце, и я начала расспрашивать о нем. Как, ну вот как в городе-миллионнике она умудрилась встретиться с моим бывшим мужем, отцом моего сына? © Подслушано / Ideer
- Написал как-то незнакомец: «Мы познакомились 3 года назад на сайте, но тогда не встретились. Если ты еще свободна, давай кофе выпьем». На фото симпатичный, мы поболтали, зашла речь о прошлых отношениях. И тут он выдает: «С бывшей я расстался, так как она помешана на чистоте была». Я в шутку: «Не давала носки разбрасывать?», а он ответил, что она каждый день мыться заставляла. И спросил, мол, неужели и я моюсь каждый день. Не состоялась наша с ним встреча. © Подслушано / Ideer
- Я уже довольно давно общаюсь онлайн с парнем. Мы живем далеко друг от друга, но между нами сразу возникла химия, мы ежедневно часами могли болтать. Увидела его фотки — влюбилась. В общем, спустя примерно полтора года такого общения он приехал. Мы классно провели время, вот только оказалось, что все фотки, которые я видела, были сделаны, скажем так, с наиболее выгодных ракурсов, плюс он, похоже, еще и улучшающие фильтры накладывал. В общем, реальность не соответствовала образу, возникшему у меня в голове, и с тех пор весь романтический интерес у меня угас, я начала замечать все его минусы. Я понимаю, как это звучит — из-за внешности вот так себя вести. Плюс я не хочу терять его как друга, как хорошего человека. Как все это закончить? © Beneficial_Cold9050 / Reddit
- Недавно мой друг зарегистрировался на сайте знакомств, решив, что в сети будет познакомиться проще. Он переписывался с одной девушкой несколько недель. Я все время шутил, что, возможно, на фото не она, и на встречу придет кто-то другой. Они встретились, и на фото действительно была не она. На встречу пришла моя двоюродная сестра. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Обнаружили, что у нас очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород. Мол, так он поймет, хозяйственная я или нет, и стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Он потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убран был. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой на сайте одном. Общались примерно месяц, очень хотели встретиться, но работал я тогда без сменщика, каждый день на протяжении 4 недель с 8 утра до 10 вечера. В какой-то момент она стала подозревать, что я просто «морожусь» и встречи не хочу. А я возьми и предложи встретиться в 7 утра в ее районе. А жила она в дикой промзоне: гаражи, заводы, соответствующий контингент. И вот 7 утра, декабрь, на улице где-то минус 30, все закрыто, а мы гуляем по промзоне. В общем, дочери нашей уже 4 года. © metroom / Pikabu
- У нас с мужем, на мой взгляд, интересная история знакомства вышла. Дело было вечером, делать было нечего. Зарегистрировалась я в одной группе в соцсетях. С одним парнем языками зацепились. Страницы у обоих закрытые. В какой-то момент прилетает вопрос: «А где ты живешь? Может, встретимся?» И запрос в друзья. И тут мы оба офигели. У нас, как оказалось, куча общих друзей, жили мы в соседних домах, а самое главное — мы тусили в течение 6 лет в одной компании, но ни разу до этого не встречались и не были знакомы. Мы даже потом нашли фото, где он был сначала на одной встрече и ушел, а через время туда пришла я. Конечно, все закончилось свадьбой и удивлением друзей. © bobrena / Pikabu
Рассчитывать можно на что угодно, строить планы и рисовать в воображении идеальные сценарии. Но угадать — никогда. В этом и есть главная магия и главный ужас онлайн-романа.
А если вам нравятся жизненные истории, советуем не пропустить:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 свадебных казусов, которые произошли еще до церемонии
15 историй о том, как люди неожиданно стали хранителями чужих тайн
18 свадебных платьев наших мам, которые и сегодня выглядят обалденно
Мода и стиль
4 недели назад
14 историй из жизни свекрови и невестки, по которым можно смело сериал снимать
Истории
2 месяца назад
16 историй, в которых все закрутилось-завертелось после одного телефонного звонка
18 питомцев, которые были пойманы на месте преступления, и им ни капельки не стыдно
Фотоподборки
1 месяц назад
14 случаев, когда современная звезда и роль из старого кино просто созданы друг для друга
Кино
1 месяц назад
15+ человек, чья логика настолько загадочна, что сам Шерлок Холмс зашел бы в тупик
Народное творчество
2 месяца назад
20+ случаев, когда нечаянная оговорка стала началом целой истории
Истории
4 дня назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
1 месяц назад
16 примеров того, как лихо может изменить внешность хорошо подобранная стрижка
Фотоподборки
1 месяц назад