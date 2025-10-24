Эммм... Целый год динамить парня, а когда у него наконец лопнуло терпение и он не пришел - реветь? Не, я рада, что там все закончилось благополучно и внуки уже есть, но блин, она реально фря
20 историй о том, как познакомились наши дедушки и бабушки — «Санта-Барбара» отдыхает
В современном мире, где любовью правят свайпы и лайки, эти истории знакомств кажутся сценариями к голливудским фильмам. А на самом деле это настоящие истории из жизни наших с вами бабушек и дедушек.
- Дед хотел проводить бабушку, а она сказала: «Если судьба — встретимся». Целый год по утрам он ждал ее на остановке, а она мимо шла. Как-то дед взял и не пришел. Она заревела, и тут он выскочил. Вот только дедуля говорит, что каждое утро он просто ехал в институт. Он видел и ее, и что она специально на другую остановку шла. Думал: «Ну и фря! Тоже мне, будто других девчонок нет!» А сам каждое утро смотрел, пройдет она мимо или нет. Потом в какой-то день решил пойти за ней, а тут она прибежала на остановку и его ищет. Расплакалась. «Глаза красные, платье желтое, ветер подол треплет и коленки открывает. И я влюбился». И вот так постоянно в их браке было. © myth_4e
- Мой дедушка в молодости с первого взгляда влюбился в одну красивую девушку, но не успел с ней познакомиться. Они с другом весь город обыскали, но никак не могли найти ее. Как-то раз приходит он домой к другу и видит ту самую девушку. Оказалось, все это время загадочной незнакомкой была сестра друга. © monochrome_1.0.1
- Друг дедушки прожужжал ему все уши о «той прекрасной девушке» и о том, как он собирается пригласить ее на свидание. И показал ее деду. Дед взглянул на девушку, а она — на деда. Искра, буря, безумие. И 75 лет брака. © lmoneyholla / Reddit
«Это мои бабушка и дедушка еще до того, как они стали родителями. 1940-е годы»
- Дедушка по папиной линии очень красиво рассказывает историю знакомства с ба: «Увидел на улице, она с рынка шла. В желтом плаще, красивая такая. Так и не осмелился подойти. Стоял потом на перекрестке и ждал, пока снова пройдет. И потом познакомился». Бабушка добавляет: «Да ведь плащ этот у нас с сестрами один на всех был, носили по очереди. Кто ж его знает, кого он там видел в первый раз». © yokazi
- Мои познакомились на остановке. Дед заприметил бабушку с другой стороны дороги. Они построили друг другу глазки, и он подошел знакомиться. «Девушка, куда вы едете?» — спросил он первым делом. «В кожно-венерологический диспансер», — ответила бабушка. Так начался их роман. Она на работу ехала, если что. © hey___jul
- Мои бабушка и дед на светофоре встретились. У них были одинаковые автомобили — кабриолеты марки Mustang. Разговорились там же, ну а все остальное — история. © TheGuyWhoLikesPie / Reddit
«Мои бабушка и дедушка знойным летом 1953 года»
- Мой дедушка увидел бабушку впервые и сорвал с нее косынку. Бабушка спросила: «Почему ты такой наглый?» А он: «Я не наглый, а влюбился. Сватов завтра пришлю — пойдешь за меня?» Бабушка выхватила косынку и сказала: «Пойду». Он и прислал сватов. Прожили счастливо, справили золотую свадьбу. © kolmogorovakzt
- Бабушка училась в музыкальном училище, а на каникулах уехала к подруге в село. До конца каникул оставалась всего пара дней, а хотелось остаться подольше. Придумали хитрый план: вызвать врача на дом, изобразить болезнь. Как-то поколдовали с косметикой: опухшие глаза, бледная кожа, даже сопли выдумали. На вызов приезжает молодой красивый врач. Выписал справку и позвал на свидание. При встрече не узнал — бабуля прихорошилась. Потом сказал, что сразу понял, что она симулянтка. © swbtj
- История знакомства моих звучит как выдумка, но... Бабушка работала на предприятии быстрого питания. Дед каждый день к ним приходил в надежде, что она его заметил. План не работал — бабушка его в упор не видела. Тогда дед наехал на ее велосипед, а потом предложил в качестве компенсации довезти ее до дома и поехать вместе в магазин, чтобы купить новый велик. С того знаменательного дня прошло уже 60 лет. © tsim12345 / Reddit
«Это мои прапрадедушка и прапрабабушка»
- Ба была из зажиточной семьи, а дед — из простой. Звал бабулю гулять, а она сказала: «Хочу самые большие георгины!» Дед у них же в огороде цветы и нарезал. Родители бабушки это увидели, и ее батя погнался за дедом. А потом крикнул сгоряча: «Все нервы ты мне вымотал! Раз так сильно любишь — женись». Деду два раза повторять не надо было — так они и поженились. © ya_strandjord
- Бабушка взяла к себе город младшую сестру. Та была ленивая и ничего не хотела делать, только домой подружек водила. Бабушке было 26 лет. Она психанула и сказала: «Ты мне надоела! Вот кто меня первый позовет замуж, за того и пойду, а ты живи одна как хочешь». Дед на остановке трамвая подошел к ней после смены (работали на одном заводе). Смущаясь, позвал на свидание. Поженились через месяц или два. И прожили вместе до старости. © sigyn_bestie
- Бабуля работала помощницей фотографа, а дед на столбе сидел, устанавливая провода. Неделю он ей каждый день кричал что-то с высоты, а она его игнорировала. И вот наконец дед соизволил спуститься, и ба разрешила ему представиться по-человечески. 57 лет вместе были. © MaggieBarnes / Reddit
«Фото, которое мои бабушка и дедушка сделали в день своей помолвки»
Красивая бабушка, типа Одри Хэпберн, только более интеллектуальная и серьёзная
- Моего деда воспитала улица. «Свой пацан» и все в таком духе. У них во дворе стоял теннисный стол. Дед очень хорошо играл, и мало кто его мог победить. И вот в 1969 году в этот двор переезжает бабушка, и выигрывает у деда партию в теннис! После этого они стали встречаться. Дед до сих пор говорит: «Да я ей поддался», — хотя весь двор видел, как бабуля его сделала и все друзья это помнят. © stel.lacaerulea
- Бабуля была из богатой семьи, а дед — балабол, но с харизмой. И вот как-то его родители взяли на слабо бабушку, мол, она не выйдет замуж за него. А та возьми и скажи: «Выйду». Ну, а родственнички дедули — не промах. Они тут же взяли и пошли домой к ба, заявив ее предкам, что договорились в магазине о свадьбе. Ба подтвердила. В итоге четверо детей. © viktoriya_r____
- Бабуля была стюардессой в 50-е годы. Познакомилась на работе с инженером. И уволилась, чтобы выйти за него замуж, потому что одно из требований к стюардессам того времени было отсутствие мужа. © Lump-of-baryons / Reddit
«Мои прабабушка и прадедушка в 1920-е годы. Да, у меня были невероятно красивые предки»
- И бабушка, и дедушка были из семьи фермеров. Была зима, и начиналась метель. родители моей бабушки отправили ее к дедушкиной ферме, чтобы что-то передать или вроде того. Они знали, что из-за метели ей там придется остаться. Так и вышло! Как метель закончилась, так сразу и поженились. © RatSecrets / Reddit
- У бабули были ум и красота, а у деда настойчивость. Они впервые встретились на лестнице в конторе стройтреста. Бабуля спускалась, а дед и его лучший стали выпрашивать у нее адресок. Телефонов-то не существовало. Бабушка назвала адрес в надежде, что эти оболтусы его забудут. Дед записал его на спичечном коробке. Бабуля не паниковала, думая, что он точно коробок потеряет. А он на выходных пришел к ней домой и позвал погулять. И в итоге победил всех ухажеров. © hvojka
- Мои учились в одном университете и жили в одном общежитии. Каждый вечер дедушка приходил к бабушке в комнату и сидел там. С ба не общался, и она думала, что он к ее соседке ходит. В конце учебы, когда их распределили в разные места, дедушка сделал ей предложение. Бабушка сказала, что чувства надо проверить: если он ей будет писать в течение года каждый день, то она подумает. Через год поженились. © nati_m_und_m_s
«Мои бабушка и дедушка, юные и влюбленные»
Если бы уж так надеялась, что не придет, то назвала бы неправильный адрес. Так что хотела на самом деле.
- Оба летели на одном самолете на море. Дедушка начал к бабушке подкатывать, а она подумала: «Ну и клоун». По прилету часто пересекались, и вот дед искупался и заболел. Все его обхаживали, а бабушка сказала: «Понторез!» Дед все пытался узнать ее телефон или адрес, но бабушка его отбривала. Через месяц уже в родном городе она возвращалась домой с работы и вдруг увидела его. Дедушка признался, что ее подруга дала ему листочек с ее адресом. Бабушка была зла на подругу, но по итогу влюбилась в дедушку и отшила прошлого парня. © minadasyao
- Прабабушка из магазина выходила с подружками, а прадед с друзьями в него заходил. Домой пришла и говорит: «Такого парня видела — таких нет больше!» И он так же про нее сказал. Начали узнавать друг о друге. Ее родители узнали, что у него больное сердце, и запретили ей за него замуж выходить. А она ответила: «Хоть один день с ним проживу, но все равно выйду». 25 лет прожили, семеро детей. © sk_buchfuehrung
Комментарии
Прадедушка увидел мою прабабушку перед тем, как уйти служить в армию. Сказал, что она будет его женой) А ей замуж не хотелось, ей работать нравилось (не помню точно, что-то типа зоотехника). Он ей писал всю службу, она почти не отвечала. Вернулся и пришел к её родителям - свататься. Прабабушке был 21 год, замуж она не спешила, но его напор её сломил))
Прожили долгую счастливую жизнь, четверых детей вырастили. Прабабушки не стало 15 лет назад, и она всегда с собой их свадебную фотографию носила в кошелёчке.