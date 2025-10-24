20 историй о том, как познакомились наши дедушки и бабушки — «Санта-Барбара» отдыхает

Прадедушка увидел мою прабабушку перед тем, как уйти служить в армию. Сказал, что она будет его женой) А ей замуж не хотелось, ей работать нравилось (не помню точно, что-то типа зоотехника). Он ей писал всю службу, она почти не отвечала. Вернулся и пришел к её родителям - свататься. Прабабушке был 21 год, замуж она не спешила, но его напор её сломил))

Прожили долгую счастливую жизнь, четверых детей вырастили. Прабабушки не стало 15 лет назад, и она всегда с собой их свадебную фотографию носила в кошелёчке.